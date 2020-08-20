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Стала відома висота найбільшого прапора України. ФОТО

Стала відома висота найбільшого прапора України. ФОТО

Фахівці вже завершили спорудження на київських пагорбах флагштока заввишки майже 90 метрів для найбільшого прапора України.

Про це мер столиці Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, повідомляє сайт КМДА.

"Зовсім скоро над київськими пагорбами замайорить найбільший, головний прапор України. Фахівці вже завершили спорудження флагштока заввишки майже 90 метрів. А важить він 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри. Також уже встановили елементи підсвітки найбільшого державного прапора, який можна буде побачити і вночі, практично з будь-якої точки нашої столиці. Напередодні Дня державного прапора ми відкриємо меморіал та урочисто підіймемо головний прапор України. Спорудило місто цей об’єкт за кошти меценатів, яким я дуже вдячний!" – написав Віталій Кличко.

Стала відома висота найбільшого прапора України 01

Автор: 

Київ (19400) Кличко (3505) прапор (479)


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Топ коментарі
+13
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20.08.2020 17:17
+12
Надо у родины матери снять со щита советский герб и вместо него прикрепить трезубец, чтоб кацапам порозрывало пердаки в клочья!!
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20.08.2020 17:07
+9
Правильно, нехай вату корчить в кожну хвилину дня і ночі. В Америці прапори на кожному кроці. Часто гіганті полотнища, з підсвіткою вночі. На кожній другій хаті також. Тут це демонстрація патріотизму і любові до своєї країни.
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20.08.2020 17:25
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А если от проекта останется немного денег, то рядом можно построить шибельницу для ПетуШария с персональной табличкой.
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20.08.2020 17:06 Відповісти
Та ну вас. Воно ж смердіть буде.
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20.08.2020 17:15 Відповісти
Надо у родины матери снять со щита советский герб и вместо него прикрепить трезубец, чтоб кацапам порозрывало пердаки в клочья!!
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20.08.2020 17:07 Відповісти
А вместо меча,огромную визитку Яроша нужно установить
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20.08.2020 17:09 Відповісти
...предлагаю открыть челлендж
Стала известна высота наибольшего флага Украины - Цензор.НЕТ 6071
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20.08.2020 17:17 Відповісти
Suck my dick, russian asshole
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20.08.2020 17:20 Відповісти
И ничего,что сепары -окапываются,на оставленных территориях.
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20.08.2020 17:36 Відповісти
Маск.сети лучше шейте.
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20.08.2020 17:08 Відповісти
Хто вище б'є той краще грає.
Страну рятуйте..
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20.08.2020 17:09 Відповісти
країною зеля займається
погано. дуже.
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20.08.2020 17:14 Відповісти
по роялю ж проще тренькать
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20.08.2020 17:15 Відповісти
Куем не каждый сможет
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20.08.2020 17:18 Відповісти
то знайди собі кращу роботу.
замість тролінгу.
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20.08.2020 18:29 Відповісти
Ой,спасибо, найду другую работу и семью поменяю. Сейчас так просто. Где ты, такое золотко, раньше было. От тебя в умате.
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20.08.2020 21:24 Відповісти
Нещасна твоя сім'я...
Жити на долар в день... Реально. Шукай іншу роботу. Не мордуй домашніх.
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20.08.2020 21:29 Відповісти
Вместо того,что бы оккупанта-гнать сраной метлой-херней занимаются.
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20.08.2020 17:13 Відповісти
Подскажи как гнать.
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20.08.2020 17:43 Відповісти
Слава УКРАЇНІ !
Смерть ворогам !
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20.08.2020 17:13 Відповісти
Детский сад какой-то. Лучше б каток для детей построил. Киев-единственная столица Европы, которая не имеет ледового дворца.
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20.08.2020 17:13 Відповісти
Тут час назад написали про волонтера Юсупову. Она, глупая, деньги собирает солдатам на лечение, на медицинское и военное оборудование и снаряжение. А вот Педаля - на самый большой флаг.
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20.08.2020 17:15 Відповісти
Мы вышли на 12-е место!
Стала известна высота наибольшего флага Украины - Цензор.НЕТ 2787
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20.08.2020 17:15 Відповісти
У кого больше нечем меряться - те меряются флагштоками.
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20.08.2020 17:22 Відповісти
Кто побогаче - небоскрёбами, а поумнее - ВВП и уровнем жизни.
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20.08.2020 17:36 Відповісти
Глядя на список стран перед нами, может наоборот лучше меньше флагштоки делать?
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20.08.2020 17:22 Відповісти
Виталя вкопал громадную палку. Теперь точно за него проголосую.
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20.08.2020 17:20 Відповісти
Правильно, нехай вату корчить в кожну хвилину дня і ночі. В Америці прапори на кожному кроці. Часто гіганті полотнища, з підсвіткою вночі. На кожній другій хаті також. Тут це демонстрація патріотизму і любові до своєї країни.
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20.08.2020 17:25 Відповісти
+++
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20.08.2020 19:24 Відповісти
Стала відома висота найбільшого прапора України - Цензор.НЕТ 895
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20.08.2020 18:51 Відповісти
А нормальный такой шишкебаб получится, если кацапни нанизать на нее побольше)
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20.08.2020 18:56 Відповісти
 
 