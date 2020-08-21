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Коломойський став основним бенефіціаром мит на дизпаливо, - ЗМІ

Коломойський став основним бенефіціаром мит на дизпаливо, - ЗМІ

Завдяки введенню мит на імпорт дизельного палива Кременчуцький НПЗ Ігоря Коломойського збільшив випуск палива на половину, а підконтрольний йому перевалочний комплекс у порту Одеси підвищив завантаження в 3,5 раза.

Про це повідомляє видання "Економічна правда" в статті "Рикошет від білоруської кризи: чи загрожує Україні дефіцит нафтопродуктів".

"Виграли від цього рішення "зрозумілі" люди. За словами директора консалтингової групи "А-95" Сергія Куюна, після запровадження мит Кременчуцький НПЗ Ігоря Коломойського збільшив виробництво дизелю майже на половину, а контрольована групою "Приват" Одеська перевалка наростила обсяги в 3,5 раза", - пише видання.

У статті йдеться про те, що рішення Кабміну повторно, після їх скасування судом, ввести мита на імпорт дизпалива з Росії в розмірі 4% видається нелогічним, враховуючи ризик перебоїв з поставками з Білорусі, яка страйкує.

"На цьому фоні алогічним виглядає недавнє рішення Кабміну повторно запровадити мита на трубопровідний дизель з Росії, яке суд визнав незаконним.

Скасування спецмита, за словами учасників ринку, давало впевненість, що потенційні втрати білоруських обсягів пального можна буде замінити постачаннями по трубі. Однак рішення ухвалене", - зазначає автор статті Микола Топалов.

Раніше повідомлялося, що в липні частка Кременчуцького НПЗ (компанія "Укртатнафта") в загальному виробництві дизпалива в країні зросла до 93%.

Нагадаємо, на початку липня "Укртатнафта" звернулася до Міністерства енергетики з проханням ввести мита на імпорт дизельного палива в розмірі 8,46% з 1 серпня 2020 р. Це прохання не було підтримано експертною радою при Міністерстві енергетики.

За оцінками "Нафтогазової асоціації України", введення мит на вимогу "Укртатнафти" призведе до зростання цін і збитків економіки на рівні 11 млрд гривень на рік. Також обмеження на імпорт може зруйнувати диверсифіковану систему поставок палива на український ринок і посилити монополізацію групи "Приват" як власника Кременчуцького НПЗ.

Це вже друга спроба ПАТ "Укртатнафта" обмежити імпорт нафтопродуктів з початку поточного року. Ще в січні компанія звернулася з відповідним проханням до Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі, але в червні її заяву було відхилено.

Автор: 

Кабмін (14057) Коломойський (3121) НПЗ (587) мито (914) Укртатнафта (271) дизпаливо (1333) Міненерго (1398)


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Топ коментарі
+21
Коломойский стал основным бенефициаром пошлин на дизтопливо, - СМИ - Цензор.НЕТ 3022
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21.08.2020 11:58
+19
Коломойский стал основным бенефициаром пошлин на дизтопливо, - СМИ - Цензор.НЕТ 2934
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21.08.2020 11:59
+14
Коломойський став основним бенефіціаром мит на дизпаливо, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3207
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21.08.2020 12:20
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21.08.2020 11:57 Відповісти
Коломойский стал основным бенефициаром пошлин на дизтопливо, - СМИ - Цензор.НЕТ 3022
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21.08.2020 11:58 Відповісти
У яких футболках ходять діти Коломойського?
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21.08.2020 11:58 Відповісти
Коломойский стал основным бенефициаром пошлин на дизтопливо, - СМИ - Цензор.НЕТ 2934
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21.08.2020 11:59 Відповісти
Коломойський став основним бенефіціаром мит на дизпаливо, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3207
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21.08.2020 12:20 Відповісти
Передайте КО чтобы зарплату рабочим поднял, а то получают десять тыщ, на вредном производстве, которое уже вдруг не вредное стало.
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21.08.2020 12:00 Відповісти
Да вы уж как то определитесь, торговля на крови или нет? Нужно поддерживать своего производителя или нет? У Коломойского НПЗ, так постройте еще три, создайте конкуренцию, а то прекрасный выбор, дешевый бенз или кацапский или Белорусский из кацапской нефти...
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21.08.2020 12:00 Відповісти
А ты думаеш какой у Бени бензин? Из какой нефти? Не украинской и европейской уж точно.
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21.08.2020 12:03 Відповісти
А Укрнафта нефть не добывает, и где ее перерабатывают? Ты в своем дурдоме хоть газетки почитывай, готовься лучше...
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21.08.2020 12:06 Відповісти
Добыча укрнафты дай Бог чтобы десятую часть потребностей покрывала.
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21.08.2020 12:09 Відповісти
Блин, вы откуда лезете то? Идите полем со своей нефтью, вопрос о переработке в Украине , и высокой добавленной стоимости, а где эту грязь взять , сейчас проблем нет.
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21.08.2020 12:12 Відповісти
А разве не ты о добываемой укрнафтой жиже вспоминал?А насчёт добавленной стоимости,то Игорь Валерьевич,как честнейший в мире бизнесмен,всю без остатка отдаст ее украинскому бюджету.😀
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21.08.2020 12:18 Відповісти
Покупай в рашке если тебе так хочется, это при Порохе торговали на крови, а теперь все можно.
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21.08.2020 12:20 Відповісти
Посмотри кому принадлежит Укрнафта и уже потом расказивай сказочки. Во тебе ссылка ксати https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B0 Хозяин Укрнафти
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21.08.2020 12:11 Відповісти
НАК Нефтегаз и Приват, что, газетку прочитал?
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21.08.2020 12:14 Відповісти
Вы не слишком огорчитесь, если я открою страшную тайну. От нефти, в плане добычи, в Укрнафте уже давно осталось только название. Заметьте, непосредственно Беня приложил к этому свои волосатые ручонки. Зачем вкладываться в разработку и добычу когда ему братушки по трубе подгонят сколько надо. С трудом при Гройсмане вывели концерн из под пятки Бени так нет.......... все вернули на круги своя.
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21.08.2020 12:17 Відповісти
Блин народ, купите мозги уже. Я написал, что нужно развивать свою переработку нефтепродуктов в Украине, и тут же куча ботов вылезла завывать как это плохо, и как нам нужен бенз из параши. Да идите вы нах...
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21.08.2020 12:22 Відповісти
Мозгов Вам не хватает. Беня значит не барыжит на крови покупая напрямую нефть у кацапов? А вот самые страшные кровавые те кто импортирует нефтепродукту у Беларуси и Литвы.Я собственно говоря во всем вашем бреде отреагировала на эту фраз на нее и отвечала. А мощностей у нас выше крыши для переработок. Вот только Беня их классически похоронил.
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21.08.2020 12:35 Відповісти
А они думают наверное, что Беня нефть из воздуха перегоняет.
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21.08.2020 12:07 Відповісти
Какой бензин? Херовый. Если тебе машину не жалко или на жигуле ездишь - можешь лить.
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21.08.2020 12:10 Відповісти
Укртатнафта сейчас работает на украинской, азербайджанской и американской нефти.
https://thepage-ua.cdn.ampproject.org/v/s/thepage.ua/news/ukraina-uvelichivaet-zakupku-amerikanskoj-nefti/amp?amp_js_v=a3&amp_gsa=1&usqp=mq331AQFKAGwASA%3D#aoh=15980162179109&amp_ct=1598016252403&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=%D0%A1%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2Fthepage.ua%2Fnews%2Fukraina-uvelichivaet-zakupku-amerikanskoj-nefti
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21.08.2020 16:27 Відповісти
А что качается постройки НПЗ, думаешь Беня и зЕ будут сидеть и смотреть как конкуренти отбирают у не их их же куски мяса?
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21.08.2020 12:06 Відповісти
Да это в вашей параше рельсы в два ряда, у нас цены на бензин из кремля не назначают.
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21.08.2020 12:08 Відповісти
Цену на бензин нам назначает тот у кого Укрнафта. Тоесть Беня и его клоун. Или ты хочеш сказать что украинской нефти так много что ми можем жыть припевая и не зависеть от других стран.
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21.08.2020 12:14 Відповісти
Не нравится бенз по 17 не Т&Т, покупай на ОККО по 25, чего пристал то?
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21.08.2020 12:18 Відповісти
А Беня тот НПЗ строил?
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21.08.2020 12:14 Відповісти
Скажи еще Ахметов строил меткомбинаты с Пинчуком, или Кравчук свои ракеты с ЯО за бусы кацапам отдал, а теперь куражится...
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21.08.2020 12:16 Відповісти
Так Вы предлагаете по три комбината строить для конкуренции с каждым олигархом? И кто будет строить? Государство? Чтобы потом их опять кто-то прихватизировал?
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21.08.2020 12:39 Відповісти
неожиданно, все таки свой личный президент есть. Хоть у кого-то закончилась эпоха бедности
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21.08.2020 12:04 Відповісти
Коломойский стал основным бенефициаром пошлин на дизтопливо, - СМИ - Цензор.НЕТ 7859
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21.08.2020 12:06 Відповісти
А 73% -- ким стали ?
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21.08.2020 12:08 Відповісти
Коломойський став основним бенефіціаром мит на дизпаливо, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3237
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21.08.2020 12:11 Відповісти
Коломойський став основним бенефіціаром мит на дизпаливо, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4544
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21.08.2020 12:11 Відповісти
тем кем и были, долб.ами
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21.08.2020 12:11 Відповісти
злой ТЫ !
Бубочке палки в колеса папередники вставляют !!!
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21.08.2020 12:13 Відповісти
ага, Порох гад, лично бегает и свои батончики шоколадные подкладывает в фундамент "бальшойстройки"
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21.08.2020 12:18 Відповісти
Коломойський став основним бенефіціаром мит на дизпаливо, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4291
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21.08.2020 12:12 Відповісти
так вот кто спонсирует протесты в Белоруссии!!!)))
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21.08.2020 12:13 Відповісти
Люди, называющие себя патриотами возмущаются, что ввели пошлину та товар из РФ. Просто замечательно!
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21.08.2020 12:15 Відповісти
ой, вей! ви таки опять не правильно поняли всё.
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21.08.2020 12:20 Відповісти
Если есть возможность компенсировать перебои поставок солярки из Белоруссии увеличением производства в Украине(даже на кременчугском НПЗ),чем увеличивать закупки у России,то чем же это плохо.Создаётся впечатление ,что плохо это не Украине,а тем кто делает деньги на российском бизнесе за счёт Украины.
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21.08.2020 12:20 Відповісти
Кінець епохи бідності. Беня ж не олігарх і не барига і не мародер? Що по цьому поводу скаже пан жирнадупашвілі? А що пан рюкзаков, чи прокоментує його рюкзаконосець Грищенко? Нацсуки,Свободовці, Лещенкі, Наєми, Семенченки-Звіміни, Соболеви, Защеку,Параски... мовчать?
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21.08.2020 12:24 Відповісти
Коломойский сохранил Украине кременчуцкий НПЗ,а где лисичанский,одесский,херсонский и ещё несколько НПЗ?.Благодаря Коломойскому ВСУ в 2014 и далшьше бесперебойно получали соляру и бензин.Об этом все забыли.И сейчас Бойки,мертвечуки ,порошенки ратуют за импорт из орды.Это нормально?.А что скажет Трамп?Введёт санкции против Украины?.А сКоломойским разговор короткий.Пока он монополист.АМКУ будет урезать егол апппетиты.А с заклятой ордой уже 6 лет завязать не могут.Даже соду пищевую импортируют.Раньше у нас было несколько содовых производств.А ведь это стратегический материал.Прочь от орды по всем направлениям!
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21.08.2020 12:25 Відповісти
Интересно, а сколько ПриватБанков уже отбил Беня через Зелю благодаря преференциям по э/энергии, топливу, монопольному доению госдоли в Укрнафте, Укртатнафте и т.п. ???
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21.08.2020 12:31 Відповісти
Вторая серия. Саша Стоматолог 2 (Бородатый)
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21.08.2020 13:11 Відповісти
Одна надежда, на американский суд.
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21.08.2020 16:47 Відповісти
Опа на - скоро и Рошен заберёт, а петю утопит в шоколаде. А там глядишь и Приват приплывёт в родную гавань. Вот будет хохма.
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21.08.2020 17:05 Відповісти
 
 