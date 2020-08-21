Друга хвиля коронавірусу призведе до зростання безробіття, - експерт

За статистикою Державної служби зайнятості, нині ситуація на ринку праці дещо покращується, проте наступна хвиля коронавірусу може завдати значної шкоди світовій економіці.

Відтак Україні варто очікувати ще більших втрат та нових скорочень робочих місць. Якщо під час першої хвилі 17% від робочої сили знаходились у стані прихованого безробіття, то у разі другої – ця цифра буде значно вищою, попереджає Дар'я Михайлишина, економіст Центру економічної стратегії, передає 24.

"Якщо раніше вони могли виплачувати зарплати співробітникам навіть якщо в них не було запасу міцності, і якщо буде друга хвиля коронавірусу, вони будуть змушені звільнити цих працівників. І якщо будуть ведені нові обмеження, то варто очікувати нового зростати рівня безробіття", – зазначає Михайлишина.

Щоб подолати негативні тенденції на ринку праці, держава має стимулювати бізнес. Тобто зменшити податкове навантаження, кількість перевірок та зробити кредитні ресурси більш доступними. Головне – підтримувати саме українського виробника та сприяти розширенню ринків збуту.





