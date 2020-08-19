Десятинный переулок в центре Киева стал полностью пешеходным, - КГГА

С 19 августа еще одна улица в центре Киева стала пешеходной - речь идет о Десятинном переулке.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации.

"С сегодняшнего дня заезжать автомобилями и парковаться в Десятинном переулке запрещено - от улицы Владимирской до Пейзажной аллеи введена новая схема организации дорожного движения", - сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

Отмечается, что такое решение принято для того, чтобы историческая часть Киева была комфортной для жителей и гостей столицы.

В департаменте обращают внимание водителей, что на этой локации будет работать эвакуатор. Поэтому водителей призывают учитывать дорожные знаки и разметку и не парковать там своих автомобилей.

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