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Сельхозпроизводители поддерживают законопроект № 3131-д для борьбы с теневыми агробаронами

Сельхозпроизводители поддерживают законопроект № 3131-д для борьбы с теневыми агробаронами

Мелкие и средние агропроизводители из разных областей Украины поддерживают инициативу по выводу агропромышленного комплекса из тени и призывают Верховную Раду принять соответствующий законопроект № 3131-д.

Об этом пишет УНН.

Документ предполагает поэтапное введение поставленного налогового обязательства. Для мелких сельхозпроизводителей и семейных фермерских хозяйств введен льготный период в два года, после чего будет установлена ставка 2% от НДО (нормативной денежной оценки) — порядка 540 грн за гектар. Для средних и крупных предприятий установлена ставка 4,5% НДО — примерно 1220 грн за гектар. Однако до этого уровня она будет подыматься постепенно — в течение трех лет.

Поставленное налоговое обязательство — минимальная сумма налогов, которую должен заплатить арендатор или собственник земли.

Простых селян, которые обрабатывают свои огороды размером до 1 га, и владельцев паев, которые сдают их в официальную аренду, новый закон не коснется.

"Сейчас теневые агробароны и некоторые политики нас пугают, что на аграриев хотят повесить новый налог, но это не так. Те производители, которые работают в "белую" и платят все налоги, ничего дополнительно не будут платить. Я это могу сказать по своему хозяйству. Плачу налог на доходы физических лиц, налог на аренду, единый налог. Уже сейчас совокупно с гектара набегает порядка 1,4 тыс. грн", — рассказывает Александр Стешенко, агропроизводитель из Днепропетровской области (СФГ Стешенко).

По словам Александра Стешенко, для небольших "серых" фермерских хозяйств закон № 3131-д будет даже в помощь.

"К сожалению, но далеко не все умеют работать в "белую", и многие просто боятся лишнего общения с властями. Мои соседи ведут небольшое фермерское хозяйство — все в "серую". Налогов не платят, но и поддержки от государства никакой получить не могут, да и постоянно боятся, что "придет проверка", и нужно будет платить взятку. Если закон примут, они попадут под льготу и смогут все официально оформить. Да, придется платить налоги, но как иначе? Если хотим, чтобы все было как в Европе, то и налоги должен платить каждый", — утверждает Александр.

Агропроизводитель Евгений Ус из Полтавской области (ФГ Ус. Е) рассказывает, что многих владельцев паев и простых селян пугали местные царьки: будто столица придумала новый налог для простых людей.

"Но на самом деле, если пай сдаешь в официальную аренду, то никаких налогов платить не нужно. Конечно, местным "черным" аграриям теперь это не нравится — ведь придется с людьми заключать договора. Но простым селянам это выгодно. Если есть договор, значит, и права свои можешь защитить", — говорит Евгений Ус.

Сельхозпроизводители надеются, что как только после каникул Рада возобновит работу, законопроект № 3131-д будет принят. Ведь его уже поддержал президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль.

Автор: 

законопроект (3240) сельское хозяйство (332)


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Опана, косюка с парашенкай прижмут
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19.08.2020 14:23 Ответить
Владельцев паёв хотят уничтожить.Скоро обрежут селянам безналоговую землю под Ганок.Люди Богдана убивают селян нищетой.
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19.08.2020 14:24 Ответить
Тоже мне новость. 1) Закон о продаже земли. 2) Налог на землю. 3)Очередь желающих продать (или просто отдать) свою землю. 4)Под видом поддержки селян (у которых уже нет земли) - снижаем (убираем) налог на землю.
Вуаля
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19.08.2020 16:02 Ответить
Не тринди.Всі ці податки,крім НДС платять власники паїв,ти лишень виконуєш адміністративну функцію.Користуючись їхнім паєм,,ти береш їхні кошти і сплачуєш податок.Ніякої з тебе користі немає.
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19.08.2020 14:32 Ответить
Минулого року за город я заплатив 70 гривень податку, а цього року вже 450.
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19.08.2020 14:38 Ответить
Это именно то,о чём я хотел напомнить селянам.Бандиты от Богдана в аграрном комитете Рады.Очень опасные для селян - трудивникив тварини.Они хотят обобрать простых селян до нитки в буквальном смысле.Мои родственники брали в аренду паи по 5 -6 штук у знакомых или родственников. Разорились .Земля отходит к латифундистам поневоле.Некоторые сёла не пускали бандитов типа Нибулона,Бахматюка в свои сёла.Имели имели от 8 и до десятков фермеров .Богдан их разорил.
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19.08.2020 14:48 Ответить
Надо выращиваь коноплю,может тогда окупица.А сколько огорода?Я помню в начале 2000-х. платил за 20 соток земельный сбор,где то гривен 5.(1$).
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19.08.2020 14:50 Ответить
"Мелкие и средние агропроизводители из разных областей Украины поддерживают инициативу - порядка 540 грн за гектар. Для средних и крупных примерно 1220 грн за гектар." Идиотизм семимильными шагами в СМИ.
То раб тариф - это благо, так как мы будем платить больше, теперь фермеры мечтаю отдать свои деньги.
Кто пишет такое гуано?
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19.08.2020 15:58 Ответить
 
 