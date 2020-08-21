На 88-м году жизни умер тесть Петра Порошенко Анатолий Переведенцев. ФОТО

На 88-м году жизни умер отец супруги пятого президента Украины Марины Порошенко.

Об этом на своей странице в Facebook написал пятый президент Украины Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Еще одна тяжелая потеря для нашей семьи. Вчера умер отец Марины - Анатолий Михайлович Переведенцев. Настоящий государственник, строитель, великий украинец, а еще мой близкий друг и любящий отец и дедушка", - написал он.

"В эти дни все мои чувства с Мариной. Марина - копия отца: у нее его характер, доброта и скромность. Прошу всех молиться, чтобы Всемилостивый Господь принял Анатолия Михайловича в Царство Небесное", - добавил Порошенко.



Фото: Порошенко/Facebook

Церемония прощания состоится в субботу 22 августа в 11:00 в Национальном музее медицины Украины (улица Богдана Хмельницкого, 37).

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Анатолий Переведенцев родился 13 марта 1933 года. Он работал заместителем главы Минздрава УССР. Позже, с 1985 по 1988 годы, Переведенцев перешел в дипломатическую сферу и занял должность советника посла СССР в Монголии.