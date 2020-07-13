Вспышка COVID-19 зафиксирована в психиатрической больнице на Одесчине: инфицированы 8 человек

В Одесской области по результатам тестирования выявлен очаг заболеваемости COVID-19 в психиатрической больнице №2 в селе Александровка.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Лиманской РГА.

"За последние дни установлен положительный результат ПЦР-исследований у одного медицинского работника и семи пациентов КНП "Одесская областная психиатрическая больница №2", - говорится в сообщении.

По решению местной комиссии ТЭБ и ЧС все отделения медучреждения переведены в режим обсервации сроком на 14 дней.

Также, согласно решению комиссии, будет временно запрещена работа кафе, баров и всех магазинов, которые расположены вблизи медучреждения. На территории села Александровка будет запрещено посещение детских и спортивных площадок. Сельский совет должен обеспечить проведение дезинфекции всех мест общего пользования.

На период проведения карантинных мероприятий будет закрыто местную участок ветеринарной медицины и амбулаторию. Все консультации будут проводиться в телефонном режиме.

Также будет обеспечено круглосуточное дежурство патрульной полиции для контроля за соблюдением режима обсервации и внутреннего порядка на территории больницы и в селе Александровка.

