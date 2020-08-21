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Новини
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Друга хвиля коронавірусу призведе до зростання безробіття, - експерт

Друга хвиля коронавірусу призведе до зростання безробіття, - експерт

За статистикою Державної служби зайнятості, нині ситуація на ринку праці дещо покращується, проте наступна хвиля коронавірусу може завдати значної шкоди світовій економіці.

Відтак Україні варто очікувати ще більших втрат та нових скорочень робочих місць. Якщо під час першої хвилі 17% від робочої сили знаходились у стані прихованого безробіття, то у разі другої – ця цифра буде значно вищою, попереджає Дар'я Михайлишина, економіст Центру економічної стратегії, передає 24.

"Якщо раніше вони могли виплачувати зарплати співробітникам навіть якщо в них не було запасу міцності, і якщо буде друга хвиля коронавірусу, вони будуть змушені звільнити цих працівників. І якщо будуть ведені нові обмеження, то варто очікувати нового зростати рівня безробіття", – зазначає Михайлишина.

Щоб подолати негативні тенденції на ринку праці, держава має стимулювати бізнес. Тобто зменшити податкове навантаження, кількість перевірок та зробити кредитні ресурси більш доступними. Головне – підтримувати саме українського виробника та сприяти розширенню ринків збуту.



Автор: 

безробіття (542) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+4
Капітан Очевидність.Якщо буде жорсткий карантин,то буде економічна катастрофа.
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21.08.2020 13:20
+3
21.08.20 13:09 Вторая волна коронавируса приведет к росту безработицы, - эксперт \\\\\\\\\\

Три пропущенных удара от Майка Тайсона - противник падает - "тоже "эксперт""

Спасибо, Капитан Очевиднодсть.
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21.08.2020 13:20
+2
не знаю, шо там должно уменьшать государство для поддержки бизнеса, но пока оно активно рассылает "письма счастья" оставшимся на плаву со скромной просьбой увеличить налоговую нагрузку, а то..., и предупреждает - вот придет 1 сентября (окончание карантинного запрета на проверки) - готовьте хлеб-соль...
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21.08.2020 13:17
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не знаю, шо там должно уменьшать государство для поддержки бизнеса, но пока оно активно рассылает "письма счастья" оставшимся на плаву со скромной просьбой увеличить налоговую нагрузку, а то..., и предупреждает - вот придет 1 сентября (окончание карантинного запрета на проверки) - готовьте хлеб-соль...
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21.08.2020 13:17 Відповісти
Вторая волна - это выдумка Билла Гейтса, его план по сокращению населения. И если наши сатанисты его поддержат, то это будет пипец. Их вынесут из власти.
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21.08.2020 13:47 Відповісти
А я думаю откуда дровишки. И тут ты с Гейтсом... сколько фсб платит за распространение фейков? Или ты просто тупое животное верящее в бредни московитов?
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21.08.2020 14:51 Відповісти
Есипенко, у тебя на лбу написано - БОТ Билла Гейтса. Идти отсюда.
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21.08.2020 20:24 Відповісти
Вот она, реформа медицины, психов повыпускали и они теперь про Гейтса пишут...
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21.08.2020 22:44 Відповісти
это не волна приведет, а падение спроса и доходов работодателей. - делайте нормальную наводку.
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21.08.2020 13:19 Відповісти
21.08.20 13:09 Вторая волна коронавируса приведет к росту безработицы, - эксперт \\\\\\\\\\

Три пропущенных удара от Майка Тайсона - противник падает - "тоже "эксперт""

Спасибо, Капитан Очевиднодсть.
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21.08.2020 13:20 Відповісти
Да ерунда всё это. Годами как не работали так и не будут работать.
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21.08.2020 13:20 Відповісти
Капітан Очевидність.Якщо буде жорсткий карантин,то буде економічна катастрофа.
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21.08.2020 13:20 Відповісти
Как подфартило ЗЕплесени, всю тупость, бездарность, жадность и коррумпированность теперешней власти хорошо прикрывать коронавирусом. и судя по молчанию 73% ягнят -верят в голобородько
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21.08.2020 13:27 Відповісти
Чувак, ты тупой! Если б это было только в Украине, то твои слова имели бы смысл, но ПАНДЕМИЯ не ЭПИДЕМИЯ! Попробуй своими куриными мозгами понять различия
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21.08.2020 14:52 Відповісти
Зебил, не пандемия сокращает рабочие места, а глупая власть своими бездарными решениями! Да, во всем мире пандемия но такая экономическая #опа только в бывшем совке и там где правит диктатура. Включай ЗЕбильные мозги, чувак!
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21.08.2020 15:59 Відповісти
Извини, я думал у тебя есть хотя бы куриные мозги, я ошибался... конечно это Зе виноват, что в мире пандемия и на ее фоне кризис из-за которого во всех странах увеличилась безработица... Однозначно во всем и всегда виноват ЗЕ.
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21.08.2020 17:02 Відповісти
Назови мне страну, где из за пандемии безработица перевалила за 20% , как минимум каждый пятый трудоспособный? Бывший совок всякие Сев.Кореи с Венесуэлой не предлагать!
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21.08.2020 21:38 Відповісти
Забавно, ты предлагаешь мне сравнить Украину которая по развитию не дотягивает до самых бедных стран евросоюза с развитыми странами? Скажи, а тебя в детстве по голове не били и в школе не учили, что для сравнения чего либо надо сначала привести к общему знаменателю?
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21.08.2020 22:43 Відповісти
Ради тебя я немного погуглил, раз тебе интеллекта не хватает... https://www.cbsnews.com/news/coronavirus-economy-jerome-powell-federal-reserve-chairman-60-minutes/ читай и наслаждайся
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21.08.2020 22:50 Відповісти
Что ты нагуглил, ЗЕбил? Прогноз председателя ФРС от мая месяца. И как он сбылся ? Давай уж тогда и прогнозы ЗЕосла про подолання эпохи бидности и прочие обещания.
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21.08.2020 23:33 Відповісти
мда... интеллект у ботов на уровне улитки... не буду даже пытаться тебе хоть что-то еще объяснять, все равно уровня твоего образования не хватит... Продолжай и дальше со своего диванчика писать глупости.
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22.08.2020 12:11 Відповісти
Что ты можешь объяснить? У тебя интеллект, как у осла оманского.
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22.08.2020 13:37 Відповісти
Да даже у осла мозгов больше чем у тебя на много порядков
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22.08.2020 14:20 Відповісти
Генерал Пиночетенко завершит липо-демию.
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21.08.2020 13:28 Відповісти
Уходи!
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21.08.2020 13:29 Відповісти
- Вы достаточно праздно выглядите для рабочего дня!
- А какой сегодня день?
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21.08.2020 13:35 Відповісти
а у нас только первая набирает силу...или это уже третья если смотреть по статистике .Друга хвиля коронавірусу призведе до зростання безробіття, - експерт - Цензор.НЕТ 2437
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21.08.2020 14:07 Відповісти
Треба зменьшувати держапарат. Забагато повсюди. Бізнесу грошей не вистачає всім заплатити. І не тільки в Україні. Штучний інтелект не гірше працюватиме.
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21.08.2020 14:15 Відповісти
Эксперт твою ть ,,, я сам такой эксперт
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21.08.2020 17:57 Відповісти
 
 