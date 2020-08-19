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Госэкспертиза СБУ подтвердила отсутствие убытков по делу Роттердам+

Днепропетровский научно-исследовательский институт судебных экспертиз Министерства юстиции Украины установил, что действие формулы "Роттердам+" не привело к убыткам ни государства, ни потребителей электрической энергии.

Об этом свидетельствует копия вывода судебных экспертов, обнародована адвокатом сотрудников ДТЭК Артемом Трекке в интервью изданию "Обозреватель".

"По итогу экспертных исследований не установлено нанесения убытков государства и/или потребителям и/или другим субъектам хозяйствования в результате принятия НКРЭКУ постановление №289 от 3 марта 2016 г. (о принятии "Роттердам+" - прим.) с экономической точки зрения и в понимании действующего законодательства Украины", - говорится в выводе государственного института судебных экспертиз.

Эта же экспертиза также подтвердила обоснованность включения в формулу логистических расходов на доставку угля в Украину.

"Анализ мирового и украинского рынка угля показывает, что включение стоимости фрахта из портов ARA в порт "Южный" и перевалки является обоснованной составляющей цен на уголь", - говорится в выводе экспертов.

По заключению государственных экспертов, формула "Роттердам+" никогда не предусматривала, что уголь должен физически поставляться в Украину из порта Роттердам. Ставка фрахта, которая по формуле прибавлялась к индексу API 2, как раз покрывала затраты на доставку угля из основных добывающих стран – США, ЮАР, Колумбия – в Украину. Эти затраты всегда существенно выше, чем по маршрутам их вышеперечисленных добывающих стран в регион ARA.

"Днепропетровский научно-исследовательский институт судебных экспертиз делает однозначный вывод - использование в формуле затрат на фрахт и перевалку из портов АRА является обоснованным несмотря на то, что уголь фактически оттуда не едет", - подчеркнул адвокат Трекке со ссылкой на копию вывода института судебных экспертиз.

Экспертиза также пришла к выводу, что формула "Роттердам+" в целом способствовала созданию прозрачного и единого подхода к ценообразованию на уголь, а также росту объемов добычи угля в Украине и сокращению его импорта.

Напомним, 8 августа 2020 г. истек срок досудебного расследования по делу "Роттердам +" и правоохранители не смогли передать дело в суд.

Прокуратура объяснила решение остановить расследование необходимостью получить ответы на запросы о международной правовой помощи. При этом в постановлении прокурора речь идет о запросах, датированные в том числе 2018 и 2019 г.

По информации адвокатов стороны защиты, истинной причиной остановки стало отсутствие экспертизы, которая подтвердила бы предположения НАБУ о убытках от действия формулы. 12 августа информацию об отсутствии заключения экспертизы о нанесении формуле убытков официально подтвердило НАБУ.

Ранее бывший заместитель генпрокурора (2015-2016 гг.) Давид Саквалеридзе заявил, что в деле "Роттердам +" нет состава преступления, из-за чего оно может развалиться в суде.

В расследовании дела "Роттердам +" принимали участие 15 детективов НАБУ и 7 прокуроров САП. Общие расходы госбюджета на их работу составили 96 млн грн, по оценкам экс-главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка.

Формула "Роттердам +" действовала для расчета стоимости угля при установлении прогнозной оптовой цены электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула была отменена с 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии.

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убытки (397) Роттердам+ (165)


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Топ комментарии
+23
Упс....
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19.08.2020 16:44 Ответить
+22
Та ты что. В за год до выборов как начали бегать, усираться, из штанов выскакивали. Знакомые зелебобики стремились хватать меня за рукав и вести в угол чтобы отрыть мне глаза на коррупцию в Роттердам+. А тут оп и что то не сложилось. Но Санька Дубинский бабки свои отработал.
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19.08.2020 16:50 Ответить
+18
ЗеДятлы, вы верешали, с подачи Г+Г, и иже с ним,о барыге на Роттердаме+. Оказывается совсем не барИга, кстати, что то Михуил без паспорта странно за то молчит, а как визжал, как визжал, в 2018 и 19 годах свиньей сванетской визжал. Так вот, отнене, вы уже не ЗеДятлы, вы теперь ЗеДебилы. Ну и естественно вы ЛОШАРЫ.
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19.08.2020 16:54 Ответить
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Упс....
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19.08.2020 16:44 Ответить
зе-быдло
Госэкспертиза СБУ подтвердила отсутствие убытков по делу Роттердам+ - Цензор.НЕТ 1881
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19.08.2020 16:53 Ответить
Во экономисты эксперты дают оказывается в стоимость любого товара можно включать что угодно! Хоть доставку ракетами с Марса, хоть оплату добычи угля например муравьям или ещё непонятно кому. Эта новая экономическая теория по меньшей мере на Нобелевскую премию тянет!
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19.08.2020 16:49 Ответить
єто для тебя, совка, она новая,

а в мире она используется уже несколько веков.
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19.08.2020 18:20 Ответить
100% Совок открыл для себя договорную цену и рынок, называется
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19.08.2020 18:27 Ответить
Ну что вы так скромно про века, миллионы лет если точно. От безнаказанности что хочу то и творю эта экономическая теория называется. А про совок смешно, Вы тот кто пишет шутки кварталу? Только в совке устанавливали цены как попало, а везде в мире работал рынок. Так что хоть вы наверно и пошутили но это печальная шутка от совка мы так и не ушли.
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20.08.2020 08:30 Ответить
Ну что вы так скромно про века, миллионы лет если точно...


это неучам одинаково, что века, что миллионы,

а я пишу про реальность
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20.08.2020 10:31 Ответить
Ну вы не те лекарства приняли если у вас одинаково что миллион что век, или просто выучите из чего складывается цена товара, что такое рынок и др экономические понятия. А то так совком и останетесь жить по принципу динозавров что хочу то и творю.
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20.08.2020 10:36 Ответить
если у вас одинаково что миллион что век

дятел, это не я, а ты написал про миллионы, а я всего лишь тебя процитировал.


или просто выучите из чего складывается цена товара, что такое рынок и др экономические понятия

я диссертацию по экономике защитил, а у тебя даже экономического образования нет.
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20.08.2020 10:45 Ответить
Вы не меня цитируйте а учебники по экономике. А то что вы в вашей палате доктор экономических наук, генералиссимус экономики, олимпийский чемпион по экономике и по ней же мастер спорта международного класса это видно по вашим аргументам: хамству и глупости.
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20.08.2020 10:52 Ответить
отвали, совок
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20.08.2020 10:55 Ответить
Ну конечно все аргументы у вас такие. Так чего влазили и цеплялись со своей глупостью, чтоб с такой же глупостью и отвалить?
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21.08.2020 07:46 Ответить
У кого? У Ахметова?
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19.08.2020 16:49 Ответить
Та ты что. В за год до выборов как начали бегать, усираться, из штанов выскакивали. Знакомые зелебобики стремились хватать меня за рукав и вести в угол чтобы отрыть мне глаза на коррупцию в Роттердам+. А тут оп и что то не сложилось. Но Санька Дубинский бабки свои отработал.
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19.08.2020 16:50 Ответить
Так после отмены "Роттердам(+)" еще и убытков наделали. Обделались зеленые по самое нихочу. Теперь лихорадочно ищут крайнего

Госэкспертиза СБУ подтвердила отсутствие убытков по делу Роттердам+ - Цензор.НЕТ 4146
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19.08.2020 17:39 Ответить
беда за бедой у зеленолохов.Че там со свинарчуками, зелень безмозглая?
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19.08.2020 16:52 Ответить
Госэкспертиза СБУ подтвердила отсутствие убытков по делу Роттердам+ - Цензор.НЕТ 5355
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19.08.2020 16:54 Ответить
У 2017 УкрОборонПром передав 3673 одиниць ОВТ
У 2018 УкрОборонПром передав 4900 одиниць ОВТ
У 2019 УкрОборонПром передав 4876 одиниць ОВТ

11.11.2019 Наєм і нова команда попадають в УОП замість "Свинарчуків"

Станом на 08.2020 УкрОборонПром передав 450 одиниці ОВТ.
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19.08.2020 17:41 Ответить
Всё равно барыга виноват.При нём Украина недавала расии, отчего у последней усугубились болезни мочеполовой системы. Сейчас, тьфу-тьфу-тьфу,регулярно...
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19.08.2020 16:52 Ответить
ЗеДятлы, вы верешали, с подачи Г+Г, и иже с ним,о барыге на Роттердаме+. Оказывается совсем не барИга, кстати, что то Михуил без паспорта странно за то молчит, а как визжал, как визжал, в 2018 и 19 годах свиньей сванетской визжал. Так вот, отнене, вы уже не ЗеДятлы, вы теперь ЗеДебилы. Ну и естественно вы ЛОШАРЫ.
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19.08.2020 16:54 Ответить
Зебилы этого не переживут.
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19.08.2020 17:04 Ответить
это чье государство! сплошной бред! Слава партии родной! - при них 4коп. за квт. Это ЗЕ пусть бабушка расскажет, только не из Африки.
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19.08.2020 17:08 Ответить
Срочно требуется комментарии наркоботов NNN, Таня Кайф, ну где же вы?
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19.08.2020 17:12 Ответить
Таня на учителей сейчас свою желчь изрыгает.
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19.08.2020 17:43 Ответить
Это озвученная версия адвоката. А что скажет НАБУ и САП?
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19.08.2020 17:16 Ответить
Уже давно сказали. Причем очень понятно.

Госэкспертиза СБУ подтвердила отсутствие убытков по делу Роттердам+ - Цензор.НЕТ 3396
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19.08.2020 17:44 Ответить
курви..
ці зелені курви хочуть щось отримать на виборах
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19.08.2020 17:21 Ответить
Убытков нет , а прибытки у Рошена есть! Парадокс! Суслика видишь - нет, а он есть))))))))
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19.08.2020 17:23 Ответить
Работать надо, чтобы были прибытки. А не воровать. Как создается прибыль ты похоже не знаешь. И что такое добавочная стоимость похоже тоже.
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19.08.2020 17:27 Ответить
Прибыль, вообще-то была у ДТЭКа ахметовского, акциями которого Ахметов поделился с Порошенко. Уголёк-то шёл не с Роттердама, а с ОРДЛО, а цену ломили как за роттердамский.
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19.08.2020 21:41 Ответить
Ну, что и требовалось доказать.
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19.08.2020 17:24 Ответить
нас отротердамили по закону.
гудок и главсвын вне подозрений.
уряяяя!
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19.08.2020 17:30 Ответить
По закону(!) главного зелоха и его свиты глав ГП, СБУ, ДБР и тд.
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20.08.2020 00:25 Ответить
И не только

Госэкспертиза СБУ подтвердила отсутствие убытков по делу Роттердам+ - Цензор.НЕТ 5034
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19.08.2020 17:49 Ответить
Госэкспертиза СБУ подтвердила отсутствие убытков по делу Роттердам+ - Цензор.НЕТ 2153
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19.08.2020 17:50 Ответить
вот почему я презираю правящих ублюдков что шоблу барыги сывочелого, что шоблу зебарана. мразь на мрази и мразью погоняет. ну а терпилы как всегда лохторат))))
"Госэкспертиза СБУ подтвердила отсутствие убытков по делу Роттердам+" - та да, тут главное не выйти на самих себя)))и какая задача поставлена властью этой типа экспертизе ))))
интересно, кто то верит этой бредятине , типа экспертизе?)))
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19.08.2020 17:58 Ответить
Охрененная "экспертиза". Т.е. если уголь везли из Днепра в Харьков, то стоимость доставки этого угля была равна как из Роттердама до Харькова? А кто оплачивал стоимость такой доставки? Потребитель. Так как нет убытков у потребителя? А почему тогда по этой формуле в Украине не продают мороженое или картошку?
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19.08.2020 19:10 Ответить
Ну что зедебилы и сам Зе !! Обосрались с родердам +!! Оказывается родердам + это панацея для всех и для промышленности и для населения и для шахтёров!! А как зеленский пиарился на стадионе, на кануне президенства!! Как он унижал Порошенко!! падла неграмотная и третьесортный клоун!! Брехуны и воры!! В итоге на сегодняшний день ничего против порошенко не подтвердилось!! Не подтвердилось, и то что порошенко обогатился на войне, а наоборот его доходы за это время упали на 40%!! А на офшорах у порошенко одни нули!! Что гладковский не вор!! Что бронежелеты украинская армия получила такие какие заказывала!! А свои хотелки, по броникам, Слуги народа могут засуньть себе в жопу!! За хотелки необходима отдельная оплата!! Подтвердилось, что на заводе "кузня на рыбальском" всё в порядке и нет нарушений""! Так кто же на самом деле пи.....здун?? Оказалось что это наш, как пишут иностранные СМИ, ничтожный клоун из Кривого рога, сам оказался ещё хужим брехуном и барыгой, вместе со своими дебильными слугами народа!! Тупицы , блин!!!
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19.08.2020 19:45 Ответить
Тупицы те, кто не может понять, что уголь из ОРДЛО Ахметов в доле с Порошенко продавали по цене "Роттердам +", спонсируя такими покупками боевиков. Блокаду ведь устраивали, чтобы оттуда не шёл ордловский уголь в Украину. И формулу. собственно говоря, внедрили для того, чтобы закупать уголь не с ОРДЛО.
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19.08.2020 21:47 Ответить
А теперь Беня не стесняясь показывает вам свою дупу и закупает уголёк по тройной цене из того же ордило. Зато теперь свой петрушка, защищающий его интересы, насажен на кулак.
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20.08.2020 01:29 Ответить
Ну смешно "что уголь из ОРДЛО Ахметов в доле с Порошенко продавали по цене "Роттердам +" но "И формулу. собственно говоря, внедрили для того, чтобы закупать уголь не с ОРДЛО." Так вы определились для чего формула? И почему с госшахт и др подконтрольных Украине уголь не закупают?
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20.08.2020 10:46 Ответить
Главное вовремя возглавить схему, зачем резать курицу несущую золотые яйца, молодец ЗЭпрезидент
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19.08.2020 20:27 Ответить
Я б на місці Пороха тепер на всі засоби масової інформації, які "обливали" його брудом за Ротердам+, подавав до суду на на такі суми, щоб їх розорити.
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19.08.2020 21:32 Ответить
Массам идиотов достаточно увидеть по ТВ петухов, кукарекающих зрада, зрада. И этого достаточно для формирования их точки зрения. И технологии манипуляции идиотами развиваются очень бурно. Похоже, у Украины мало шансов на выживание. Идиоты оформят таки малоросию. Рано или поздно.
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20.08.2020 01:26 Ответить
 
 