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Новости Революция в Беларуси
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Такие политзаключенные, как Виталий Шкляров, будут очень нужны новой Беларуси, - Сакварелидзе

Такие политзаключенные, как Виталий Шкляров, будут очень нужны новой Беларуси, - Сакварелидзе

Задержание и арест белорусского политического деятеля Виталия Шклярова говорит о том, что режим президента Александра Лукашенко вошел в параноидальное состояние.

Об этом заявил бывший заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе.

Он также подчеркнул, что Шкляров будет очень полезен в новой команде нового президента Беларуси.

"Я считаю, что задержание Виталия Шклярова - это результат параноидального состояния режима Лукашенко, который без разбору сажает в тюрьмы всех людей, которые имеют другую, четко выраженную точку зрения. Я думаю, что Виталий является одним из лучших представителей своего народа. Он очень талантливый человек с правильными ценностями. Думаю, что Беларуси очень не помешает такой политик, если Виталий выберет для себя такой путь. Думаю, что в этом случае будет иметь решающее значение его стремление построить лучшую страну с правильными ценностями, демократией, где права человека и его самовыражение, в том числе, политическое, будут уважать. Такие люди понадобятся новой Беларуси", - отметил Сакварелидзе.

Он добавил, что для Шклярова опыт политического заключенного может стать полезным в контексте дальнейшей политической карьеры.

"Ситуация в Беларуси с каждым днем меняется и освобождение Шклярова - вопрос времени. Возможно, несколько дней или несколько месяцев. Для политика заключение по политическим мотивам - это продолжение политического движения и карьеры, в том числе ", - добавил Сакварелидзе.

Он также выразил уверенность, что Запад продолжит жесткое давление на нынешний режим Беларуси в отношении тысяч политических заключенных.

Напомним, власти Беларуси 29 июля задержали известного политика и консультанта Виталия Шклярова. Ему вменяют организацию незаконного митинга в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской 29 мая в Гродно. Сам Шкляров отрицает все обвинения в свой адрес и утверждает, что его задержание - это месть "последнего диктатора Европы" за публичную критику действий Лукашенко.

18 августа Шкляров передал СМИ открытое письмо, в котором рассказал о пытках, психологическом давлении и унижении по отношению к нему и другим людям, содержащимся в минском СИЗО.

Шкляров работал над президентской кампанией кандидата в президенты США Берни Сандерса в 2016 году. Кроме того, он был волонтером в штабе кампании по переизбранию президента Обамы в 2012 году.

Отметим, что ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Александра Лукашенко начать диалог со своим обществом и выразил надежду на мирное урегулирование ситуации в соседней стране.

Автор: 

Беларусь (7937) Сакварелидзе Давид (318)


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Топ комментарии
+7
ну не в Грузию ему же возвращаться в самом деле..
там гастролеров ждет реформированная Михо тюрьма..
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19.08.2020 14:32 Ответить
+5
теперь грузинская мразь будет в Беларуси за большие бабки вешать лапшу на уши лохам.
Такие политзаключенные, как Виталий Шкляров, будут очень нужны новой Беларуси, - Сакварелидзе - Цензор.НЕТ 2942
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19.08.2020 14:36 Ответить
+4
Господин Сакварелидзе уже Генпрокурором новой Беларуси желает быть или показалось?
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19.08.2020 14:28 Ответить
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Господин Сакварелидзе уже Генпрокурором новой Беларуси желает быть или показалось?
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19.08.2020 14:28 Ответить
ну не в Грузию ему же возвращаться в самом деле..
там гастролеров ждет реформированная Михо тюрьма..
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19.08.2020 14:32 Ответить
теперь грузинская мразь будет в Беларуси за большие бабки вешать лапшу на уши лохам.
Такие политзаключенные, как Виталий Шкляров, будут очень нужны новой Беларуси, - Сакварелидзе - Цензор.НЕТ 2942
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19.08.2020 14:36 Ответить
Не туда пойдет Луценко , если его выколупают с Лондона .
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19.08.2020 14:36 Ответить
Главное, чтобы те "оппозиционеры", что в Москву мотаются, не прошли дальше...
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19.08.2020 14:30 Ответить
Сакварелидзе очень,очень правильно указал, что для Шклярова опыт заключенного может стать полезным ,и чем это опыт будет длиннее и богаче ,тем лучше
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19.08.2020 14:35 Ответить
Грузин уже в Беларусь лыжи навострил?
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19.08.2020 14:37 Ответить
Получается,что нет в Белоруси нормальных прозападных политиков ?
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19.08.2020 14:40 Ответить
18.04.2015 http://ua2424.com/RRK/?option=view&id_text=449 Замглавы ГПУ Сакварелидзе заявил о попытке подкупа: "Меня хотели взять на "содержание" - $10 миллионов в месяц"

Кто за это сел.? Борец ты наш.
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19.08.2020 14:43 Ответить
А кто у нас за 30 лет вообще сел по коррупционным делам? Огласите список, пожалуйста.
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19.08.2020 15:04 Ответить
Сакварелидзе очень,очень правильно указал, что для Шклярова опыт заключенного может стать полезным ,и чем это опыт будет длиннее и богаче ,тем лучше
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19.08.2020 14:48 Ответить
А команда реформаторів з Грузії не хоче спробувати свої сили в Білорусії? А то саакашвілі в "комітеті реформ" від травня вже стільки зробив,що голова кругом ))))))
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19.08.2020 15:29 Ответить
Сакварелідзе-кращий претендент на посаду Головного Прокурора України
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19.08.2020 15:38 Ответить
Не нужно думать, что все грузины пдрст. Есть Углава в НАБУ, Сакварелидзе тоже хорош, а то так можно договориться до того, что Виталий Касько недостоин быть Генпрокурором Украины
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19.08.2020 20:31 Ответить
 
 