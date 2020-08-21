Коломойський став основним бенефіціаром мит на дизпаливо, - ЗМІ

Завдяки введенню мит на імпорт дизельного палива Кременчуцький НПЗ Ігоря Коломойського збільшив випуск палива на половину, а підконтрольний йому перевалочний комплекс у порту Одеси підвищив завантаження в 3,5 раза.

Про це повідомляє видання "Економічна правда" в статті "Рикошет від білоруської кризи: чи загрожує Україні дефіцит нафтопродуктів".

"Виграли від цього рішення "зрозумілі" люди. За словами директора консалтингової групи "А-95" Сергія Куюна, після запровадження мит Кременчуцький НПЗ Ігоря Коломойського збільшив виробництво дизелю майже на половину, а контрольована групою "Приват" Одеська перевалка наростила обсяги в 3,5 раза", - пише видання.

У статті йдеться про те, що рішення Кабміну повторно, після їх скасування судом, ввести мита на імпорт дизпалива з Росії в розмірі 4% видається нелогічним, враховуючи ризик перебоїв з поставками з Білорусі, яка страйкує.

"На цьому фоні алогічним виглядає недавнє рішення Кабміну повторно запровадити мита на трубопровідний дизель з Росії, яке суд визнав незаконним.

Скасування спецмита, за словами учасників ринку, давало впевненість, що потенційні втрати білоруських обсягів пального можна буде замінити постачаннями по трубі. Однак рішення ухвалене", - зазначає автор статті Микола Топалов.

Раніше повідомлялося, що в липні частка Кременчуцького НПЗ (компанія "Укртатнафта") в загальному виробництві дизпалива в країні зросла до 93%.

Нагадаємо, на початку липня "Укртатнафта" звернулася до Міністерства енергетики з проханням ввести мита на імпорт дизельного палива в розмірі 8,46% з 1 серпня 2020 р. Це прохання не було підтримано експертною радою при Міністерстві енергетики.

За оцінками "Нафтогазової асоціації України", введення мит на вимогу "Укртатнафти" призведе до зростання цін і збитків економіки на рівні 11 млрд гривень на рік. Також обмеження на імпорт може зруйнувати диверсифіковану систему поставок палива на український ринок і посилити монополізацію групи "Приват" як власника Кременчуцького НПЗ.

Це вже друга спроба ПАТ "Укртатнафта" обмежити імпорт нафтопродуктів з початку поточного року. Ще в січні компанія звернулася з відповідним проханням до Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі, але в червні її заяву було відхилено.