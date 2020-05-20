УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10465 відвідувачів онлайн
Новини Збройовий скандал з Гладковським
3 515 20

ВАКС відмовив у скасуванні підозри Гладковському

ВАКС відмовив у скасуванні підозри Гладковському

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) відмовила у скасуванні підозри, оголошеної колишньому першому заступнику секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олегу Гладковському.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє пресслужба суду.

На засіданні 20 травня ВАКС розглянув скаргу захисника Гладковського на рішення слідчого судді, який 4 травня відмовив у задоволенні клопотання про скасування оголошеної 18 жовтня 2019 року підозри.

"За результатами судового засідання колегія суддів відмовила у задоволенні поданої апеляційної скарги та залишила рішення слідчого судді від 04 травня 2020 року без змін", - сказано в повідомленні.

Читайте також: НАБУ повідомило Гладковському про зміну підозри: сума збитків зросла до 17,44 млн

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Гладковський вийшов із Лук'янівського СІЗО. ВIДЕО

Нагадаємо, 25 лютого - 11 березня 2019 року проєкт "Наші гроші" оприлюднив у рамках чотирисерійного проєкту інформацію про корупційну схему закупівель у 2015-2017 роках бронетанкововими підприємствами держконцерну "Укроборонпром" у рамках програми імпортозаміщення контрабандних комплектуючих із РФ через фіктивні фірми-"прокладки", включно з ТОВ "Оптимумспецдеталь". Автори розслідування стверджують, що до корупційних операцій причетні перший заступник секретаря РНБО України Гладковський, екскерівник "Укрспецекспорту" та голова держконцерну "Укроборонпром" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадові особи держконцерну.

Гладковського звільнили з посади першого заступника секретаря РНБО згідно з указом президента 4 березня з метою забезпечення об'єктивного розслідування інформації проєкту "Наші гроші" Bihus.info, що набула широкого суспільного та політичного резонансу.

10 жовтня президент України Володимир Зеленський запевнив, що незабаром правоохоронні органи оприлюднять результати розслідування фактів корупції в дежконцерні "Укроборонпром".

17 жовтня Гладковського затримали співробітники НАБУ після спроби виїхати з країни. Як повідомили в НАБУ, його затримано за підозрою в зловживанні службовим становищем.

Читайте також: Влада влаштувала шоу із затриманням Гладковського, щоб відвернути увагу суспільства від "формули Штайнмаєра", - Герасимов

У пресслужбі корпорації "Богдан" затримання Гладковського назвали "інсинуацією і спробою створити картинку для телебачення".

18 жовтня Гладковському оголосили підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) і ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.

ВАКС увечері 18 жовтня розпочав обрання запобіжного заходу Гладковському, але вночі оголосив перерву в засіданні до 12:00 19 жовтня.

19 жовтня Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про взяття під варту на 60 днів Олега Гладковського з можливістю внесення застави в розмірі 10,6 млн гривень.

Автор: 

Гладковський Олег (304) Антикорупційний суд ВАКС (1939)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+13
Шото не прет сегодня свыноферме
показати весь коментар
20.05.2020 20:15
+8
що там у кАцапії - обнульонний бункерний шизо-фашист все порішав...
показати весь коментар
20.05.2020 20:17
+8
Орган бабулькі к пєціку пррібліжаєтся..
показати весь коментар
20.05.2020 20:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
що там у кАцапії - обнульонний бункерний шизо-фашист все порішав...
показати весь коментар
20.05.2020 20:17 Відповісти
гордєй, лаптєногий, ти забув під проксі вийти! Ти спалився, тебе уволять!
показати весь коментар
20.05.2020 20:22 Відповісти
Ввозилася контрабандою комплектуючі, без яких було неможливо працювати?
показати весь коментар
20.05.2020 20:14 Відповісти
Шото не прет сегодня свыноферме
показати весь коментар
20.05.2020 20:15 Відповісти
Орган бабулькі к пєціку пррібліжаєтся..
показати весь коментар
20.05.2020 20:22 Відповісти
А по сабжу: Тепер Гладковського звинувачують в "гріхах" 2017-того року. А по 2018-му - вже "гріхів" не вбачають. Навіть в зеленого ДБР на Гладковського не змогли нічого накопати на доказ його арешту, про що мовиться в цій інфі "17 октября 2019 Гладковский был задержан сотрудниками НАБУ после попытки выехать из страны. Как сообщили в НАБУ, он задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением. 19 октября Высший антикоррупционный суд принял решение о взятии под стражу на 60 дней Олега Гладковского с возможностью внесения залога в размере 10,6 млн гривен".
Скоріш за все, не накопають і за 2017-тий.
показати весь коментар
20.05.2020 20:30 Відповісти
Что-то про высотомеры от Бигуса ничего не слыхать . И сам Бигус молчит почему - то , то ли сбрехал за деньги того , кто ему подсунул эту туфту , или дураком прикинулся.
показати весь коментар
20.05.2020 20:58 Відповісти
Поддерживаю.
И высшую меру чтоб хряку дали ...за воровство в воюющей Украине.
показати весь коментар
20.05.2020 20:42 Відповісти
боже , какой опус из ленинградской области , брехня самого низкого пошиба как и сами авторы этой макулатуры
показати весь коментар
20.05.2020 20:56 Відповісти
Вам видніше, не читаю таку муйню..))
показати весь коментар
20.05.2020 21:03 Відповісти
Класс! То есть притаскивать в Украину из кацапии контрабандой необходимые ВСУ запчасти это преступление, а в эпидемию и засуху продавать за кордон маски и зерно( из госрезерва) --это подвиг?
Вы одурели, зеленорылые?
показати весь коментар
20.05.2020 20:57 Відповісти
БУ и бракованные??
показати весь коментар
20.05.2020 21:04 Відповісти
Как ни спасайся,лох, но двухъярусная шконка б/у для тебя и Пети обеспечена.
показати весь коментар
20.05.2020 23:14 Відповісти
 
 