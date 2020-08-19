РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7218 посетителей онлайн
Новости
1 655 34

Психических больных заставляли выполнять строительные работы в психинтернате Кривого Рога, - прокуратура

Психических больных заставляли выполнять строительные работы в психинтернате Кривого Рога, - прокуратура

В Кривом Роге выявлен факт незаконного использования труда психически больных пациентов работниками интерната.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области.

По данным следствия, работники психоневрологического интерната не обеспечили надлежащие условия пребывания подопечных и, используя их психическое состояние, умственную отсталость и полную зависимость от персонала, заставляли выполнять строительные работы в интернате с использованием бетоносмесителя. При этом сотрудники заведения достоверно знали, что из-за психических заболеваний пострадавшие вообще не могут работать, чем причинили им моральные страдания.

Устанавливаются причастные к преступлению лица.

По результатам проверки Криворожской местной прокуратурой №2 по факту пыток и грубого нарушения законодательства о труде сотрудниками КУ "Криворожский психоневрологический интернат" внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований (ч.1 ст.127 и ч.1 ст.172 УК Украины).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вспышка COVID-19 зафиксирована в психиатрической больнице на Одесчине: инфицированы 8 человек

Автор: 

Кривой Рог (1414) прокуратура (5043) психбольница (156) Днепропетровская область (4179)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+10
Психически больные - это те, кто управляют страной. В интернате лечатся люди, страдающие психическими расстройствами
показать весь комментарий
19.08.2020 16:45 Ответить
+9
Трудотерапия была всегда лучшим способом лечения! Цыганей ловите или упаковывайте уже уловленных активистами, а не на медиков наезжайте...Сами там будете!
показать весь комментарий
19.08.2020 16:36 Ответить
+8
Понятно теперь откуда у нас президента выбрали
показать весь комментарий
19.08.2020 16:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Понятно теперь откуда у нас президента выбрали
показать весь комментарий
19.08.2020 16:32 Ответить
Ватники братья нацистов.
показать весь комментарий
19.08.2020 16:34 Ответить
Трудотерапия была всегда лучшим способом лечения! Цыганей ловите или упаковывайте уже уловленных активистами, а не на медиков наезжайте...Сами там будете!
показать весь комментарий
19.08.2020 16:36 Ответить
Работа работе рознь, как и условия, в которых содержат больных, о чем и написано в статье.
показать весь комментарий
19.08.2020 16:49 Ответить
верить журналистам -- записаться на прием к психиатру!
показать весь комментарий
19.08.2020 16:57 Ответить
У вас есть другие данные об этом заведении?
показать весь комментарий
19.08.2020 16:59 Ответить
Рядом психбольница и через день им оказываю медпомощь...Беседую...
показать весь комментарий
19.08.2020 17:01 Ответить
Эта, в Кривом Роге?
показать весь комментарий
19.08.2020 17:03 Ответить
Ну, поясничать и я умею...Но нет! Все психбольницы типичны во всем!
показать весь комментарий
19.08.2020 17:08 Ответить
При чем тут поясничать?
Больницьі очень разньіе.
Вьі подтвердили, что не в курсе всех обстоятельств конкретного случая.
показать весь комментарий
19.08.2020 18:15 Ответить
Вы в курсе? Везде всё одинаково по протоколам и указаниям минздрава!
показать весь комментарий
19.08.2020 19:09 Ответить
Ой, ну не рассказьівайте...
Протокольі протоколами, но условиях содержания бодьньіх и то, как с ними обращаются, зависит от местной власти, если учреждение финансируется из местного бюджета, и от руководства самого учреждения.
показать весь комментарий
19.08.2020 19:13 Ответить
Какое отношение, если на 80 больных 2 санитарки в метр 50 роста! ну , не в курсе, не спорьте...лишь бы спорить...
показать весь комментарий
19.08.2020 19:57 Ответить
И везде пациентьі работают строителями с использованием бетоносмесителя?
показать весь комментарий
19.08.2020 20:01 Ответить
Ето подготовка резерва для 95-го квартала в рамках ротации кадрового состава Офиса Президента.
показать весь комментарий
19.08.2020 16:36 Ответить
При прошлой власти шизиков больше было. Один спикер чего стоил и Танюша
показать весь комментарий
19.08.2020 17:02 Ответить
Психически больные - это те, кто управляют страной. В интернате лечатся люди, страдающие психическими расстройствами
показать весь комментарий
19.08.2020 16:45 Ответить
Дима+100500!!! зачет!!!
показать весь комментарий
19.08.2020 18:02 Ответить
но если они все же работали...значит могут? и какие моральные страдания? обзывали?
показать весь комментарий
19.08.2020 16:50 Ответить
Им за счастье выйти наружу и поработать! Страдают от замкнутости в отделении и безделия! Согласны на любую работу, кроме тех что сидят по решению прокурора! Журналисты лжецы!
показать весь комментарий
19.08.2020 16:59 Ответить
Один сказав, що треба працювати фізично і на свіжому повітрі. Це полегшує навантаження на нервову систему, а також дає людині почуття значущості і самоповаги від результатів своєї роботи.
показать весь комментарий
20.08.2020 08:53 Ответить
Возможно вопрос не в насильственности работ, а в присвоении оплаты труда?
показать весь комментарий
19.08.2020 17:06 Ответить
ЗЄліка треба відправити в ту дурку на ці роботи, його місце там.
показать весь комментарий
19.08.2020 17:25 Ответить
Нет, у него есть профессия, он играет на рояле.
показать весь комментарий
19.08.2020 17:34 Ответить
Його треба на нові позиції, копати окопи.
показать весь комментарий
20.08.2020 08:54 Ответить
"В Кривом Роге выявлен факт незаконного использования труда психически больных пациентов работниками интерната." - их ещё и в ВР используют. - https://medium.com/@vizua_21912/%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-************ В пропрезидентской партии "Слуга народа" есть сумасшедшие и психически больные люди. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Богдан в интервью https://www.bbc.com/ukrainian/features-49694823 ВВС .
показать весь комментарий
19.08.2020 17:27 Ответить
почему есть? там тотально без мозгов, некому там болеть на голову, мозгов нет)))
показать весь комментарий
19.08.2020 18:06 Ответить
Это хорошо или плохо? А, психинтернат Кривой Рог. С другой стороны, говорят, Зеленский же справляется
показать весь комментарий
19.08.2020 19:17 Ответить
Столько смешных комментариев,а ведь это люди ни в чем не виноватые. Многие из них с рождения лишены материнского тепла. Сначала диагноз дцп Дауна аутизм потом отказ родителей потом 3 года больницы потом специнтернат для детей потом для взрослых. И все в условиях голода холода, побоев. Это самая беззащитная часть населения.Власти в первую очередь должны заботится именно о них, следить что бы их никто не обижал. Особенно жалко тех кто понимает что они не такие и хотят социализироватсяДа они не голосуют, политикам они не интересны, но если есть Страшный суд именно они выступят основными свидетелями или потерпевшими или ходатаями. Часть из них вообще можно социализировать и интегрировать в общество. Знаете в сетях много просьб о реабилитации ребенка с дцп у которого есть родители, но я ни разу не видел пост о помощи в реабилитации для воспитаников интернатов. Сейчас не самые простые времена, но я считаю здоровый человек сам кузнец может пробится при любой власти, у них без посторонней поддержки будущее это мучение и издевательства. Такие условия те только в этом Каждое заведение, где содержатся эти несчастные должны быть на контроле у губернатора, если не у президента. Может быть этот пост помимо троллей и сбушников читают мыслящие люди в силах которых есть возможность изменить жизнь этих несчастных людей. Что касается насмешников, подумайте что менингит энцефалит и черепно-мозговую травму никто не отменял,и практически у каждого человека есть перспектива провести остаток жизни в обществе этих несчастных людей. Будьте людьми.
показать весь комментарий
19.08.2020 19:57 Ответить
Найкращим визволенням було б для них заснути і не прокидатися.
показать весь комментарий
20.08.2020 08:58 Ответить
Нашли причину чтобы закрыть интернат? У нас психи политику возглавляют, у власти половина идиотов, более двадцати лет. Как бы так сделать чтобы им запретить "работать" и отправить их на отдых в этот интернат?
показать весь комментарий
19.08.2020 20:02 Ответить
Главврач уже расстреллян?
да здравствует СССР...
Перший публічний процес над цеховиками (назва з'явилася пізніше) пройшов за часів відлиги (60-е). Тоді до найвищої міри покарання засудили групу осіб (Шакерман, Ройсман і ін.) Яке налагодило випуск текстилю в промислових масштабах на території психіатричної лікарні.
показать весь комментарий
19.08.2020 20:06 Ответить
При этом сотрудники заведения достоверно знали, что из-за психических заболеваний пострадавшие вообще не могут работать, чем причинили им моральные страдания.Источник: https://censor.net/n3214749

Це про кого з Кривогу Рогу .... ?


Та у нас тай влада , тай ВРУ - таки вони
показать весь комментарий
19.08.2020 21:43 Ответить
 
 