Держекспертиза СБУ підтвердила відсутність збитків у справі Роттердам+

Дніпропетровський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України встановив, що дія формули "Роттердам+" не призвела до збитків ні держави, ні споживачів електричної енергії.

Про це свідчить копія висновку судових експертів, оприлюднена адвокатом співробітників ДТЕК Артемом Трекке в інтерв'ю виданню "Обозреватель".

"За підсумком експертних досліджень не встановлено заподіяння збитків державі і/або споживачам і/або іншим суб'єктам господарювання в результаті прийняття НКРЕКП постанови №289 від 3 березня 2016 року (про прийняття "Роттердам+"- прим.) з економічної точки зору і в розумінні чинного законодавства України", - сказано у висновку державного інституту судових експертиз.

Ця ж експертиза також підтвердила обґрунтованість включення в формулу логістичних витрат на доставку вугілля в Україну.

"Аналіз світового та українського ринку вугілля показує, що включення вартості фрахту з портів ARA в порт "Південний" і перевалки є обґрунтованою складовою цін на вугілля", - сказано у висновку експертів.

За висновком державних експертів, формула "Роттердам+" ніколи не передбачала, що вугілля має фізично поставлятися в Україну з порту Роттердам. Ставка фрахту, яка за формулою додавалася до індексу API 2, якраз покривала витрати на доставку вугілля з основних видобувних країн - США, ПАР, Колумбія - в Україну. Ці витрати завжди суттєво вищі, ніж за маршрутами їх перерахованих вище видобувних країн у регіон ARA.

"Дніпропетровський науково-дослідний інститут судових експертиз робить однозначний висновок - використання у формулі витрат на фрахт і перевалку з портів АRА є обґрунтованим попри те, що вугілля фактично звідти не їде", - підкреслив адвокат Трекке з посиланням на копію висновку інституту судових експертиз.

Експертиза також прийшла до висновку, що формула "Роттердам+" загалом сприяла створенню прозорого та єдиного підходу до ціноутворення на вугілля, а також зростання обсягів видобутку вугілля в Україні і скорочення його імпорту.

Нагадаємо, 8 серпня 2020 р закінчився термін досудового розслідування у справі "Роттердам +" і правоохоронці не змогли передати справу до суду.

Прокуратура пояснила рішення зупинити розслідування необхідністю отримати відповіді на запити про міжнародну правову допомогу. При цьому в постанові прокурора мова йде про запити, датовані в тому числі 2018 і 2019 р

За інформацією адвокатів сторони захисту, справжньою причиною зупинки стала відсутність експертизи, яка підтвердила б припущення НАБУ про збитки від дії формули. 12 серпня інформацію про відсутність висновку експертизи про нанесення формулою збитків офіційно підтвердило НАБУ.

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Колишній заступник генпрокурора (2015-2016 рр.) Давид Саквалерідзе раніше також заявив, що в справі "Роттердам +" немає складу злочину, через що воно може розвалитися в суді.



У розслідуванні справи "Роттердам +" брали участь 15 детективів НАБУ і 7 прокурорів САП. Загальні витрати держбюджету на їх роботу склали 96 млн грн, за оцінками екс-глави НКРЕКУ Дмитра Вовка.



Формула "Роттердам +" діяла для розрахунку вартості вугілля при встановленні прогнозної оптової ціни електроенергії виключно для промислових споживачів в період 2016-2019 років. Вона передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула була скасована з 1 липня 2019 з введенням ринку електроенергії.