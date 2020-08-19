RAB-тариф у методиці НКРЕКП занизить ціну державних обленерго, - "Хмельницькобленерго"

Регулятор на громадських слуханнях, присвячених впровадженню RAB-регулювання для операторів системи розподілу, запропонував методологію тарифу занизить вартість приватизації державних обленерго втричі.

Про це розповів фінансовий директор "Хмельницькобленерго" Вадим Данилків, пише delo.ua.

Член дирекції державного оператора системи розподілу електроенергії "Хмельницькобленерго" Вадим Данилків заявив, що НКРЕКП пропонує неринкові ставки повернення інвестицій, тому державний "Хмельницькобленерго" значно втратить в ціні під час приватизації.

"Низька ставка повернення інвестицій на стару базу активів значним чином вплине на вартість нашої компанії при приватизації. Зараз регуляторна база активів "Хмельницькобленерго" буде оцінена трохи більше 8 млрд грн. Коли ми говоримо про прибутковість у 3-4%, це буде занижувати рівно в 3 рази вартість компанії, яку держава планує виставити на приватизацію", - зазначив Данилків.

Данилків зазначає, що з такою ставкою Україна не зможе бути конкурентною на інвестиційному ринку: "Ми живемо в ринковому світі, де будь-який інвестор оцінює інвестиції не тільки в Україні, а порівнює з іншими ринками. Наприклад, у 2018 році японська компанія Mitsubishi приїжджала до "Хмельницькобленерго" і розглядала нас як об'єкт приватизації" - розповів Данилків. За його словами, японський інвестор розглядав енергетичні активи в Україні і Бразилії і зробив вибір на користь Бразилії, де на відміну від української системи "COST+", ставка на повернення інвестицій становила 11% у доларах США.

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Крім, того Данилків переконаний, що обленерго не зможе залучати кошти для оновлення активів при нормі прибутковості в 3%, оскільки банки не погодяться надавати кредити за такої прибутковості. Позиція Хмельницького оператора системи розподілу - нарахування менше 8% дохідності на стару базу активів при запровадженні стимулюючого тарифу.

Нагадаємо, раніше нардепка Людмила Буймістер заявила, що НКРЕКП зриває програму "Великої приватизації".