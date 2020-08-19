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Новини
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Держекспертиза СБУ підтвердила відсутність збитків у справі Роттердам+

Дніпропетровський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України встановив, що дія формули "Роттердам+" не призвела до збитків ні держави, ні споживачів електричної енергії.

Про це свідчить копія висновку судових експертів, оприлюднена адвокатом співробітників ДТЕК Артемом Трекке в інтерв'ю виданню "Обозреватель".

"За підсумком експертних досліджень не встановлено заподіяння збитків державі і/або споживачам і/або іншим суб'єктам господарювання в результаті прийняття НКРЕКП постанови №289 від 3 березня 2016 року (про прийняття "Роттердам+"- прим.) з економічної точки зору і в розумінні чинного законодавства України", - сказано у висновку державного інституту судових експертиз.

Ця ж експертиза також підтвердила обґрунтованість включення в формулу логістичних витрат на доставку вугілля в Україну.

"Аналіз світового та українського ринку вугілля показує, що включення вартості фрахту з портів ARA в порт "Південний" і перевалки є обґрунтованою складовою цін на вугілля", - сказано у висновку експертів.

За висновком державних експертів, формула "Роттердам+" ніколи не передбачала, що вугілля має фізично поставлятися в Україну з порту Роттердам. Ставка фрахту, яка за формулою додавалася до індексу API 2, якраз покривала витрати на доставку вугілля з основних видобувних країн - США, ПАР, Колумбія - в Україну. Ці витрати завжди суттєво вищі, ніж за маршрутами їх перерахованих вище видобувних країн у регіон ARA.

"Дніпропетровський науково-дослідний інститут судових експертиз робить однозначний висновок - використання у формулі витрат на фрахт і перевалку з портів АRА є обґрунтованим попри те, що вугілля фактично звідти не їде", - підкреслив адвокат Трекке з посиланням на копію висновку інституту судових експертиз.

Експертиза також прийшла до висновку, що формула "Роттердам+" загалом сприяла створенню прозорого та єдиного підходу до ціноутворення на вугілля, а також зростання обсягів видобутку вугілля в Україні і скорочення його імпорту.

Нагадаємо, 8 серпня 2020 р закінчився термін досудового розслідування у справі "Роттердам +" і правоохоронці не змогли передати справу до суду.

Прокуратура пояснила рішення зупинити розслідування необхідністю отримати відповіді на запити про міжнародну правову допомогу. При цьому в постанові прокурора мова йде про запити, датовані в тому числі 2018 і 2019 р

За інформацією адвокатів сторони захисту, справжньою причиною зупинки стала відсутність експертизи, яка підтвердила б припущення НАБУ про збитки від дії формули. 12 серпня інформацію про відсутність висновку експертизи про нанесення формулою збитків офіційно підтвердило НАБУ.

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Колишній заступник генпрокурора (2015-2016 рр.) Давид Саквалерідзе раніше також заявив, що в справі "Роттердам +" немає складу злочину, через що воно може розвалитися в суді.

У розслідуванні справи "Роттердам +" брали участь 15 детективів НАБУ і 7 прокурорів САП. Загальні витрати держбюджету на їх роботу склали 96 млн грн, за оцінками екс-глави НКРЕКУ Дмитра Вовка.

Формула "Роттердам +" діяла для розрахунку вартості вугілля при встановленні прогнозної оптової ціни електроенергії виключно для промислових споживачів в період 2016-2019 років. Вона передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула була скасована з 1 липня 2019 з введенням ринку електроенергії.

Автор: 

збитки (1448) Роттердам+ (298)


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Топ коментарі
+23
Упс....
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19.08.2020 16:44 Відповісти
+22
Та ты что. В за год до выборов как начали бегать, усираться, из штанов выскакивали. Знакомые зелебобики стремились хватать меня за рукав и вести в угол чтобы отрыть мне глаза на коррупцию в Роттердам+. А тут оп и что то не сложилось. Но Санька Дубинский бабки свои отработал.
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19.08.2020 16:50 Відповісти
+18
ЗеДятлы, вы верешали, с подачи Г+Г, и иже с ним,о барыге на Роттердаме+. Оказывается совсем не барИга, кстати, что то Михуил без паспорта странно за то молчит, а как визжал, как визжал, в 2018 и 19 годах свиньей сванетской визжал. Так вот, отнене, вы уже не ЗеДятлы, вы теперь ЗеДебилы. Ну и естественно вы ЛОШАРЫ.
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19.08.2020 16:54 Відповісти
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19.08.2020 16:44 Відповісти
зе-быдло
Госэкспертиза СБУ подтвердила отсутствие убытков по делу Роттердам+ - Цензор.НЕТ 1881
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19.08.2020 16:53 Відповісти
Во экономисты эксперты дают оказывается в стоимость любого товара можно включать что угодно! Хоть доставку ракетами с Марса, хоть оплату добычи угля например муравьям или ещё непонятно кому. Эта новая экономическая теория по меньшей мере на Нобелевскую премию тянет!
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19.08.2020 16:49 Відповісти
єто для тебя, совка, она новая,

а в мире она используется уже несколько веков.
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19.08.2020 18:20 Відповісти
100% Совок открыл для себя договорную цену и рынок, называется
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19.08.2020 18:27 Відповісти
Ну что вы так скромно про века, миллионы лет если точно. От безнаказанности что хочу то и творю эта экономическая теория называется. А про совок смешно, Вы тот кто пишет шутки кварталу? Только в совке устанавливали цены как попало, а везде в мире работал рынок. Так что хоть вы наверно и пошутили но это печальная шутка от совка мы так и не ушли.
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20.08.2020 08:30 Відповісти
Ну что вы так скромно про века, миллионы лет если точно...


это неучам одинаково, что века, что миллионы,

а я пишу про реальность
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20.08.2020 10:31 Відповісти
Ну вы не те лекарства приняли если у вас одинаково что миллион что век, или просто выучите из чего складывается цена товара, что такое рынок и др экономические понятия. А то так совком и останетесь жить по принципу динозавров что хочу то и творю.
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20.08.2020 10:36 Відповісти
если у вас одинаково что миллион что век

дятел, это не я, а ты написал про миллионы, а я всего лишь тебя процитировал.


или просто выучите из чего складывается цена товара, что такое рынок и др экономические понятия

я диссертацию по экономике защитил, а у тебя даже экономического образования нет.
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20.08.2020 10:45 Відповісти
Вы не меня цитируйте а учебники по экономике. А то что вы в вашей палате доктор экономических наук, генералиссимус экономики, олимпийский чемпион по экономике и по ней же мастер спорта международного класса это видно по вашим аргументам: хамству и глупости.
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20.08.2020 10:52 Відповісти
отвали, совок
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20.08.2020 10:55 Відповісти
Ну конечно все аргументы у вас такие. Так чего влазили и цеплялись со своей глупостью, чтоб с такой же глупостью и отвалить?
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21.08.2020 07:46 Відповісти
У кого? У Ахметова?
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19.08.2020 16:49 Відповісти
Та ты что. В за год до выборов как начали бегать, усираться, из штанов выскакивали. Знакомые зелебобики стремились хватать меня за рукав и вести в угол чтобы отрыть мне глаза на коррупцию в Роттердам+. А тут оп и что то не сложилось. Но Санька Дубинский бабки свои отработал.
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19.08.2020 16:50 Відповісти
Так после отмены "Роттердам(+)" еще и убытков наделали. Обделались зеленые по самое нихочу. Теперь лихорадочно ищут крайнего

Госэкспертиза СБУ подтвердила отсутствие убытков по делу Роттердам+ - Цензор.НЕТ 4146
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19.08.2020 17:39 Відповісти
беда за бедой у зеленолохов.Че там со свинарчуками, зелень безмозглая?
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19.08.2020 16:52 Відповісти
Госэкспертиза СБУ подтвердила отсутствие убытков по делу Роттердам+ - Цензор.НЕТ 5355
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19.08.2020 16:54 Відповісти
У 2017 УкрОборонПром передав 3673 одиниць ОВТ
У 2018 УкрОборонПром передав 4900 одиниць ОВТ
У 2019 УкрОборонПром передав 4876 одиниць ОВТ

11.11.2019 Наєм і нова команда попадають в УОП замість "Свинарчуків"

Станом на 08.2020 УкрОборонПром передав 450 одиниці ОВТ.
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19.08.2020 17:41 Відповісти
Всё равно барыга виноват.При нём Украина недавала расии, отчего у последней усугубились болезни мочеполовой системы. Сейчас, тьфу-тьфу-тьфу,регулярно...
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19.08.2020 16:52 Відповісти
ЗеДятлы, вы верешали, с подачи Г+Г, и иже с ним,о барыге на Роттердаме+. Оказывается совсем не барИга, кстати, что то Михуил без паспорта странно за то молчит, а как визжал, как визжал, в 2018 и 19 годах свиньей сванетской визжал. Так вот, отнене, вы уже не ЗеДятлы, вы теперь ЗеДебилы. Ну и естественно вы ЛОШАРЫ.
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19.08.2020 16:54 Відповісти
Зебилы этого не переживут.
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19.08.2020 17:04 Відповісти
это чье государство! сплошной бред! Слава партии родной! - при них 4коп. за квт. Это ЗЕ пусть бабушка расскажет, только не из Африки.
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19.08.2020 17:08 Відповісти
Срочно требуется комментарии наркоботов NNN, Таня Кайф, ну где же вы?
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19.08.2020 17:12 Відповісти
Таня на учителей сейчас свою желчь изрыгает.
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19.08.2020 17:43 Відповісти
Это озвученная версия адвоката. А что скажет НАБУ и САП?
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19.08.2020 17:16 Відповісти
Уже давно сказали. Причем очень понятно.

Госэкспертиза СБУ подтвердила отсутствие убытков по делу Роттердам+ - Цензор.НЕТ 3396
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19.08.2020 17:44 Відповісти
курви..
ці зелені курви хочуть щось отримать на виборах
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19.08.2020 17:21 Відповісти
Убытков нет , а прибытки у Рошена есть! Парадокс! Суслика видишь - нет, а он есть))))))))
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19.08.2020 17:23 Відповісти
Работать надо, чтобы были прибытки. А не воровать. Как создается прибыль ты похоже не знаешь. И что такое добавочная стоимость похоже тоже.
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19.08.2020 17:27 Відповісти
Прибыль, вообще-то была у ДТЭКа ахметовского, акциями которого Ахметов поделился с Порошенко. Уголёк-то шёл не с Роттердама, а с ОРДЛО, а цену ломили как за роттердамский.
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19.08.2020 21:41 Відповісти
Ну, что и требовалось доказать.
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19.08.2020 17:24 Відповісти
нас отротердамили по закону.
гудок и главсвын вне подозрений.
уряяяя!
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19.08.2020 17:30 Відповісти
По закону(!) главного зелоха и его свиты глав ГП, СБУ, ДБР и тд.
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20.08.2020 00:25 Відповісти
И не только

Госэкспертиза СБУ подтвердила отсутствие убытков по делу Роттердам+ - Цензор.НЕТ 5034
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19.08.2020 17:49 Відповісти
Госэкспертиза СБУ подтвердила отсутствие убытков по делу Роттердам+ - Цензор.НЕТ 2153
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19.08.2020 17:50 Відповісти
вот почему я презираю правящих ублюдков что шоблу барыги сывочелого, что шоблу зебарана. мразь на мрази и мразью погоняет. ну а терпилы как всегда лохторат))))
"Госэкспертиза СБУ подтвердила отсутствие убытков по делу Роттердам+" - та да, тут главное не выйти на самих себя)))и какая задача поставлена властью этой типа экспертизе ))))
интересно, кто то верит этой бредятине , типа экспертизе?)))
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19.08.2020 17:58 Відповісти
Охрененная "экспертиза". Т.е. если уголь везли из Днепра в Харьков, то стоимость доставки этого угля была равна как из Роттердама до Харькова? А кто оплачивал стоимость такой доставки? Потребитель. Так как нет убытков у потребителя? А почему тогда по этой формуле в Украине не продают мороженое или картошку?
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19.08.2020 19:10 Відповісти
Ну что зедебилы и сам Зе !! Обосрались с родердам +!! Оказывается родердам + это панацея для всех и для промышленности и для населения и для шахтёров!! А как зеленский пиарился на стадионе, на кануне президенства!! Как он унижал Порошенко!! падла неграмотная и третьесортный клоун!! Брехуны и воры!! В итоге на сегодняшний день ничего против порошенко не подтвердилось!! Не подтвердилось, и то что порошенко обогатился на войне, а наоборот его доходы за это время упали на 40%!! А на офшорах у порошенко одни нули!! Что гладковский не вор!! Что бронежелеты украинская армия получила такие какие заказывала!! А свои хотелки, по броникам, Слуги народа могут засуньть себе в жопу!! За хотелки необходима отдельная оплата!! Подтвердилось, что на заводе "кузня на рыбальском" всё в порядке и нет нарушений""! Так кто же на самом деле пи.....здун?? Оказалось что это наш, как пишут иностранные СМИ, ничтожный клоун из Кривого рога, сам оказался ещё хужим брехуном и барыгой, вместе со своими дебильными слугами народа!! Тупицы , блин!!!
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19.08.2020 19:45 Відповісти
Тупицы те, кто не может понять, что уголь из ОРДЛО Ахметов в доле с Порошенко продавали по цене "Роттердам +", спонсируя такими покупками боевиков. Блокаду ведь устраивали, чтобы оттуда не шёл ордловский уголь в Украину. И формулу. собственно говоря, внедрили для того, чтобы закупать уголь не с ОРДЛО.
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19.08.2020 21:47 Відповісти
А теперь Беня не стесняясь показывает вам свою дупу и закупает уголёк по тройной цене из того же ордило. Зато теперь свой петрушка, защищающий его интересы, насажен на кулак.
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20.08.2020 01:29 Відповісти
Ну смешно "что уголь из ОРДЛО Ахметов в доле с Порошенко продавали по цене "Роттердам +" но "И формулу. собственно говоря, внедрили для того, чтобы закупать уголь не с ОРДЛО." Так вы определились для чего формула? И почему с госшахт и др подконтрольных Украине уголь не закупают?
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20.08.2020 10:46 Відповісти
Главное вовремя возглавить схему, зачем резать курицу несущую золотые яйца, молодец ЗЭпрезидент
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19.08.2020 20:27 Відповісти
Я б на місці Пороха тепер на всі засоби масової інформації, які "обливали" його брудом за Ротердам+, подавав до суду на на такі суми, щоб їх розорити.
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19.08.2020 21:32 Відповісти
Массам идиотов достаточно увидеть по ТВ петухов, кукарекающих зрада, зрада. И этого достаточно для формирования их точки зрения. И технологии манипуляции идиотами развиваются очень бурно. Похоже, у Украины мало шансов на выживание. Идиоты оформят таки малоросию. Рано или поздно.
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20.08.2020 01:26 Відповісти
 
 