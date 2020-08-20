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Стала известна высота наибольшего флага Украины. ФОТО

Стала известна высота наибольшего флага Украины. ФОТО

Специалисты уже завершили сооружение на киевских холмах флагштока высотой почти 90 метров для наибольшего флага Украины.

 Об этом мэр столицы Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook, сообщает сайт КГГА.

"Совсем скоро над киевскими холмами будет поднят самый главный флаг Украины. Специалисты уже завершили сооружение флагштока высотой почти 90 метров. А весит он 32 тонны. Размер полотнища флага - 16 на 24 метра. Также уже установили элементы подсветки крупнейшего государственного флага, который можно будет увидеть и ночью, практически с любой точки нашей столицы. Накануне Дня государственного флага мы откроем мемориал и торжественно поднимем главный флаг Украины. Построил город этот объект за средства меценатов, которым я очень благодарен ", - написал Виталий Кличко.

Стала известна высота наибольшего флага Украины 01

Автор: 

Киев (25466) Кличко (4635) флаг (931)


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Топ комментарии
+13
...предлагаю открыть челлендж
Стала известна высота наибольшего флага Украины - Цензор.НЕТ 6071
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20.08.2020 17:17
+12
Надо у родины матери снять со щита советский герб и вместо него прикрепить трезубец, чтоб кацапам порозрывало пердаки в клочья!!
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20.08.2020 17:07
+9
Правильно, нехай вату корчить в кожну хвилину дня і ночі. В Америці прапори на кожному кроці. Часто гіганті полотнища, з підсвіткою вночі. На кожній другій хаті також. Тут це демонстрація патріотизму і любові до своєї країни.
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20.08.2020 17:25
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А если от проекта останется немного денег, то рядом можно построить шибельницу для ПетуШария с персональной табличкой.
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20.08.2020 17:06 Ответить
Та ну вас. Воно ж смердіть буде.
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20.08.2020 17:15 Ответить
Надо у родины матери снять со щита советский герб и вместо него прикрепить трезубец, чтоб кацапам порозрывало пердаки в клочья!!
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20.08.2020 17:07 Ответить
А вместо меча,огромную визитку Яроша нужно установить
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20.08.2020 17:09 Ответить
...предлагаю открыть челлендж
Стала известна высота наибольшего флага Украины - Цензор.НЕТ 6071
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20.08.2020 17:17 Ответить
Suck my dick, russian asshole
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20.08.2020 17:20 Ответить
И ничего,что сепары -окапываются,на оставленных территориях.
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20.08.2020 17:36 Ответить
Маск.сети лучше шейте.
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20.08.2020 17:08 Ответить
Хто вище б'є той краще грає.
Страну рятуйте..
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20.08.2020 17:09 Ответить
країною зеля займається
погано. дуже.
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20.08.2020 17:14 Ответить
по роялю ж проще тренькать
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20.08.2020 17:15 Ответить
Куем не каждый сможет
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20.08.2020 17:18 Ответить
то знайди собі кращу роботу.
замість тролінгу.
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20.08.2020 18:29 Ответить
Ой,спасибо, найду другую работу и семью поменяю. Сейчас так просто. Где ты, такое золотко, раньше было. От тебя в умате.
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20.08.2020 21:24 Ответить
Нещасна твоя сім'я...
Жити на долар в день... Реально. Шукай іншу роботу. Не мордуй домашніх.
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20.08.2020 21:29 Ответить
Вместо того,что бы оккупанта-гнать сраной метлой-херней занимаются.
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20.08.2020 17:13 Ответить
Подскажи как гнать.
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20.08.2020 17:43 Ответить
Слава УКРАЇНІ !
Смерть ворогам !
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20.08.2020 17:13 Ответить
Детский сад какой-то. Лучше б каток для детей построил. Киев-единственная столица Европы, которая не имеет ледового дворца.
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20.08.2020 17:13 Ответить
Тут час назад написали про волонтера Юсупову. Она, глупая, деньги собирает солдатам на лечение, на медицинское и военное оборудование и снаряжение. А вот Педаля - на самый большой флаг.
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20.08.2020 17:15 Ответить
Мы вышли на 12-е место!
Стала известна высота наибольшего флага Украины - Цензор.НЕТ 2787
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20.08.2020 17:15 Ответить
У кого больше нечем меряться - те меряются флагштоками.
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20.08.2020 17:22 Ответить
Кто побогаче - небоскрёбами, а поумнее - ВВП и уровнем жизни.
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20.08.2020 17:36 Ответить
Глядя на список стран перед нами, может наоборот лучше меньше флагштоки делать?
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20.08.2020 17:22 Ответить
Виталя вкопал громадную палку. Теперь точно за него проголосую.
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20.08.2020 17:20 Ответить
Правильно, нехай вату корчить в кожну хвилину дня і ночі. В Америці прапори на кожному кроці. Часто гіганті полотнища, з підсвіткою вночі. На кожній другій хаті також. Тут це демонстрація патріотизму і любові до своєї країни.
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20.08.2020 17:25 Ответить
+++
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20.08.2020 19:24 Ответить
Стала відома висота найбільшого прапора України - Цензор.НЕТ 895
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20.08.2020 18:51 Ответить
А нормальный такой шишкебаб получится, если кацапни нанизать на нее побольше)
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20.08.2020 18:56 Ответить
 
 