Відсутність збитків у справі "Роттердам+" позбавляє її судової перспективи, - адвокат

Відсутність документально підтверджених збитків і постраждалих від дії формули "Роттердам+" позбавляє цю справу будь-якої судової перспективи.

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив адвокат сторони захисту Артем Трекке, пише Гордон.

"Оскільки жоден з експертних висновків не підтверджує, що дійсно застосування формули "Роттердам+" завдало комусь збитків - не може бути і мови про юридичну відповідальність будь-якої особи. У такому випадку жодної судової перспективи справа не має", - повідомив адвокат.

Він наголосив, що наявність шкоди та потерпілого, якому її завдано, є одним із основних ознак складу злочину. Відсутність однієї з таких ознак - свідчить взагалі про відсутність злочину у діях осіб.

Трекке нагадав, що від початку розслідування було проведено низку як українських так і міжнародних експертиз та досліджень, які вказали, що жодних збитків, котрі могли бути заподіяні споживачам, не було.

"Крім того, у висновках та рецензіях наданих до матеріалів кримінального провадження спростовується положення єдиного висновку сторони обвинувачення, які не підтвердились розрахунково", - додав Артем Трекке.

Нагадаємо, 8 серпня сплив термін досудового розслідування у справі "Роттердам+". НАБУ та САП не змогли спрямувати справу до суду і зупинили розслідування на невизначений час. НАБУ та особисто очільник бюро Артем Ситник визнали, що слідству не вдалося експертно підтвердили наявність збитків. 20 серпня відразу кілька незалежних один від одного джерел повідомили, що фінальна експертиза в справі "Роттердам+", виконана Службою безпеки України, не підтвердила наявність збитків від дії формули.

Раніше низка інших державних експертиз, в тому числі за зверненням НАБУ, також встановили відсутність будь-яких збитків від дії формули. Обґрунтованість формули підтвердили українські державні і міжнародні експертні інститути, які проводили експертизи на замовлення сторони захисту.

Розслідування у справі "Роттердам+" розпочалося в березні 2017 року. В ньому брали участь 15 детективів і 7 прокурорів. Загальні витрати державного бюджету на проведення розслідування склали 96 млн грн, за оцінками екс-голови НКРЕКП Дмитра Вовка.

Формула "Роттердам +" діяла для розрахунку вартості вугілля при встановленні прогнозної оптової ціни електроенергії виключно для промислових споживачів в період 2016-2019 років. Вона передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула була скасована з 1 липня 2019 з введенням ринку електроенергії.