Вспышка COVID-19 зафиксирована в психиатрической больнице на Одесчине: инфицированы 8 человек

Новости
В Одесской области по результатам тестирования выявлен очаг заболеваемости COVID-19 в психиатрической больнице №2 в селе Александровка.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Лиманской РГА.

"За последние дни установлен положительный результат ПЦР-исследований у одного медицинского работника и семи пациентов КНП "Одесская областная психиатрическая больница №2", - говорится в сообщении.

По решению местной комиссии ТЭБ и ЧС все отделения медучреждения переведены в режим обсервации сроком на 14 дней.

Также, согласно решению комиссии, будет временно запрещена работа кафе, баров и всех магазинов, которые расположены вблизи медучреждения. На территории села Александровка будет запрещено посещение детских и спортивных площадок. Сельский совет должен обеспечить проведение дезинфекции всех мест общего пользования.

На период проведения карантинных мероприятий будет закрыто местную участок ветеринарной медицины и амбулаторию. Все консультации будут проводиться в телефонном режиме.

Также будет обеспечено круглосуточное дежурство патрульной полиции для контроля за соблюдением режима обсервации и внутреннего порядка на территории больницы и в селе Александровка.

Не пускайте только туда Александровича с рабочим визитом-чревато осложнениями для психики у всех,даже ранее не больных...
показать весь комментарий
13.07.2020 23:55 Ответить
Опять психбольница.Я так понял,шо короновирусом болеют в основном психи.Ну еще те,хто может срубить на этом бабло.
показать весь комментарий
14.07.2020 00:19 Ответить
А там найти случай ковида дешевле обходится.
показать весь комментарий
14.07.2020 07:01 Ответить
Та да,шо з психов взять-сказали Ковид,значит ковид.Вы / болейте потихоньку,а мы тут пока бабло рубить будем.
показать весь комментарий
14.07.2020 18:09 Ответить
Людей с ненормальной психикой тяжело убедить в необходимости соблюдения масочного режима в период вспышки ковида.
показать весь комментарий
14.07.2020 07:38 Ответить
А що ви хочете!?

У "Рив'єрі" та АТБ, що неподалік від тієї Олександрівки, протиепідемічний режим на кілька порядків вищий, ніж, наприклад, в Одеській інфекційній лікарні (https://dumskaya.net/news/infektcionka-118167/) ! Що ж тоді дивуватись на заміську психлікарню... Нещасні люди!
показать весь комментарий
14.07.2020 07:47 Ответить
Ну еще те,хто может срубить на этом бабло.

Та да, продаж масок, антисептиков, оплата оракулов от СМИ,или там создание вакцины от не существующего вируса...
показать весь комментарий
14.07.2020 08:33 Ответить
Люди на фронте гибнут, а эти со своими психами и масками никак не угомонятся. Позор!
показать весь комментарий
14.07.2020 08:47 Ответить
 
 