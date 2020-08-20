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Новини
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Зеленський виступив проти закриття малокомплектних шкіл у рамках реформи освіти

Зеленський виступив проти закриття малокомплектних шкіл у рамках реформи освіти

Президент Володимир Зеленський вважає, що скорочення малокомплектних шкіл не завжди доцільне, і наголошує, що уряд має запропонувати можливі шляхи вирішення цього питання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Глави держави.

У повідомленні зазначається: "Під час спілкування з представниками ЗМІ у Херсоні Глава держави розповів про відвідання школи в селі Садовому.

"Там усі люди дуже бояться, що та реформа освіти, яка була запроваджена раніше, передбачає знищення таких шкіл. А там 128 дітей навчається. Я їм сказав, що такого ніколи не буде – ми не допустимо", – повідомив Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що планує провести зустріч з в. о. міністра освіти Сергієм Шкарлетом для обговорення цього питання.

"Спочатку освітній момент, а потім я хотів би поставити завдання уряду, щоб вони підготували принциповий державний підхід до маленьких містечок і сіл. Це має бути реформа села", – сказав він.

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З проханням не закривати невеликі школи до Глави держави звернулася й директор Садівської ЗОШ та педагогічний колектив закладу.

"Не буде школи, то не буде й села", – переконані вони.

Володимир Зеленський пообіцяв колективу закладу, що доручить в. о. міністра опрацювати питання невеликих шкіл і їхнього функціонування. Водночас він поцікавився, що робити в ситуації, коли кількість учнів не більша або дорівнює кількості вчителів. Педагоги погодилися з тим, що в таких ситуаціях необхідно знаходити рішення, але наголосили: підхід має бути індивідуальним у кожному випадку й насамперед враховувати інтереси дітей, адже є населені пункти, з яких добиратися до освітніх закладів у сусідніх селах складно.

Президент разом з головою ОДА також оглянули класи та перевірили їхню готовність до нового навчального року.

Володимир Зеленський висловив переконання, що цьогорічний перший урок має бути присвячений протидії поширенню коронавірусу та заходам захисту й безпеки. "Ми сьогодні розмовляли з Прем'єр-міністром і хочемо запропонувати, щоб цього року перший урок був присвячений заходам проти COVID-19. Щоб діти розуміли, як берегтися", – зазначив Глава держави.

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Директор школи запевнила, що заклад дотримуватиметься всіх карантинних обмежень та протиепідемічних заходів. За її словами, школа вже забезпечена антисептиками, рушниками, днями має бути закрито потребу в захисних масках"

Автор: 

Зеленський (23642) школа (2201)


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Топ коментарі
+27
Та, ля, откройте уже кто-нибудь ему тайну, чем должен заниматься президент !!!!!

Это же уже невыносимо.

Завтра он полы в подъезде мыть начнёт.
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20.08.2020 23:00
+24
Алло, це Офіс президента? Я хотів би замовити піцу.
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20.08.2020 23:00
+23
Зеленський виступив проти закриття малокомплектних шкіл у рамках реформи освіти - Цензор.НЕТ 81
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20.08.2020 23:10
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Та, ля, откройте уже кто-нибудь ему тайну, чем должен заниматься президент !!!!!

Это же уже невыносимо.

Завтра он полы в подъезде мыть начнёт.
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20.08.2020 23:00 Відповісти
Зеленский выступил против закрытия малокомплектных школ в рамках реформы образования - Цензор.НЕТ 6254
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20.08.2020 23:06 Відповісти
Тамагочи снова в строю.
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20.08.2020 23:08 Відповісти
Вот тут ваш коментарий не в тему
Статья 53 Конституции Украины гласит, что каждый гражданин нашей страны имеет право на образование. При этом получение полного общего среднего образования является обязательным для всех граждан Украины.
Так что это прямая компетенция гаранта конституции
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21.08.2020 00:16 Відповісти
Так я именно об этом и написал "Завтра он полы в подъезде мыть начнёт"

Статья 49. Каждый имеет право на охрану здоровья.....

Государство ... обеспечивает санитарно-эпидемическое благополучие.
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21.08.2020 00:28 Відповісти
могу про гробоизготовительную деятельность привязать к Конституции.

Могу вообще любую деятельность привязать к Конституции.

Но гарантирование Конституции гарантом состоит не в том, что он сам всё делает, а в том, что он своей подписью на законе гарантирует соответствие закона об этой деятельности Конституции.
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21.08.2020 00:33 Відповісти
государство его содержит как раз для развозить посылки
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21.08.2020 11:19 Відповісти
Алло, це Офіс президента? Я хотів би замовити піцу.
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20.08.2020 23:00 Відповісти
Х...й вам в ж...у, пиццерия на 1 этаже.
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20.08.2020 23:02 Відповісти
Я випадково в міністерство зє культури попав?
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20.08.2020 23:04 Відповісти
Х...й вам в жо...у, это комитет Верховной Рады по здравоохранению.
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20.08.2020 23:05 Відповісти
Сніжаночка Єгорова, тебе як туди занесло?
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20.08.2020 23:14 Відповісти
Сначала "правительство" зебилов школы закрывает, а потом главпетух их открывает.
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20.08.2020 23:03 Відповісти
Зеленский выступил против закрытия малокомплектных школ в рамках реформы образования - Цензор.НЕТ 5097
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20.08.2020 23:05 Відповісти
Да не открывает, а тупо трындит. Без денег ничего не будет кроме тупого "бла-бла-бла"
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20.08.2020 23:25 Відповісти
Боже, наш Спиноза печется о народе. Слышь, херостук, а чего ж закрывают? И больницы? И первым своим решением ты остановил ремонты в больницах.
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20.08.2020 23:04 Відповісти
Зеленський виступив проти закриття малокомплектних шкіл у рамках реформи освіти - Цензор.НЕТ 3486
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20.08.2020 23:47 Відповісти
Зеленский выступил против закрытия малокомплектных школ в рамках реформы образования - Цензор.НЕТ 6378
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20.08.2020 23:04 Відповісти
Зеленский выступил против закрытия малокомплектных школ в рамках реформы образования - Цензор.НЕТ 9408
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20.08.2020 23:05 Відповісти
Так он лысого и гоняет.
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20.08.2020 23:06 Відповісти
не лисого ганяє, а ківу гладить
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20.08.2020 23:08 Відповісти
Ооооооо.......началась «предвыборная» компания (хотя по закону(!!!) и рано).......
Сейчас можно уже запасаться письменными принадлежностями и «конспектировать» преЗедента.......😂
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20.08.2020 23:05 Відповісти
клован-попсовик не може бути ніким іншим, як клованом-попсовиком
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20.08.2020 23:06 Відповісти
вошел в роль...атец родной...
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20.08.2020 23:07 Відповісти
Зеленський виступив проти закриття малокомплектних шкіл у рамках реформи освіти - Цензор.НЕТ 5916
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20.08.2020 23:41 Відповісти
только кловану верить - обещанного три года ждать))))
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20.08.2020 23:51 Відповісти
Зе ведет себя так - как ведет себя пьяный в хлам клоун за кулисами цирка, но не президент.
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20.08.2020 23:08 Відповісти
Зеленський виступив проти закриття малокомплектних шкіл у рамках реформи освіти - Цензор.НЕТ 81
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20.08.2020 23:10 Відповісти
Пихуй. Зебилы в экстазе.
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20.08.2020 23:39 Відповісти
Ну да., где ж лохторат перед выборами набирать то?
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20.08.2020 23:10 Відповісти
Зеленський виступив проти закриття малокомплектних шкіл у рамках реформи освіти - Цензор.НЕТ 8257
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20.08.2020 23:22 Відповісти
от...и еще одно погоняло к 100500 других к нему подобралось - президень ))) (почти мудозвон)))
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20.08.2020 23:27 Відповісти
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21.08.2020 11:22 Відповісти
От криворукие, блд...
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20.08.2020 23:28 Відповісти
Шмендель для предиденя всегда намарафетеная.
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20.08.2020 23:39 Відповісти
Зеленський виступив проти закриття малокомплектних шкіл у рамках реформи освіти - Цензор.НЕТ 8145
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20.08.2020 23:31 Відповісти
Кто стучіцца в дверь ко мнє,С толстой сумкой на рємнє?Ета он! Ета он! Потєрпєвший почтальон!Он всікда на всьо
готовийВ доску свой (ілі
дубовий).Он - Вєлікій озорнік,Он і Лєнін, і пєчнік,І в бєрєтє, і в
тєльняшке,Он і Гєна с
Чєбурашкой,Он і право і закон,І єщьо Наполєон.Охрєнітєльний і
модний,Мачо! Лєв! Да кто
угодно!Прокурор, судья і мєнт.

Но, уви, нє прєзідєнт…
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20.08.2020 23:57 Відповісти
Ну и зря. Школы должны быть большими и хорошо финансируемыми. А так это деньги на ветер...
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21.08.2020 00:12 Відповісти
Такого безсоромного популізму Україна ще не бачила, здається.
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21.08.2020 01:51 Відповісти
ДЕБІЛІЗМ КВІТНЕ і бидло радіє = нарешті їми керує "свій"
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21.08.2020 07:15 Відповісти
Цікава реформа при якій закривають освітні заклади, а культові споруди малоформатні чомусь не чіпають. Хабаду потрібні тупі раби, тому і закривають на вимогу МВФ!
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21.08.2020 09:23 Відповісти
Культови споруды не финансируются из бюджета, умник!
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21.08.2020 11:47 Відповісти
Проте мракобісся дорого обходиться бюджету. Воно реальну картину світу замінює на примітивну окультну.
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21.08.2020 12:26 Відповісти
Свобода совести.....
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21.08.2020 15:52 Відповісти
Гнилой пиар в аваковском стиле
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21.08.2020 10:33 Відповісти
Царь - он такой добрый! Он за народ! Ну а денег не хватает - так он напечатает!
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21.08.2020 11:46 Відповісти
 
 