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RAB-тариф у методиці НКРЕКП занизить ціну державних обленерго, - "Хмельницькобленерго"

RAB-тариф у методиці НКРЕКП занизить ціну державних обленерго, -

Регулятор на громадських слуханнях, присвячених впровадженню RAB-регулювання для операторів системи розподілу, запропонував методологію тарифу занизить вартість приватизації державних обленерго втричі.

Про це розповів фінансовий директор "Хмельницькобленерго" Вадим Данилків, пише delo.ua.

Член дирекції державного оператора системи розподілу електроенергії "Хмельницькобленерго" Вадим Данилків заявив, що НКРЕКП пропонує неринкові ставки повернення інвестицій, тому державний "Хмельницькобленерго" значно втратить в ціні під час приватизації.

"Низька ставка повернення інвестицій на стару базу активів значним чином вплине на вартість нашої компанії при приватизації. Зараз регуляторна база активів "Хмельницькобленерго" буде оцінена трохи більше 8 млрд грн. Коли ми говоримо про прибутковість у 3-4%, це буде занижувати рівно в 3 рази вартість компанії, яку держава планує виставити на приватизацію", - зазначив Данилків.

Данилків зазначає, що з такою ставкою Україна не зможе бути конкурентною на інвестиційному ринку: "Ми живемо в ринковому світі, де будь-який інвестор оцінює інвестиції не тільки в Україні, а порівнює з іншими ринками. Наприклад, у 2018 році японська компанія Mitsubishi приїжджала до "Хмельницькобленерго" і розглядала нас як об'єкт приватизації" - розповів Данилків. За його словами, японський інвестор розглядав енергетичні активи в Україні і Бразилії і зробив вибір на користь Бразилії, де на відміну від української системи "COST+", ставка на повернення інвестицій становила 11% у доларах США.

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Крім, того Данилків переконаний, що обленерго не зможе залучати кошти для оновлення активів при нормі прибутковості в 3%, оскільки банки не погодяться надавати кредити за такої прибутковості. Позиція Хмельницького оператора системи розподілу - нарахування менше 8% дохідності на стару базу активів при запровадженні стимулюючого тарифу.

Нагадаємо, раніше нардепка Людмила Буймістер заявила, що НКРЕКП зриває програму "Великої приватизації".

Автор: 

НКРЕКП (1820) RAB (50)


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Топ коментарі
+8
Ахметов и ди нах. со своими рабтарифами. За***бал уже гнида сепарская.
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19.08.2020 18:11 Відповісти
+8
Я бы провел в УКРАИНЕ НАЦИОНАЛИЗАЦИЮ .. И плевать на весь мир . Не вы живете под Фирташем и Ахметовым . И не Вам судить .
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19.08.2020 18:16 Відповісти
+4
ахметов - партнер поросенко по грабежу украинцев по преступной схеме роттердам плюс..
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19.08.2020 18:30 Відповісти
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19.08.2020 18:07 Відповісти
Ахметов и ди нах. со своими рабтарифами. За***бал уже гнида сепарская.
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19.08.2020 18:11 Відповісти
Ты ж за них голосовал? А че ж теперь нах ?
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19.08.2020 18:17 Відповісти
Он же не за Зеленсково голосовал а протиф барыги😁
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19.08.2020 18:19 Відповісти
ахметов - партнер поросенко по грабежу украинцев по преступной схеме роттердам плюс..
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19.08.2020 18:30 Відповісти
Слышь ты Крыса соевая, Ахметов и Фирташ ето же кореша закадычные твоего хозяина Парашенка
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19.08.2020 19:17 Відповісти
от цена приватизации - это как то не напрягает (не собирался ото приватизировать)))
а вот цена для потребителя, и в частности для населения - это волнует (особенно в зиму)
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19.08.2020 18:15 Відповісти
Я бы провел в УКРАИНЕ НАЦИОНАЛИЗАЦИЮ .. И плевать на весь мир . Не вы живете под Фирташем и Ахметовым . И не Вам судить .
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19.08.2020 18:16 Відповісти
А після цього Ахметови Фірташі і інші повернуть свої гроші із того що україна має за кордоном. Втрата репутації інвестицій і підтримки навколишнього світу, інфляція гривні, майдан. Не кажіть дурниць.
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19.08.2020 20:15 Відповісти
Если подойти с умом, и обвинение будет в неуплате огромных налогов с конфискацией, то в мире только поддержат это.
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20.08.2020 10:21 Відповісти
Якщо є що пред'явити то це буде не націоналізацією а боротьбою з корупцією, багаторічні суди і не тільки в Україні. А якщо ви пропонуєте фальсифікацію, то ніхто в світі крім рашки, венесуели і північної кореї таке не підтримає.
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20.08.2020 11:10 Відповісти
Чтобы сделать их вместе
Дайош тариф!
Киловатт- гривен двести!
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19.08.2020 18:18 Відповісти
Коза Ностра , не в той стране возникла .
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19.08.2020 18:18 Відповісти
зебилы банкротят Цектренерго, а потом супят за долги. Еще и цену в три раза.

Мудрый украинский народ таки заслужил...
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19.08.2020 18:20 Відповісти
Ахметка рукоплеще..
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19.08.2020 18:22 Відповісти
не зеленский? Он, наверно, не в курсе?
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19.08.2020 18:24 Відповісти
 
 