Зеленський виступив проти закриття малокомплектних шкіл у рамках реформи освіти
Президент Володимир Зеленський вважає, що скорочення малокомплектних шкіл не завжди доцільне, і наголошує, що уряд має запропонувати можливі шляхи вирішення цього питання.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Глави держави.
У повідомленні зазначається: "Під час спілкування з представниками ЗМІ у Херсоні Глава держави розповів про відвідання школи в селі Садовому.
"Там усі люди дуже бояться, що та реформа освіти, яка була запроваджена раніше, передбачає знищення таких шкіл. А там 128 дітей навчається. Я їм сказав, що такого ніколи не буде – ми не допустимо", – повідомив Володимир Зеленський.
Президент зазначив, що планує провести зустріч з в. о. міністра освіти Сергієм Шкарлетом для обговорення цього питання.
"Спочатку освітній момент, а потім я хотів би поставити завдання уряду, щоб вони підготували принциповий державний підхід до маленьких містечок і сіл. Це має бути реформа села", – сказав він.
З проханням не закривати невеликі школи до Глави держави звернулася й директор Садівської ЗОШ та педагогічний колектив закладу.
"Не буде школи, то не буде й села", – переконані вони.
Володимир Зеленський пообіцяв колективу закладу, що доручить в. о. міністра опрацювати питання невеликих шкіл і їхнього функціонування. Водночас він поцікавився, що робити в ситуації, коли кількість учнів не більша або дорівнює кількості вчителів. Педагоги погодилися з тим, що в таких ситуаціях необхідно знаходити рішення, але наголосили: підхід має бути індивідуальним у кожному випадку й насамперед враховувати інтереси дітей, адже є населені пункти, з яких добиратися до освітніх закладів у сусідніх селах складно.
Президент разом з головою ОДА також оглянули класи та перевірили їхню готовність до нового навчального року.
Володимир Зеленський висловив переконання, що цьогорічний перший урок має бути присвячений протидії поширенню коронавірусу та заходам захисту й безпеки. "Ми сьогодні розмовляли з Прем'єр-міністром і хочемо запропонувати, щоб цього року перший урок був присвячений заходам проти COVID-19. Щоб діти розуміли, як берегтися", – зазначив Глава держави.
Директор школи запевнила, що заклад дотримуватиметься всіх карантинних обмежень та протиепідемічних заходів. За її словами, школа вже забезпечена антисептиками, рушниками, днями має бути закрито потребу в захисних масках"
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Это же уже невыносимо.
Завтра он полы в подъезде мыть начнёт.
Статья 53 Конституции Украины гласит, что каждый гражданин нашей страны имеет право на образование. При этом получение полного общего среднего образования является обязательным для всех граждан Украины.
Так что это прямая компетенция гаранта конституции
Статья 49. Каждый имеет право на охрану здоровья.....
Государство ... обеспечивает санитарно-эпидемическое благополучие.
Могу вообще любую деятельность привязать к Конституции.
Но гарантирование Конституции гарантом состоит не в том, что он сам всё делает, а в том, что он своей подписью на законе гарантирует соответствие закона об этой деятельности Конституции.
Сейчас можно уже запасаться письменными принадлежностями и «конспектировать» преЗедента.......😂
готовийВ доску свой (ілі
дубовий).Он - Вєлікій озорнік,Он і Лєнін, і пєчнік,І в бєрєтє, і в
тєльняшке,Он і Гєна с
Чєбурашкой,Он і право і закон,І єщьо Наполєон.Охрєнітєльний і
модний,Мачо! Лєв! Да кто
угодно!Прокурор, судья і мєнт.
Но, уви, нє прєзідєнт…