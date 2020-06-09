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Спалах COVID-19 зафіксовано в психоневрологічному інтернаті на Черкащині: інфікована 21 особа

Спалах COVID-19 зафіксовано в психоневрологічному інтернаті на Черкащині: інфікована 21 особа

У Золотоніському психоневрологічному інтернаті у 21 особи виявили COVID-19, в зв'язку з чим проводиться епідеміологічне розслідування.

Про це повідомив голова Черкаської обласної державної адміністрації (ОДА) Роман Боднар на своє сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"На сьогодні 490 зареєстрованих випадків на коронавірус. + 21 новий випадок за добу: 2 - м. Черкаси, 1 - Черкаський район, 18 - Золотоніський район", - написав він.

Глава ОДА повідомив, що спалах відбувся в Золотоніському психоневрологічному інтернаті. Там виявили інфіковану коронавірусом співробітницю, яка, ймовірно, і заразила підопічних.

Він зазначив, що на цей момент обстежили вже 26 підопічних, у 21 особи виявили позитивний результат на COVID-19.

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"Ведеться епідрозслідування, за результатами якого матеріали будуть скеровані до правоохоронних органів для реагування згідно з компетенцією. У закладі проведено дезінфекційні заходи, визначено коло контактних осіб. Сімейні лікарі Золотоніського районного Центру первинно-санітарної допомоги проводять огляд підопічних", - розповів Боднар.

За його словами, госпіталізованих в установи охорони здоров'я немає, стан інфікованих задовільний.

Також на території інтернату посилили карантинні заходи, співробітники і підопічні цілодобово перебуватимуть в інтернаті.

"Загалом на Черкащині маємо хорошу динаміку одужань - 370 осіб, але не варто нехтувати засобами захисту та дотриманням дистанції! Вихід із карантину - поступовий, маємо не допустити повернення до більш жорстких норм".

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Спалах COVID-19 зафіксовано в психоневрологічному інтернаті на Черкащині: інфікована 21 особа 01

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Кто-нибудь знает - кто имеет право застраховать от ковида подопечных этих интернатов?
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09.06.2020 14:53 Відповісти
Ну враньё же, очевидно. Откуда в дурдом мог попасть вирус ? Дурдом - это одно из самых изолированных учреждений в любом государстве.
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09.06.2020 15:00 Відповісти
Выплаты СК по ковиду до 100 тыс грн, возраст до 60-ти лет.
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09.06.2020 15:22 Відповісти
"Только бизнес, ничего личного" (С)
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09.06.2020 15:26 Відповісти
Так наше государство тоже дурдом, а 73% как то же заболели.
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09.06.2020 15:34 Відповісти
Интернаты, общаги...... Почему тюрьмы молчат?
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09.06.2020 15:49 Відповісти
Опять всякие интернаты 😆🤣 так идеальная афера) и не палевно)
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09.06.2020 16:15 Відповісти
 
 