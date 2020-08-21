Отсутствие убытков по делу "Роттердам +" лишает его судебной перспективы, - адвокат
Отсутствие документально подтвержденных убытков и пострадавших от действия формулы "Роттердам +" лишает это дело любой судебной перспективы.
Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил адвокат стороны защиты Артем Трекке, пишет Гордон.
"Поскольку ни одно из экспертных заключений не подтверждает, что действительно применение формулы "Роттердам +" нанесло кому-то ущерб - не может быть и речи о юридической ответственности любого лица. В таком случае никакой судебной перспективы дело не имеет", - сообщил адвокат.
Он отметил, что наличие вреда и потерпевшего, которому он причинен, является одним из основных признаков состава преступления. Отсутствие одного из таких признаков - говорит вообще об отсутствии преступления в действиях лиц.
Трекке напомнил, что с начала расследования был проведен ряд как украинских, так и международных экспертиз и исследований, которые указали, что ущерба, который мог быть причинен потребителям, не было.
"Кроме того, в выводах и рецензиях предоставленных к материалам уголовного производства опровергается положение единого вывода стороны обвинения, которые не подтвердились расчетно", - добавил Артем Трекке.
Напомним, 8 августа истек срок досудебного расследования по делу "Роттердам +". НАБУ и САП не смогли направить дело в суд и остановили расследование на неопределенное время.
НАБУ и лично глава бюро Артем Сытник признали, что следствию не удалось экспертно подтвердить наличие убытков. 20 августа сразу несколько независимых друг от друга источников сообщили, что финальная экспертиза по делу "Роттердам +", выполненная Службой безопасности Украины, не подтвердила наличие убытков от действия формулы.
Ранее ряд других государственных экспертиз, в том числе по обращению НАБУ, также установили отсутствие каких-либо убытков от действия формулы. Обоснованность формулы подтвердили украинские государственные и международные экспертные институты, которые проводили экспертизы по заказу стороны защиты.
Расследование по делу "Роттердам +" началось в марте 2017 года. В нем принимали участие 15 детективов и 7 прокуроров. Общие расходы государственного бюджета на проведение расследования составили 96 млн грн, по оценкам экс-главы НКРЕКУ Дмитрия Вовка.
Формула "Роттердам +" действовала для расчета стоимости угля при установлении прогнозной оптовой цены электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула была отменена с 1 июля 2019 г. с введением рынка электроэнергии.
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Чого ще не у владі на Банковій? Та хоч у будь-якій, хоча би ОСББ...
Чи не тому що - дебіл?
И так, газовые угли не подходят для украинских ТЭС, так же как дизтопливо не подходит к бензиновому двигателю, от слова совсем. На газовых углях работают только те ТЭС, которые изначально проектировались под это, или в процессе модернизации перешли на другой тип топлива. Но это очень дорогостоящий проект. Это как поменять бензиновый двигатель автомобиля на дизельный. Проще купить новый.
В три смены? За пайку? Было уже. Ты коммунист Игорек? Или просто идиот? Попробуй такое устроить, и я, вместо того, чтобы отстреливать кацапов, приду и выпущу кишки тебе, при большом скоплении народа, медленно и с садистским удовольствием, что бы другим не повадно было.
Но мы отклонились от темы, мокания тебя мордой в дерьмо. И так, Ты утверждал, что украинский уголь в три раза дешевле "Роттердама" но это ложь! Мы выяснили, что уголь марок Г, ДГ государство покупало по цене 2076 грн. (фактически, цена плюс дотация), что же касается антрацитов, то там цена колебалась от 3200 до 3800 за тонну. А цену "Роттердама" ты озвучил сам - 2900. Так где же выкачка миллиардов?!!! И так, Игорек, ты либо дурак, либо...да впрочем без "либо".
Хоть шото из той дичи шо им втирали перед виборами оказалось правдой?
Ба ! Більше того,ввели аналогічну формулу по газу " Амстердам +" !!!
Так.лошкам з відкритими дзьобами весь час брехали ЗМІ Коломойського і його дружків.Новина.
А тут якісь адвокати ,якісь незрозумілі розрахунки вимагають !