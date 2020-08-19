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Десятинный переулок в центре Киева стал полностью пешеходным, - КГГА

С 19 августа еще одна улица в центре Киева стала пешеходной - речь идет о Десятинном переулке.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации.

"С сегодняшнего дня заезжать автомобилями и парковаться в Десятинном переулке запрещено - от улицы Владимирской до Пейзажной аллеи введена новая схема организации дорожного движения", - сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

Отмечается, что такое решение принято для того, чтобы историческая часть Киева была комфортной для жителей и гостей столицы.

В департаменте обращают внимание водителей, что на этой локации будет работать эвакуатор. Поэтому водителей призывают учитывать дорожные знаки и разметку и не парковать там своих автомобилей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Это сделано, и это было весело", - водитель автомобиля проехался по Пешеходному мосту в Киеве. ВИДЕО

Десятинный переулок в центре Киева стал полностью пешеходным, - КГГА 01
Десятинный переулок в центре Киева стал полностью пешеходным, - КГГА 02
Десятинный переулок в центре Киева стал полностью пешеходным, - КГГА 03

Автор: 

Киев (25800) пешеход (126)


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Топ комментарии
+7
Не тужся зелёный подкацапник, Виталя нокаутирует вашу ЗЕкрысу медведчуковскую как боженька черепаху, и с большим отрывом..
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19.08.2020 23:25 Ответить
+2
Неймовірне досягнення!!! Хай там підалік ще пострибає.
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19.08.2020 23:14 Ответить
+1
Чудове рішення !
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19.08.2020 23:55 Ответить
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Неймовірне досягнення!!! Хай там підалік ще пострибає.
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19.08.2020 23:14 Ответить
Не тужся зелёный подкацапник, Виталя нокаутирует вашу ЗЕкрысу медведчуковскую как боженька черепаху, и с большим отрывом..
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19.08.2020 23:25 Ответить
И полярную давайте тоже перекроем ..
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19.08.2020 23:19 Ответить
Десятинку , за песплатна нада турбистам дать??))
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19.08.2020 23:28 Ответить
Чудове рішення !
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19.08.2020 23:55 Ответить
Я,як киянка і всі мої пра теж були киянами,і жили в центрі недолеко від Десятанної, таке рішення можу тільки вітати!
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20.08.2020 00:11 Ответить
А кинотеатр Колос где был?
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20.08.2020 06:07 Ответить
Это не кинотеатр, а гадюшник был. Между валами возле Житнего. Там сейчас скобяная лавка
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20.08.2020 08:32 Ответить
А тебя кто спрашивал?
Это у меня тест на так называемых "коренных киевлян"
В вики его нет и они сразу садятся в лужу.
Недавно они на полном серьезе утверждали, что это один дом.
Десятинний провулок у центрі Києва став повністю пішохідним, - КМДА - Цензор.НЕТ 8513 Десятинний провулок у центрі Києва став повністю пішохідним, - КМДА - Цензор.НЕТ 1489
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20.08.2020 08:40 Ответить
Пысы. Усатый осел Кальницкий, который часто по зомбоящику несет пургу про историю Киева, даже цветными фламастерами что то обрисовывал на чертежах подвальных помещений.
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20.08.2020 08:44 Ответить
Я минут пять послушал его рассказ про Шевченковский район (сам живу на Татарке) и выключил нафиг. Такое ощущение. что он Киев изучал по совдеповским открыткам
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20.08.2020 09:01 Ответить
Пардон, что испортил палево. Хотя, если человек акцентирует внимание, что он киевлянин, значит в Киеве либо не был, либо ходил не дальше евбаза
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20.08.2020 08:55 Ответить
Многие коренные киевляне его могут не помнить,ввиду того,что давно снесли.
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20.08.2020 09:02 Ответить
Второй дом не снесли.
Он перестроен до неузнаваемости, надстроен, как и овощной (теперь это обычный магазин).
Находится на Дмитриевской. А это фото сделано из трамвая. Недоезжая улицы Павловской.
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20.08.2020 09:11 Ответить
Задавать вопрос, на который нет ответа в вики - это правильно. Вот только я всю жизнь живу в Городе, но никогда там у вас не был.
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20.08.2020 10:02 Ответить
Так а причем Дмитриевская и Павловская к Подолу? Вроде как гугл пишет что кинотеатр "Колос" был на Валах.
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20.08.2020 11:10 Ответить
 
 