Отсутствие убытков по делу "Роттердам +" лишает его судебной перспективы, - адвокат

Отсутствие документально подтвержденных убытков и пострадавших от действия формулы "Роттердам +" лишает это дело любой судебной перспективы.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил адвокат стороны защиты Артем Трекке, пишет Гордон.

"Поскольку ни одно из экспертных заключений не подтверждает, что действительно применение формулы "Роттердам +" нанесло кому-то ущерб - не может быть и речи о юридической ответственности любого лица. В таком случае никакой судебной перспективы дело не имеет", - сообщил адвокат.

Он отметил, что наличие вреда и потерпевшего, которому он причинен, является одним из основных признаков состава преступления. Отсутствие одного из таких признаков - говорит вообще об отсутствии преступления в действиях лиц.

Трекке напомнил, что с начала расследования был проведен ряд как украинских, так и международных экспертиз и исследований, которые указали, что ущерба, который мог быть причинен потребителям, не было.

"Кроме того, в выводах и рецензиях предоставленных к материалам уголовного производства опровергается положение единого вывода стороны обвинения, которые не подтвердились расчетно", - добавил Артем Трекке.

Напомним, 8 августа истек срок досудебного расследования по делу "Роттердам +". НАБУ и САП не смогли направить дело в суд и остановили расследование на неопределенное время.

НАБУ и лично глава бюро Артем Сытник признали, что следствию не удалось экспертно подтвердить наличие убытков. 20 августа сразу несколько независимых друг от друга источников сообщили, что финальная экспертиза по делу "Роттердам +", выполненная Службой безопасности Украины, не подтвердила наличие убытков от действия формулы.

Ранее ряд других государственных экспертиз, в том числе по обращению НАБУ, также установили отсутствие каких-либо убытков от действия формулы. Обоснованность формулы подтвердили украинские государственные и международные экспертные институты, которые проводили экспертизы по заказу стороны защиты.

Расследование по делу "Роттердам +" началось в марте 2017 года. В нем принимали участие 15 детективов и 7 прокуроров. Общие расходы государственного бюджета на проведение расследования составили 96 млн грн, по оценкам экс-главы НКРЕКУ Дмитрия Вовка.

Формула "Роттердам +" действовала для расчета стоимости угля при установлении прогнозной оптовой цены электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула была отменена с 1 июля 2019 г. с введением рынка электроэнергии.