До Дня Незалежності України проведуть шестигодинний онлайн-марафон, - МЗС

Цього року Міністерство закордонних справ України спільно з Українським Інститутом підготувало спеціальний формат всесвітнього святкування Дня Незалежності України - великий онлайн-марафон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Марафон триватиме приблизно 6 годин. У програмі марафону:

- Вітання з усього світу;

- Неперевершені українські краєвиди;

- Включення з креативної студії МЗС;

- Україна очима японського туриста у фільмі "Дякую";

- Знайомство з українськими фешн-брендами та багато іншого.

Мова онлайн-марафону – англійська.

Онлайн-марафон транслюватиметься на офіційній фейсбук-сторінці України та на сторінках українських посольств. До святкування зможуть приєднатися глядачі з усього світу – трансляція стартуватиме тричі: о 04:00, 10:00 та 17:00 за Києвом.

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