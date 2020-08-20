Фігуранту скандалу з Гладковським Жукову оголосили підозру в дачі хабаря, - Ситник

Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру в дачі хабаря фігуранту корупційного скандалу в "Укроборонпромі" Віталію Жукову.

Про це директор НАБУ Артем Ситник заявив в інтерв'ю "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.

"На сьогодні Жукову ще оголошено підозру в дачі хабаря ... Я дату точно не скажу. Але це буквально недавно", - розповів він.

На питання, кому, за версією слідства, Жуков дав хабаря, директор НАБУ відповів, що поки не скаже.

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У той же час, Ситник додав, що найближчим часом його відомство "остаточно дасть оцінку всьому тому, про що говорилося". На думку директора, до середини осені 2020 року Бюро "спробує дати відповіді на всі питання" щодо схем в оборонці.

Жукову і його можливому співучаснику Рогозі повідомили про підозру в ухиленні від податків відразу після оприлюднення журналістського розслідування про корупційні схеми, в березні 2019 року. На той момент слідство прокуратури тривало вже 3 роки. У жовтні стало відомо, що прокуратура просить суд звільнити Жукова і Рогозу від відповідальності. Суди постановили повернути прокурору матеріали щодо Рогози і Жукова "для здійснення кримінального провадження в загальному порядку". У квітні 2020 року їм посилили підозри. Чоловіків підозрюють в ухиленні від податків на 49 млн гривень і відмиванні грошей.

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Нагадаємо, 25 лютого - 11 березня 2019 року проєкт "Наші гроші" оприлюднив у рамках чотирисерійного проєкту інформацію про корупційну схему закупівель у 2015-2017 роках бронетанкововими підприємствами держконцерну "Укроборонпром" у рамках програми імпортозаміщення контрабандних комплектуючих із РФ через фіктивні фірми-"прокладки", включно з ТОВ "Оптимумспецдеталь". Автори розслідування стверджують, що до корупційних операцій причетні перший заступник секретаря РНБО України Гладковський, екскерівник "Укрспецекспорту" та голова держконцерну "Укроборонпром" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадові особи держконцерну.

Гладковського звільнили з посади першого заступника секретаря РНБО згідно з указом президента 4 березня з метою забезпечення об'єктивного розслідування інформації проєкту "Наші гроші" Bihus.info, що набула широкого суспільного та політичного резонансу.

10 жовтня президент України Володимир Зеленський запевнив, що незабаром правоохоронні органи оприлюднять результати розслідування фактів корупції в дежконцерні "Укроборонпром".

17 жовтня Гладковського затримали співробітники НАБУ після спроби виїхати з країни. Як повідомили в НАБУ, його затримано за підозрою в зловживанні службовим становищем.

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У пресслужбі корпорації "Богдан" затримання Гладковського назвали "інсинуацією і спробою створити картинку для телебачення".

18 жовтня Гладковському оголосили підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) і ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.

ВАКС увечері 18 жовтня розпочав обрання запобіжного заходу Гладковському, але вночі оголосив перерву в засіданні до 12:00 19 жовтня.

19 жовтня Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про взяття під варту на 60 днів Олега Гладковського з можливістю внесення застави в розмірі 10,6 млн гривень.