Психических больных заставляли выполнять строительные работы в психинтернате Кривого Рога, - прокуратура

В Кривом Роге выявлен факт незаконного использования труда психически больных пациентов работниками интерната.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области.

По данным следствия, работники психоневрологического интерната не обеспечили надлежащие условия пребывания подопечных и, используя их психическое состояние, умственную отсталость и полную зависимость от персонала, заставляли выполнять строительные работы в интернате с использованием бетоносмесителя. При этом сотрудники заведения достоверно знали, что из-за психических заболеваний пострадавшие вообще не могут работать, чем причинили им моральные страдания.

Устанавливаются причастные к преступлению лица.

По результатам проверки Криворожской местной прокуратурой №2 по факту пыток и грубого нарушения законодательства о труде сотрудниками КУ "Криворожский психоневрологический интернат" внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований (ч.1 ст.127 и ч.1 ст.172 УК Украины).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вспышка COVID-19 зафиксирована в психиатрической больнице на Одесчине: инфицированы 8 человек