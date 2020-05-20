РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10734 посетителя онлайн
Новости Оружейный скандал с Гладковским
3 515 20

ВАКС отказал в отмене подозрения Гладковскому

ВАКС отказал в отмене подозрения Гладковскому

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) отказала в отмене подозрения, объявленного бывшему первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Олегу Гладковскому.

Как передает Цензор.НЕТ,  со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает пресс-служба суда.

На заседании 20 мая ВАКС рассмотрел жалобу защитника Гладковского на решение следственного судьи, который 4 мая отказал в удовлетворении ходатайства об отмене объявленного 18 октября 2019 года подозрения.

"По результатам судебного заседания коллегия судей отказала в удовлетворении поданной апелляционной жалобы и оставила решение следственного судьи от 04 мая 2020 года без изменений", - указывается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ сообщило Гладковскому о смене подозрения: сумма убытков выросла до 17,44 млн

Напомним, 25 февраля - 11 марта 2019 года проект "Наші гроші" обнародовал в рамках четырехсерийного проекта информацию о коррупционной схеме закупок в 2015-2017 годах бронетанковыми предприятиями госконцерна "Укроборонпром" в рамках программы импортозамещения контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-"прокладки", включая ООО "Оптимумспецдеталь". Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны первый заместитель секретаря СНБО Украины О.Гладковский, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна.

Гладковский был уволен с поста первого замсекретаря СНБО указом президента 4 марта с целью обеспечения объективного расследования получившей широкий общественный и политический резонанс информации проекта Bihus Info.

10 октября президент Украины Владимир Зеленский заверил, что в скором времени правоохранительные органы обнародуют результаты расследования фактов коррупции в госконцерне "Укроборонпром".

17 октября Гладковский был задержан сотрудниками НАБУ после попытки выехать из страны. Как сообщили в НАБУ, он задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

В пресс-службе корпорации "Богдан" задержание Гладковского назвали "инсинуацией и попыткой создать картинку для телевидения".

18 октября Гладковскому объявили подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

ВАКС вечером 18 октября начал избрание меры пресечения Гладковскому, но ночью объявил перерыв в заседании до 12 часов 19 октября.

19 октября Высший антикоррупционный суд принял решение о взятии под стражу на 60 дней Олега Гладковского с возможностью внесения залога в размере 10,6 млн гривен.

Автор: 

Гладковский Олег (158) Антикоррупционный суд (1202)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+13
Шото не прет сегодня свыноферме
показать весь комментарий
20.05.2020 20:15
+8
що там у кАцапії - обнульонний бункерний шизо-фашист все порішав...
показать весь комментарий
20.05.2020 20:17
+8
Орган бабулькі к пєціку пррібліжаєтся..
показать весь комментарий
20.05.2020 20:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
що там у кАцапії - обнульонний бункерний шизо-фашист все порішав...
показать весь комментарий
20.05.2020 20:17 Ответить
гордєй, лаптєногий, ти забув під проксі вийти! Ти спалився, тебе уволять!
показать весь комментарий
20.05.2020 20:22 Ответить
Ввозилася контрабандою комплектуючі, без яких було неможливо працювати?
показать весь комментарий
20.05.2020 20:14 Ответить
Шото не прет сегодня свыноферме
показать весь комментарий
20.05.2020 20:15 Ответить
Орган бабулькі к пєціку пррібліжаєтся..
показать весь комментарий
20.05.2020 20:22 Ответить
А по сабжу: Тепер Гладковського звинувачують в "гріхах" 2017-того року. А по 2018-му - вже "гріхів" не вбачають. Навіть в зеленого ДБР на Гладковського не змогли нічого накопати на доказ його арешту, про що мовиться в цій інфі "17 октября 2019 Гладковский был задержан сотрудниками НАБУ после попытки выехать из страны. Как сообщили в НАБУ, он задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением. 19 октября Высший антикоррупционный суд принял решение о взятии под стражу на 60 дней Олега Гладковского с возможностью внесения залога в размере 10,6 млн гривен".
Скоріш за все, не накопають і за 2017-тий.
показать весь комментарий
20.05.2020 20:30 Ответить
Что-то про высотомеры от Бигуса ничего не слыхать . И сам Бигус молчит почему - то , то ли сбрехал за деньги того , кто ему подсунул эту туфту , или дураком прикинулся.
показать весь комментарий
20.05.2020 20:58 Ответить
Поддерживаю.
И высшую меру чтоб хряку дали ...за воровство в воюющей Украине.
показать весь комментарий
20.05.2020 20:42 Ответить
боже , какой опус из ленинградской области , брехня самого низкого пошиба как и сами авторы этой макулатуры
показать весь комментарий
20.05.2020 20:56 Ответить
Вам видніше, не читаю таку муйню..))
показать весь комментарий
20.05.2020 21:03 Ответить
Класс! То есть притаскивать в Украину из кацапии контрабандой необходимые ВСУ запчасти это преступление, а в эпидемию и засуху продавать за кордон маски и зерно( из госрезерва) --это подвиг?
Вы одурели, зеленорылые?
показать весь комментарий
20.05.2020 20:57 Ответить
БУ и бракованные??
показать весь комментарий
20.05.2020 21:04 Ответить
Как ни спасайся,лох, но двухъярусная шконка б/у для тебя и Пети обеспечена.
показать весь комментарий
20.05.2020 23:14 Ответить
 
 