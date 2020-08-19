РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5567 посетителей онлайн
Новости
934 17

RAB-тариф в методике НКРЭКУ занизит цену государственных облэнерго, - "Хмельницкоблэнерго"

RAB-тариф в методике НКРЭКУ занизит цену государственных облэнерго, -

Регулятор на общественных слушаниях, посвященных внедрению RAB-регулирования для операторов системы распределения, предложил методологию тарифа занизит стоимость приватизации государственных облэнерго в 3 раза.

 Об этом рассказал финансовый директор "Хмельницкоблэнерго" Вадим Данилкив, пишет delo.ua.

Член дирекции государственного оператора системы распределения электроэнергии "Хмельницкоблэнерго" Вадим Данилкив заявил, что НКРЭКУ предлагает нерыночные ставки возврата инвестиций, поэтому государственный "Хмельницкоблэнерго" значительно потеряет в цене при приватизации.

"Низкая ставка возврата инвестиций на старую базу активов значительным образом повлияет на стоимость нашей компании при приватизации. Сейчас регуляторная база активов "Хмельницкоблэнерго" будет оценена чуть больше 8 млрд грн. Когда мы говорим о доходности в 3-4%, это будет занижать ровно в 3 раза стоимость компании, которую государство планирует выставить на приватизацию ", — отметил Данилкив.

Данилкив отмечает, что с такой ставкой Украина не сможет быть конкурентной на инвестиционном рынке: "Мы живем в рыночном мире, где любой инвестор оценивает инвестиции не только в Украине, а сравнивает с другими рынками. Например, в 2018 году японская компания Mitsubishi, приезжали к "Хмельницкоблэнерго" и рассматривали нас, как объект приватизации "- рассказал Данилко. По его словам, японский инвестор рассматривал энергетические активы в Украине и Бразилии и сделал выбор в пользу Бразилии, где в отличие от украинской системы "COST +", ставка на возврат инвестиций составила 11% в долларах США.

Кроме, того Данилкив убежден, что облэнерго не сможет привлекать средства для обновления активов при норме доходности в 3%, так как банки не согласятся предоставлять кредиты при такой доходности. Позиция Хмельницкого оператора системы распределения — начисление менее 8% доходности на старую базу активов при внедрении стимулирующего тарифа.

Напомним, ранее нардеп Людмила Буймистер заявила, что НКРЭКУ срывает программу "Большой приватизации".

Автор: 

НКРЭКУ (479) RAB (34)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+8
Ахметов и ди нах. со своими рабтарифами. За***бал уже гнида сепарская.
показать весь комментарий
19.08.2020 18:11 Ответить
+8
Я бы провел в УКРАИНЕ НАЦИОНАЛИЗАЦИЮ .. И плевать на весь мир . Не вы живете под Фирташем и Ахметовым . И не Вам судить .
показать весь комментарий
19.08.2020 18:16 Ответить
+4
ахметов - партнер поросенко по грабежу украинцев по преступной схеме роттердам плюс..
показать весь комментарий
19.08.2020 18:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
все отдать за копейки
показать весь комментарий
19.08.2020 18:07 Ответить
Ахметов и ди нах. со своими рабтарифами. За***бал уже гнида сепарская.
показать весь комментарий
19.08.2020 18:11 Ответить
Ты ж за них голосовал? А че ж теперь нах ?
показать весь комментарий
19.08.2020 18:17 Ответить
Он же не за Зеленсково голосовал а протиф барыги😁
показать весь комментарий
19.08.2020 18:19 Ответить
ахметов - партнер поросенко по грабежу украинцев по преступной схеме роттердам плюс..
показать весь комментарий
19.08.2020 18:30 Ответить
Слышь ты Крыса соевая, Ахметов и Фирташ ето же кореша закадычные твоего хозяина Парашенка
показать весь комментарий
19.08.2020 19:17 Ответить
от цена приватизации - это как то не напрягает (не собирался ото приватизировать)))
а вот цена для потребителя, и в частности для населения - это волнует (особенно в зиму)
показать весь комментарий
19.08.2020 18:15 Ответить
Я бы провел в УКРАИНЕ НАЦИОНАЛИЗАЦИЮ .. И плевать на весь мир . Не вы живете под Фирташем и Ахметовым . И не Вам судить .
показать весь комментарий
19.08.2020 18:16 Ответить
А після цього Ахметови Фірташі і інші повернуть свої гроші із того що україна має за кордоном. Втрата репутації інвестицій і підтримки навколишнього світу, інфляція гривні, майдан. Не кажіть дурниць.
показать весь комментарий
19.08.2020 20:15 Ответить
Если подойти с умом, и обвинение будет в неуплате огромных налогов с конфискацией, то в мире только поддержат это.
показать весь комментарий
20.08.2020 10:21 Ответить
Якщо є що пред'явити то це буде не націоналізацією а боротьбою з корупцією, багаторічні суди і не тільки в Україні. А якщо ви пропонуєте фальсифікацію, то ніхто в світі крім рашки, венесуели і північної кореї таке не підтримає.
показать весь комментарий
20.08.2020 11:10 Ответить
Чтобы сделать их вместе
Дайош тариф!
Киловатт- гривен двести!
показать весь комментарий
19.08.2020 18:18 Ответить
Коза Ностра , не в той стране возникла .
показать весь комментарий
19.08.2020 18:18 Ответить
зебилы банкротят Цектренерго, а потом супят за долги. Еще и цену в три раза.

Мудрый украинский народ таки заслужил...
показать весь комментарий
19.08.2020 18:20 Ответить
Ахметка рукоплеще..
показать весь комментарий
19.08.2020 18:22 Ответить
не зеленский? Он, наверно, не в курсе?
показать весь комментарий
19.08.2020 18:24 Ответить
 
 