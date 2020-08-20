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Фігуранту скандалу з Гладковським Жукову оголосили підозру в дачі хабаря, - Ситник

Фігуранту скандалу з Гладковським Жукову оголосили підозру в дачі хабаря, - Ситник

Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру в дачі хабаря фігуранту корупційного скандалу в "Укроборонпромі" Віталію Жукову.

Про це директор НАБУ Артем Ситник заявив в інтерв'ю "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.

"На сьогодні Жукову ще оголошено підозру в дачі хабаря ... Я дату точно не скажу. Але це буквально недавно", - розповів він.

На питання, кому, за версією слідства, Жуков дав хабаря, директор НАБУ відповів, що поки не скаже.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справа Гладковського: САП і НАБУ завершили слідство щодо завдання збитку на 17,4 млн грн

У той же час, Ситник додав, що найближчим часом його відомство "остаточно дасть оцінку всьому тому, про що говорилося". На думку директора, до середини осені 2020 року Бюро "спробує дати відповіді на всі питання" щодо схем в оборонці.

Жукову і його можливому співучаснику Рогозі повідомили про підозру в ухиленні від податків відразу після оприлюднення журналістського розслідування про корупційні схеми, в березні 2019 року. На той момент слідство прокуратури тривало вже 3 роки. У жовтні стало відомо, що прокуратура просить суд звільнити Жукова і Рогозу від відповідальності. Суди постановили повернути прокурору матеріали щодо Рогози і Жукова "для здійснення кримінального провадження в загальному порядку". У квітні 2020 року їм посилили підозри. Чоловіків підозрюють в ухиленні від податків на 49 млн гривень і відмиванні грошей.

Також читайте: ВАКС відмовив у скасуванні підозри Гладковському

Нагадаємо, 25 лютого - 11 березня 2019 року проєкт "Наші гроші" оприлюднив у рамках чотирисерійного проєкту інформацію про корупційну схему закупівель у 2015-2017 роках бронетанкововими підприємствами держконцерну "Укроборонпром" у рамках програми імпортозаміщення контрабандних комплектуючих із РФ через фіктивні фірми-"прокладки", включно з ТОВ "Оптимумспецдеталь". Автори розслідування стверджують, що до корупційних операцій причетні перший заступник секретаря РНБО України Гладковський, екскерівник "Укрспецекспорту" та голова держконцерну "Укроборонпром" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадові особи держконцерну.

Гладковського звільнили з посади першого заступника секретаря РНБО згідно з указом президента 4 березня з метою забезпечення об'єктивного розслідування інформації проєкту "Наші гроші" Bihus.info, що набула широкого суспільного та політичного резонансу.

10 жовтня президент України Володимир Зеленський запевнив, що незабаром правоохоронні органи оприлюднять результати розслідування фактів корупції в дежконцерні "Укроборонпром".

17 жовтня Гладковського затримали співробітники НАБУ після спроби виїхати з країни. Як повідомили в НАБУ, його затримано за підозрою в зловживанні службовим становищем.

Читайте також: Влада влаштувала шоу із затриманням Гладковського, щоб відвернути увагу суспільства від "формули Штайнмаєра", - Герасимов

У пресслужбі корпорації "Богдан" затримання Гладковського назвали "інсинуацією і спробою створити картинку для телебачення".

18 жовтня Гладковському оголосили підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) і ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.

ВАКС увечері 18 жовтня розпочав обрання запобіжного заходу Гладковському, але вночі оголосив перерву в засіданні до 12:00 19 жовтня.

19 жовтня Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про взяття під варту на 60 днів Олега Гладковського з можливістю внесення застави в розмірі 10,6 млн гривень.

Автор: 

НАБУ (5119) Укроборонпром (1741) Ситник Артем (863) Гладковський Олег (307)


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Топ коментарі
+10
От Свинарчуки красавчики, уже зебил пошти полтора года при власти, а они до сих пор крадут
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20.08.2020 10:24 Відповісти
+10
Він насміхається над вашою тупістю.
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20.08.2020 10:29 Відповісти
+8
Щоб відволікти увагу від державної зради, капітуляції, відвступу військ, угоди з сепарнею, зеленські починають пережовувати стару жуйку про картини та свинарчуків. Жрі.Те
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20.08.2020 10:33 Відповісти
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От Свинарчуки красавчики, уже зебил пошти полтора года при власти, а они до сих пор крадут
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20.08.2020 10:24 Відповісти
Тобто, ти не заперечуєш, що вони таки крали! Петро Олексійович пишається тобою!
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20.08.2020 10:26 Відповісти
Він насміхається над вашою тупістю.
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20.08.2020 10:29 Відповісти
А ми над вашою.
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20.08.2020 10:37 Відповісти
4 000 получил ,лох потешный?)
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20.08.2020 10:45 Відповісти
Это вы лохи потешные.
Ещё немного и об этом узнает весь мир.
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20.08.2020 11:08 Відповісти
У тебя кокошник ветром сдуло,чмо лугандоновское.ржунемогу))
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20.08.2020 11:21 Відповісти
Смеётся тот, кто смеётся последним.
Поржи.
Пока.
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20.08.2020 11:23 Відповісти
Ватани, ви нагадуєте мільких цуциків. Воно мале, миршаве, і весь час дзяволить. Так і ви. Весь час дзяволите, погрожуєте, залякуєте. Тьху. Моськи.
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20.08.2020 12:49 Відповісти
Давай ещё.
Про "дзяволите".
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20.08.2020 13:18 Відповісти
Я агрументую свій допис, а ви?
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20.08.2020 10:45 Відповісти
Фігуранту скандалу з Гладковським Жукову оголосили підозру в дачі хабаря, - Ситник - Цензор.НЕТ 9046А він хвилястий папужка...
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20.08.2020 10:48 Відповісти
Я тоже.
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20.08.2020 10:56 Відповісти
Вас, лохів, кацапи розвели на свинарчуків, щоб привести до влади капітулянта. І продовжують годувати вас цим лайном, щоб відволікти увагу від реальних грабунків, та державної зради зеленої влади.
Чекаю на ваш аргумент. Можна без недоречного смайлика.
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20.08.2020 11:15 Відповісти
Вас взагалі сьомий рік "разводят", а ви все вірите! Казкові, такі казкові!)))
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20.08.2020 11:19 Відповісти
Ви про що? Конкретно.
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20.08.2020 11:23 Відповісти
Про власну діарею.
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20.08.2020 12:02 Відповісти
Підозрюю, що ця погань бекає про сьомий рік "громадянської" війни
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20.08.2020 12:45 Відповісти
Не путай, уринотерапия.
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20.08.2020 11:03 Відповісти
Нічого не вийде- 8 відсоткові лузери неперевершені!
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20.08.2020 11:20 Відповісти
Прогресируешь троль зедебильный ,уже начал Президента по имени отчеству называть!
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20.08.2020 11:07 Відповісти
Я завжди казав, що в казкових свідків секти 8 відсотків памʼять, що в рибки гупі, й ти є наявний приклад цього!))) Не зупиняйся, казковий!)))))))))))))))))))))))))
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20.08.2020 11:16 Відповісти
Что сказать хотел зедебил?
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20.08.2020 11:25 Відповісти
ну свої відсоткі цей йолоп не рахує
нічого нехай після місцевих вони комуналочку підтягнуть та в кінці року зарплату бюджетникам утримають чи уріжуть тоді їх ..лядей будуть на кожному кроці мудохать
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20.08.2020 11:33 Відповісти
Не факт, що воно плісняве. Скоріше опезежит шмарійовський.
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20.08.2020 12:36 Відповісти
Та не - это по тому же делу 1,5 годовой давности. Наши следственные органы так работают не спеша - или для вас это новость?
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20.08.2020 10:35 Відповісти
Так это только объявлено подозрение. Следствие типа только начинается через полтора года. Эту протухшую карту будут мусолить еще долго, когда нужно хоть как-то перебить новости о "достижениях" бубочки. Больше предложить лохам нечего.
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20.08.2020 10:41 Відповісти
"Следствие типа только начинается через полтора года. "

А с чего вы взяли, что подозрение объявляют в начале следствия? Подозрение у нас вручают ближе к суду. Вон по преступлениям на Майдане в этом году несколько подозрений вручили - это что - значит по вашей "логике", что следствие по Майдану только начинается?
Жуков зашкварился по-полной и сядет не смотря на все попытки его отмазать.
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20.08.2020 11:19 Відповісти
После вручения подозрения начинается официальное следствие по конкретному лицу, а не по факту чего-либо. До этого момента люди даже не имеют правового статуса обвиняемых. А вот теперь посмотрим сколько будет длиться следствие по Жукову. И если виновен - то пусть сидит. Кто против? Но чует моя пятая точка, что будет как с Гладковским. Где асе дело о "многомиллиардных" хищениях вышло в тупой пшик и дело о недостоверной информации в декларации. Цельный министр Абромавичус это признал. И те-же машины, которые раньше покупали у Гладковских без рашенских комплектующих и с нашей локализацией, теперь берут у посредника на 2 млн.дороже. И тишина. Ни одно падла уже не поет про барыг на крови и "свинарчуков".
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20.08.2020 12:57 Відповісти
"И если виновен - то пусть сидит. Кто против?"
Вы против.

"Но чует моя пятая точка, что будет как с Гладковским."
Так 90% дела Гладковского основано именно на прослушке Жуковского. Так что Гладковский не мог быть перед Жуковским, а вот после - вполне.
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20.08.2020 13:07 Відповісти
Я абсолютно не против. Только должно быть доказано следствием и судом, а не тупое "бла-бла-бла" по зомбоящику для 73% дебилов. И тупое вранье -- дело Гладковского было о "многомиллиардных убытках" в оборонпроме и "о получении неправомерной выгоды с использованием служебного положения". И рассыпалось это дело в пыль от слова совсем. Его два раза переквалифицировали с "понижением" статей, пока не довели до абсурда с декларацией. Слова Абромавичуса напомнить или сами вспомните?
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20.08.2020 13:40 Відповісти
"а не тупое "бла-бла-бла" по зомбоящику"
Какое бла-бла? В сеть выложили все содержимое телефона Жуковского - там все его переписки.

" И тупое вранье -- дело Гладковского было о "многомиллиардных убытках" в оборонпроме и "о получении неправомерной выгоды с использованием служебного положения". И рассыпалось это дело в пыль от слова совсем. Его два раза переквалифицировали с "понижением" статей, пока не довели до абсурда с декларацией. Слова Абромавичуса напомнить или сами вспомните?"

Гладковских 2 и дела против них разные.
Я понял, что вы о том Гладковском-младшем, который подельник Жуковского. Он явно следующий.

А засадить старшего малореально, так же, как малореально посадить Бойко, хотя вся страна знает, что он больше $100 млн украл на тех же вышках - но знать и доказать - разные вещи.
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20.08.2020 14:02 Відповісти
Дело Гладковского младшего в студию. Его можно увидеть с обвинительным заключением? И в скринах с телефона не было абсолютно никакой доказательной базы кроме тупой переписки и понтов двух великовозрастных дебилов. И домыслов Бигуса. А это не криминал. И еще раз -- не нужно тупо петлять. Где дело о "многомиллиардных" хищениях и дело о "о получении неправомерной выгоды с использованием служебного положения"? О которых так громко вещали по зомбоящику. И почему сейчас те-же машины, которые раньше покупали у Гладковских без рашенских комплектующих и с нашей локализацией, теперь берут у посредника на 2 млн.дороже. И тишина. И ни одна падла уже не поет про барыг на крови и "свинарчуков".
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20.08.2020 14:34 Відповісти
Вы плохо умеете читать? Гладковский-младший - подельник Жуковского - они по одному делу проходят и против них одинаковые доказательства. То, что объявили подозрение Жуковскому дает надежду на то, что Гладковский-младший - следующий.

"И в скринах с телефона"
Все там было. Да и в распоряжении следствия не скрины с телефона - а вся информация с телефона.
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20.08.2020 14:53 Відповісти
Мне ваша надежда до одного места. Можете надеяться на что угодно и сколько угодно. Дело Гладковского младшего в студию. Его можно увидеть с обвинительным заключением? А также эти мифические "доказательства"?
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20.08.2020 15:13 Відповісти
Вы, мягко говоря, немного туповат.
Обвинительного заключения нет еще даже по делу Жукова, который является подельником Гладковского-младшего. Пока только подозрение. Гладковский-младший должен пойти за Жуковым паровозом, ибо преступления у них общие.
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20.08.2020 15:24 Відповісти
Еще раз для упоротого фантазера -- Где хотя-бы предъявление подозрения Гладковскому младшему.? Ваши влажные фантазии меня не интересуют. Только факты.
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20.08.2020 15:44 Відповісти
Перечитайте пост, на который вы ответили - там ответ на ваш вопрос.
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20.08.2020 16:06 Відповісти
Еще раз -- Там нету абсолютно никакого конкретного ответа. Только тупые и не подкрепленные ничем фантазии. Факты на бочку. И только факты, а не влажные фантазии.
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20.08.2020 16:09 Відповісти
Факт - это то, что Жукову предъявили подозрение.
Факт - то, что Гладковский-младший и Жуков - подельники.

Факт - то, что ты не просто так записался адвокатом к Гладковским. Правда тебя не интересует, наказание преступников - тоже. Тебя интересует пиар всех, кто рядом с Порошенко и антипиар для всех, кто против него.
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20.08.2020 17:04 Відповісти
Это все тупые фантазии. Факт, что Гладковский и Жуков подельники на бочку. Или чукча не читатель, а фантазер? Где в подозрении Жукову о даче взятки фигурирует фамилия Гладковский? Можно факт на бочку? И я не записался адвокатом, а меня напрягают тупые фейки зебилов, которые выдают желаемое за действительное. И еще тупо петляют когда их тыкаешь фейсом в их тупое вранье? Вы уже сказок перед выборами нарассказывали, и про "многомиллиардных" бырыг, и про "заработки на крови" в Роттердам(+), и про ценовой геноцид, и т.д.. А теперь в стране полная жопа и вы типа "А мы шо, а мы не при чем". Поэтому факты на бочку или вы батенька тупой пистун, не отвечающий за свои слова.
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20.08.2020 17:46 Відповісти
"Факт, что Гладковский и Жуков подельники на бочку"
Читай переписку Жуковского с Гладковским - там тебе все факты.
Отрицать очевидное - это так по-пропагандонски - в это все вы - наемные пиар-тролли.
И в этом вы на 100% схожи с вашими коллегами из лахты - тем тоже "ваши доказательства не доказательства".
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20.08.2020 18:01 Відповісти
Еще раз для упоротого -- А по существу что сказать есть? Нечего тут пытаться так тупо петлять и казаться еще тупее, чем есть на самом деле. В переписке, опубликованной Бигусом нет никаких фактов. И нет ничего очевидного кроме манипуляций от Бигуса. От слова совсем. А то бы мы тут уже читали сообщение о объявлении подозрений и Гладковскому по хотя-бы одному уголовному делу. Которого нет от слова совсем. А раз вы не в состоянии предоставить доказательств своим фейкам, то вывод очень простой -- Вы батенька обычный и простой трепло. С чем вас и поздравляю.
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20.08.2020 19:47 Відповісти
- Єта гінацід!!! (С)
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20.08.2020 10:25 Відповісти
Ахахаха! Это кто говорит? Взяточник Сытник?
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20.08.2020 10:26 Відповісти
А вот у жучка денюшек на судьишку и следака,как у свинарчуков,не хватит,может хоть этот порохобот отсидит за себя и своих хозяев.
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20.08.2020 10:31 Відповісти
Щоб відволікти увагу від державної зради, капітуляції, відвступу військ, угоди з сепарнею, зеленські починають пережовувати стару жуйку про картини та свинарчуків. Жрі.Те
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20.08.2020 10:33 Відповісти
згадалось..
Фигуранту скандала с Гладковским Жукову объявили подозрение в даче взятки, - Сытник - Цензор.НЕТ 7088
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20.08.2020 10:33 Відповісти
Старое гавно слабовато пахнет....
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20.08.2020 11:04 Відповісти
 
 