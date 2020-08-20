Фигуранту скандала с Гладковским Жукову объявили подозрение в даче взятки, - Сытник
Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении в даче взятки фигуранту коррупционного скандала в "Укроборонпроме" Виталию Жукову.
Об этом директор НАБУ Артем Сытник заявил в интервью "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.
"На сегодня Жукову еще объявлено подозрение в даче взятки... Я дату точно не скажу. Но это буквально недавно", - рассказал он.
На вопрос, кому, по версии следствия, Жуков дал взятку, директор НАБУ ответил, что пока не скажет.
В то же время, Сытник добавил, что в ближайшее время его ведомство "окончательно даст оценку всему тому, о чем говорилось". По мнению директора, к середине осени 2020 года Бюро "попытается дать ответы на все вопросы" по схемам в оборонке.
Жукову и его возможному соучастнику Рогозе сообщили о подозрении в уклонении от наголов сразу после обнародования журналистского расследования о коррупционных схемах, в марте 2019 года. На тот момент следствие прокуратуры длилось уже 3 года. В октябре стало известно, что прокуратура просит суд освободить Жукова и Рогозу от ответственности. Суды постановили вернуть прокурору материалы по Рогозе и Жукову "для осуществления уголовного производства в общем порядке". В апреле 2020 года им усилили подозрения. Мужчин подозревают в уклонении от налогов на 49 млн гривен и отмывании денег.
Напомним, 25 февраля - 11 марта 2019 года проект "Наші гроші" обнародовал в рамках четырехсерийного проекта информацию о коррупционной схеме закупок в 2015-2017 годах бронетанковыми предприятиями госконцерна "Укроборонпром" в рамках программы импортозамещения контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-"прокладки", включая ООО "Оптимумспецдеталь". Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны первый заместитель секретаря СНБО Украины О.Гладковский, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директора предприятий и другие должностные лица госконцерна.
Гладковский был уволен с поста первого замсекретаря СНБО указом президента 4 марта с целью обеспечения объективного расследования получившей широкий общественный и политический резонанс информации проекта Bihus Info.
10 октября президент Украины Владимир Зеленский заверил, что в скором времени правоохранительные органы обнародуют результаты расследования фактов коррупции в госконцерне "Укроборонпром".
17 октября Гладковский был задержан сотрудниками НАБУ после попытки выехать из страны. Как сообщили в НАБУ, он задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением.
В пресс-службе корпорации "Богдан" задержание Гладковского назвали "инсинуацией и попыткой создать картинку для телевидения".
18 октября Гладковскому объявили подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.
ВАКС вечером 18 октября начал избрание меры пресечения Гладковскому, но ночью объявил перерыв в заседании до 12 часов 19 октября.
19 октября Высший антикоррупционный суд принял решение о взятии под стражу на 60 дней Олега Гладковского с возможностью внесения залога в размере 10,6 млн гривен.
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Ещё немного и об этом узнает весь мир.
Поржи.
Пока.
Про "дзяволите".
Чекаю на ваш аргумент. Можна без недоречного смайлика.
нічого нехай після місцевих вони комуналочку підтягнуть та в кінці року зарплату бюджетникам утримають чи уріжуть тоді їх ..лядей будуть на кожному кроці мудохать
А с чего вы взяли, что подозрение объявляют в начале следствия? Подозрение у нас вручают ближе к суду. Вон по преступлениям на Майдане в этом году несколько подозрений вручили - это что - значит по вашей "логике", что следствие по Майдану только начинается?
Жуков зашкварился по-полной и сядет не смотря на все попытки его отмазать.
Вы против.
"Но чует моя пятая точка, что будет как с Гладковским."
Так 90% дела Гладковского основано именно на прослушке Жуковского. Так что Гладковский не мог быть перед Жуковским, а вот после - вполне.
Какое бла-бла? В сеть выложили все содержимое телефона Жуковского - там все его переписки.
" И тупое вранье -- дело Гладковского было о "многомиллиардных убытках" в оборонпроме и "о получении неправомерной выгоды с использованием служебного положения". И рассыпалось это дело в пыль от слова совсем. Его два раза переквалифицировали с "понижением" статей, пока не довели до абсурда с декларацией. Слова Абромавичуса напомнить или сами вспомните?"
Гладковских 2 и дела против них разные.
Я понял, что вы о том Гладковском-младшем, который подельник Жуковского. Он явно следующий.
А засадить старшего малореально, так же, как малореально посадить Бойко, хотя вся страна знает, что он больше $100 млн украл на тех же вышках - но знать и доказать - разные вещи.
"И в скринах с телефона"
Все там было. Да и в распоряжении следствия не скрины с телефона - а вся информация с телефона.
Обвинительного заключения нет еще даже по делу Жукова, который является подельником Гладковского-младшего. Пока только подозрение. Гладковский-младший должен пойти за Жуковым паровозом, ибо преступления у них общие.
Факт - то, что Гладковский-младший и Жуков - подельники.
Факт - то, что ты не просто так записался адвокатом к Гладковским. Правда тебя не интересует, наказание преступников - тоже. Тебя интересует пиар всех, кто рядом с Порошенко и антипиар для всех, кто против него.
Читай переписку Жуковского с Гладковским - там тебе все факты.
Отрицать очевидное - это так по-пропагандонски - в это все вы - наемные пиар-тролли.
И в этом вы на 100% схожи с вашими коллегами из лахты - тем тоже "ваши доказательства не доказательства".