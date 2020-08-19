Приватизировать "Центрэнерго" удастся только в пакете с государственными шахтами, - экономист

Единственный сценарий приватизации государственной компании "Центрэнерго", на который согласится действующий ее куратор Игорь Коломойский, предусматривает объединение компании с государственными угольными шахтами.

Об этом пишет эксперт Борис Кушнирук в своем блоге на сайте Liga.net.

"Единственный сценарий, на который может согласиться Коломойский, - приватизация" Центрэнерго "в пакете с перспективными госшахтами. Об этом говорил и сам олигарх, и глава парламентского комитета по энергетике Андрей Герус, и действующий гендиректор "Центрэнерго" Александр Корчинский ", - пишет Кушнирук.

По словам Кушнирука, на сегодня, до объединения с угольными шахтами, Коломойский публично дал понять, что не поддерживает приватизацию.

"Его все устраивает как есть: его фирмы зарабатывают дважды - на поставках энергоносителей по завышенной цене и на покупке электроенергиии по заниженной. При себестоимости электроенергиии "Центрэнерго" в 1,62 грн кВт-час фирмы группы "Приват" ее выкупают по цене в диапазоне 0,96-1,22 грн за кВт-час ", - отметил эксперт.

По мнению Кушнирука, Игорь Коломойский также может быть одним из основных претендентов на покупку "Центрэнерго".

"Приватизация" Центрэнерго "Коломойским, безусловно, не самый лучший вариант. Но в любом случае это лучше, чем уничтожение предприятия. Тем более, что в открытом конкурсе возможность участия других инвесторов ", - считает эксперт.

Напомним, "Центрэнерго" находится под операционным контролем группы "Приват" с июля 2019 г. Контроль был установлен после назначения главой компании Владимира Потапенко. Он был назначен Кабинет Министров с 1 июля 2019, когда представителем президента в правительстве был Андрей Герус.

По информации Фонда государственного имущества, владеющий 78% акций "Центрэнерго", приватизация компании должна состояться во втором квартале 2021 г. Эти обязательства предусмотрены также в меморандуме с Международным валютным фондом.