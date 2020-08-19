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Приватизувати "Центренерго" вдасться тільки в пакеті з державними шахтами, - економіст

Приватизувати

Єдиний сценарій приватизації державної компанії "Центренерго", на який погодиться чинний її куратор Ігор Коломойський, передбачає об'єднання компанії з державними вугільними шахтами.

Про це пише експерт Борис Кушнірук у своєму блозі на сайті Liga.net.

"Єдиним сценарієм, на який може погодитися Коломойський – приватизація "Центренерго" в пакеті з перспективними держшахтами. Про це говорив і сам олігарх, і глава парламентського комітету з енергетики Андрій Герус, і діючий гендиректор "Центренерго" Олександр Корчинський", - пише Кушнірук .

За словами Кушнірука, на сьогодні, до об'єднання з вугільними шахтами, Коломойський публічно дав зрозуміти, що не підтримує приватизацію.

"Його все влаштовує як є, його фірми заробляють двічі – на поставках енергоносіїв за завищеною ціною і на придбанні електроенергії за заниженою. При собівартості електроенергії "Центренерго" в 1,62 грн кВт-годину фірми групи "Приват" її викуповують за ціною в діапазоні 0,96-1,22 грн за кВт-годину", - зазначив експерт.

На думку Кушнірука, Ігор Коломойський також може бути одним з основних претендентів на покупку "Центренерго".

"Приватизація" Центренерго "Коломойським, безумовно, не найкращий варіант. Але в будь-якому випадку це краще, ніж знищення підприємства. Тим більше, що у відкритому конкурсі можливість участі інших інвесторів", - вважає експерт.

Нагадаємо, "Центренерго" перебуває під операційним контролем групи "Приват" з липня 2019 р Контроль був встановлений після призначення главою компанії Володимира Потапенка. Він був призначений Кабінетом Міністрів з 1 липня 2019 року, коли представником президента в уряді був Андрій Герус.

За інформацією Фонду державного майна, який володіє 78% акцій "Центренерго", приватизація компанії повинна відбутися в другому кварталі 2021 р. Ці зобов'язання передбачені також в меморандумі з Міжнародним валютним фондом.

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"Центрэнерго" находится под операционным контролем группы "Приват" с июля 2019 г. Контроль был установлен после назначения главой компании Владимира Потапенко. Он был назначен Кабинет Министров с 1 июля 2019, когда представителем президента в правительстве был Андрей Герус............

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19.08.2020 16:13 Відповісти
Это многое проясняет в вопросе эффективности частного собственника.
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19.08.2020 16:20 Відповісти
Ідіоти-неандертальці і досі рулюють!!!
Пропозиція "експерта" називається "З вогню та в полум'я"!
Тобто державну монополію - перетворити на приватну?.
І це в той час, коли ВЕСЬ світ бореться за демонополізацію в любих сферах економіки - для розвитку конкуренції, зниження цін і підвищення якості продукції
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19.08.2020 17:04 Відповісти
ааа.. значит как ******* так по "черному"...ай маладцы.... ****** *****
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19.08.2020 22:28 Відповісти
Тю. Да зелехомячки проголосовали за откармливание Бени в ближайшие годы за счёт народа. Дарите уже ему тот Центрэнерго. Ну и шахты оставшиеся. Можно по гривне штука. Даже по доллару. Только по Г+Г объясните убогим, что это им во благо. Да и всего делов. Зелючки добрые.
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20.08.2020 01:34 Відповісти
 
 