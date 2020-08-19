Офис Президента и Кабмин проверят законность переговоров Геруса с чиновниками Лукашенко

Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины направила письма премьер-министру Украины и Руководителю Офиса Президента Украины с запросами о правомерности ведения переговоров народным депутатом Украины, председателем комитета ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг А.Герусом с министром энергетики Республики Беларусь Каранкевичем В.М. относительно экспорта украинской электроэнергии.



Как сообщается на сайте организации, соответствующие письма были направлены 18 августа 2020.



В частности, в письме отмечается, что в соответствии со ст. 17 Закона Украины "О статусе народного депутата Украины", народный депутат Украины, который не имеет специальных полномочий на представительство Верховной Рады Украины, имеет право вступать в отношения с должностными лицами и государственными органами иностранных государств только от своего имени.



Кроме того, согласно ст.1 Указа Президента Украины от 18 сентября 1996г. No841 / 96 "О мерах по совершенствованию координации деятельности органов исполнительной власти в сфере внешних сношений" координация мероприятий органов исполнительной власти в сфере внешних сношений возложена на МИД Украины. Так же, в соответствии с этим Указом, обязательному согласованию с МИД Украины подлежат выступления, официальные заявления и инициативы международного характера, подготовка международных двусторонних или многосторонних документов.



"Поэтому Федерация обратилась к Премьер-министру Украины и Руководителю Офиса Президента Украины с запросами уполномочивал Президент Украины или Кабинет Министров Геруса А.М. на ведение таких переговоров, обращался ли Герус А.М. к Премьер-министру Украины или Руководителю Офиса Президента Украины о предоставлении каких-либо рекомендаций, тезисов, позиции КМУ или Президента Украины или Офиса Президента Украины по вопросам, связанным с экспортом в Республику Беларусь электроэнергии, производимой ГП "НАЭК Энергоатом"?", - подчеркнули в Федерации работодателей топливно-энергетического комплекса.

Напомним, в конце июля 2020 Андрей Герус сообщил, что благодаря переговорам с Беларусью, начались поставки атомной энергии из Украины в Беларусь. Однако из-за нерыночных условий поставок и мизерные объемы, эксперты и народные депутаты расценили этот шаг как прикрытие для Геруса в его намерениях возобновить импорт электроэнергии из России и Беларуси в Украину.



В ответ на сообщение о переговорах с Беларусью в МИД заявили, что Андрей Герус может вступать в отношения с иностранными государствами только от своего имени, а не от имени Украины.

Ранее сообщалось, что против Андрея Геруса продолжается расследование в отношении импорта электроэнергии из России и Беларуси, стал возможен благодаря поданной им в нарушение регламента поправке к закону. Именно благодаря так называемой поправке Геруса с октября 2019 по март 2020 года Украина импортировала электрической энергии более чем 1 млрд гривен, что вызвало кризис в энергетике и привело к остановке угольных шахт.

На прошлой неделе Офис генерального прокурора также открыл дело против Геруса по факту хищений средств "Укрзализныци" при закупке электрической энергии через подставные фирмы, вероятно связанные с председателем парламентского комитета по вопросам энергетики.