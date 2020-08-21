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Відсутність збитків у справі "Роттердам+" позбавляє її судової перспективи, - адвокат

Відсутність збитків у справі

Відсутність документально підтверджених збитків і постраждалих від дії формули "Роттердам+" позбавляє цю справу будь-якої судової перспективи.

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив адвокат сторони захисту Артем Трекке, пише Гордон.

"Оскільки жоден з експертних висновків не підтверджує, що дійсно застосування формули "Роттердам+" завдало комусь збитків - не може бути і мови про юридичну відповідальність будь-якої особи. У такому випадку жодної судової перспективи справа не має", - повідомив адвокат.

Він наголосив, що наявність шкоди та потерпілого, якому її завдано, є одним із основних ознак складу злочину. Відсутність однієї з таких ознак - свідчить взагалі про відсутність злочину у діях осіб.

Трекке нагадав, що від початку розслідування було проведено низку як українських так і міжнародних експертиз та досліджень, які вказали, що жодних збитків, котрі могли бути заподіяні споживачам, не було.

"Крім того, у висновках та рецензіях наданих до матеріалів кримінального провадження спростовується положення єдиного висновку сторони обвинувачення, які не підтвердились розрахунково", - додав Артем Трекке.

Нагадаємо, 8 серпня сплив термін досудового розслідування у справі "Роттердам+". НАБУ та САП не змогли спрямувати справу до суду і зупинили розслідування на невизначений час. НАБУ та особисто очільник бюро Артем Ситник визнали, що слідству не вдалося експертно підтвердили наявність збитків. 20 серпня відразу кілька незалежних один від одного джерел повідомили, що фінальна експертиза в справі "Роттердам+", виконана Службою безпеки України, не підтвердила наявність збитків від дії формули.

Раніше низка інших державних експертиз, в тому числі за зверненням НАБУ, також встановили відсутність будь-яких збитків від дії формули. Обґрунтованість формули підтвердили українські державні і міжнародні експертні інститути, які проводили експертизи на замовлення сторони захисту.

Розслідування у справі "Роттердам+" розпочалося в березні 2017 року. В ньому брали участь 15 детективів і 7 прокурорів. Загальні витрати державного бюджету на проведення розслідування склали 96 млн грн, за оцінками екс-голови НКРЕКП Дмитра Вовка.

Формула "Роттердам +" діяла для розрахунку вартості вугілля при встановленні прогнозної оптової ціни електроенергії виключно для промислових споживачів в період 2016-2019 років. Вона передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула була скасована з 1 липня 2019 з введенням ринку електроенергії.

Автор: 

НАБУ (5055) Вовк (185) Роттердам+ (297)


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Топ коментарі
+5
От как жить зебилам?
Хоть шото из той дичи шо им втирали перед виборами оказалось правдой?
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21.08.2020 12:28
+3
Микола Тріпак, в кишені не влізло, їм помагав виносити поштальон, ну який втора пройшов практику. Він здається і реальний Вальцман.
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21.08.2020 12:52
+2
Досить вже фальсифікацій. Є ціна вугілля українського видобутку, є ціна вугілля в Польщі. Україна мала перевести всі свої ТЕС на польське/західноукраїнське вугілля, яке в рази дешевше і виробляти електрику з дешевшої сировини! Бездіяльність влади порошенка в цьому питанні це злочин! порошенко нічого не зробив щоб забезпечити енергетичну безпеку держави і перевести ТЕС на вугілля яке є в наявності під боком і яке не коштує шалених грошей. Сам факт продовження використання антрациту, якого ми вже не мали і який потрібно було купляти у терористів, в ЮАР та США - це вже злочин! А схема Ротердам+ це лише оформлення цієї корупційної оборудки!
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21.08.2020 12:32
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21.08.2020 12:27 Відповісти
Досить вже фальсифікацій. Є ціна вугілля українського видобутку, є ціна вугілля в Польщі. Україна мала перевести всі свої ТЕС на польське/західноукраїнське вугілля, яке в рази дешевше і виробляти електрику з дешевшої сировини! Бездіяльність влади порошенка в цьому питанні це злочин! порошенко нічого не зробив щоб забезпечити енергетичну безпеку держави і перевести ТЕС на вугілля яке є в наявності під боком і яке не коштує шалених грошей. Сам факт продовження використання антрациту, якого ми вже не мали і який потрібно було купляти у терористів, в ЮАР та США - це вже злочин! А схема Ротердам+ це лише оформлення цієї корупційної оборудки!
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21.08.2020 12:32 Відповісти
забыл про офшоры и увеличение в 86 раз денег пороха. в 2018 потребление антрацита уменьшилось в 2.4 раза по сравнению с 17г. в 2016г как раз таки начали переоборудовать тэс на другие марки - на газовую группу .
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21.08.2020 13:23 Відповісти
Україна почала переходити на газове вугілля не тому що порошенко прийняв правильне рішення, а тому що путін усунув Ахметова від видобутку вугілля в ОРДЛО і почав вивозити цей крадений антрацит через росіїйський порт Азов на зовнішні ринки. Просто прийшлось Ахметову-порошенку звикати до нових умов. А судити порошенка потрібно за те що він 2014 року не розпочав переведення всіх ТЕС на газове вугілля яке видобувається в Західній Україні та Польщі і тоді блокада поставок антрациту зі сторони путіна, яка відбулась в 2018 році, не створила б загроз енергетичній безпеці України!
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21.08.2020 13:39 Відповісти
дебіл, а тобі навіть невідомо, що 90% ТЕС України є приватними; в тим не менше, 25%котлів, які працювали на антрациті, вже в 2016-му були переведені на газове вугілля...
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21.08.2020 16:13 Відповісти
Держава регулює роботу приватних та державних підприємств, тому якщо держава накаже переходити на інші ресурси - приватні компанії змушені будуть виконувати рішення державних органів влади! Проблеми в тім що держава в особі порошенка самоусунулась від прийняття рішень і за це порошенко має відповідати перед судом! Були всі можливості перевести енергетику на жорстке державне управління і не збільшувати тарифи на електрику під час війни та економічної кризи!
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21.08.2020 16:22 Відповісти
Игорек, ты идиот? Как и твой тезка? какой дурак тебе сказал, что уголь украинской добычи в разы дешевле "Ротердама"?
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21.08.2020 13:25 Відповісти
Вугілля українського видобутку в рази дешевше ніж антрацит який куплявся за цінами Роттердам+. В 2015 році Україна купляла вугілля на державних західноукраїнських шахтах по 1038 грн з ПДВ, а за формулою Роттердам+, яку ввели в 2016 році постачальникам вугілля від мафії сплачували по 2900 грн за тону!
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21.08.2020 14:01 Відповісти
Якби в 2014 році всі ТЕС були переведені та газове вугілля, що таки змушені були зробити в 2017-2018 році, після блокади перевезень з росії, то нам би взагалі не потрібно було платити за вугілля! На українських шахтах вугілля видобувається за державні дотації і тому питання ціни взагалі не стоїть - немає ціни як такої, платимо стільки скільки вважаємо за потрібне! А вугілля з Польщі можна було отримувати без грошей, під державні гарантії або по програмі підтримки України зі сторони ЄС. Формула Роттердам+ просто викачала з України мільярди доларів в кишені порошенка та Ахметова (путіна)!
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21.08.2020 15:17 Відповісти
Ты таки идиот. На западно-украинских шахтах добывают уголь марок Г, ДГ. Он изначально дешевле антрацитов АС, АМ, ну тех что ты привел по "Роттердаму", и не подходит (технологически) для наших ТЕС. Кроме того, следует помнить, что до "Роттердама", государство выплачивало дотации добывающим производствам, в размере 100% от цены продажи, так что твою цену в 1038 грн, с ПДВ, нужно умножить в двое. И прежде чем писать полный идиотизм о каких то карманах, узнай себестоимость одной тонны украинского угля. Хватит уже здесь пересказывать кремлевские методичьки, жри это дерьмо тихонько дома, в одиночестве.
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21.08.2020 15:34 Відповісти
Як це газове вугілля не підходить для наших ТЕС, якщо сьогодні газове вугілля успішно спалюється в енергоблоках українських ТЕС, в яких раніше спалювали антрацит? Так воно дешевше, воно просто дармове! Вводиться воєнний стан і люди працюють в три зміни за продуктові пайки і це потрібно було зробити в 2014 році, а не викачувати в кишені путіна мільярди доларів з економіки України! Ми шахти дотуємо незалежно від того скільки вони вугілля виробляють, отже потрібно було зробити щоб за ці дотації вироблялось максимальна кількість вугілля - поставити підвищений план всім державним шахтам та надати додаткову допомогу обладнанням та фахівцями, які виїхали з ОРДЛО! Взагалі потрібно було відкрити нові горизонти та шахти на Західній Україні і запросити туди шахтарів з ОРДЛО, щоб позбавити терористів соціальної підтримки шахтарського населення Донбасу! Це питання перемоги у війні, яке неможливо оцінити грошима!
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21.08.2020 15:42 Відповісти
ідіот сабаковський насучий... Допусти таких до влади...
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21.08.2020 16:14 Відповісти
Якби до влади прийшли професіонали та чесні політики, Україна давно вийшла б з економічної кризи, просто через те що влада перестала б красти гроші і віддавати мільярди з кишень українців в кишені олігархів та окупантів!
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21.08.2020 16:23 Відповісти
ти , дебіл - чесний?
Чого ще не у владі на Банковій? Та хоч у будь-якій, хоча би ОСББ...
Чи не тому що - дебіл?
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21.08.2020 19:32 Відповісти
Ого батенька! Да ты идиот по-круче знаменитого тезки Игоря L!
И так, газовые угли не подходят для украинских ТЭС, так же как дизтопливо не подходит к бензиновому двигателю, от слова совсем. На газовых углях работают только те ТЭС, которые изначально проектировались под это, или в процессе модернизации перешли на другой тип топлива. Но это очень дорогостоящий проект. Это как поменять бензиновый двигатель автомобиля на дизельный. Проще купить новый.
В три смены? За пайку? Было уже. Ты коммунист Игорек? Или просто идиот? Попробуй такое устроить, и я, вместо того, чтобы отстреливать кацапов, приду и выпущу кишки тебе, при большом скоплении народа, медленно и с садистским удовольствием, что бы другим не повадно было.
Но мы отклонились от темы, мокания тебя мордой в дерьмо. И так, Ты утверждал, что украинский уголь в три раза дешевле "Роттердама" но это ложь! Мы выяснили, что уголь марок Г, ДГ государство покупало по цене 2076 грн. (фактически, цена плюс дотация), что же касается антрацитов, то там цена колебалась от 3200 до 3800 за тонну. А цену "Роттердама" ты озвучил сам - 2900. Так где же выкачка миллиардов?!!! И так, Игорек, ты либо дурак, либо...да впрочем без "либо".
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22.08.2020 07:25 Відповісти
От как жить зебилам?
Хоть шото из той дичи шо им втирали перед виборами оказалось правдой?
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21.08.2020 12:28 Відповісти
Ликвидировать схему "Роттердам плюс" .- Зеленский выдвинул условия дебатов с Порошенко.3 апреля 2019 г./ Президент Владимир Зеленский считает своей заслугой отмену формулы расчета стоимости энергетического угля "Роттердам+". Об этом Зеленский заявил в видеоинтервью, опубликованном на YouTube-канале "Зе! Президент" , передают Українськi Новини./ Буратино кодлана Коломойского Зеленский гневно разоблачая "грабительскую" формулу Роттердам+ набрал миллионы голосов. Обманом. Как сто лет назад обещаниями светлого будущего украинцев обманул кодлан Ленина-Троцкого-Свердлова .
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21.08.2020 12:31 Відповісти
А скільки було крику по цьому питанню,як обкаківали в цьому Порошенко. То потрібно ПОСАДИТИ тих брехунів і їх замовників. І ТАК майже по кожному обвинувачені Порошенко--брехня, фейки, замовні статті і справи. Верніть Порошенко,бо Україна буде знищена і розвалена.
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21.08.2020 12:35 Відповісти
Формулы цен при рыночных отношениях это вообще абсурд.
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21.08.2020 12:38 Відповісти
Как это "отсутствие убытков"? А то что ВСЁ население страны из-за Ротердам+ понесло огромные, колоссальные убытки, это что, не в счёт? Как вообще понимать эту дебильную формулировку?
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21.08.2020 12:41 Відповісти
Куди те насєлєніє понєсло ? Трошки не в курсі,що формула "Роттердам +" перестала діяти ще за Гройсмана,в 2019,а реанімована і ДІЄ ДОСЬОГОДНІ вже за зеленої нечисті ?
Ба ! Більше того,ввели аналогічну формулу по газу " Амстердам +" !!!
Так.лошкам з відкритими дзьобами весь час брехали ЗМІ Коломойського і його дружків.Новина.
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21.08.2020 13:32 Відповісти
https://censor.net/user/393093 - видать, просто совок; який не сприймає наявність ринку та ринкових цін. Та й не віон один такий ідот тут. Подивись он, як рзшкварився https://censor.net/user/336463
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21.08.2020 16:20 Відповісти
Якщо бариги під проводом Пеці Вайцмана- рошенівського на рівному місці пограбували населення і набили свої кишені за схемами безпідставних тарифів, а при цьому не зазнади збитків, то так справа не має судової перспективи?
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21.08.2020 12:46 Відповісти
Микола Тріпак, в кишені не влізло, їм помагав виносити поштальон, ну який втора пройшов практику. Він здається і реальний Вальцман.
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21.08.2020 12:52 Відповісти
Это смотря как считать убытки - есть прямые, есть косвенные - считать нужно все, а не только то, что отображено в бухотчетности. Считать должны экономисты с нормальным образованием, а не недоучки с купленными дипломами и продажной душой.
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21.08.2020 12:51 Відповісти
Сцитник думав,що в нас вже як в рф:приніс висновок експерта фсб,й людина вже в тюрмі.
А тут якісь адвокати ,якісь незрозумілі розрахунки вимагають !
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21.08.2020 13:23 Відповісти
Это по-Зеленски+. Народ ободрали - ежик смеется, но КЕРУЄМО!
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21.08.2020 14:49 Відповісти
Конечно, для государства нет убытков. За все заплатили люди из своих кошельков.
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21.08.2020 17:11 Відповісти
 
 