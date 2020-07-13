Спалах COVID-19 зафіксовано у психіатричній лікарні на Одещині: інфіковано 8 осіб

УКР
В Одеській області за результатами тестування виявлено вогнище захворюваності COVID-19 у психіатричній лікарні №2 в селі Олександрівка.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Лиманської РДА.

"За останні дні встановлено позитивний результат ПЛР-досліджень в одного медичного працівника і семи пацієнтів КНП "Одеська обласна психіатрична лікарня №2", - сказано в повідомленні.

За рішенням місцевої комісії ТЕБ та НС всі відділення медзакладу переведено в режим обсервації терміном на 14 днів.

Також, згідно з рішенням комісії, буде тимчасово заборонено роботу кафе, барів і всіх магазинів, які розташовані поблизу медзакладу. На території села Олександрівка буде заборонено відвідування дитячих і спортивних майданчиків. Сільська рада має забезпечити проведення дезінфекції всіх місць загального користування.

На період проведення карантинних заходів буде закрито місцеву ділянку ветеринарної медицини та амбулаторію. Всі консультації проводитимуться в телефонному режимі.

Також буде забезпечено цілодобове чергування патрульної поліції для контролю за дотриманням режиму обсервації і внутрішнього порядку на території лікарні і в селі Олександрівка.

Не пускайте только туда Александровича с рабочим визитом-чревато осложнениями для психики у всех,даже ранее не больных...
13.07.2020 23:55 Відповісти
Опять психбольница.Я так понял,шо короновирусом болеют в основном психи.Ну еще те,хто может срубить на этом бабло.
14.07.2020 00:19 Відповісти
А там найти случай ковида дешевле обходится.
14.07.2020 07:01 Відповісти
Та да,шо з психов взять-сказали Ковид,значит ковид.Вы / болейте потихоньку,а мы тут пока бабло рубить будем.
14.07.2020 18:09 Відповісти
Людей с ненормальной психикой тяжело убедить в необходимости соблюдения масочного режима в период вспышки ковида.
14.07.2020 07:38 Відповісти
А що ви хочете!?

У "Рив'єрі" та АТБ, що неподалік від тієї Олександрівки, протиепідемічний режим на кілька порядків вищий, ніж, наприклад, в Одеській інфекційній лікарні (https://dumskaya.net/news/infektcionka-118167/) ! Що ж тоді дивуватись на заміську психлікарню... Нещасні люди!
14.07.2020 07:47 Відповісти
Ну еще те,хто может срубить на этом бабло.

Та да, продаж масок, антисептиков, оплата оракулов от СМИ,или там создание вакцины от не существующего вируса...
14.07.2020 08:33 Відповісти
Люди на фронте гибнут, а эти со своими психами и масками никак не угомонятся. Позор!
