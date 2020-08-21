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Вторая волна коронавируса приведет к росту безработицы, - эксперт

Вторая волна коронавируса приведет к росту безработицы, - эксперт

По статистике Государственной службы занятости, в настоящее время ситуация на рынке труда несколько улучшится, однако следующая волна коронавируса может нанести значительный ущерб мировой экономике.

Поэтому Украине стоит ожидать еще больших потерь и новых сокращений рабочих мест. Если во время первой волны 17% от рабочей силы находились в состоянии скрытой безработицы, то в случае второй – эта цифра будет значительно выше, предупреждает Дарья Михайлишина, экономист Центра экономической стратегии, передает 24.

"Если раньше они могли выплачивать зарплаты сотрудникам даже если у них не было запаса прочности, и если будет вторая волна коронавируса, они будут вынуждены уволить этих работников. И если будут введены новые ограничения, то стоит ожидать нового уровня безработицы", – отмечает Михайлишина.

Чтобы преодолеть негативные тенденции на рынке труда, государство должно стимулировать бизнес. То есть уменьшить налоговую нагрузку, количество проверок и сделать кредитные ресурсы более доступными. Главное – поддерживать именно украинского производителя и способствовать расширению рынков сбыта.



Автор: 

безработица (451) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Капітан Очевидність.Якщо буде жорсткий карантин,то буде економічна катастрофа.
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21.08.2020 13:20
+3
21.08.20 13:09 Вторая волна коронавируса приведет к росту безработицы, - эксперт \\\\\\\\\\

Три пропущенных удара от Майка Тайсона - противник падает - "тоже "эксперт""

Спасибо, Капитан Очевиднодсть.
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21.08.2020 13:20
+2
не знаю, шо там должно уменьшать государство для поддержки бизнеса, но пока оно активно рассылает "письма счастья" оставшимся на плаву со скромной просьбой увеличить налоговую нагрузку, а то..., и предупреждает - вот придет 1 сентября (окончание карантинного запрета на проверки) - готовьте хлеб-соль...
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21.08.2020 13:17
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не знаю, шо там должно уменьшать государство для поддержки бизнеса, но пока оно активно рассылает "письма счастья" оставшимся на плаву со скромной просьбой увеличить налоговую нагрузку, а то..., и предупреждает - вот придет 1 сентября (окончание карантинного запрета на проверки) - готовьте хлеб-соль...
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21.08.2020 13:17 Ответить
Вторая волна - это выдумка Билла Гейтса, его план по сокращению населения. И если наши сатанисты его поддержат, то это будет пипец. Их вынесут из власти.
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21.08.2020 13:47 Ответить
А я думаю откуда дровишки. И тут ты с Гейтсом... сколько фсб платит за распространение фейков? Или ты просто тупое животное верящее в бредни московитов?
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21.08.2020 14:51 Ответить
Есипенко, у тебя на лбу написано - БОТ Билла Гейтса. Идти отсюда.
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21.08.2020 20:24 Ответить
Вот она, реформа медицины, психов повыпускали и они теперь про Гейтса пишут...
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21.08.2020 22:44 Ответить
это не волна приведет, а падение спроса и доходов работодателей. - делайте нормальную наводку.
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21.08.2020 13:19 Ответить
21.08.20 13:09 Вторая волна коронавируса приведет к росту безработицы, - эксперт \\\\\\\\\\

Три пропущенных удара от Майка Тайсона - противник падает - "тоже "эксперт""

Спасибо, Капитан Очевиднодсть.
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21.08.2020 13:20 Ответить
Да ерунда всё это. Годами как не работали так и не будут работать.
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21.08.2020 13:20 Ответить
Капітан Очевидність.Якщо буде жорсткий карантин,то буде економічна катастрофа.
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21.08.2020 13:20 Ответить
Как подфартило ЗЕплесени, всю тупость, бездарность, жадность и коррумпированность теперешней власти хорошо прикрывать коронавирусом. и судя по молчанию 73% ягнят -верят в голобородько
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21.08.2020 13:27 Ответить
Чувак, ты тупой! Если б это было только в Украине, то твои слова имели бы смысл, но ПАНДЕМИЯ не ЭПИДЕМИЯ! Попробуй своими куриными мозгами понять различия
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21.08.2020 14:52 Ответить
Зебил, не пандемия сокращает рабочие места, а глупая власть своими бездарными решениями! Да, во всем мире пандемия но такая экономическая #опа только в бывшем совке и там где правит диктатура. Включай ЗЕбильные мозги, чувак!
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21.08.2020 15:59 Ответить
Извини, я думал у тебя есть хотя бы куриные мозги, я ошибался... конечно это Зе виноват, что в мире пандемия и на ее фоне кризис из-за которого во всех странах увеличилась безработица... Однозначно во всем и всегда виноват ЗЕ.
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21.08.2020 17:02 Ответить
Назови мне страну, где из за пандемии безработица перевалила за 20% , как минимум каждый пятый трудоспособный? Бывший совок всякие Сев.Кореи с Венесуэлой не предлагать!
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21.08.2020 21:38 Ответить
Забавно, ты предлагаешь мне сравнить Украину которая по развитию не дотягивает до самых бедных стран евросоюза с развитыми странами? Скажи, а тебя в детстве по голове не били и в школе не учили, что для сравнения чего либо надо сначала привести к общему знаменателю?
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21.08.2020 22:43 Ответить
Ради тебя я немного погуглил, раз тебе интеллекта не хватает... https://www.cbsnews.com/news/coronavirus-economy-jerome-powell-federal-reserve-chairman-60-minutes/ читай и наслаждайся
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21.08.2020 22:50 Ответить
Что ты нагуглил, ЗЕбил? Прогноз председателя ФРС от мая месяца. И как он сбылся ? Давай уж тогда и прогнозы ЗЕосла про подолання эпохи бидности и прочие обещания.
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21.08.2020 23:33 Ответить
мда... интеллект у ботов на уровне улитки... не буду даже пытаться тебе хоть что-то еще объяснять, все равно уровня твоего образования не хватит... Продолжай и дальше со своего диванчика писать глупости.
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22.08.2020 12:11 Ответить
Что ты можешь объяснить? У тебя интеллект, как у осла оманского.
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22.08.2020 13:37 Ответить
Да даже у осла мозгов больше чем у тебя на много порядков
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22.08.2020 14:20 Ответить
Генерал Пиночетенко завершит липо-демию.
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21.08.2020 13:28 Ответить
Уходи!
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21.08.2020 13:29 Ответить
- Вы достаточно праздно выглядите для рабочего дня!
- А какой сегодня день?
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21.08.2020 13:35 Ответить
а у нас только первая набирает силу...или это уже третья если смотреть по статистике .Друга хвиля коронавірусу призведе до зростання безробіття, - експерт - Цензор.НЕТ 2437
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21.08.2020 14:07 Ответить
Треба зменьшувати держапарат. Забагато повсюди. Бізнесу грошей не вистачає всім заплатити. І не тільки в Україні. Штучний інтелект не гірше працюватиме.
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21.08.2020 14:15 Ответить
Эксперт твою ть ,,, я сам такой эксперт
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21.08.2020 17:57 Ответить
 
 