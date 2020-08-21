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Антимонопольная реформа может спасти экономику Украины, – адвокат

Антимонопольная реформа может спасти экономику Украины, – адвокат

Адвокат Вячеслав Ганган заявил, что принятие законопроекта относительно антимонопольной реформы позволит оздоровить украинскую экономику и поможет создать средний класс.

Об этом он написал в блоге на OBOZREVATEL. По его мнению, одна из главных причин нездоровья экономики страны – проблемы с конкуренцией.

"В нашем государстве создано много антикоррупционных органов, которые фактически борются со следствиями, но почти никто не может повлиять на причины, на экономическую систему. Вопросами конкуренции занимается Антимонопольный Комитет Украины – слабый орган с куцыми полномочиями и устаревшей материально-технической базой. Его сотрудники получают маленькие зарплаты, работают на устаревших компьютерах, а для того, чтобы получить информацию, им приходится отправлять запросы по почте. При этом они выполняют достаточно серьезную работу, работают с крупными предприятиями – монополистами, выписывают большие штрафы, на них часто оказывается давление", – написал Ганган.

По его мнению, спасти экономику Украины можно именно антимонопольной реформой, повышением статуса Антимонопольного комитета и расширение его полномочий. Этого, как пишет адвокат, требует от Украины и Евросоюз.

"Решить вопрос реформирования АМКУ призван законопроект №2730-2 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно конкуренционно-антимонопольной реформы", поданный народными депутатами. Его принятие жизненно необходимо для экономики. Помочь ей выбраться из той ямы, в которой она находится, можно только создав здоровую конкурентную среду. А сделать это без антимонопольной реформы невозможно", – подчеркнул Ганган.

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реформы (3950) Антимонопольный комитет (482)


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Экономику Украины может спасти только гарнитур из электрических стульев и пара парикмахерских, со стрижкой головы "по самые уши"!
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21.08.2020 14:55 Ответить
если реформы будут делать ишак, шмыгаль и слуги народа-будет только хуже.
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21.08.2020 14:57 Ответить
прошлая власть сделала 149 реформ- качество жизни на лицо
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21.08.2020 15:07 Ответить
У тебя IP +IQ . Отпали. Поэтому качество и и уместность наваленного напрочь отсутствует ...
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21.08.2020 15:45 Ответить
Антимонопольная реформа может спасти экономику Украины/ Коломойскому под силу одолеть любую реформу. Блогер: задача для первоклассников - у «Центрэнерго» убыток 2 млрд, у Коломойского - прибыль 4 млрд. В чем подвох?
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21.08.2020 15:02 Ответить
Старик Ной за монополии ничего нам не сказал, но за обязанность создать Суд - было
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21.08.2020 15:18 Ответить
Первое условие реформы - проукраинская патриотическая ответственная власть, строящая украинское национальное государство. Это фундамент всех реформ, без которого ничего не построишь. Кисельная "разнообразная" зеленая власть, как сейчас, ничего построить не сможет в принципе.
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21.08.2020 15:23 Ответить
 
 