Сільгоспвиробники підтримують законопроєкт № 3131-д для боротьби з тіньовими агробаронами

Малі і середні агровиробники з різних областей України підтримують ініціативу щодо виведення агропромислового комплексу з тіні і закликають Верховну Раду ухвалити відповідний законопроєкт № 3131-д.

Про це пише УНН.

Документ передбачає поетапне запровадження поставленого податкового зобов'язання. Для дрібних сільгоспвиробників і сімейних фермерських господарств запроваджено пільговий період у два роки, після чого буде встановлена ​​ставка 2% від НГО (нормативної грошової оцінки) - приблизно 540 грн за гектар. Для середніх і великих підприємств встановлено ставку 4,5% НГО - приблизно 1220 грн за гектар. Однак до цього рівня вона буде підніматися поступово - протягом трьох років.

Поставлене податкове зобов'язання - мінімальна сума податків, яку має заплатити орендар або власник землі.

Простих селян, які обробляють свої городи розміром до 1 га, і власників паїв, які здають їх в офіційну оренду, новий закон не торкнеться.

"Зараз тіньові агробарони і деякі політики нас лякають, що на аграріїв хочуть повісити новий податок, але це не так. Ті виробники, які працюють у "білу" і платять усі податки, нічого додатково не платитимуть. Я це можу сказати з огляду на своє господарство. Плачу податок на доходи фізичних осіб, податок на оренду, єдиний податок. Уже зараз сукупно з гектара набігає майже 1,4 тис. грн", - розповідає Олександр Стешенко, агровиробник з Дніпропетровської області (СФГ Стешенко).

За словами Олександра Стешенка, для невеликих "сірих" фермерських господарств закон № 3131-д буде навіть у допомогу.

"На жаль, але далеко не всі вміють працювати в "білу", і багато хто просто боїться зайвого спілкування з владою. Мої сусіди ведуть невелике фермерське господарство - все в "сіру". Податків не платять, а й підтримки від держави ніякої отримати не можуть, та й постійно бояться, що "прийде перевірка", і потрібно буде платити хабар. Якщо закон ухвалять, вони потраплять під пільгу і зможуть все офіційно оформити. Так, доведеться платити податки, але як інакше? Якщо хочемо, щоб усе було як у Європі, то і податки має платити кожен", - стверджує Олександр.

Агровиробник Євген Ус із Полтавської області (ФГ Ус. Є) розповідає, що багатьох власників паїв і простих селян лякали місцеві царі: ніби столиця придумала новий податок для простих людей.

"Але насправді, якщо пай здаєш в офіційну оренду, то жодних податків платити не потрібно. Звичайно, місцевим "чорним" аграріям тепер це не подобається - адже доведеться з людьми укладати договори. Але простим селянам це вигідно. Якщо є договір, значить, і права свої можеш захистити", - каже Євген Ус.

Сільгоспвиробники сподіваються, що як тільки після канікул Рада відновить роботу, законопроєкт № 3131-д буде ухвалено. Адже його вже підтримав президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Денис Шмигаль.