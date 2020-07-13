Спалах COVID-19 зафіксовано у психіатричній лікарні на Одещині: інфіковано 8 осіб

В Одеській області за результатами тестування виявлено вогнище захворюваності COVID-19 у психіатричній лікарні №2 в селі Олександрівка.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Лиманської РДА.

"За останні дні встановлено позитивний результат ПЛР-досліджень в одного медичного працівника і семи пацієнтів КНП "Одеська обласна психіатрична лікарня №2", - сказано в повідомленні.

За рішенням місцевої комісії ТЕБ та НС всі відділення медзакладу переведено в режим обсервації терміном на 14 днів.

Також, згідно з рішенням комісії, буде тимчасово заборонено роботу кафе, барів і всіх магазинів, які розташовані поблизу медзакладу. На території села Олександрівка буде заборонено відвідування дитячих і спортивних майданчиків. Сільська рада має забезпечити проведення дезінфекції всіх місць загального користування.

На період проведення карантинних заходів буде закрито місцеву ділянку ветеринарної медицини та амбулаторію. Всі консультації проводитимуться в телефонному режимі.

Також буде забезпечено цілодобове чергування патрульної поліції для контролю за дотриманням режиму обсервації і внутрішнього порядку на території лікарні і в селі Олександрівка.

