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Зеленский выступил против закрытия малокомплектных школ в рамках реформы образования

Зеленский выступил против закрытия малокомплектных школ в рамках реформы образования

Президент Владимир Зеленский считает, что сокращение малокомплектных школ не всегда целесообразно, и отмечает, что правительство должно предложить возможные пути решения этого вопроса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

В сообщении отмечается: "Во время общения с представителями СМИ в Херсоне Глава государства рассказал о посещении школы в селе Садовом.

"Там все люди очень боятся, что и реформа образования, которая была введена ранее, предусматривает уничтожение таких школ. А там 128 детей учится. Я им сказал, что такого никогда не будет - мы не допустим ", - сообщил Владимир Зеленский.

Президент отметил, что планирует провести встречу с и. о. министра образования Сергеем Шкарлетом для обсуждения этого вопроса.

"Сначала образовательный момент, а потом я хотел бы поставить задачу правительства, чтобы они подготовили принципиальный государственный подход к маленьким городкам и селам. Это должна быть реформа села", - сказал он.

С просьбой не закрывать небольшие школы к главе государства обратилась и директор Садовской СОШ и педагогический коллектив учреждения.

"Не будет школы, то не будет и села", - убеждены они.

Владимир Зеленский пообещал коллективу учреждения, поручить в. о. министра проработать вопрос небольших школ и их функционирования. В то же время он поинтересовался, что делать в ситуации, когда количество учеников не больше или равно количеству учителей. Педагоги согласились с тем, что в таких ситуациях необходимо находить решения, но отметили: подход должен быть индивидуальным в каждом случае и прежде всего учитывать интересы детей, ведь есть населенные пункты, из которых добираться до учебных заведений в соседних селах сложно.

Президент вместе с председателем ОГА также осмотрели классы и проверили их готовность к новому учебному году.

Владимир Зеленский выразил убеждение, что нынешний первый урок должен быть посвящен противодействию распространению коронавируса и мерам защиты и безопасности. "Мы сегодня разговаривали с Премьер-министром и предлагаем, чтобы в этом году первый урок был посвящен мерам против COVID-19. Чтобы дети понимали, как беречься ", - отметил Глава государства.

Директор школы заверила, что заведение будет придерживаться всех карантинных ограничений и противоэпидемических мероприятий. По ее словам, школа уже обеспечена антисептиками, полотенцами, на днях должна быть закрыта потребность в защитных масках"

Автор: 

Зеленский (20185) школа (3009)


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Топ комментарии
+27
Та, ля, откройте уже кто-нибудь ему тайну, чем должен заниматься президент !!!!!

Это же уже невыносимо.

Завтра он полы в подъезде мыть начнёт.
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20.08.2020 23:00
+24
Алло, це Офіс президента? Я хотів би замовити піцу.
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20.08.2020 23:00
+23
Зеленський виступив проти закриття малокомплектних шкіл у рамках реформи освіти - Цензор.НЕТ 81
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20.08.2020 23:10
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та, ля, откройте уже кто-нибудь ему тайну, чем должен заниматься президент !!!!!

Это же уже невыносимо.

Завтра он полы в подъезде мыть начнёт.
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20.08.2020 23:00 Ответить
Зеленский выступил против закрытия малокомплектных школ в рамках реформы образования - Цензор.НЕТ 6254
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20.08.2020 23:06 Ответить
Тамагочи снова в строю.
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20.08.2020 23:08 Ответить
Вот тут ваш коментарий не в тему
Статья 53 Конституции Украины гласит, что каждый гражданин нашей страны имеет право на образование. При этом получение полного общего среднего образования является обязательным для всех граждан Украины.
Так что это прямая компетенция гаранта конституции
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21.08.2020 00:16 Ответить
Так я именно об этом и написал "Завтра он полы в подъезде мыть начнёт"

Статья 49. Каждый имеет право на охрану здоровья.....

Государство ... обеспечивает санитарно-эпидемическое благополучие.
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21.08.2020 00:28 Ответить
могу про гробоизготовительную деятельность привязать к Конституции.

Могу вообще любую деятельность привязать к Конституции.

Но гарантирование Конституции гарантом состоит не в том, что он сам всё делает, а в том, что он своей подписью на законе гарантирует соответствие закона об этой деятельности Конституции.
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21.08.2020 00:33 Ответить
государство его содержит как раз для развозить посылки
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21.08.2020 11:19 Ответить
Алло, це Офіс президента? Я хотів би замовити піцу.
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20.08.2020 23:00 Ответить
Х...й вам в ж...у, пиццерия на 1 этаже.
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20.08.2020 23:02 Ответить
Я випадково в міністерство зє культури попав?
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20.08.2020 23:04 Ответить
Х...й вам в жо...у, это комитет Верховной Рады по здравоохранению.
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20.08.2020 23:05 Ответить
Сніжаночка Єгорова, тебе як туди занесло?
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20.08.2020 23:14 Ответить
Сначала "правительство" зебилов школы закрывает, а потом главпетух их открывает.
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20.08.2020 23:03 Ответить
Зеленский выступил против закрытия малокомплектных школ в рамках реформы образования - Цензор.НЕТ 5097
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20.08.2020 23:05 Ответить
Да не открывает, а тупо трындит. Без денег ничего не будет кроме тупого "бла-бла-бла"
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20.08.2020 23:25 Ответить
Боже, наш Спиноза печется о народе. Слышь, херостук, а чего ж закрывают? И больницы? И первым своим решением ты остановил ремонты в больницах.
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20.08.2020 23:04 Ответить
Зеленський виступив проти закриття малокомплектних шкіл у рамках реформи освіти - Цензор.НЕТ 3486
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20.08.2020 23:47 Ответить
Зеленский выступил против закрытия малокомплектных школ в рамках реформы образования - Цензор.НЕТ 6378
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20.08.2020 23:04 Ответить
Зеленский выступил против закрытия малокомплектных школ в рамках реформы образования - Цензор.НЕТ 9408
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20.08.2020 23:05 Ответить
Так он лысого и гоняет.
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20.08.2020 23:06 Ответить
не лисого ганяє, а ківу гладить
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20.08.2020 23:08 Ответить
Ооооооо.......началась «предвыборная» компания (хотя по закону(!!!) и рано).......
Сейчас можно уже запасаться письменными принадлежностями и «конспектировать» преЗедента.......😂
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20.08.2020 23:05 Ответить
клован-попсовик не може бути ніким іншим, як клованом-попсовиком
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20.08.2020 23:06 Ответить
вошел в роль...атец родной...
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20.08.2020 23:07 Ответить
Зеленський виступив проти закриття малокомплектних шкіл у рамках реформи освіти - Цензор.НЕТ 5916
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20.08.2020 23:41 Ответить
только кловану верить - обещанного три года ждать))))
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20.08.2020 23:51 Ответить
Зе ведет себя так - как ведет себя пьяный в хлам клоун за кулисами цирка, но не президент.
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20.08.2020 23:08 Ответить
Зеленський виступив проти закриття малокомплектних шкіл у рамках реформи освіти - Цензор.НЕТ 81
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20.08.2020 23:10 Ответить
Пихуй. Зебилы в экстазе.
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20.08.2020 23:39 Ответить
Ну да., где ж лохторат перед выборами набирать то?
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20.08.2020 23:10 Ответить
Зеленський виступив проти закриття малокомплектних шкіл у рамках реформи освіти - Цензор.НЕТ 8257
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20.08.2020 23:22 Ответить
от...и еще одно погоняло к 100500 других к нему подобралось - президень ))) (почти мудозвон)))
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20.08.2020 23:27 Ответить
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21.08.2020 11:22 Ответить
От криворукие, блд...
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20.08.2020 23:28 Ответить
Шмендель для предиденя всегда намарафетеная.
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20.08.2020 23:39 Ответить
Зеленський виступив проти закриття малокомплектних шкіл у рамках реформи освіти - Цензор.НЕТ 8145
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20.08.2020 23:31 Ответить
Кто стучіцца в дверь ко мнє,С толстой сумкой на рємнє?Ета он! Ета он! Потєрпєвший почтальон!Он всікда на всьо
готовийВ доску свой (ілі
дубовий).Он - Вєлікій озорнік,Он і Лєнін, і пєчнік,І в бєрєтє, і в
тєльняшке,Он і Гєна с
Чєбурашкой,Он і право і закон,І єщьо Наполєон.Охрєнітєльний і
модний,Мачо! Лєв! Да кто
угодно!Прокурор, судья і мєнт.

Но, уви, нє прєзідєнт…
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20.08.2020 23:57 Ответить
Ну и зря. Школы должны быть большими и хорошо финансируемыми. А так это деньги на ветер...
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21.08.2020 00:12 Ответить
Такого безсоромного популізму Україна ще не бачила, здається.
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21.08.2020 01:51 Ответить
ДЕБІЛІЗМ КВІТНЕ і бидло радіє = нарешті їми керує "свій"
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21.08.2020 07:15 Ответить
Цікава реформа при якій закривають освітні заклади, а культові споруди малоформатні чомусь не чіпають. Хабаду потрібні тупі раби, тому і закривають на вимогу МВФ!
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21.08.2020 09:23 Ответить
Культови споруды не финансируются из бюджета, умник!
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21.08.2020 11:47 Ответить
Проте мракобісся дорого обходиться бюджету. Воно реальну картину світу замінює на примітивну окультну.
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21.08.2020 12:26 Ответить
Свобода совести.....
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21.08.2020 15:52 Ответить
Гнилой пиар в аваковском стиле
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21.08.2020 10:33 Ответить
Царь - он такой добрый! Он за народ! Ну а денег не хватает - так он напечатает!
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21.08.2020 11:46 Ответить
 
 