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До Дня Незалежності України проведуть шестигодинний онлайн-марафон, - МЗС

До Дня Незалежності України проведуть шестигодинний онлайн-марафон, - МЗС

Цього року Міністерство закордонних справ України спільно з Українським Інститутом підготувало спеціальний формат всесвітнього святкування Дня Незалежності України - великий онлайн-марафон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Марафон триватиме приблизно 6 годин. У програмі марафону:

- Вітання з усього світу;
- Неперевершені українські краєвиди;
- Включення з креативної студії МЗС;
- Україна очима японського туриста у фільмі "Дякую";
- Знайомство з українськими фешн-брендами та багато іншого.

Мова онлайн-марафону – англійська.

Онлайн-марафон транслюватиметься на офіційній фейсбук-сторінці України та на сторінках українських посольств. До святкування зможуть приєднатися глядачі з усього світу – трансляція стартуватиме тричі: о 04:00, 10:00 та 17:00 за Києвом.

Також читайте: Центрами проведення заходів до Дня Незалежності в Києві будуть Михайлівська та Софійська площа, - Кабмін

Автор: 

День Незалежності (701) МЗС (4103)


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Топ коментарі
+4
Ну не хочет зебил праздновать День Независимости
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20.08.2020 10:25
+3
Язык онлайн-марафона - английский.



Ко Дню Независимости Украины проведут шестичасовой онлайн-марафон, - МИД - Цензор.НЕТ 6834Ко Дню Независимости Украины проведут шестичасовой онлайн-марафон, - МИД - Цензор.НЕТ 2980
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20.08.2020 10:27
+3
Вава языкам не обучен, даже государственный ему с трудом дается, куда там про английский. Куда там барыге с его шестью языками
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20.08.2020 10:31
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Ну не хочет зебил праздновать День Независимости
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20.08.2020 10:25 Відповісти
Язык онлайн-марафона - английский.



Ко Дню Независимости Украины проведут шестичасовой онлайн-марафон, - МИД - Цензор.НЕТ 6834Ко Дню Независимости Украины проведут шестичасовой онлайн-марафон, - МИД - Цензор.НЕТ 2980
показати весь коментар
20.08.2020 10:27 Відповісти
Вава языкам не обучен, даже государственный ему с трудом дается, куда там про английский. Куда там барыге с его шестью языками
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20.08.2020 10:31 Відповісти
Не обмовляйте велічайшего.
Учился в школе № 95 с углублённым изучением английского языка.

В школьные годы занимался греко-римской борьбойhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-gordonua-14 [14] , тяжёлой атлетикой, собирал марки, играл на пианино, занимался бальными танцами, играл в баскетбол и волейбол. Принимал участие в школьной самодеятельности, был гитаристом в школьном ансамблеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-18 [
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20.08.2020 10:39 Відповісти
про пианино охотно верю, есть даже доказательства в сети.
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20.08.2020 10:54 Відповісти
І гітару, замість англійської, він непогано опанував. До Дня Незалежності України проведуть шестигодинний онлайн-марафон, - МЗС - Цензор.НЕТ 1724
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20.08.2020 11:21 Відповісти
До Дня Незалежності України проведуть шестигодинний онлайн-марафон, - МЗС - Цензор.НЕТ 4886
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20.08.2020 12:18 Відповісти
Читаю и удивляюсь. Праздник, ты одеваешь вышиванку, идешь куда то, уверен, ты не знаешь ни то ни другое. А шо мэни с того? Так и хочется послать на .............. . Один звездешь , материально ноль.
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20.08.2020 10:45 Відповісти
чё сказать то хотел? я ни.уя не понял, мычишь что-то невнятное.
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20.08.2020 10:53 Відповісти
Шо за праздник?
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20.08.2020 12:07 Відповісти
Непревзойдённые украинские пейзажи это разрушенные росиянцами украинские города и могилы ими убитых? Чем хвастаться?
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20.08.2020 10:29 Відповісти
А чому не буде про дівок? Чи вони в нас не самі-самі? Завжди було...
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20.08.2020 10:34 Відповісти
До Дня Незалежності України проведуть шестигодинний онлайн-марафон, - МЗС - Цензор.НЕТ 3023
А шоу 95 кварталу буде?
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20.08.2020 10:34 Відповісти
А что сейчас Украина независимая? Нам диктуют условия куда и с каких следующих наших городов отводить войска и требуют принять для них нужные им законы даже обосраные террористы. Какой то Штангенциркуль требует поменять Конституцию и сделать Украину дефакто федеративной республикой. Ахметов требует ввести рабские тарифы на нашу же електроенергию. Где здесь независимость?
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20.08.2020 10:40 Відповісти
Я прочитал ко Дну Независимости
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20.08.2020 11:53 Відповісти
Пейзажи?
Это можно!
До Дня Незалежності України проведуть шестигодинний онлайн-марафон, - МЗС - Цензор.НЕТ 1390 До Дня Незалежності України проведуть шестигодинний онлайн-марафон, - МЗС - Цензор.НЕТ 2126До Дня Незалежності України проведуть шестигодинний онлайн-марафон, - МЗС - Цензор.НЕТ 6681До Дня Незалежності України проведуть шестигодинний онлайн-марафон, - МЗС - Цензор.НЕТ 8302До Дня Незалежності України проведуть шестигодинний онлайн-марафон, - МЗС - Цензор.НЕТ 8196
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20.08.2020 16:29 Відповісти
 
 