Зеленський виступив проти закриття малокомплектних шкіл у рамках реформи освіти

Президент Володимир Зеленський вважає, що скорочення малокомплектних шкіл не завжди доцільне, і наголошує, що уряд має запропонувати можливі шляхи вирішення цього питання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Глави держави.

У повідомленні зазначається: "Під час спілкування з представниками ЗМІ у Херсоні Глава держави розповів про відвідання школи в селі Садовому.

"Там усі люди дуже бояться, що та реформа освіти, яка була запроваджена раніше, передбачає знищення таких шкіл. А там 128 дітей навчається. Я їм сказав, що такого ніколи не буде – ми не допустимо", – повідомив Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що планує провести зустріч з в. о. міністра освіти Сергієм Шкарлетом для обговорення цього питання.

"Спочатку освітній момент, а потім я хотів би поставити завдання уряду, щоб вони підготували принциповий державний підхід до маленьких містечок і сіл. Це має бути реформа села", – сказав він.

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З проханням не закривати невеликі школи до Глави держави звернулася й директор Садівської ЗОШ та педагогічний колектив закладу.

"Не буде школи, то не буде й села", – переконані вони.

Володимир Зеленський пообіцяв колективу закладу, що доручить в. о. міністра опрацювати питання невеликих шкіл і їхнього функціонування. Водночас він поцікавився, що робити в ситуації, коли кількість учнів не більша або дорівнює кількості вчителів. Педагоги погодилися з тим, що в таких ситуаціях необхідно знаходити рішення, але наголосили: підхід має бути індивідуальним у кожному випадку й насамперед враховувати інтереси дітей, адже є населені пункти, з яких добиратися до освітніх закладів у сусідніх селах складно.

Президент разом з головою ОДА також оглянули класи та перевірили їхню готовність до нового навчального року.

Володимир Зеленський висловив переконання, що цьогорічний перший урок має бути присвячений протидії поширенню коронавірусу та заходам захисту й безпеки. "Ми сьогодні розмовляли з Прем'єр-міністром і хочемо запропонувати, щоб цього року перший урок був присвячений заходам проти COVID-19. Щоб діти розуміли, як берегтися", – зазначив Глава держави.

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Директор школи запевнила, що заклад дотримуватиметься всіх карантинних обмежень та протиепідемічних заходів. За її словами, школа вже забезпечена антисептиками, рушниками, днями має бути закрито потребу в захисних масках"