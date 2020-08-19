Офис Президента и Кабмин проверят законность переговоров Геруса с чиновниками Лукашенко
Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины направила письма премьер-министру Украины и Руководителю Офиса Президента Украины с запросами о правомерности ведения переговоров народным депутатом Украины, председателем комитета ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг А.Герусом с министром энергетики Республики Беларусь Каранкевичем В.М. относительно экспорта украинской электроэнергии.
Как сообщается на сайте организации, соответствующие письма были направлены 18 августа 2020.
В частности, в письме отмечается, что в соответствии со ст. 17 Закона Украины "О статусе народного депутата Украины", народный депутат Украины, который не имеет специальных полномочий на представительство Верховной Рады Украины, имеет право вступать в отношения с должностными лицами и государственными органами иностранных государств только от своего имени.
Кроме того, согласно ст.1 Указа Президента Украины от 18 сентября 1996г. No841 / 96 "О мерах по совершенствованию координации деятельности органов исполнительной власти в сфере внешних сношений" координация мероприятий органов исполнительной власти в сфере внешних сношений возложена на МИД Украины. Так же, в соответствии с этим Указом, обязательному согласованию с МИД Украины подлежат выступления, официальные заявления и инициативы международного характера, подготовка международных двусторонних или многосторонних документов.
"Поэтому Федерация обратилась к Премьер-министру Украины и Руководителю Офиса Президента Украины с запросами уполномочивал Президент Украины или Кабинет Министров Геруса А.М. на ведение таких переговоров, обращался ли Герус А.М. к Премьер-министру Украины или Руководителю Офиса Президента Украины о предоставлении каких-либо рекомендаций, тезисов, позиции КМУ или Президента Украины или Офиса Президента Украины по вопросам, связанным с экспортом в Республику Беларусь электроэнергии, производимой ГП "НАЭК Энергоатом"?", - подчеркнули в Федерации работодателей топливно-энергетического комплекса.
Напомним, в конце июля 2020 Андрей Герус сообщил, что благодаря переговорам с Беларусью, начались поставки атомной энергии из Украины в Беларусь. Однако из-за нерыночных условий поставок и мизерные объемы, эксперты и народные депутаты расценили этот шаг как прикрытие для Геруса в его намерениях возобновить импорт электроэнергии из России и Беларуси в Украину.
В ответ на сообщение о переговорах с Беларусью в МИД заявили, что Андрей Герус может вступать в отношения с иностранными государствами только от своего имени, а не от имени Украины.
Ранее сообщалось, что против Андрея Геруса продолжается расследование в отношении импорта электроэнергии из России и Беларуси, стал возможен благодаря поданной им в нарушение регламента поправке к закону. Именно благодаря так называемой поправке Геруса с октября 2019 по март 2020 года Украина импортировала электрической энергии более чем 1 млрд гривен, что вызвало кризис в энергетике и привело к остановке угольных шахт.
На прошлой неделе Офис генерального прокурора также открыл дело против Геруса по факту хищений средств "Укрзализныци" при закупке электрической энергии через подставные фирмы, вероятно связанные с председателем парламентского комитета по вопросам энергетики.
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Агента Роиси Ермака Герус уже не устраивает?
Андрій Герус погрожував знімальній групі поліцією
Журналістка "Сьогодні" Дар'я Сметанко розповіла в ефірі телеканалу "Україна 24" подробиці конфлікту з нардепом Андрієм Герусом на розкішному курорті в Туреччині.
За її словами, нардеп після довгих умовлянь повернув їй відібране журналістське посвідчення, але заборонив його знімати.
"Ми були на ресепені в готелі, говорили з директором, також Андрій Герус викликав поліцію, щоб поспілкуватися. Раніше ми виїхали до Туреччини, щоб побачити, як відпочивають нардепи. Побачили ми тут Андрія Геруса, бачили, як він був у басейні, як він відпочивав. І я запитала, скільки коштує такий відпочинок народного обранця, він мені не відповів, а після того, як ми до нього підійшли, він вирвав моє журналістське посвідчення", - розповіла Сметанко.
За її словами, журналістка разом з Герусом пішла до ресепшену, "бо він сказав, що тільки там нам його віддасть".
"Віддав він його тільки після того, як з нами почали спілкуватися співробітники готелю. Наша розмова тривала приблизно півгодини, питання вирішили компромісним шляхом. Він не написав на нас заяву до поліції, але нам заборонили його знімати, підходити ближче ніж на 5-10 метрів, тобто не порушувати приватне життя. Нас відпустили, все з нами добре", - повідомила вона.
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Нагадаємо, один з найбагатших депутатів Верховної Ради, голова парламентського комітету з енергетики Андрій Герус https://ukraina24.segodnya.ua/ua/vlast-news/3680-skandalnogo-nardepa-zametili-na-shikarnom-kurorte-gerus-napal-na-zhurnalistku був помічений на відпочинку на одному з найрозкішніших курортів Туреччини . Герус напав на знімальну групу "Сьогодні", яка хотіла з'ясувати подробиці і вартість відпочинку.