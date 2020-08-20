Ко Дню Независимости Украины проведут шестичасовой онлайн-марафон, - МИД

В этом году Министерство иностранных дел Украины совместно с Украинским Институтом подготовило специальный формат всемирного празднования Дня Независимости Украины - большой онлайн-марафон.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Марафон будет длиться около 6 часов. В программе марафона:



- Поздравление со всего мира;

- Непревзойденные украинские пейзажи;

- Включение из креативной студии МИД;

- Украина глазами японского туриста в фильме "Спасибо";

- Знакомство с украинскими фэшн брендами и многое другое.

Язык онлайн-марафона - английский.

Онлайн-марафон будет транслироваться на официальной Фейсбук-странице Украины и на страницах украинских посольств. К празднованию смогут присоединиться зрители со всего мира - трансляция стартует трижды: в 04:00, 10:00 и 17:00 по Киеву.

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