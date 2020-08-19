RAB-тариф в методике НКРЭКУ занизит цену государственных облэнерго, - "Хмельницкоблэнерго"

Регулятор на общественных слушаниях, посвященных внедрению RAB-регулирования для операторов системы распределения, предложил методологию тарифа занизит стоимость приватизации государственных облэнерго в 3 раза.

Об этом рассказал финансовый директор "Хмельницкоблэнерго" Вадим Данилкив, пишет delo.ua.

Член дирекции государственного оператора системы распределения электроэнергии "Хмельницкоблэнерго" Вадим Данилкив заявил, что НКРЭКУ предлагает нерыночные ставки возврата инвестиций, поэтому государственный "Хмельницкоблэнерго" значительно потеряет в цене при приватизации.

"Низкая ставка возврата инвестиций на старую базу активов значительным образом повлияет на стоимость нашей компании при приватизации. Сейчас регуляторная база активов "Хмельницкоблэнерго" будет оценена чуть больше 8 млрд грн. Когда мы говорим о доходности в 3-4%, это будет занижать ровно в 3 раза стоимость компании, которую государство планирует выставить на приватизацию ", — отметил Данилкив.

Данилкив отмечает, что с такой ставкой Украина не сможет быть конкурентной на инвестиционном рынке: "Мы живем в рыночном мире, где любой инвестор оценивает инвестиции не только в Украине, а сравнивает с другими рынками. Например, в 2018 году японская компания Mitsubishi, приезжали к "Хмельницкоблэнерго" и рассматривали нас, как объект приватизации "- рассказал Данилко. По его словам, японский инвестор рассматривал энергетические активы в Украине и Бразилии и сделал выбор в пользу Бразилии, где в отличие от украинской системы "COST +", ставка на возврат инвестиций составила 11% в долларах США.

Кроме, того Данилкив убежден, что облэнерго не сможет привлекать средства для обновления активов при норме доходности в 3%, так как банки не согласятся предоставлять кредиты при такой доходности. Позиция Хмельницкого оператора системы распределения — начисление менее 8% доходности на старую базу активов при внедрении стимулирующего тарифа.

Напомним, ранее нардеп Людмила Буймистер заявила, что НКРЭКУ срывает программу "Большой приватизации".