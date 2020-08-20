Ко Дню Независимости Украины проведут шестичасовой онлайн-марафон, - МИД
В этом году Министерство иностранных дел Украины совместно с Украинским Институтом подготовило специальный формат всемирного празднования Дня Независимости Украины - большой онлайн-марафон.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
Марафон будет длиться около 6 часов. В программе марафона:
- Поздравление со всего мира;
- Непревзойденные украинские пейзажи;
- Включение из креативной студии МИД;
- Украина глазами японского туриста в фильме "Спасибо";
- Знакомство с украинскими фэшн брендами и многое другое.
Язык онлайн-марафона - английский.
Онлайн-марафон будет транслироваться на официальной Фейсбук-странице Украины и на страницах украинских посольств. К празднованию смогут присоединиться зрители со всего мира - трансляция стартует трижды: в 04:00, 10:00 и 17:00 по Киеву.
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Учился в школе № 95 с углублённым изучением английского языка.
В школьные годы занимался греко-римской борьбойhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-gordonua-14 [14] , тяжёлой атлетикой, собирал марки, играл на пианино, занимался бальными танцами, играл в баскетбол и волейбол. Принимал участие в школьной самодеятельности, был гитаристом в школьном ансамблеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-18 [
А шоу 95 кварталу буде?
Это можно!