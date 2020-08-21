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Коломойский стал основным бенефициаром пошлин на дизтопливо, - СМИ

Коломойский стал основным бенефициаром пошлин на дизтопливо, - СМИ

Благодаря введению пошлин на импорт дизельного топлива Кременчугский НПЗ Игоря Коломойского увеличил выпуск топлива на половину, а подконтрольный ему перевалочный комплекс в порту Одессы повысил загрузку в 3,5 раза.

Об этом сообщает издание "Экономическая правда" в статье "Рикошет от белорусского кризиса: грозит ли Украине дефицит нефтепродуктов".

"Выиграли от этого решения "понятные" люди. По словам директора консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, после введения пошлин Кременчугский НПЗ Игоря Коломойского увеличил производство дизеля почти на половину, а контролируемая группой "Приват" Одесская перевалка нарастила объемы в 3,5 раза", - пишет издание.

В статье говорится, что решение Кабмина повторно, после их отмены судом, ввести пошлины на импорт дизтоплива из России в размере 4% выглядит нелогичным, учитывая риск перебоев с поставками из бастующей Беларуси.

"На этом фоне алогичным выглядит недавнее решение Кабмина повторно ввести пошлины на трубопроводный дизель из России, которое суд признал незаконным. Отмена спецпошлины, по словам участников рынка, давало уверенность, что потенциальные потери белорусских объемов горючего можно будет заменить поставками по трубе. Однако решение принято", - отмечает автор статьи Николай Топалов.

Ранее сообщалось, что в июле доля Кременчугского НПЗ (компания "Укртатнафта") в общем производстве дизтоплива в стране выросла до 93%.

Напомним, в начале июля "Укртатнафта" обратилась к Министерству энергетики с просьбой ввести пошлины на импорт дизельного топлива в размере 8,46% с 1 августа 2020 г. Эта просьба не была поддержана экспертным советом при Министерстве энергетики.
По оценкам "Нефтегазовой ассоциации Украины", введение пошлин по требованию "Укртатнафты" приведет к росту цен и убыткам экономики на уровне 11 млрд гривен в год. Также ограничения на импорт может разрушить диверсифицированную систему поставок топлива на украинский рынок и усилить монополизацию группы "Приват" как владельца Кременчугского НПЗ.

Это уже вторая попытка ПАО "Укртатнафта" ограничить импорт нефтепродуктов с начала текущего года. Еще в январе компания обратилась с соответствующей просьбой в Межведомственную комиссию по международной торговле, но в июне ее заявление было отклонено.

Автор: 

Кабмин (14023) Коломойский (1790) НПЗ (238) пошлина (398) Укртатнафта (77) дизтопливо (66) Минэнерго (362)


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Топ комментарии
+21
Коломойский стал основным бенефициаром пошлин на дизтопливо, - СМИ - Цензор.НЕТ 3022
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21.08.2020 11:58
+19
Коломойский стал основным бенефициаром пошлин на дизтопливо, - СМИ - Цензор.НЕТ 2934
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21.08.2020 11:59
+14
Коломойський став основним бенефіціаром мит на дизпаливо, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3207
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21.08.2020 12:20
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21.08.2020 11:57 Ответить
Коломойский стал основным бенефициаром пошлин на дизтопливо, - СМИ - Цензор.НЕТ 3022
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21.08.2020 11:58 Ответить
У яких футболках ходять діти Коломойського?
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21.08.2020 11:58 Ответить
Коломойский стал основным бенефициаром пошлин на дизтопливо, - СМИ - Цензор.НЕТ 2934
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21.08.2020 11:59 Ответить
Коломойський став основним бенефіціаром мит на дизпаливо, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3207
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21.08.2020 12:20 Ответить
Передайте КО чтобы зарплату рабочим поднял, а то получают десять тыщ, на вредном производстве, которое уже вдруг не вредное стало.
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21.08.2020 12:00 Ответить
Да вы уж как то определитесь, торговля на крови или нет? Нужно поддерживать своего производителя или нет? У Коломойского НПЗ, так постройте еще три, создайте конкуренцию, а то прекрасный выбор, дешевый бенз или кацапский или Белорусский из кацапской нефти...
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21.08.2020 12:00 Ответить
А ты думаеш какой у Бени бензин? Из какой нефти? Не украинской и европейской уж точно.
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21.08.2020 12:03 Ответить
А Укрнафта нефть не добывает, и где ее перерабатывают? Ты в своем дурдоме хоть газетки почитывай, готовься лучше...
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21.08.2020 12:06 Ответить
Добыча укрнафты дай Бог чтобы десятую часть потребностей покрывала.
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21.08.2020 12:09 Ответить
Блин, вы откуда лезете то? Идите полем со своей нефтью, вопрос о переработке в Украине , и высокой добавленной стоимости, а где эту грязь взять , сейчас проблем нет.
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21.08.2020 12:12 Ответить
А разве не ты о добываемой укрнафтой жиже вспоминал?А насчёт добавленной стоимости,то Игорь Валерьевич,как честнейший в мире бизнесмен,всю без остатка отдаст ее украинскому бюджету.😀
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21.08.2020 12:18 Ответить
Покупай в рашке если тебе так хочется, это при Порохе торговали на крови, а теперь все можно.
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21.08.2020 12:20 Ответить
Посмотри кому принадлежит Укрнафта и уже потом расказивай сказочки. Во тебе ссылка ксати https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B0 Хозяин Укрнафти
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21.08.2020 12:11 Ответить
НАК Нефтегаз и Приват, что, газетку прочитал?
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21.08.2020 12:14 Ответить
Вы не слишком огорчитесь, если я открою страшную тайну. От нефти, в плане добычи, в Укрнафте уже давно осталось только название. Заметьте, непосредственно Беня приложил к этому свои волосатые ручонки. Зачем вкладываться в разработку и добычу когда ему братушки по трубе подгонят сколько надо. С трудом при Гройсмане вывели концерн из под пятки Бени так нет.......... все вернули на круги своя.
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21.08.2020 12:17 Ответить
Блин народ, купите мозги уже. Я написал, что нужно развивать свою переработку нефтепродуктов в Украине, и тут же куча ботов вылезла завывать как это плохо, и как нам нужен бенз из параши. Да идите вы нах...
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21.08.2020 12:22 Ответить
Мозгов Вам не хватает. Беня значит не барыжит на крови покупая напрямую нефть у кацапов? А вот самые страшные кровавые те кто импортирует нефтепродукту у Беларуси и Литвы.Я собственно говоря во всем вашем бреде отреагировала на эту фраз на нее и отвечала. А мощностей у нас выше крыши для переработок. Вот только Беня их классически похоронил.
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21.08.2020 12:35 Ответить
А они думают наверное, что Беня нефть из воздуха перегоняет.
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21.08.2020 12:07 Ответить
Какой бензин? Херовый. Если тебе машину не жалко или на жигуле ездишь - можешь лить.
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21.08.2020 12:10 Ответить
Укртатнафта сейчас работает на украинской, азербайджанской и американской нефти.
https://thepage-ua.cdn.ampproject.org/v/s/thepage.ua/news/ukraina-uvelichivaet-zakupku-amerikanskoj-nefti/amp?amp_js_v=a3&amp_gsa=1&usqp=mq331AQFKAGwASA%3D#aoh=15980162179109&amp_ct=1598016252403&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=%D0%A1%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2Fthepage.ua%2Fnews%2Fukraina-uvelichivaet-zakupku-amerikanskoj-nefti
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21.08.2020 16:27 Ответить
А что качается постройки НПЗ, думаешь Беня и зЕ будут сидеть и смотреть как конкуренти отбирают у не их их же куски мяса?
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21.08.2020 12:06 Ответить
Да это в вашей параше рельсы в два ряда, у нас цены на бензин из кремля не назначают.
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21.08.2020 12:08 Ответить
Цену на бензин нам назначает тот у кого Укрнафта. Тоесть Беня и его клоун. Или ты хочеш сказать что украинской нефти так много что ми можем жыть припевая и не зависеть от других стран.
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21.08.2020 12:14 Ответить
Не нравится бенз по 17 не Т&Т, покупай на ОККО по 25, чего пристал то?
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21.08.2020 12:18 Ответить
А Беня тот НПЗ строил?
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21.08.2020 12:14 Ответить
Скажи еще Ахметов строил меткомбинаты с Пинчуком, или Кравчук свои ракеты с ЯО за бусы кацапам отдал, а теперь куражится...
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21.08.2020 12:16 Ответить
Так Вы предлагаете по три комбината строить для конкуренции с каждым олигархом? И кто будет строить? Государство? Чтобы потом их опять кто-то прихватизировал?
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21.08.2020 12:39 Ответить
неожиданно, все таки свой личный президент есть. Хоть у кого-то закончилась эпоха бедности
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21.08.2020 12:04 Ответить
Коломойский стал основным бенефициаром пошлин на дизтопливо, - СМИ - Цензор.НЕТ 7859
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21.08.2020 12:06 Ответить
А 73% -- ким стали ?
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21.08.2020 12:08 Ответить
Коломойський став основним бенефіціаром мит на дизпаливо, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3237
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21.08.2020 12:11 Ответить
Коломойський став основним бенефіціаром мит на дизпаливо, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4544
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21.08.2020 12:11 Ответить
тем кем и были, долб.ами
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21.08.2020 12:11 Ответить
злой ТЫ !
Бубочке палки в колеса папередники вставляют !!!
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21.08.2020 12:13 Ответить
ага, Порох гад, лично бегает и свои батончики шоколадные подкладывает в фундамент "бальшойстройки"
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21.08.2020 12:18 Ответить
Коломойський став основним бенефіціаром мит на дизпаливо, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4291
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21.08.2020 12:12 Ответить
так вот кто спонсирует протесты в Белоруссии!!!)))
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21.08.2020 12:13 Ответить
Люди, называющие себя патриотами возмущаются, что ввели пошлину та товар из РФ. Просто замечательно!
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21.08.2020 12:15 Ответить
ой, вей! ви таки опять не правильно поняли всё.
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21.08.2020 12:20 Ответить
Если есть возможность компенсировать перебои поставок солярки из Белоруссии увеличением производства в Украине(даже на кременчугском НПЗ),чем увеличивать закупки у России,то чем же это плохо.Создаётся впечатление ,что плохо это не Украине,а тем кто делает деньги на российском бизнесе за счёт Украины.
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21.08.2020 12:20 Ответить
Кінець епохи бідності. Беня ж не олігарх і не барига і не мародер? Що по цьому поводу скаже пан жирнадупашвілі? А що пан рюкзаков, чи прокоментує його рюкзаконосець Грищенко? Нацсуки,Свободовці, Лещенкі, Наєми, Семенченки-Звіміни, Соболеви, Защеку,Параски... мовчать?
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21.08.2020 12:24 Ответить
Коломойский сохранил Украине кременчуцкий НПЗ,а где лисичанский,одесский,херсонский и ещё несколько НПЗ?.Благодаря Коломойскому ВСУ в 2014 и далшьше бесперебойно получали соляру и бензин.Об этом все забыли.И сейчас Бойки,мертвечуки ,порошенки ратуют за импорт из орды.Это нормально?.А что скажет Трамп?Введёт санкции против Украины?.А сКоломойским разговор короткий.Пока он монополист.АМКУ будет урезать егол апппетиты.А с заклятой ордой уже 6 лет завязать не могут.Даже соду пищевую импортируют.Раньше у нас было несколько содовых производств.А ведь это стратегический материал.Прочь от орды по всем направлениям!
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21.08.2020 12:25 Ответить
Интересно, а сколько ПриватБанков уже отбил Беня через Зелю благодаря преференциям по э/энергии, топливу, монопольному доению госдоли в Укрнафте, Укртатнафте и т.п. ???
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21.08.2020 12:31 Ответить
Вторая серия. Саша Стоматолог 2 (Бородатый)
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21.08.2020 13:11 Ответить
Одна надежда, на американский суд.
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21.08.2020 16:47 Ответить
Опа на - скоро и Рошен заберёт, а петю утопит в шоколаде. А там глядишь и Приват приплывёт в родную гавань. Вот будет хохма.
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21.08.2020 17:05 Ответить
 
 