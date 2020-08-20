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Новости
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Предприниматели ТЦ "Барабашово" жалуются Ермаку, что Кернес прикрывает "беспредел" его именем

Предприниматели ТЦ

Ассоциация предпринимателей харьковского торгового центра "Барабашово" обратилась к главе Офиса Президента Украины Андрею Ермаку с просьбой "остановить беспредел" харьковского городского головы Геннадия Кернеса в вопросе строительства дороги через территорию ТЦ "Барабашово".

Соответствующее открытое письмо Ассоциации предпринимателей есть в распоряжении Гордон.

"Мы, действительно, заинтересованы в том, чтобы ситуация, которая сложилась вокруг строительства дороги через территорию ТЦ "Барабашово" привлекла внимание первых лиц государства. Наше обращение к Вам - это очередная попытка остановить беспредел городского головы Харькова Геннадия Кернеса, который, кстати, на личных встречах с предпринимателями намекает на якобы Вашу личную поддержку в решении "проблемных вопросов", - говорится в письме к Андрею Ермаку.

Харьковские предприниматели подчеркивают, что печально известная дорога, по оценкам независимых специалистов в сфере дорожного строительства не решит, а наоборот, усложнит транспортную ситуацию в городе. "Фактически, Кернес использует президентский проект "Большая стройка" как прикрытие для борьбы с несогласными предпринимателями и политическими оппонентами. Это очередная откровенная манипуляция городского головы, который привык прятаться от личной ответственности за решениями Харьковского городского совета. Обращение к Вам, в прокуратуру, полиции, СБУ и ГБР по поводу строительства магистрали - лишнее тому подтверждение", - говорится в письме.

Предприниматели просят Ермака "уделить внимание безопасности и правопорядку на территории города и взять этот вопрос на контроль". "Дело в том, что именно городские власти Харькова откровенно игнорируют действующее законодательство. Начатое строительство дороги через ТЦ "Барабашово" происходит с многочисленными нарушениями закона. Показательна и вызывающая позиция Геннадия Кернеса, который сказал, что строительство будет происходить "почти по закону". Как это "почти"? Но это "фирменный" стиль городского головы - неуважение к закону и к людям, которых он готов "умножать на ноль", - заявляют в Ассоциации предпринимателей.

По их словам, "почти по закону" - это означает, в частности, что "строительство дороги начато без проведения соответствующих экспертиз, не говоря уже о том, что было полностью проигнорировано проведения общественных слушаний. Следует также отметить, что процедура оценки воздействия на окружающую среду планируемой деятельности в связи со строительством, не завершена. Вывод по оценке воздействия на окружающую среду Департаментом защиты окружающей среды и природопользования облгосадминистрации не предоставлялся. А согласно требованиям Закона Украины такая экспертиза проектной документации является обязательной и любое строительство объектов, подлежащих оценке воздействия на окружающую среду без ее проведения, не может осуществляться".

"Более того, мы располагаем информацией о том, что строительная компания, которая прокладывает магистраль, не имеет необходимых лицензий на соответствующее строительство. Достаточно ознакомиться с результатами антикоррупционных расследований деятельности мэра и городских чиновников со стороны независимых общественных организаций и правоохранительных ведомств, чтобы увидеть миллиардные масштабы ограбления Харькова. Обыски в горсовете, уголовные дела на чиновников, похоже, не мешают процессу "присвоения" города. Для харьковчан уже не удивительно, когда в течение одного дня родственник мэра становится владельцем большинства рынков Харькова", - говорится в письме.

"Надеемся на Ваше внимание к ситуации, которая сложилась в нашем городе. Надеемся, что все нарушения законодательства со стороны Харьковского городского головы будут иметь правовую оценку со стороны правоохранительных органов", - заявляют в Ассоциации предпринимателей.

Напомним, в мае 2020 года мэр Харькова опубликовал обращение, в котором рассказал о планах построить дорогу через территорию рынка "Барабашово", из-а которой будет демонтировано около 2 тыс. торговых мест и новый торговый объект вдоль дороги. В июле предприниматели начали акцию протеста против этого строительства.

Автор: 

Кернес (1286) рынок (532) Ермак Андрей (1253)


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Топ комментарии
+12
За год столько дерьма про зеленое быдло! Уже зашкаливает.
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20.08.2020 17:22
+11
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https://twitter.com/donikroman Роман Донік



А Зеленский не хочет, приехать в Одессу и селфач за@башить на фоне "Делфи"? На фоне моста каждый лох может. А ты танкер подними.
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20.08.2020 17:20
+10
Ото дурні люди. Пейсатий пейсатому не зробить шкоди. Єврей Ермак проти єврея Кернеса. Не смішіть .
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20.08.2020 17:24
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https://twitter.com/donikroman

https://twitter.com/donikroman Роман Донік



А Зеленский не хочет, приехать в Одессу и селфач за@башить на фоне "Делфи"? На фоне моста каждый лох может. А ты танкер подними.
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20.08.2020 17:20 Ответить
А йому той танкер навіщо здався. Йому треба ще трішки втриматись та успішну перед Кремлем провести капітуляцію.
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20.08.2020 17:27 Ответить
очень не хочет
Предприниматели ТЦ "Барабашово" жалуются Ермаку, что Кернес прикрывает "беспредел" его именем - Цензор.НЕТ 3913
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20.08.2020 17:34 Ответить
так это его предназначение, почтальеном работать, на большее это зечмо не тянет)))
клоун -членограй))))
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20.08.2020 18:14 Ответить
За год столько дерьма про зеленое быдло! Уже зашкаливает.
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20.08.2020 17:22 Ответить
Кернес при всех режимах не тонет, значит нужен людям, в Киеве решения принимающим
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20.08.2020 17:23 Ответить
Ото дурні люди. Пейсатий пейсатому не зробить шкоди. Єврей Ермак проти єврея Кернеса. Не смішіть .
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20.08.2020 17:24 Ответить
да брось ты... когда воняет мацой и гешефтом, вечногонимый переступит через стадо вечногонимых. И еще минорой посветит... речь-то идеи о конфликте обрезанного гепы-сына адольфа с бывшим таксистом сашком фельдманом. Ну? И кто из них православный с крестиком? Выходит, мишаняЙопкин - сын православного марка моисеевича... так шо... тут даже принцип cherchez la femme неприменим, где 2 ж-массона в пух и перья братаются
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20.08.2020 18:55 Ответить
Ви, мабуть, не чули, як вони скубуться. Там є що послухати...
,
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20.08.2020 21:33 Ответить
А почему бы не прикрывать беспредел именем беспредельщика?
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20.08.2020 17:27 Ответить
Кернес прикрывает "беспредел" его именем и без того нечестным именем. В общем, обон рябое, ермак, кернес и предприниматели фельдманские.
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20.08.2020 17:28 Ответить
Жалуются... дермаку. Дермаку, карл! Сразу прямо в спортлото пишите, тупорезы!
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20.08.2020 17:51 Ответить
дык по мосчам и елей)))
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20.08.2020 17:53 Ответить
1. Барабан построен на земле метрополитена.
2. Дорога внесена в план ещё в прошлом веке, до того как появилась Барабашка.
3. Чтобы не делал Кернас в Харькове со временем становится понятным его верное решение. Проедьте по Кернас-сити от ФЭДа до Новгородской, пройдите по парку Горького или парку Шевченко и вы все поймёте.
Надо бы уже про памятник Кернасу при жизни поставить за его вклад в улучшение г.Харьков
.
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20.08.2020 18:08 Ответить
А сколько бы еще можно было бы сделать если бы он не 3,14здил так, как 3,14здит... Так что памятник конечно надо, но потом и один в нужном месте, ну чтобы оно как-то по-людски было, чтобы люди знали где он спрятался...
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20.08.2020 20:42 Ответить
Ага, жалуйтесь...
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20.08.2020 18:17 Ответить
жалуются одному дерьму на другое дерьмо
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20.08.2020 18:19 Ответить
Що ермак, що пуйло, що бидло просяще...На коліна стали ?
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20.08.2020 18:23 Ответить
Через Барабашово в Украину заходит не менее 70% всего того что потом продается интернет магазинами по всей Украине. Отсюда мне вообще жалобы оптовиков с Барабашово непонятны. Эти люди обладают колосальными средствами для решения любой проблеми. Они могут "решить" и Кернеса, и Добкина и Ермака вместе з ЗЕгенератом даже не заметив "пятачка" который вывалился через дырку в кармане... Ну не знаю предприимчивых и активных терпил-миллионеров! Не знаю... Что то здесь весьма мутное...
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20.08.2020 19:04 Ответить
читайте "фельдман просит ермака" .. по-ходу у него уже совсем туго дело
но это ему все равно не поможет
барик будет распилян как гепа решил
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20.08.2020 20:27 Ответить
Мне вот интересно когда барабаха самозахватом строила свои павильоны на городской земле, на которой еще по совецким проектам должна была быть дорога они делали "соответствующие экспертизы"? Захватили городскую землю и качают теперь права. Да, гепа далеко не святой, но дорога с Салтовки в сторону центра нужна, без нее город уже задыхается, утром проехать мимо 15-й больницы невозможно, пробка страшная. И вообще, коль уж они заговорили за дороги, то сделали бы их на территории рынка, а то ни по Е. Стасовой, ни со стороны Радмира на барабан не заедешь, дороги просто нет. Ну и насчет парковок, еще недавно вся барабаха была увешана рекламой о том, что парковка на территории рынка бесплатная. И что теперь??? Бесплатно хрен припаркуешься
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20.08.2020 20:27 Ответить
Гепа з Фельдманом пани деруться, а в холопів чуби тріщать
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20.08.2020 21:36 Ответить
Правильно обратились, к гауляйтеру Украины от руssкого мира, он все сможет решить.
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21.08.2020 01:04 Ответить
Умиляют жалобы харковчан на мэра.Выжэ сами его избираете ужэ не первый срок.Особенно умиляет обращение к Ермаку.Еще одно доказательство тому,кто в Украине президент,а кто свадебный генерал,бегающий по выставкам и супермаркетам.
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22.08.2020 06:57 Ответить
 
 