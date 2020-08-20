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Военнослужащая 53-й ОМБр Наталья Подобина умерла после длительной болезни. ФОТО

Военнослужащая 53-й ОМБр Наталья Подобина умерла после длительной болезни. ФОТО

Военнослужащая 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха Наталья Подобина умерла после длительной болезни.

Об этом говорится в сообщении 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха, передает Цензор.НЕТ

"ВЕЧНАЯ СЛАВА ВОИНУ! С грустью сообщаем, что вчера старший солдат Наталья Подобина умерла в г.. Днепр после длительной болезни. Не стало жены, матери, коллеги, подруги и жизнерадостной украинки. Личный состав 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха искренне соболезнует родным и близким Натальи. Вечная слава воину!" - говорится в сообщении.

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Военнослужащая 53-й ОМБр Наталья Подобина умерла после длительной болезни 01
Военнослужащая 53-й ОМБр Наталья Подобина умерла после длительной болезни 02

Автор: 

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