Нетрезвый мужчина угрожает взорвать магазин в Киеве (обновлено)

Пьяный мужчина с черным пакетом угрожает взорвать магазин в Киеве.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает "Киев Оперативный", информирует Цензор.НЕТ.

"Из магазина "Велмарт" на ул. Чернобыльской, поступил вызов на 102 "в магазине находится пьяный мужчина с подозрительным черным пакетом, который угрожает всех подорвать", - говорится в сообщении.

Как сообщил позже Департамент коммуникации Национальной полиции Киева, в пакете у мужчины обнаружили одежду.

"Предварительно установлено, что он зашел в магазин без маски, а поэтому ему было отказано в обслуживании. На это мужчина стал конфликтовать с охраной и угрожать якобы взрывчаткой в пакете. Для установления личных данных правонарушителя доставили в Святошинское управление полиции. Он - житель Киевской области, 1966 года рождения. За появление в общественных местах в пьяном виде на мужчину составлен протокол по ст. 178 Кодекса Украины об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.

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