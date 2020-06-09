РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7442 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 632 7
карантин (16728) психбольница (156) Черкасщина (1031) интернат (85) Боднар Роман (8) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

Вспышка COVID-19 зафиксирована в психоневрологическом интернате на Черкасщине: инфицирован 21 человек

Вспышка COVID-19 зафиксирована в психоневрологическом интернате на Черкасщине: инфицирован 21 человек

В Золотоношском психоневрологическом интернате у 21 человека выявили COVID-19, в связи с чем проводится эпидемиологическое расследование.

Об этом сообщил глава Черкасской областной государственной администрации (ОГА) Роман Боднар на свое странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодня 490 зарегистрированных случаев коронавируса. + 21 новый случай в сутки: 2 - г. Черкассы, 1 - Черкасский район, 18 - Золотоношский район", - написал он.

Глава ОГА сообщил, что вспышка произошла в Золотоношском психоневрологическом интернате. Там выявили инфицированную коронавирусом сотрудницу, которая, вероятно, и заразила подопечных.

Он отметил, что на данный момент обследовали уже 26 подопечных, у 21 человека обнаружили положительный результат на COVID-19.

"Ведется эпидрасследование, по результатам которого материалы будут направлены в правоохранительные органы для реагирования согласно компетенции. В учреждении проведены дезинфекционные мероприятия, определен круг контактных лиц. Семейные врачи Золотоношского районного Центра первично-санитарной помощи проводят осмотр подопечных", - рассказал Боднар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вспышка COVID-19 в психиатрической больнице на Волыни: персоналу рекомендовали две недели не покидать рабочие места

По его словам, госпитализированных в учреждения охраны здоровья нет, состояние инфицированных удовлетворительное.

Также на территории интерната усилили карантинные мероприятия, сотрудники и подопечные будут круглосуточно  находиться в интернате.

"Всего на Черкасщине имеем хорошую динамику выздоровлений - 370 человек, но не стоит пренебрегать средствами защиты и соблюдением дистанции! Выход из карантина - постепенный, мы не должны допустить возвращения к более жестким нормам".

Вспышка COVID-19 зафиксирована в психоневрологическом интернате на Черкасщине: инфицирован 21 человек 01
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кто-нибудь знает - кто имеет право застраховать от ковида подопечных этих интернатов?
показать весь комментарий
09.06.2020 14:53 Ответить
Ну враньё же, очевидно. Откуда в дурдом мог попасть вирус ? Дурдом - это одно из самых изолированных учреждений в любом государстве.
показать весь комментарий
09.06.2020 15:00 Ответить
Выплаты СК по ковиду до 100 тыс грн, возраст до 60-ти лет.
показать весь комментарий
09.06.2020 15:22 Ответить
"Только бизнес, ничего личного" (С)
показать весь комментарий
09.06.2020 15:26 Ответить
Так наше государство тоже дурдом, а 73% как то же заболели.
показать весь комментарий
09.06.2020 15:34 Ответить
Интернаты, общаги...... Почему тюрьмы молчат?
показать весь комментарий
09.06.2020 15:49 Ответить
Опять всякие интернаты 😆🤣 так идеальная афера) и не палевно)
показать весь комментарий
09.06.2020 16:15 Ответить
 
 