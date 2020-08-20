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Новини
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Підприємці ТЦ "Барабашово" скаржаться Єрмаку, що Кернес прикриває "свавілля" його ім'ям

Підприємці ТЦ

Асоціація підприємців харківського торговельного центру "Барабашово" звернулася до глави Офісу президента України Андрія Єрмака з проханням "зупинити свавілля" харківського міського голови Геннадія Кернеса в питанні будівництва дороги через територію ТЦ "Барабашово".

Відповідний відкритий лист Асоціації підприємців є в розпорядженні Гордон.

"Ми дійсно зацікавлені в тому, щоб ситуація, яка склалася навколо будівництва дороги через територію ТЦ "Барабашово", привернула увагу перших осіб держави. Наше звернення до вас – це чергова спроба зупинити свавілля міського голови Харкова Геннадія Кернеса, який, до речі, на особистих зустрічах із підприємцями натякає на нібито вашу особисту підтримку у вирішенні "проблемних питань", – сказано в листі до Андрія Єрмака.

Харківські підприємці наголошують, що дорога, за оцінками незалежних фахівців у сфері дорожнього будівництва, не вирішить транспортної ситуації в місті, а навпаки, ускладнить її. "Фактично Кернес використовує президентський проєкт "Велике будівництво" як прикриття для боротьби з незгодними підприємцями та політичними опонентами. Це чергова відверта маніпуляція міського голови, який звик ховатися від особистої відповідальності за рішеннями Харківської міської ради. Звернення до вас, до прокуратури, поліції, СБУ і ДБР із приводу будівництва магістралі – зайве тому підтвердження", – сказано в листі.

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Підприємці просять Єрмака "приділити увагу безпеці та правопорядку на території міста і взяти це питання на контроль". "Річ у тім, що саме міська влада Харкова відверто ігнорує чинне законодавство. Розпочате будівництво дороги через ТЦ "Барабашово" відбувається з численними порушеннями закону. Показово зухвала позиція Геннадія Кернеса, який сказав, що будівництво буде відбуватися "майже все за законом". Як це "майже"? Але це "фірмовий" стиль міського голови – неповага до закону і до людей, яких він готовий "множити на нуль", – заявляють в Асоціації підприємців.

За їхніми словами, "майже за законом" – це означає, зокрема, що "будівництво дороги розпочато без проведення відповідних експертиз, не кажучи вже про те, що було повністю проігноровано проведення громадських слухань. Слід також зазначити, що процедура оцінки впливу на навколишнє середовище запланованої діяльності у зв'язку з будівництвом не завершена. Висновок з оцінки впливу на навколишнє середовище департаментом захисту навколишнього середовища і природокористування облдержадміністрації не надавався. А згідно з вимогами закону України, така експертиза проєктної документації є обов'язковою і будь-яке будівництво об'єктів, що підлягають оцінці впливу на навколишнє середовище без її проведення, не може здійснюватися".

"Більш того, ми маємо інформацію про те, що будівельна компанія, яка прокладає магістраль, не має необхідних ліцензій на відповідне будівництво. Досить ознайомитися з результатами антикорупційних розслідувань діяльності мера і міських чиновників із боку незалежних громадських організацій і правоохоронних відомств, щоб побачити мільярдні масштаби пограбування Харкова. Обшуки в міськраді, кримінальні справи на чиновників, схоже, не заважають процесу "привласнення" міста. Для харків'ян уже не дивно, що впродовж одного дня родич мера стає власником більшості ринків Харкова", – сказано в листі.

"Сподіваємося на вашу увагу до ситуації, яка склалася в нашому місті. Сподіваємося, що всі порушення законодавства з боку харківського міського голови матимуть правову оцінку з боку правоохоронних органів", – заявляють в Асоціації підприємців.

Нагадаємо, у травні 2020 року мер Харкова опублікував звернення, у якому розповів про плани побудувати дорогу через територію ринку "Барабашово", через яку, як зазначають підприємці, буде демонтовано приблизно 2 тис. торгових місць і новий торговий об'єкт уздовж дороги. Підприємці розпочали акцію протесту проти цього будівництва.

Автор: 

Кернес (506) ринок (458) Єрмак Андрій (1365)


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Топ коментарі
+12
За год столько дерьма про зеленое быдло! Уже зашкаливает.
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20.08.2020 17:22
+11
https://twitter.com/donikroman

https://twitter.com/donikroman Роман Донік



А Зеленский не хочет, приехать в Одессу и селфач за@башить на фоне "Делфи"? На фоне моста каждый лох может. А ты танкер подними.
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20.08.2020 17:20
+10
Ото дурні люди. Пейсатий пейсатому не зробить шкоди. Єврей Ермак проти єврея Кернеса. Не смішіть .
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20.08.2020 17:24
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https://twitter.com/donikroman

https://twitter.com/donikroman Роман Донік



А Зеленский не хочет, приехать в Одессу и селфач за@башить на фоне "Делфи"? На фоне моста каждый лох может. А ты танкер подними.
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20.08.2020 17:20 Відповісти
А йому той танкер навіщо здався. Йому треба ще трішки втриматись та успішну перед Кремлем провести капітуляцію.
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20.08.2020 17:27 Відповісти
очень не хочет
Предприниматели ТЦ "Барабашово" жалуются Ермаку, что Кернес прикрывает "беспредел" его именем - Цензор.НЕТ 3913
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20.08.2020 17:34 Відповісти
так это его предназначение, почтальеном работать, на большее это зечмо не тянет)))
клоун -членограй))))
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20.08.2020 18:14 Відповісти
За год столько дерьма про зеленое быдло! Уже зашкаливает.
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20.08.2020 17:22 Відповісти
Кернес при всех режимах не тонет, значит нужен людям, в Киеве решения принимающим
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20.08.2020 17:23 Відповісти
Ото дурні люди. Пейсатий пейсатому не зробить шкоди. Єврей Ермак проти єврея Кернеса. Не смішіть .
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20.08.2020 17:24 Відповісти
да брось ты... когда воняет мацой и гешефтом, вечногонимый переступит через стадо вечногонимых. И еще минорой посветит... речь-то идеи о конфликте обрезанного гепы-сына адольфа с бывшим таксистом сашком фельдманом. Ну? И кто из них православный с крестиком? Выходит, мишаняЙопкин - сын православного марка моисеевича... так шо... тут даже принцип cherchez la femme неприменим, где 2 ж-массона в пух и перья братаются
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20.08.2020 18:55 Відповісти
Ви, мабуть, не чули, як вони скубуться. Там є що послухати...
,
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20.08.2020 21:33 Відповісти
А почему бы не прикрывать беспредел именем беспредельщика?
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20.08.2020 17:27 Відповісти
Кернес прикрывает "беспредел" его именем и без того нечестным именем. В общем, обон рябое, ермак, кернес и предприниматели фельдманские.
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20.08.2020 17:28 Відповісти
Жалуются... дермаку. Дермаку, карл! Сразу прямо в спортлото пишите, тупорезы!
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20.08.2020 17:51 Відповісти
дык по мосчам и елей)))
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20.08.2020 17:53 Відповісти
1. Барабан построен на земле метрополитена.
2. Дорога внесена в план ещё в прошлом веке, до того как появилась Барабашка.
3. Чтобы не делал Кернас в Харькове со временем становится понятным его верное решение. Проедьте по Кернас-сити от ФЭДа до Новгородской, пройдите по парку Горького или парку Шевченко и вы все поймёте.
Надо бы уже про памятник Кернасу при жизни поставить за его вклад в улучшение г.Харьков
.
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20.08.2020 18:08 Відповісти
А сколько бы еще можно было бы сделать если бы он не 3,14здил так, как 3,14здит... Так что памятник конечно надо, но потом и один в нужном месте, ну чтобы оно как-то по-людски было, чтобы люди знали где он спрятался...
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20.08.2020 20:42 Відповісти
Ага, жалуйтесь...
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20.08.2020 18:17 Відповісти
жалуются одному дерьму на другое дерьмо
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20.08.2020 18:19 Відповісти
Що ермак, що пуйло, що бидло просяще...На коліна стали ?
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20.08.2020 18:23 Відповісти
Через Барабашово в Украину заходит не менее 70% всего того что потом продается интернет магазинами по всей Украине. Отсюда мне вообще жалобы оптовиков с Барабашово непонятны. Эти люди обладают колосальными средствами для решения любой проблеми. Они могут "решить" и Кернеса, и Добкина и Ермака вместе з ЗЕгенератом даже не заметив "пятачка" который вывалился через дырку в кармане... Ну не знаю предприимчивых и активных терпил-миллионеров! Не знаю... Что то здесь весьма мутное...
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20.08.2020 19:04 Відповісти
читайте "фельдман просит ермака" .. по-ходу у него уже совсем туго дело
но это ему все равно не поможет
барик будет распилян как гепа решил
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20.08.2020 20:27 Відповісти
Мне вот интересно когда барабаха самозахватом строила свои павильоны на городской земле, на которой еще по совецким проектам должна была быть дорога они делали "соответствующие экспертизы"? Захватили городскую землю и качают теперь права. Да, гепа далеко не святой, но дорога с Салтовки в сторону центра нужна, без нее город уже задыхается, утром проехать мимо 15-й больницы невозможно, пробка страшная. И вообще, коль уж они заговорили за дороги, то сделали бы их на территории рынка, а то ни по Е. Стасовой, ни со стороны Радмира на барабан не заедешь, дороги просто нет. Ну и насчет парковок, еще недавно вся барабаха была увешана рекламой о том, что парковка на территории рынка бесплатная. И что теперь??? Бесплатно хрен припаркуешься
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20.08.2020 20:27 Відповісти
Гепа з Фельдманом пани деруться, а в холопів чуби тріщать
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20.08.2020 21:36 Відповісти
Правильно обратились, к гауляйтеру Украины от руssкого мира, он все сможет решить.
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21.08.2020 01:04 Відповісти
Умиляют жалобы харковчан на мэра.Выжэ сами его избираете ужэ не первый срок.Особенно умиляет обращение к Ермаку.Еще одно доказательство тому,кто в Украине президент,а кто свадебный генерал,бегающий по выставкам и супермаркетам.
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22.08.2020 06:57 Відповісти
 
 