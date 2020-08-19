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Новини
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Десятинний провулок у центрі Києва став повністю пішохідним, - КМДА

З 19 серпня ще одна вулиця в центрі Києва стала пішохідною - йдеться про Десятинний провулок.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Київської міської державної адміністрації.

"Від сьогодні заїжджати автомобілями і паркуватися в Десятинному провулку заборонено - від вулиці Володимирської до Пейзажної алеї введено нову схему організації дорожнього руху", - повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

Зазначається, що таке рішення ухвалено для того, щоб історична частина Києва була комфортною для жителів і гостей столиці.

У департаменті звертають увагу водіїв, що на цій локації працюватиме евакуатор. Тому водіїв закликають враховувати дорожні знаки і розмітку, і не паркувати там своїх автомобілів.

Дивіться також: "Це зроблено, і це було весело", - водій автомобіля проїхався Пішохідним мостом у Києві. ВIДЕО

Десятинний провулок у центрі Києва став повністю пішохідним, - КМДА 01

Десятинний провулок у центрі Києва став повністю пішохідним, - КМДА 02
Десятинний провулок у центрі Києва став повністю пішохідним, - КМДА 03

Автор: 

Київ (19799) пішохід (117)


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Топ коментарі
+7
Не тужся зелёный подкацапник, Виталя нокаутирует вашу ЗЕкрысу медведчуковскую как боженька черепаху, и с большим отрывом..
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19.08.2020 23:25 Відповісти
+2
Неймовірне досягнення!!! Хай там підалік ще пострибає.
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19.08.2020 23:14 Відповісти
+1
Чудове рішення !
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19.08.2020 23:55 Відповісти
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Неймовірне досягнення!!! Хай там підалік ще пострибає.
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19.08.2020 23:14 Відповісти
Не тужся зелёный подкацапник, Виталя нокаутирует вашу ЗЕкрысу медведчуковскую как боженька черепаху, и с большим отрывом..
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19.08.2020 23:25 Відповісти
И полярную давайте тоже перекроем ..
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19.08.2020 23:19 Відповісти
Десятинку , за песплатна нада турбистам дать??))
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19.08.2020 23:28 Відповісти
Чудове рішення !
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19.08.2020 23:55 Відповісти
Я,як киянка і всі мої пра теж були киянами,і жили в центрі недолеко від Десятанної, таке рішення можу тільки вітати!
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20.08.2020 00:11 Відповісти
А кинотеатр Колос где был?
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20.08.2020 06:07 Відповісти
Это не кинотеатр, а гадюшник был. Между валами возле Житнего. Там сейчас скобяная лавка
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20.08.2020 08:32 Відповісти
А тебя кто спрашивал?
Это у меня тест на так называемых "коренных киевлян"
В вики его нет и они сразу садятся в лужу.
Недавно они на полном серьезе утверждали, что это один дом.
Десятинний провулок у центрі Києва став повністю пішохідним, - КМДА - Цензор.НЕТ 8513 Десятинний провулок у центрі Києва став повністю пішохідним, - КМДА - Цензор.НЕТ 1489
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20.08.2020 08:40 Відповісти
Пысы. Усатый осел Кальницкий, который часто по зомбоящику несет пургу про историю Киева, даже цветными фламастерами что то обрисовывал на чертежах подвальных помещений.
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20.08.2020 08:44 Відповісти
Я минут пять послушал его рассказ про Шевченковский район (сам живу на Татарке) и выключил нафиг. Такое ощущение. что он Киев изучал по совдеповским открыткам
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20.08.2020 09:01 Відповісти
Пардон, что испортил палево. Хотя, если человек акцентирует внимание, что он киевлянин, значит в Киеве либо не был, либо ходил не дальше евбаза
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20.08.2020 08:55 Відповісти
Многие коренные киевляне его могут не помнить,ввиду того,что давно снесли.
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20.08.2020 09:02 Відповісти
Второй дом не снесли.
Он перестроен до неузнаваемости, надстроен, как и овощной (теперь это обычный магазин).
Находится на Дмитриевской. А это фото сделано из трамвая. Недоезжая улицы Павловской.
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20.08.2020 09:11 Відповісти
Задавать вопрос, на который нет ответа в вики - это правильно. Вот только я всю жизнь живу в Городе, но никогда там у вас не был.
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20.08.2020 10:02 Відповісти
Так а причем Дмитриевская и Павловская к Подолу? Вроде как гугл пишет что кинотеатр "Колос" был на Валах.
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20.08.2020 11:10 Відповісти
 
 