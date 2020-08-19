Такие политзаключенные, как Виталий Шкляров, будут очень нужны новой Беларуси, - Сакварелидзе

Задержание и арест белорусского политического деятеля Виталия Шклярова говорит о том, что режим президента Александра Лукашенко вошел в параноидальное состояние.

Об этом заявил бывший заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе.

Он также подчеркнул, что Шкляров будет очень полезен в новой команде нового президента Беларуси.

"Я считаю, что задержание Виталия Шклярова - это результат параноидального состояния режима Лукашенко, который без разбору сажает в тюрьмы всех людей, которые имеют другую, четко выраженную точку зрения. Я думаю, что Виталий является одним из лучших представителей своего народа. Он очень талантливый человек с правильными ценностями. Думаю, что Беларуси очень не помешает такой политик, если Виталий выберет для себя такой путь. Думаю, что в этом случае будет иметь решающее значение его стремление построить лучшую страну с правильными ценностями, демократией, где права человека и его самовыражение, в том числе, политическое, будут уважать. Такие люди понадобятся новой Беларуси", - отметил Сакварелидзе.

Он добавил, что для Шклярова опыт политического заключенного может стать полезным в контексте дальнейшей политической карьеры.

"Ситуация в Беларуси с каждым днем меняется и освобождение Шклярова - вопрос времени. Возможно, несколько дней или несколько месяцев. Для политика заключение по политическим мотивам - это продолжение политического движения и карьеры, в том числе ", - добавил Сакварелидзе.

Он также выразил уверенность, что Запад продолжит жесткое давление на нынешний режим Беларуси в отношении тысяч политических заключенных.

Напомним, власти Беларуси 29 июля задержали известного политика и консультанта Виталия Шклярова. Ему вменяют организацию незаконного митинга в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской 29 мая в Гродно. Сам Шкляров отрицает все обвинения в свой адрес и утверждает, что его задержание - это месть "последнего диктатора Европы" за публичную критику действий Лукашенко.

18 августа Шкляров передал СМИ открытое письмо, в котором рассказал о пытках, психологическом давлении и унижении по отношению к нему и другим людям, содержащимся в минском СИЗО.

Шкляров работал над президентской кампанией кандидата в президенты США Берни Сандерса в 2016 году. Кроме того, он был волонтером в штабе кампании по переизбранию президента Обамы в 2012 году.

Отметим, что ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Александра Лукашенко начать диалог со своим обществом и выразил надежду на мирное урегулирование ситуации в соседней стране.