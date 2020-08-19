Десятинний провулок у центрі Києва став повністю пішохідним, - КМДА

З 19 серпня ще одна вулиця в центрі Києва стала пішохідною - йдеться про Десятинний провулок.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Київської міської державної адміністрації.

"Від сьогодні заїжджати автомобілями і паркуватися в Десятинному провулку заборонено - від вулиці Володимирської до Пейзажної алеї введено нову схему організації дорожнього руху", - повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

Зазначається, що таке рішення ухвалено для того, щоб історична частина Києва була комфортною для жителів і гостей столиці.

У департаменті звертають увагу водіїв, що на цій локації працюватиме евакуатор. Тому водіїв закликають враховувати дорожні знаки і розмітку, і не паркувати там своїх автомобілів.

Дивіться також: "Це зроблено, і це було весело", - водій автомобіля проїхався Пішохідним мостом у Києві. ВIДЕО



