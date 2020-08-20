Нетрезвый мужчина угрожает взорвать магазин в Киеве (обновлено)
Пьяный мужчина с черным пакетом угрожает взорвать магазин в Киеве.
Об этом на странице в сети Facebook сообщает "Киев Оперативный", информирует Цензор.НЕТ.
"Из магазина "Велмарт" на ул. Чернобыльской, поступил вызов на 102 "в магазине находится пьяный мужчина с подозрительным черным пакетом, который угрожает всех подорвать", - говорится в сообщении.
Как сообщил позже Департамент коммуникации Национальной полиции Киева, в пакете у мужчины обнаружили одежду.
"Предварительно установлено, что он зашел в магазин без маски, а поэтому ему было отказано в обслуживании. На это мужчина стал конфликтовать с охраной и угрожать якобы взрывчаткой в пакете. Для установления личных данных правонарушителя доставили в Святошинское управление полиции. Он - житель Киевской области, 1966 года рождения. За появление в общественных местах в пьяном виде на мужчину составлен протокол по ст. 178 Кодекса Украины об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.
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"Группа нардепов от пропрезидентской фракции «Слуга народа» зарегистрировала в Верховной Раде законопроект №3613, в котором предлагается за долги по коммуналке в 20 раз увеличить пеню (сейчас 3,6%, а может стать от 20 до 50%) и отбирать водительские удостоверения, передает ОБОЗРЕВАТЕЛЬ.
Отмечается, что в настоящее время по решению исполнителя у граждан в счет выплаты долга могут забрать часть зарплаты. В том случае, если парламент примет этот законопроект, а президент его подпишет, то забирать доход станет возможным и за долги по оказанию услуг ЖКХ. 50% с зарплаты.
«Обращение взыскания на заработную плату не препятствует обращению взыскания на имущество должника, если существует непогашенная задолженность, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца по уплате алиментов и превышение установленной Кабинетом министров Украины общей суммы задолженности по жилищно-коммунальным услугам», - сказано в законопроекте.
Более того, за долги по ЖКХ люди вынуждены будут выплачивать штрафы. (Пока предусмотрена только небольшая пеня).
если долгу больше года - штраф в размере 20%
если долгу более двух лет - штраф в 30%
если долг не выплачивался три года и более - штраф в 50%"
зетерпилам планируется повысить пеню за просрочку оплаты коммунальных услуг до 2% в день, но не меньше 20 грн за день, параллельно за любое перечисление с карточки на карточку брать 18% дохода на физических лиц
конечно, банки лягут, но кого это волнует, когда нечем платить пенсии?
чувак, всьо!
Кошерным разница есть.
всё одно и тоже, сценарии скучные пошли, давайте что то новенькое придумайте
Настоящие ходят со специальными оранжевыми пакетами с надписью "Ашан"!
Я без подвоха спрашиваю, только не обижайтесь.
А цей таки підірвав. Проте про нього в новинах нічого.