Десятинный переулок в центре Киева стал полностью пешеходным, - КГГА
С 19 августа еще одна улица в центре Киева стала пешеходной - речь идет о Десятинном переулке.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации.
"С сегодняшнего дня заезжать автомобилями и парковаться в Десятинном переулке запрещено - от улицы Владимирской до Пейзажной аллеи введена новая схема организации дорожного движения", - сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.
Отмечается, что такое решение принято для того, чтобы историческая часть Киева была комфортной для жителей и гостей столицы.
В департаменте обращают внимание водителей, что на этой локации будет работать эвакуатор. Поэтому водителей призывают учитывать дорожные знаки и разметку и не парковать там своих автомобилей.
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Это у меня тест на так называемых "коренных киевлян"
В вики его нет и они сразу садятся в лужу.
Недавно они на полном серьезе утверждали, что это один дом.
Он перестроен до неузнаваемости, надстроен, как и овощной (теперь это обычный магазин).
Находится на Дмитриевской. А это фото сделано из трамвая. Недоезжая улицы Павловской.