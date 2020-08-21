Вторая волна коронавируса приведет к росту безработицы, - эксперт

По статистике Государственной службы занятости, в настоящее время ситуация на рынке труда несколько улучшится, однако следующая волна коронавируса может нанести значительный ущерб мировой экономике.

Поэтому Украине стоит ожидать еще больших потерь и новых сокращений рабочих мест. Если во время первой волны 17% от рабочей силы находились в состоянии скрытой безработицы, то в случае второй – эта цифра будет значительно выше, предупреждает Дарья Михайлишина, экономист Центра экономической стратегии, передает 24.

"Если раньше они могли выплачивать зарплаты сотрудникам даже если у них не было запаса прочности, и если будет вторая волна коронавируса, они будут вынуждены уволить этих работников. И если будут введены новые ограничения, то стоит ожидать нового уровня безработицы", – отмечает Михайлишина.

Чтобы преодолеть негативные тенденции на рынке труда, государство должно стимулировать бизнес. То есть уменьшить налоговую нагрузку, количество проверок и сделать кредитные ресурсы более доступными. Главное – поддерживать именно украинского производителя и способствовать расширению рынков сбыта.





