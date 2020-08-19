Десятинний провулок у центрі Києва став повністю пішохідним, - КМДА
З 19 серпня ще одна вулиця в центрі Києва стала пішохідною - йдеться про Десятинний провулок.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Київської міської державної адміністрації.
"Від сьогодні заїжджати автомобілями і паркуватися в Десятинному провулку заборонено - від вулиці Володимирської до Пейзажної алеї введено нову схему організації дорожнього руху", - повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.
Зазначається, що таке рішення ухвалено для того, щоб історична частина Києва була комфортною для жителів і гостей столиці.
У департаменті звертають увагу водіїв, що на цій локації працюватиме евакуатор. Тому водіїв закликають враховувати дорожні знаки і розмітку, і не паркувати там своїх автомобілів.
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Это у меня тест на так называемых "коренных киевлян"
В вики его нет и они сразу садятся в лужу.
Недавно они на полном серьезе утверждали, что это один дом.
Он перестроен до неузнаваемости, надстроен, как и овощной (теперь это обычный магазин).
Находится на Дмитриевской. А это фото сделано из трамвая. Недоезжая улицы Павловской.