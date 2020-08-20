Військова 53-ї ОМБр Наталія Подобіна померла після тривалої хвороби. ФОТО

Військова 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха Наталія Подобіна померла після тривалої хвороби.

Про це йдеться в повідомленні 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха, передає Цензор.НЕТ

"ВІЧНА СЛАВА ВОЇНУ! Із сумом повідомляємо, що вчора старший солдат Наталія Подобіна померла у м. Дніпро від тривалої хвороби. Не стало дружини, матері, колеги, подруги та життєрадісної українки. Особовий склад 53 окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха щиро співчуває рідним та близьким Наталії. Вічна слава воїну!" - йдеться в повідомленні.

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