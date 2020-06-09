Вспышка COVID-19 зафиксирована в психоневрологическом интернате на Черкасщине: инфицирован 21 человек

В Золотоношском психоневрологическом интернате у 21 человека выявили COVID-19, в связи с чем проводится эпидемиологическое расследование.

Об этом сообщил глава Черкасской областной государственной администрации (ОГА) Роман Боднар на свое странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодня 490 зарегистрированных случаев коронавируса. + 21 новый случай в сутки: 2 - г. Черкассы, 1 - Черкасский район, 18 - Золотоношский район", - написал он.

Глава ОГА сообщил, что вспышка произошла в Золотоношском психоневрологическом интернате. Там выявили инфицированную коронавирусом сотрудницу, которая, вероятно, и заразила подопечных.

Он отметил, что на данный момент обследовали уже 26 подопечных, у 21 человека обнаружили положительный результат на COVID-19.

"Ведется эпидрасследование, по результатам которого материалы будут направлены в правоохранительные органы для реагирования согласно компетенции. В учреждении проведены дезинфекционные мероприятия, определен круг контактных лиц. Семейные врачи Золотоношского районного Центра первично-санитарной помощи проводят осмотр подопечных", - рассказал Боднар.

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По его словам, госпитализированных в учреждения охраны здоровья нет, состояние инфицированных удовлетворительное.

Также на территории интерната усилили карантинные мероприятия, сотрудники и подопечные будут круглосуточно находиться в интернате.

"Всего на Черкасщине имеем хорошую динамику выздоровлений - 370 человек, но не стоит пренебрегать средствами защиты и соблюдением дистанции! Выход из карантина - постепенный, мы не должны допустить возвращения к более жестким нормам".