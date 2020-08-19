Госэкспертиза СБУ подтвердила отсутствие убытков по делу Роттердам+

Днепропетровский научно-исследовательский институт судебных экспертиз Министерства юстиции Украины установил, что действие формулы "Роттердам+" не привело к убыткам ни государства, ни потребителей электрической энергии.

Об этом свидетельствует копия вывода судебных экспертов, обнародована адвокатом сотрудников ДТЭК Артемом Трекке в интервью изданию "Обозреватель".

"По итогу экспертных исследований не установлено нанесения убытков государства и/или потребителям и/или другим субъектам хозяйствования в результате принятия НКРЭКУ постановление №289 от 3 марта 2016 г. (о принятии "Роттердам+" - прим.) с экономической точки зрения и в понимании действующего законодательства Украины", - говорится в выводе государственного института судебных экспертиз.

Эта же экспертиза также подтвердила обоснованность включения в формулу логистических расходов на доставку угля в Украину.

"Анализ мирового и украинского рынка угля показывает, что включение стоимости фрахта из портов ARA в порт "Южный" и перевалки является обоснованной составляющей цен на уголь", - говорится в выводе экспертов.

По заключению государственных экспертов, формула "Роттердам+" никогда не предусматривала, что уголь должен физически поставляться в Украину из порта Роттердам. Ставка фрахта, которая по формуле прибавлялась к индексу API 2, как раз покрывала затраты на доставку угля из основных добывающих стран – США, ЮАР, Колумбия – в Украину. Эти затраты всегда существенно выше, чем по маршрутам их вышеперечисленных добывающих стран в регион ARA.

"Днепропетровский научно-исследовательский институт судебных экспертиз делает однозначный вывод - использование в формуле затрат на фрахт и перевалку из портов АRА является обоснованным несмотря на то, что уголь фактически оттуда не едет", - подчеркнул адвокат Трекке со ссылкой на копию вывода института судебных экспертиз.

Экспертиза также пришла к выводу, что формула "Роттердам+" в целом способствовала созданию прозрачного и единого подхода к ценообразованию на уголь, а также росту объемов добычи угля в Украине и сокращению его импорта.

Напомним, 8 августа 2020 г. истек срок досудебного расследования по делу "Роттердам +" и правоохранители не смогли передать дело в суд.

Прокуратура объяснила решение остановить расследование необходимостью получить ответы на запросы о международной правовой помощи. При этом в постановлении прокурора речь идет о запросах, датированные в том числе 2018 и 2019 г.

По информации адвокатов стороны защиты, истинной причиной остановки стало отсутствие экспертизы, которая подтвердила бы предположения НАБУ о убытках от действия формулы. 12 августа информацию об отсутствии заключения экспертизы о нанесении формуле убытков официально подтвердило НАБУ.

Ранее бывший заместитель генпрокурора (2015-2016 гг.) Давид Саквалеридзе заявил, что в деле "Роттердам +" нет состава преступления, из-за чего оно может развалиться в суде.

В расследовании дела "Роттердам +" принимали участие 15 детективов НАБУ и 7 прокуроров САП. Общие расходы госбюджета на их работу составили 96 млн грн, по оценкам экс-главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка.

Формула "Роттердам +" действовала для расчета стоимости угля при установлении прогнозной оптовой цены электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула была отменена с 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии.