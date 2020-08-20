Предприниматели ТЦ "Барабашово" жалуются Ермаку, что Кернес прикрывает "беспредел" его именем

Ассоциация предпринимателей харьковского торгового центра "Барабашово" обратилась к главе Офиса Президента Украины Андрею Ермаку с просьбой "остановить беспредел" харьковского городского головы Геннадия Кернеса в вопросе строительства дороги через территорию ТЦ "Барабашово".

Соответствующее открытое письмо Ассоциации предпринимателей есть в распоряжении Гордон.

"Мы, действительно, заинтересованы в том, чтобы ситуация, которая сложилась вокруг строительства дороги через территорию ТЦ "Барабашово" привлекла внимание первых лиц государства. Наше обращение к Вам - это очередная попытка остановить беспредел городского головы Харькова Геннадия Кернеса, который, кстати, на личных встречах с предпринимателями намекает на якобы Вашу личную поддержку в решении "проблемных вопросов", - говорится в письме к Андрею Ермаку.

Харьковские предприниматели подчеркивают, что печально известная дорога, по оценкам независимых специалистов в сфере дорожного строительства не решит, а наоборот, усложнит транспортную ситуацию в городе. "Фактически, Кернес использует президентский проект "Большая стройка" как прикрытие для борьбы с несогласными предпринимателями и политическими оппонентами. Это очередная откровенная манипуляция городского головы, который привык прятаться от личной ответственности за решениями Харьковского городского совета. Обращение к Вам, в прокуратуру, полиции, СБУ и ГБР по поводу строительства магистрали - лишнее тому подтверждение", - говорится в письме.

Предприниматели просят Ермака "уделить внимание безопасности и правопорядку на территории города и взять этот вопрос на контроль". "Дело в том, что именно городские власти Харькова откровенно игнорируют действующее законодательство. Начатое строительство дороги через ТЦ "Барабашово" происходит с многочисленными нарушениями закона. Показательна и вызывающая позиция Геннадия Кернеса, который сказал, что строительство будет происходить "почти по закону". Как это "почти"? Но это "фирменный" стиль городского головы - неуважение к закону и к людям, которых он готов "умножать на ноль", - заявляют в Ассоциации предпринимателей.





По их словам, "почти по закону" - это означает, в частности, что "строительство дороги начато без проведения соответствующих экспертиз, не говоря уже о том, что было полностью проигнорировано проведения общественных слушаний. Следует также отметить, что процедура оценки воздействия на окружающую среду планируемой деятельности в связи со строительством, не завершена. Вывод по оценке воздействия на окружающую среду Департаментом защиты окружающей среды и природопользования облгосадминистрации не предоставлялся. А согласно требованиям Закона Украины такая экспертиза проектной документации является обязательной и любое строительство объектов, подлежащих оценке воздействия на окружающую среду без ее проведения, не может осуществляться".

"Более того, мы располагаем информацией о том, что строительная компания, которая прокладывает магистраль, не имеет необходимых лицензий на соответствующее строительство. Достаточно ознакомиться с результатами антикоррупционных расследований деятельности мэра и городских чиновников со стороны независимых общественных организаций и правоохранительных ведомств, чтобы увидеть миллиардные масштабы ограбления Харькова. Обыски в горсовете, уголовные дела на чиновников, похоже, не мешают процессу "присвоения" города. Для харьковчан уже не удивительно, когда в течение одного дня родственник мэра становится владельцем большинства рынков Харькова", - говорится в письме.

"Надеемся на Ваше внимание к ситуации, которая сложилась в нашем городе. Надеемся, что все нарушения законодательства со стороны Харьковского городского головы будут иметь правовую оценку со стороны правоохранительных органов", - заявляют в Ассоциации предпринимателей.

Напомним, в мае 2020 года мэр Харькова опубликовал обращение, в котором рассказал о планах построить дорогу через территорию рынка "Барабашово", из-а которой будет демонтировано около 2 тыс. торговых мест и новый торговый объект вдоль дороги. В июле предприниматели начали акцию протеста против этого строительства.