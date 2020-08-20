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Фигуранту скандала с Гладковским Жукову объявили подозрение в даче взятки, - Сытник

Фигуранту скандала с Гладковским Жукову объявили подозрение в даче взятки, - Сытник

Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении в даче взятки фигуранту коррупционного скандала в "Укроборонпроме" Виталию Жукову.

Об этом директор НАБУ Артем Сытник заявил в интервью "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

"На сегодня Жукову еще объявлено подозрение в даче взятки... Я дату точно не скажу. Но это буквально недавно", - рассказал он.

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На вопрос, кому, по версии следствия, Жуков дал взятку, директор НАБУ ответил, что пока не скажет.

В то же время, Сытник добавил, что в ближайшее время его ведомство "окончательно даст оценку всему тому, о чем говорилось". По мнению директора, к середине осени 2020 года Бюро "попытается дать ответы на все вопросы" по схемам в оборонке.

Жукову и его возможному соучастнику Рогозе сообщили о подозрении в уклонении от наголов сразу после обнародования журналистского расследования о коррупционных схемах, в марте 2019 года. На тот момент следствие прокуратуры длилось уже 3 года. В октябре стало известно, что прокуратура просит суд освободить Жукова и Рогозу от ответственности. Суды постановили вернуть прокурору материалы по Рогозе и Жукову "для осуществления уголовного производства в общем порядке". В апреле 2020 года им усилили подозрения. Мужчин подозревают в уклонении от налогов на 49 млн гривен и отмывании денег.

Напомним, 25 февраля - 11 марта 2019 года проект "Наші гроші" обнародовал в рамках четырехсерийного проекта информацию о коррупционной схеме закупок в 2015-2017 годах бронетанковыми предприятиями госконцерна "Укроборонпром" в рамках программы импортозамещения контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-"прокладки", включая ООО "Оптимумспецдеталь". Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны первый заместитель секретаря СНБО Украины О.Гладковский, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директора предприятий и другие должностные лица госконцерна.

Гладковский был уволен с поста первого замсекретаря СНБО указом президента 4 марта с целью обеспечения объективного расследования получившей широкий общественный и политический резонанс информации проекта Bihus Info.

10 октября президент Украины Владимир Зеленский заверил, что в скором времени правоохранительные органы обнародуют результаты расследования фактов коррупции в госконцерне "Укроборонпром".

17 октября Гладковский был задержан сотрудниками НАБУ после попытки выехать из страны. Как сообщили в НАБУ, он задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

В пресс-службе корпорации "Богдан" задержание Гладковского назвали "инсинуацией и попыткой создать картинку для телевидения".

18 октября Гладковскому объявили подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

ВАКС вечером 18 октября начал избрание меры пресечения Гладковскому, но ночью объявил перерыв в заседании до 12 часов 19 октября.

19 октября Высший антикоррупционный суд принял решение о взятии под стражу на 60 дней Олега Гладковского с возможностью внесения залога в размере 10,6 млн гривен.

Автор: 

НАБУ (4242) Укроборонпром (1239) Сытник (958) Гладковский Олег (160)


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Топ комментарии
+10
От Свинарчуки красавчики, уже зебил пошти полтора года при власти, а они до сих пор крадут
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20.08.2020 10:24 Ответить
+10
Він насміхається над вашою тупістю.
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20.08.2020 10:29 Ответить
+8
Щоб відволікти увагу від державної зради, капітуляції, відвступу військ, угоди з сепарнею, зеленські починають пережовувати стару жуйку про картини та свинарчуків. Жрі.Те
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20.08.2020 10:33 Ответить
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От Свинарчуки красавчики, уже зебил пошти полтора года при власти, а они до сих пор крадут
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20.08.2020 10:24 Ответить
Тобто, ти не заперечуєш, що вони таки крали! Петро Олексійович пишається тобою!
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20.08.2020 10:26 Ответить
Він насміхається над вашою тупістю.
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20.08.2020 10:29 Ответить
А ми над вашою.
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20.08.2020 10:37 Ответить
4 000 получил ,лох потешный?)
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20.08.2020 10:45 Ответить
Это вы лохи потешные.
Ещё немного и об этом узнает весь мир.
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20.08.2020 11:08 Ответить
У тебя кокошник ветром сдуло,чмо лугандоновское.ржунемогу))
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20.08.2020 11:21 Ответить
Смеётся тот, кто смеётся последним.
Поржи.
Пока.
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20.08.2020 11:23 Ответить
Ватани, ви нагадуєте мільких цуциків. Воно мале, миршаве, і весь час дзяволить. Так і ви. Весь час дзяволите, погрожуєте, залякуєте. Тьху. Моськи.
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20.08.2020 12:49 Ответить
Давай ещё.
Про "дзяволите".
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20.08.2020 13:18 Ответить
Я агрументую свій допис, а ви?
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20.08.2020 10:45 Ответить
Фігуранту скандалу з Гладковським Жукову оголосили підозру в дачі хабаря, - Ситник - Цензор.НЕТ 9046А він хвилястий папужка...
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20.08.2020 10:48 Ответить
Я тоже.
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20.08.2020 10:56 Ответить
Вас, лохів, кацапи розвели на свинарчуків, щоб привести до влади капітулянта. І продовжують годувати вас цим лайном, щоб відволікти увагу від реальних грабунків, та державної зради зеленої влади.
Чекаю на ваш аргумент. Можна без недоречного смайлика.
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20.08.2020 11:15 Ответить
Вас взагалі сьомий рік "разводят", а ви все вірите! Казкові, такі казкові!)))
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20.08.2020 11:19 Ответить
Ви про що? Конкретно.
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20.08.2020 11:23 Ответить
Про власну діарею.
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20.08.2020 12:02 Ответить
Підозрюю, що ця погань бекає про сьомий рік "громадянської" війни
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20.08.2020 12:45 Ответить
Не путай, уринотерапия.
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20.08.2020 11:03 Ответить
Нічого не вийде- 8 відсоткові лузери неперевершені!
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20.08.2020 11:20 Ответить
Прогресируешь троль зедебильный ,уже начал Президента по имени отчеству называть!
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20.08.2020 11:07 Ответить
Я завжди казав, що в казкових свідків секти 8 відсотків памʼять, що в рибки гупі, й ти є наявний приклад цього!))) Не зупиняйся, казковий!)))))))))))))))))))))))))
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20.08.2020 11:16 Ответить
Что сказать хотел зедебил?
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20.08.2020 11:25 Ответить
ну свої відсоткі цей йолоп не рахує
нічого нехай після місцевих вони комуналочку підтягнуть та в кінці року зарплату бюджетникам утримають чи уріжуть тоді їх ..лядей будуть на кожному кроці мудохать
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20.08.2020 11:33 Ответить
Не факт, що воно плісняве. Скоріше опезежит шмарійовський.
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20.08.2020 12:36 Ответить
Та не - это по тому же делу 1,5 годовой давности. Наши следственные органы так работают не спеша - или для вас это новость?
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20.08.2020 10:35 Ответить
Так это только объявлено подозрение. Следствие типа только начинается через полтора года. Эту протухшую карту будут мусолить еще долго, когда нужно хоть как-то перебить новости о "достижениях" бубочки. Больше предложить лохам нечего.
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20.08.2020 10:41 Ответить
"Следствие типа только начинается через полтора года. "

А с чего вы взяли, что подозрение объявляют в начале следствия? Подозрение у нас вручают ближе к суду. Вон по преступлениям на Майдане в этом году несколько подозрений вручили - это что - значит по вашей "логике", что следствие по Майдану только начинается?
Жуков зашкварился по-полной и сядет не смотря на все попытки его отмазать.
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20.08.2020 11:19 Ответить
После вручения подозрения начинается официальное следствие по конкретному лицу, а не по факту чего-либо. До этого момента люди даже не имеют правового статуса обвиняемых. А вот теперь посмотрим сколько будет длиться следствие по Жукову. И если виновен - то пусть сидит. Кто против? Но чует моя пятая точка, что будет как с Гладковским. Где асе дело о "многомиллиардных" хищениях вышло в тупой пшик и дело о недостоверной информации в декларации. Цельный министр Абромавичус это признал. И те-же машины, которые раньше покупали у Гладковских без рашенских комплектующих и с нашей локализацией, теперь берут у посредника на 2 млн.дороже. И тишина. Ни одно падла уже не поет про барыг на крови и "свинарчуков".
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20.08.2020 12:57 Ответить
"И если виновен - то пусть сидит. Кто против?"
Вы против.

"Но чует моя пятая точка, что будет как с Гладковским."
Так 90% дела Гладковского основано именно на прослушке Жуковского. Так что Гладковский не мог быть перед Жуковским, а вот после - вполне.
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20.08.2020 13:07 Ответить
Я абсолютно не против. Только должно быть доказано следствием и судом, а не тупое "бла-бла-бла" по зомбоящику для 73% дебилов. И тупое вранье -- дело Гладковского было о "многомиллиардных убытках" в оборонпроме и "о получении неправомерной выгоды с использованием служебного положения". И рассыпалось это дело в пыль от слова совсем. Его два раза переквалифицировали с "понижением" статей, пока не довели до абсурда с декларацией. Слова Абромавичуса напомнить или сами вспомните?
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20.08.2020 13:40 Ответить
"а не тупое "бла-бла-бла" по зомбоящику"
Какое бла-бла? В сеть выложили все содержимое телефона Жуковского - там все его переписки.

" И тупое вранье -- дело Гладковского было о "многомиллиардных убытках" в оборонпроме и "о получении неправомерной выгоды с использованием служебного положения". И рассыпалось это дело в пыль от слова совсем. Его два раза переквалифицировали с "понижением" статей, пока не довели до абсурда с декларацией. Слова Абромавичуса напомнить или сами вспомните?"

Гладковских 2 и дела против них разные.
Я понял, что вы о том Гладковском-младшем, который подельник Жуковского. Он явно следующий.

А засадить старшего малореально, так же, как малореально посадить Бойко, хотя вся страна знает, что он больше $100 млн украл на тех же вышках - но знать и доказать - разные вещи.
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20.08.2020 14:02 Ответить
Дело Гладковского младшего в студию. Его можно увидеть с обвинительным заключением? И в скринах с телефона не было абсолютно никакой доказательной базы кроме тупой переписки и понтов двух великовозрастных дебилов. И домыслов Бигуса. А это не криминал. И еще раз -- не нужно тупо петлять. Где дело о "многомиллиардных" хищениях и дело о "о получении неправомерной выгоды с использованием служебного положения"? О которых так громко вещали по зомбоящику. И почему сейчас те-же машины, которые раньше покупали у Гладковских без рашенских комплектующих и с нашей локализацией, теперь берут у посредника на 2 млн.дороже. И тишина. И ни одна падла уже не поет про барыг на крови и "свинарчуков".
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20.08.2020 14:34 Ответить
Вы плохо умеете читать? Гладковский-младший - подельник Жуковского - они по одному делу проходят и против них одинаковые доказательства. То, что объявили подозрение Жуковскому дает надежду на то, что Гладковский-младший - следующий.

"И в скринах с телефона"
Все там было. Да и в распоряжении следствия не скрины с телефона - а вся информация с телефона.
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20.08.2020 14:53 Ответить
Мне ваша надежда до одного места. Можете надеяться на что угодно и сколько угодно. Дело Гладковского младшего в студию. Его можно увидеть с обвинительным заключением? А также эти мифические "доказательства"?
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20.08.2020 15:13 Ответить
Вы, мягко говоря, немного туповат.
Обвинительного заключения нет еще даже по делу Жукова, который является подельником Гладковского-младшего. Пока только подозрение. Гладковский-младший должен пойти за Жуковым паровозом, ибо преступления у них общие.
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20.08.2020 15:24 Ответить
Еще раз для упоротого фантазера -- Где хотя-бы предъявление подозрения Гладковскому младшему.? Ваши влажные фантазии меня не интересуют. Только факты.
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20.08.2020 15:44 Ответить
Перечитайте пост, на который вы ответили - там ответ на ваш вопрос.
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20.08.2020 16:06 Ответить
Еще раз -- Там нету абсолютно никакого конкретного ответа. Только тупые и не подкрепленные ничем фантазии. Факты на бочку. И только факты, а не влажные фантазии.
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20.08.2020 16:09 Ответить
Факт - это то, что Жукову предъявили подозрение.
Факт - то, что Гладковский-младший и Жуков - подельники.

Факт - то, что ты не просто так записался адвокатом к Гладковским. Правда тебя не интересует, наказание преступников - тоже. Тебя интересует пиар всех, кто рядом с Порошенко и антипиар для всех, кто против него.
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20.08.2020 17:04 Ответить
Это все тупые фантазии. Факт, что Гладковский и Жуков подельники на бочку. Или чукча не читатель, а фантазер? Где в подозрении Жукову о даче взятки фигурирует фамилия Гладковский? Можно факт на бочку? И я не записался адвокатом, а меня напрягают тупые фейки зебилов, которые выдают желаемое за действительное. И еще тупо петляют когда их тыкаешь фейсом в их тупое вранье? Вы уже сказок перед выборами нарассказывали, и про "многомиллиардных" бырыг, и про "заработки на крови" в Роттердам(+), и про ценовой геноцид, и т.д.. А теперь в стране полная жопа и вы типа "А мы шо, а мы не при чем". Поэтому факты на бочку или вы батенька тупой пистун, не отвечающий за свои слова.
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20.08.2020 17:46 Ответить
"Факт, что Гладковский и Жуков подельники на бочку"
Читай переписку Жуковского с Гладковским - там тебе все факты.
Отрицать очевидное - это так по-пропагандонски - в это все вы - наемные пиар-тролли.
И в этом вы на 100% схожи с вашими коллегами из лахты - тем тоже "ваши доказательства не доказательства".
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20.08.2020 18:01 Ответить
Еще раз для упоротого -- А по существу что сказать есть? Нечего тут пытаться так тупо петлять и казаться еще тупее, чем есть на самом деле. В переписке, опубликованной Бигусом нет никаких фактов. И нет ничего очевидного кроме манипуляций от Бигуса. От слова совсем. А то бы мы тут уже читали сообщение о объявлении подозрений и Гладковскому по хотя-бы одному уголовному делу. Которого нет от слова совсем. А раз вы не в состоянии предоставить доказательств своим фейкам, то вывод очень простой -- Вы батенька обычный и простой трепло. С чем вас и поздравляю.
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20.08.2020 19:47 Ответить
- Єта гінацід!!! (С)
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20.08.2020 10:25 Ответить
Ахахаха! Это кто говорит? Взяточник Сытник?
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20.08.2020 10:26 Ответить
А вот у жучка денюшек на судьишку и следака,как у свинарчуков,не хватит,может хоть этот порохобот отсидит за себя и своих хозяев.
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20.08.2020 10:31 Ответить
Щоб відволікти увагу від державної зради, капітуляції, відвступу військ, угоди з сепарнею, зеленські починають пережовувати стару жуйку про картини та свинарчуків. Жрі.Те
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20.08.2020 10:33 Ответить
згадалось..
Фигуранту скандала с Гладковским Жукову объявили подозрение в даче взятки, - Сытник - Цензор.НЕТ 7088
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20.08.2020 10:33 Ответить
Старое гавно слабовато пахнет....
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20.08.2020 11:04 Ответить
 
 