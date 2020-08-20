Зеленский выступил против закрытия малокомплектных школ в рамках реформы образования

Президент Владимир Зеленский считает, что сокращение малокомплектных школ не всегда целесообразно, и отмечает, что правительство должно предложить возможные пути решения этого вопроса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

В сообщении отмечается: "Во время общения с представителями СМИ в Херсоне Глава государства рассказал о посещении школы в селе Садовом.

"Там все люди очень боятся, что и реформа образования, которая была введена ранее, предусматривает уничтожение таких школ. А там 128 детей учится. Я им сказал, что такого никогда не будет - мы не допустим ", - сообщил Владимир Зеленский.

Президент отметил, что планирует провести встречу с и. о. министра образования Сергеем Шкарлетом для обсуждения этого вопроса.

"Сначала образовательный момент, а потом я хотел бы поставить задачу правительства, чтобы они подготовили принципиальный государственный подход к маленьким городкам и селам. Это должна быть реформа села", - сказал он.

С просьбой не закрывать небольшие школы к главе государства обратилась и директор Садовской СОШ и педагогический коллектив учреждения.

"Не будет школы, то не будет и села", - убеждены они.

Владимир Зеленский пообещал коллективу учреждения, поручить в. о. министра проработать вопрос небольших школ и их функционирования. В то же время он поинтересовался, что делать в ситуации, когда количество учеников не больше или равно количеству учителей. Педагоги согласились с тем, что в таких ситуациях необходимо находить решения, но отметили: подход должен быть индивидуальным в каждом случае и прежде всего учитывать интересы детей, ведь есть населенные пункты, из которых добираться до учебных заведений в соседних селах сложно.

Президент вместе с председателем ОГА также осмотрели классы и проверили их готовность к новому учебному году.

Владимир Зеленский выразил убеждение, что нынешний первый урок должен быть посвящен противодействию распространению коронавируса и мерам защиты и безопасности. "Мы сегодня разговаривали с Премьер-министром и предлагаем, чтобы в этом году первый урок был посвящен мерам против COVID-19. Чтобы дети понимали, как беречься ", - отметил Глава государства.

Директор школы заверила, что заведение будет придерживаться всех карантинных ограничений и противоэпидемических мероприятий. По ее словам, школа уже обеспечена антисептиками, полотенцами, на днях должна быть закрыта потребность в защитных масках"