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Приватизировать "Центрэнерго" удастся только в пакете с государственными шахтами, - экономист

Приватизировать

Единственный сценарий приватизации государственной компании "Центрэнерго", на который согласится действующий ее куратор Игорь Коломойский, предусматривает объединение компании с государственными угольными шахтами.

Об этом пишет эксперт Борис Кушнирук в своем блоге на сайте Liga.net.
"Единственный сценарий, на который может согласиться Коломойский, - приватизация" Центрэнерго "в пакете с перспективными госшахтами. Об этом говорил и сам олигарх, и глава парламентского комитета по энергетике Андрей Герус, и действующий гендиректор "Центрэнерго" Александр Корчинский ", - пишет Кушнирук.

По словам Кушнирука, на сегодня, до объединения с угольными шахтами, Коломойский публично дал понять, что не поддерживает приватизацию.
"Его все устраивает как есть: его фирмы зарабатывают дважды - на поставках энергоносителей по завышенной цене и на покупке электроенергиии по заниженной. При себестоимости электроенергиии "Центрэнерго" в 1,62 грн кВт-час фирмы группы "Приват" ее выкупают по цене в диапазоне 0,96-1,22 грн за кВт-час ", - отметил эксперт.

По мнению Кушнирука, Игорь Коломойский также может быть одним из основных претендентов на покупку "Центрэнерго".
"Приватизация" Центрэнерго "Коломойским, безусловно, не самый лучший вариант. Но в любом случае это лучше, чем уничтожение предприятия. Тем более, что в открытом конкурсе возможность участия других инвесторов ", - считает эксперт.
Напомним, "Центрэнерго" находится под операционным контролем группы "Приват" с июля 2019 г. Контроль был установлен после назначения главой компании Владимира Потапенко. Он был назначен Кабинет Министров с 1 июля 2019, когда представителем президента в правительстве был Андрей Герус.
По информации Фонда государственного имущества, владеющий 78% акций "Центрэнерго", приватизация компании должна состояться во втором квартале 2021 г. Эти обязательства предусмотрены также в меморандуме с Международным валютным фондом.

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"Центрэнерго" находится под операционным контролем группы "Приват" с июля 2019 г. Контроль был установлен после назначения главой компании Владимира Потапенко. Он был назначен Кабинет Министров с 1 июля 2019, когда представителем президента в правительстве был Андрей Герус............

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19.08.2020 16:13 Ответить
Это многое проясняет в вопросе эффективности частного собственника.
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19.08.2020 16:20 Ответить
Ідіоти-неандертальці і досі рулюють!!!
Пропозиція "експерта" називається "З вогню та в полум'я"!
Тобто державну монополію - перетворити на приватну?.
І це в той час, коли ВЕСЬ світ бореться за демонополізацію в любих сферах економіки - для розвитку конкуренції, зниження цін і підвищення якості продукції
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19.08.2020 17:04 Ответить
ааа.. значит как ******* так по "черному"...ай маладцы.... ****** *****
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19.08.2020 22:28 Ответить
Тю. Да зелехомячки проголосовали за откармливание Бени в ближайшие годы за счёт народа. Дарите уже ему тот Центрэнерго. Ну и шахты оставшиеся. Можно по гривне штука. Даже по доллару. Только по Г+Г объясните убогим, что это им во благо. Да и всего делов. Зелючки добрые.
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20.08.2020 01:34 Ответить
 
 