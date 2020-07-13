Вспышка COVID-19 зафиксирована в психиатрической больнице на Одесчине: инфицированы 8 человек
В Одесской области по результатам тестирования выявлен очаг заболеваемости COVID-19 в психиатрической больнице №2 в селе Александровка.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Лиманской РГА.
"За последние дни установлен положительный результат ПЦР-исследований у одного медицинского работника и семи пациентов КНП "Одесская областная психиатрическая больница №2", - говорится в сообщении.
По решению местной комиссии ТЭБ и ЧС все отделения медучреждения переведены в режим обсервации сроком на 14 дней.
Также, согласно решению комиссии, будет временно запрещена работа кафе, баров и всех магазинов, которые расположены вблизи медучреждения. На территории села Александровка будет запрещено посещение детских и спортивных площадок. Сельский совет должен обеспечить проведение дезинфекции всех мест общего пользования.
На период проведения карантинных мероприятий будет закрыто местную участок ветеринарной медицины и амбулаторию. Все консультации будут проводиться в телефонном режиме.
Также будет обеспечено круглосуточное дежурство патрульной полиции для контроля за соблюдением режима обсервации и внутреннего порядка на территории больницы и в селе Александровка.
У "Рив'єрі" та АТБ, що неподалік від тієї Олександрівки, протиепідемічний режим на кілька порядків вищий, ніж, наприклад, в Одеській інфекційній лікарні (https://dumskaya.net/news/infektcionka-118167/) ! Що ж тоді дивуватись на заміську психлікарню... Нещасні люди!
Та да, продаж масок, антисептиков, оплата оракулов от СМИ,или там создание вакцины от не существующего вируса...