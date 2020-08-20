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Нетрезвый мужчина угрожает взорвать магазин в Киеве (обновлено)

Нетрезвый мужчина угрожает взорвать магазин в Киеве (обновлено)

Пьяный мужчина с черным пакетом угрожает взорвать магазин в Киеве.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает "Киев Оперативный", информирует Цензор.НЕТ.

"Из магазина "Велмарт" на ул. Чернобыльской, поступил вызов на 102 "в магазине находится пьяный мужчина с подозрительным черным пакетом, который угрожает всех подорвать", - говорится в сообщении.

Как сообщил позже Департамент коммуникации Национальной полиции Киева, в пакете у мужчины обнаружили одежду.

"Предварительно установлено, что он зашел в магазин без маски, а поэтому ему было отказано в обслуживании. На это мужчина стал конфликтовать с охраной и угрожать якобы взрывчаткой в пакете. Для установления личных данных правонарушителя доставили в Святошинское управление полиции. Он - житель Киевской области, 1966 года рождения. За появление в общественных местах в пьяном виде на мужчину составлен протокол по ст. 178 Кодекса Украины об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.

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Нетрезвый мужчина угрожает взорвать магазин в Киеве 01

Автор: 

взрыв (6721) Киев (25466)


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Топ комментарии
+16
Арсен Борисыч, прекрати, что же ты творишь?
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20.08.2020 16:11
+13
Дайте ему водки и соленый огурец, и он сразу растеряется и забудет про черный пакет.
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20.08.2020 16:11
+6
Пусть клоун ему позвонит
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20.08.2020 16:14
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Дайте ему водки и соленый огурец, и он сразу растеряется и забудет про черный пакет.
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20.08.2020 16:11 Ответить
Символично, Чернобыльская улица, пакет который может взорваться. Щас он устроит там второй Чернобыль
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20.08.2020 16:13 Ответить
Это результат сокращения психиатрических коек, сокращения тюрем, сокращения наркодиспансерных коек. Зеленая реформа медицины и пенитенциарной системы дает такие плоды.
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20.08.2020 18:59 Ответить
Блинов ему с лопаты, и пузырёк боярышника
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20.08.2020 16:28 Ответить
Доктор Борменталь, дайте ему селедки
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20.08.2020 16:59 Ответить
Абырвалг
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20.08.2020 17:07 Ответить
Арсен Борисыч, прекрати, что же ты творишь?
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20.08.2020 16:11 Ответить
Это мацкал
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20.08.2020 16:13 Ответить
А где боярышник???
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20.08.2020 16:17 Ответить
Это запрещенный прием, толпа с черными пакетами сметет магазин.
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20.08.2020 16:26 Ответить
підривників значно побільшало.
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20.08.2020 16:14 Ответить
ага...а розум в них є, так ?
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20.08.2020 16:46 Ответить
У них бабы нет. Поверь мне.
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20.08.2020 17:12 Ответить
Пусть клоун ему позвонит
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20.08.2020 16:14 Ответить
Видосик, - какой "позвонит"!
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20.08.2020 16:15 Ответить
Нетрезвый мужчина угрожает взорвать магазин в Киеве - Цензор.НЕТ 6973
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20.08.2020 16:18 Ответить
у нас полицейское государство, но спасибо тебе
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20.08.2020 20:37 Ответить
И что скажет? Порадует новыми штрафами?
"Группа нардепов от пропрезидентской фракции «Слуга народа» зарегистрировала в Верховной Раде законопроект №3613, в котором предлагается за долги по коммуналке в 20 раз увеличить пеню (сейчас 3,6%, а может стать от 20 до 50%) и отбирать водительские удостоверения, передает ОБОЗРЕВАТЕЛЬ.

Отмечается, что в настоящее время по решению исполнителя у граждан в счет выплаты долга могут забрать часть зарплаты. В том случае, если парламент примет этот законопроект, а президент его подпишет, то забирать доход станет возможным и за долги по оказанию услуг ЖКХ. 50% с зарплаты.

«Обращение взыскания на заработную плату не препятствует обращению взыскания на имущество должника, если существует непогашенная задолженность, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца по уплате алиментов и превышение установленной Кабинетом министров Украины общей суммы задолженности по жилищно-коммунальным услугам», - сказано в законопроекте.

Более того, за долги по ЖКХ люди вынуждены будут выплачивать штрафы. (Пока предусмотрена только небольшая пеня).

если долгу больше года - штраф в размере 20%
если долгу более двух лет - штраф в 30%
если долг не выплачивался три года и более - штраф в 50%"
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20.08.2020 16:19 Ответить
Я чё то не понял! Какие-то казлы не платят коммуналку, а им за это подарки раздавать?
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20.08.2020 18:22 Ответить
длинный текст, двумя словами:

зетерпилам планируется повысить пеню за просрочку оплаты коммунальных услуг до 2% в день, но не меньше 20 грн за день, параллельно за любое перечисление с карточки на карточку брать 18% дохода на физических лиц

конечно, банки лягут, но кого это волнует, когда нечем платить пенсии?
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20.08.2020 20:40 Ответить
кацапы столетиями создавали образ террориста, как что-то ужасное, что должно вводить население в ступор. И тут в дело вмешался вiслюк с "самым работящим миниздром" и превратили все труды и старания кацапов в фарс и показуху
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20.08.2020 16:14 Ответить
Необхідно терміново заборонити продаж вибухівки
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20.08.2020 16:15 Ответить
Черных пакетов, а не взрывчатки!
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20.08.2020 16:55 Ответить
Бубочка, твой выход!
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20.08.2020 16:15 Ответить
Які вимоги, 100 грам і карамелька?
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20.08.2020 16:16 Ответить
"Земляни" - кращій фільм тисячоліття!
чувак, всьо!
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20.08.2020 16:18 Ответить
Есть надежда, может он попросит зе сыграть членом на рояле мурку или собачий вальс?
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20.08.2020 16:18 Ответить
А вівця як?
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20.08.2020 16:20 Ответить
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20.08.2020 21:48 Ответить
А вівцю та рояль вже привезли?)=
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20.08.2020 16:19 Ответить
Сейчас приедет наша бубочка на переговоры и всё порешает.
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20.08.2020 16:19 Ответить
ну может хоть в этот раз Бубочка наконец встретится со свиньёй? Она его уже заждалась...
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20.08.2020 16:19 Ответить
Вона вже чекає!
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20.08.2020 16:22 Ответить
Юля не разрешает. Ревнует.
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20.08.2020 16:33 Ответить
а #КакаяРазница ?
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20.08.2020 16:50 Ответить
Это только для гоев канает рассказывать "какая разница?"
Кошерным разница есть.
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20.08.2020 17:28 Ответить
Пора запретить употреблять и продавать спиртное!
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20.08.2020 16:22 Ответить
А бубочкє вже сообщілі?
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20.08.2020 16:24 Ответить
сценаристы в 95м квартале уже не те..
всё одно и тоже, сценарии скучные пошли, давайте что то новенькое придумайте
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20.08.2020 16:24 Ответить
Будите главного переговорщика!
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20.08.2020 16:25 Ответить
Осторожно в чёрном пакете может оказаться мусор.....
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20.08.2020 16:27 Ответить
З таким мішком?
Нетрезвый мужчина угрожает взорвать магазин в Киеве - Цензор.НЕТ 1800
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20.08.2020 16:32 Ответить
В форме?
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20.08.2020 20:41 Ответить
Почекайте доки вип'є ще пляшку.
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20.08.2020 16:28 Ответить
Передайте Арсен барисычу, что подрывник не настоящий!
Настоящие ходят со специальными оранжевыми пакетами с надписью "Ашан"!
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20.08.2020 16:57 Ответить
ща приедеть на переговорный треп самый "зеленый" и усе устаканетси...
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20.08.2020 17:22 Ответить
Зелебобики, признайтесь, а вы уже посмотрели фильм "Земляне"?
Я без подвоха спрашиваю, только не обижайтесь.
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20.08.2020 17:51 Ответить
Пристрелити,аби далі немучався...
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20.08.2020 21:34 Ответить
https://media.theync.com/videos/9/4/7/6/9/9476935f3ed24941032.mp4 18+

А цей таки підірвав. Проте про нього в новинах нічого.
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21.08.2020 09:50 Ответить
 
 