Зеленский выступил против закрытия малокомплектных школ в рамках реформы образования
Президент Владимир Зеленский считает, что сокращение малокомплектных школ не всегда целесообразно, и отмечает, что правительство должно предложить возможные пути решения этого вопроса.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главы государства.
В сообщении отмечается: "Во время общения с представителями СМИ в Херсоне Глава государства рассказал о посещении школы в селе Садовом.
"Там все люди очень боятся, что и реформа образования, которая была введена ранее, предусматривает уничтожение таких школ. А там 128 детей учится. Я им сказал, что такого никогда не будет - мы не допустим ", - сообщил Владимир Зеленский.
Президент отметил, что планирует провести встречу с и. о. министра образования Сергеем Шкарлетом для обсуждения этого вопроса.
"Сначала образовательный момент, а потом я хотел бы поставить задачу правительства, чтобы они подготовили принципиальный государственный подход к маленьким городкам и селам. Это должна быть реформа села", - сказал он.
С просьбой не закрывать небольшие школы к главе государства обратилась и директор Садовской СОШ и педагогический коллектив учреждения.
"Не будет школы, то не будет и села", - убеждены они.
Владимир Зеленский пообещал коллективу учреждения, поручить в. о. министра проработать вопрос небольших школ и их функционирования. В то же время он поинтересовался, что делать в ситуации, когда количество учеников не больше или равно количеству учителей. Педагоги согласились с тем, что в таких ситуациях необходимо находить решения, но отметили: подход должен быть индивидуальным в каждом случае и прежде всего учитывать интересы детей, ведь есть населенные пункты, из которых добираться до учебных заведений в соседних селах сложно.
Президент вместе с председателем ОГА также осмотрели классы и проверили их готовность к новому учебному году.
Владимир Зеленский выразил убеждение, что нынешний первый урок должен быть посвящен противодействию распространению коронавируса и мерам защиты и безопасности. "Мы сегодня разговаривали с Премьер-министром и предлагаем, чтобы в этом году первый урок был посвящен мерам против COVID-19. Чтобы дети понимали, как беречься ", - отметил Глава государства.
Директор школы заверила, что заведение будет придерживаться всех карантинных ограничений и противоэпидемических мероприятий. По ее словам, школа уже обеспечена антисептиками, полотенцами, на днях должна быть закрыта потребность в защитных масках"
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Это же уже невыносимо.
Завтра он полы в подъезде мыть начнёт.
Статья 53 Конституции Украины гласит, что каждый гражданин нашей страны имеет право на образование. При этом получение полного общего среднего образования является обязательным для всех граждан Украины.
Так что это прямая компетенция гаранта конституции
Статья 49. Каждый имеет право на охрану здоровья.....
Государство ... обеспечивает санитарно-эпидемическое благополучие.
Могу вообще любую деятельность привязать к Конституции.
Но гарантирование Конституции гарантом состоит не в том, что он сам всё делает, а в том, что он своей подписью на законе гарантирует соответствие закона об этой деятельности Конституции.
Сейчас можно уже запасаться письменными принадлежностями и «конспектировать» преЗедента.......😂
готовийВ доску свой (ілі
дубовий).Он - Вєлікій озорнік,Он і Лєнін, і пєчнік,І в бєрєтє, і в
тєльняшке,Он і Гєна с
Чєбурашкой,Он і право і закон,І єщьо Наполєон.Охрєнітєльний і
модний,Мачо! Лєв! Да кто
угодно!Прокурор, судья і мєнт.
Но, уви, нє прєзідєнт…