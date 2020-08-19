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Сільгоспвиробники підтримують законопроєкт № 3131-д для боротьби з тіньовими агробаронами

Сільгоспвиробники підтримують законопроєкт № 3131-д для боротьби з тіньовими агробаронами

Малі і середні агровиробники з різних областей України підтримують ініціативу щодо виведення агропромислового комплексу з тіні і закликають Верховну Раду ухвалити відповідний законопроєкт № 3131-д.

Про це пише УНН.

Документ передбачає поетапне запровадження поставленого податкового зобов'язання. Для дрібних сільгоспвиробників і сімейних фермерських господарств запроваджено пільговий період у два роки, після чого буде встановлена ​​ставка 2% від НГО (нормативної грошової оцінки) - приблизно 540 грн за гектар. Для середніх і великих підприємств встановлено ставку 4,5% НГО - приблизно 1220 грн за гектар. Однак до цього рівня вона буде підніматися поступово - протягом трьох років.

Поставлене податкове зобов'язання - мінімальна сума податків, яку має заплатити орендар або власник землі.

Простих селян, які обробляють свої городи розміром до 1 га, і власників паїв, які здають їх в офіційну оренду, новий закон не торкнеться.

"Зараз тіньові агробарони і деякі політики нас лякають, що на аграріїв хочуть повісити новий податок, але це не так. Ті виробники, які працюють у "білу" і платять усі податки, нічого додатково не платитимуть. Я це можу сказати з огляду на своє господарство. Плачу податок на доходи фізичних осіб, податок на оренду, єдиний податок. Уже зараз сукупно з гектара набігає майже 1,4 тис. грн", - розповідає Олександр Стешенко, агровиробник з Дніпропетровської області (СФГ Стешенко).

За словами Олександра Стешенка, для невеликих "сірих" фермерських господарств закон № 3131-д буде навіть у допомогу.

"На жаль, але далеко не всі вміють працювати в "білу", і багато хто просто боїться зайвого спілкування з владою. Мої сусіди ведуть невелике фермерське господарство - все в "сіру". Податків не платять, а й підтримки від держави ніякої отримати не можуть, та й постійно бояться, що "прийде перевірка", і потрібно буде платити хабар. Якщо закон ухвалять, вони потраплять під пільгу і зможуть все офіційно оформити. Так, доведеться платити податки, але як інакше? Якщо хочемо, щоб усе було як у Європі, то і податки має платити кожен", - стверджує Олександр.

Агровиробник Євген Ус із Полтавської області (ФГ Ус. Є) розповідає, що багатьох власників паїв і простих селян лякали місцеві царі: ніби столиця придумала новий податок для простих людей.

"Але насправді, якщо пай здаєш в офіційну оренду, то жодних податків платити не потрібно. Звичайно, місцевим "чорним" аграріям тепер це не подобається - адже доведеться з людьми укладати договори. Але простим селянам це вигідно. Якщо є договір, значить, і права свої можеш захистити", - каже Євген Ус.

Сільгоспвиробники сподіваються, що як тільки після канікул Рада відновить роботу, законопроєкт № 3131-д буде ухвалено. Адже його вже підтримав президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Автор: 

законопроєкт (3637) сільське господарство (750)


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Опана, косюка с парашенкай прижмут
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19.08.2020 14:23 Відповісти
Владельцев паёв хотят уничтожить.Скоро обрежут селянам безналоговую землю под Ганок.Люди Богдана убивают селян нищетой.
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19.08.2020 14:24 Відповісти
Тоже мне новость. 1) Закон о продаже земли. 2) Налог на землю. 3)Очередь желающих продать (или просто отдать) свою землю. 4)Под видом поддержки селян (у которых уже нет земли) - снижаем (убираем) налог на землю.
Вуаля
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19.08.2020 16:02 Відповісти
Не тринди.Всі ці податки,крім НДС платять власники паїв,ти лишень виконуєш адміністративну функцію.Користуючись їхнім паєм,,ти береш їхні кошти і сплачуєш податок.Ніякої з тебе користі немає.
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19.08.2020 14:32 Відповісти
Минулого року за город я заплатив 70 гривень податку, а цього року вже 450.
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19.08.2020 14:38 Відповісти
Это именно то,о чём я хотел напомнить селянам.Бандиты от Богдана в аграрном комитете Рады.Очень опасные для селян - трудивникив тварини.Они хотят обобрать простых селян до нитки в буквальном смысле.Мои родственники брали в аренду паи по 5 -6 штук у знакомых или родственников. Разорились .Земля отходит к латифундистам поневоле.Некоторые сёла не пускали бандитов типа Нибулона,Бахматюка в свои сёла.Имели имели от 8 и до десятков фермеров .Богдан их разорил.
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19.08.2020 14:48 Відповісти
Надо выращиваь коноплю,может тогда окупица.А сколько огорода?Я помню в начале 2000-х. платил за 20 соток земельный сбор,где то гривен 5.(1$).
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19.08.2020 14:50 Відповісти
"Мелкие и средние агропроизводители из разных областей Украины поддерживают инициативу - порядка 540 грн за гектар. Для средних и крупных примерно 1220 грн за гектар." Идиотизм семимильными шагами в СМИ.
То раб тариф - это благо, так как мы будем платить больше, теперь фермеры мечтаю отдать свои деньги.
Кто пишет такое гуано?
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19.08.2020 15:58 Відповісти
 
 