Відсутність збитків у справі "Роттердам+" позбавляє її судової перспективи, - адвокат
Відсутність документально підтверджених збитків і постраждалих від дії формули "Роттердам+" позбавляє цю справу будь-якої судової перспективи.
Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив адвокат сторони захисту Артем Трекке, пише Гордон.
"Оскільки жоден з експертних висновків не підтверджує, що дійсно застосування формули "Роттердам+" завдало комусь збитків - не може бути і мови про юридичну відповідальність будь-якої особи. У такому випадку жодної судової перспективи справа не має", - повідомив адвокат.
Він наголосив, що наявність шкоди та потерпілого, якому її завдано, є одним із основних ознак складу злочину. Відсутність однієї з таких ознак - свідчить взагалі про відсутність злочину у діях осіб.
Трекке нагадав, що від початку розслідування було проведено низку як українських так і міжнародних експертиз та досліджень, які вказали, що жодних збитків, котрі могли бути заподіяні споживачам, не було.
"Крім того, у висновках та рецензіях наданих до матеріалів кримінального провадження спростовується положення єдиного висновку сторони обвинувачення, які не підтвердились розрахунково", - додав Артем Трекке.
Нагадаємо, 8 серпня сплив термін досудового розслідування у справі "Роттердам+". НАБУ та САП не змогли спрямувати справу до суду і зупинили розслідування на невизначений час. НАБУ та особисто очільник бюро Артем Ситник визнали, що слідству не вдалося експертно підтвердили наявність збитків. 20 серпня відразу кілька незалежних один від одного джерел повідомили, що фінальна експертиза в справі "Роттердам+", виконана Службою безпеки України, не підтвердила наявність збитків від дії формули.
Раніше низка інших державних експертиз, в тому числі за зверненням НАБУ, також встановили відсутність будь-яких збитків від дії формули. Обґрунтованість формули підтвердили українські державні і міжнародні експертні інститути, які проводили експертизи на замовлення сторони захисту.
Розслідування у справі "Роттердам+" розпочалося в березні 2017 року. В ньому брали участь 15 детективів і 7 прокурорів. Загальні витрати державного бюджету на проведення розслідування склали 96 млн грн, за оцінками екс-голови НКРЕКП Дмитра Вовка.
Формула "Роттердам +" діяла для розрахунку вартості вугілля при встановленні прогнозної оптової ціни електроенергії виключно для промислових споживачів в період 2016-2019 років. Вона передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула була скасована з 1 липня 2019 з введенням ринку електроенергії.
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Чого ще не у владі на Банковій? Та хоч у будь-якій, хоча би ОСББ...
Чи не тому що - дебіл?
И так, газовые угли не подходят для украинских ТЭС, так же как дизтопливо не подходит к бензиновому двигателю, от слова совсем. На газовых углях работают только те ТЭС, которые изначально проектировались под это, или в процессе модернизации перешли на другой тип топлива. Но это очень дорогостоящий проект. Это как поменять бензиновый двигатель автомобиля на дизельный. Проще купить новый.
В три смены? За пайку? Было уже. Ты коммунист Игорек? Или просто идиот? Попробуй такое устроить, и я, вместо того, чтобы отстреливать кацапов, приду и выпущу кишки тебе, при большом скоплении народа, медленно и с садистским удовольствием, что бы другим не повадно было.
Но мы отклонились от темы, мокания тебя мордой в дерьмо. И так, Ты утверждал, что украинский уголь в три раза дешевле "Роттердама" но это ложь! Мы выяснили, что уголь марок Г, ДГ государство покупало по цене 2076 грн. (фактически, цена плюс дотация), что же касается антрацитов, то там цена колебалась от 3200 до 3800 за тонну. А цену "Роттердама" ты озвучил сам - 2900. Так где же выкачка миллиардов?!!! И так, Игорек, ты либо дурак, либо...да впрочем без "либо".
Хоть шото из той дичи шо им втирали перед виборами оказалось правдой?
Ба ! Більше того,ввели аналогічну формулу по газу " Амстердам +" !!!
Так.лошкам з відкритими дзьобами весь час брехали ЗМІ Коломойського і його дружків.Новина.
А тут якісь адвокати ,якісь незрозумілі розрахунки вимагають !