Офіс Президента та Кабмін перевірять законність перемовин Геруса з чиновниками Лукашенка

Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України направила листи Прем’єр-міністру України та Керівнику Офісу Президента України з запитами щодо правомірності ведення переговорів народним депутатом України, Головою комітету ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг А.Герусом з міністром енергетики Республіки Білорусь Каранкевичем В.М. стосовно експорту української електроенергії.

Як повідомляється на сайті організації, відповідні листи були направлені 18 серпня 2020 року.

Зокрема, в листі наголошується на тому, що відповідно до ст. 17 Закону України "Про статус народного депутата України", народний депутат України, який не має спеціальних повноважень на представництво Верховної Ради України, має право вступати у відносини з посадовими особами і державними органами іноземних держав лише від свого імені.

Крім того, відповідно до ст.1 Указу Президента України від 18 вересня 1996р. No841/96 "Про заходи щодо вдосконалення координації діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин" координація заходів органів виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин покладена на МЗС України. Так само, відповідно до вказаного Указу, обов’язковому погодженню з МЗС України підлягають виступи, офіційні заяви та ініціативи міжнародного характеру, підготовка міжнародних двосторонніх або багатосторонніх документів.

"Тому Федерація звернулась до Прем’єр-міністра України та Керівника Офісу Президента України з запитами: чи уповноважував Президент України або КМУ Геруса А.М. на ведення таких переговорів; чи звертався Герус А.М. до Прем’єр-міністра України або до Керівника Офісу Президента України щодо надання будь-яких рекомендацій, тез, позиції КМУ або Президента України чи Офісу Президента України щодо питань, пов’язаних із експортом до Республіки Білорусь електричної енергії, виробленої ДП "НАЕК Енергоатом"?", - підкреслили в Федерації роботодавців паливно-енергетичного комплексу.

Нагадаємо, в кінці липня 2020 року Андрій Герус повідомив, що завдяки переговорам с Білоруссю, розпочалися поставки атомної енергії з України в Білорусь. Однак через неринкові умови поставок і мізерні обсяги, експерти та народні депутати розцінили цей крок як прикритя для Геруса в його намірах відновити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі в Україну.

У відповідь на повідомлення про переговори з Білоруссю у МЗС заявили, що Андрій Герус може вступати у відносини з іноземними державами лише від свого імені, а не від імені України. Раніше повідомлялося, що проти Андрія Геруса триває розслідування щодо імпорту електричної енергії із Росії та Білорусі, який став можливий завдяки поданій ним в порушення регламенту поправки до закону. Саме завдяки так званій поправці Геруса, з жовтня 2019 по березень 2020 року Україна імпортувала електричної енергії на понад 1 млрд гривень, що спричинило кризу в енергетиці і призвело до зупинки вугільних шахт. На минулому тижні Офіс генерального прокурора також відкрив справу проти Геруса за фактом розкрадань коштів "Укрзалізниці" при закупівлі електричної енергії через підставні фірми, які ймовірно пов’язані з головою парламентського комітету з питань енергетики