До Дня Незалежності України проведуть шестигодинний онлайн-марафон, - МЗС
Цього року Міністерство закордонних справ України спільно з Українським Інститутом підготувало спеціальний формат всесвітнього святкування Дня Незалежності України - великий онлайн-марафон.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
Марафон триватиме приблизно 6 годин. У програмі марафону:
- Вітання з усього світу;
- Неперевершені українські краєвиди;
- Включення з креативної студії МЗС;
- Україна очима японського туриста у фільмі "Дякую";
- Знайомство з українськими фешн-брендами та багато іншого.
Мова онлайн-марафону – англійська.
Онлайн-марафон транслюватиметься на офіційній фейсбук-сторінці України та на сторінках українських посольств. До святкування зможуть приєднатися глядачі з усього світу – трансляція стартуватиме тричі: о 04:00, 10:00 та 17:00 за Києвом.
Будь ласка, зачекайте...
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Учился в школе № 95 с углублённым изучением английского языка.
В школьные годы занимался греко-римской борьбойhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-gordonua-14 [14] , тяжёлой атлетикой, собирал марки, играл на пианино, занимался бальными танцами, играл в баскетбол и волейбол. Принимал участие в школьной самодеятельности, был гитаристом в школьном ансамблеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-18 [
А шоу 95 кварталу буде?
Это можно!