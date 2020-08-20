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Ко Дню Независимости Украины проведут шестичасовой онлайн-марафон, - МИД

Ко Дню Независимости Украины проведут шестичасовой онлайн-марафон, - МИД

В этом году Министерство иностранных дел Украины совместно с Украинским Институтом подготовило специальный формат всемирного празднования Дня Независимости Украины - большой онлайн-марафон.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Марафон будет длиться около 6 часов. В программе марафона:

- Поздравление со всего мира;
- Непревзойденные украинские пейзажи;
- Включение из креативной студии МИД;
- Украина глазами японского туриста в фильме "Спасибо";
- Знакомство с украинскими фэшн брендами и многое другое.

Язык онлайн-марафона - английский.

Онлайн-марафон будет транслироваться на официальной Фейсбук-странице Украины и на страницах украинских посольств. К празднованию смогут присоединиться зрители со всего мира - трансляция стартует трижды: в 04:00, 10:00 и 17:00 по Киеву.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД держит на контроле ситуацию с гражданами Украины в ​​сирийском лагере беженцев: "Взаимодействуем с партнерами по их репатриации"

Автор: 

День Независимости (1196) МИД (7036)


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Топ комментарии
+4
Ну не хочет зебил праздновать День Независимости
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20.08.2020 10:25 Ответить
+3
Язык онлайн-марафона - английский.



Ко Дню Независимости Украины проведут шестичасовой онлайн-марафон, - МИД - Цензор.НЕТ 6834Ко Дню Независимости Украины проведут шестичасовой онлайн-марафон, - МИД - Цензор.НЕТ 2980
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20.08.2020 10:27 Ответить
+3
Вава языкам не обучен, даже государственный ему с трудом дается, куда там про английский. Куда там барыге с его шестью языками
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20.08.2020 10:31 Ответить
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Ну не хочет зебил праздновать День Независимости
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20.08.2020 10:25 Ответить
Язык онлайн-марафона - английский.



Ко Дню Независимости Украины проведут шестичасовой онлайн-марафон, - МИД - Цензор.НЕТ 6834Ко Дню Независимости Украины проведут шестичасовой онлайн-марафон, - МИД - Цензор.НЕТ 2980
показать весь комментарий
20.08.2020 10:27 Ответить
Вава языкам не обучен, даже государственный ему с трудом дается, куда там про английский. Куда там барыге с его шестью языками
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20.08.2020 10:31 Ответить
Не обмовляйте велічайшего.
Учился в школе № 95 с углублённым изучением английского языка.

В школьные годы занимался греко-римской борьбойhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-gordonua-14 [14] , тяжёлой атлетикой, собирал марки, играл на пианино, занимался бальными танцами, играл в баскетбол и волейбол. Принимал участие в школьной самодеятельности, был гитаристом в школьном ансамблеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-18 [
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20.08.2020 10:39 Ответить
про пианино охотно верю, есть даже доказательства в сети.
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20.08.2020 10:54 Ответить
І гітару, замість англійської, він непогано опанував. До Дня Незалежності України проведуть шестигодинний онлайн-марафон, - МЗС - Цензор.НЕТ 1724
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20.08.2020 11:21 Ответить
До Дня Незалежності України проведуть шестигодинний онлайн-марафон, - МЗС - Цензор.НЕТ 4886
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20.08.2020 12:18 Ответить
Читаю и удивляюсь. Праздник, ты одеваешь вышиванку, идешь куда то, уверен, ты не знаешь ни то ни другое. А шо мэни с того? Так и хочется послать на .............. . Один звездешь , материально ноль.
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20.08.2020 10:45 Ответить
чё сказать то хотел? я ни.уя не понял, мычишь что-то невнятное.
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20.08.2020 10:53 Ответить
Шо за праздник?
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20.08.2020 12:07 Ответить
Непревзойдённые украинские пейзажи это разрушенные росиянцами украинские города и могилы ими убитых? Чем хвастаться?
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20.08.2020 10:29 Ответить
А чому не буде про дівок? Чи вони в нас не самі-самі? Завжди було...
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20.08.2020 10:34 Ответить
До Дня Незалежності України проведуть шестигодинний онлайн-марафон, - МЗС - Цензор.НЕТ 3023
А шоу 95 кварталу буде?
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20.08.2020 10:34 Ответить
А что сейчас Украина независимая? Нам диктуют условия куда и с каких следующих наших городов отводить войска и требуют принять для них нужные им законы даже обосраные террористы. Какой то Штангенциркуль требует поменять Конституцию и сделать Украину дефакто федеративной республикой. Ахметов требует ввести рабские тарифы на нашу же електроенергию. Где здесь независимость?
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20.08.2020 10:40 Ответить
Я прочитал ко Дну Независимости
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20.08.2020 11:53 Ответить
Пейзажи?
Это можно!
До Дня Незалежності України проведуть шестигодинний онлайн-марафон, - МЗС - Цензор.НЕТ 1390 До Дня Незалежності України проведуть шестигодинний онлайн-марафон, - МЗС - Цензор.НЕТ 2126До Дня Незалежності України проведуть шестигодинний онлайн-марафон, - МЗС - Цензор.НЕТ 6681До Дня Незалежності України проведуть шестигодинний онлайн-марафон, - МЗС - Цензор.НЕТ 8302До Дня Незалежності України проведуть шестигодинний онлайн-марафон, - МЗС - Цензор.НЕТ 8196
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20.08.2020 16:29 Ответить
 
 