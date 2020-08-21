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Антимонопольна реформа може врятувати економіку України, - адвокат

Антимонопольна реформа може врятувати економіку України, - адвокат

Адвокат В'ячеслав Ганган заявив, що ухвалення законопроєкту щодо антимонопольної реформи дозволить оздоровити українську економіку і допоможе створити середній клас.

Про це він написав у блозі на OBOZREVATEL. На його думку, одна з головних причин нездоров'я економіки країни - проблеми з конкуренцією.

"У нашій державі створено багато антикорупційних органів, які фактично борються з наслідками, але майже ніхто не може вплинути на причини, на економічну систему. Питаннями конкуренції займається Антимонопольний Комітет України – слабкий орган з куцими повноваженнями і застарілою матеріально-технічною базою. Його співробітники отримують маленькі зарплати, працюють на застарілих комп'ютерах, а для того, щоб отримати інформацію, їм доводиться надсилати запити поштою. При цьому вони виконують доволі серйозну роботу, працюють з великими підприємствами – монополістами, виписують великі штрафи, на них часто чиниться тиск", – написав Ганган.

На його думку, врятувати економіку України можна саме антимонопольною реформою, підвищенням статусу Антимонопольного комітету та розширенням його повноважень. Цього, як пише адвокат, вимагає від України і Євросоюз.

"Вирішити питання реформування АМКУ покликаний законопроєкт №2730-2 "Про внесення змін до деяких законів України щодо конкуренційного-антимонопольної реформи", поданий народними депутатами. Його ухвалення життєво необхідне для економіки. Допомогти їй вибратися з тієї ями, в якій вона перебуває, можна тільки створивши здорове конкурентне середовище. А зробити це без антимонопольної реформи неможливо", – зауважив Ганган.

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реформи (3206) Антимонопольний комітет (1761)


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Экономику Украины может спасти только гарнитур из электрических стульев и пара парикмахерских, со стрижкой головы "по самые уши"!
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21.08.2020 14:55 Відповісти
если реформы будут делать ишак, шмыгаль и слуги народа-будет только хуже.
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21.08.2020 14:57 Відповісти
прошлая власть сделала 149 реформ- качество жизни на лицо
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21.08.2020 15:07 Відповісти
У тебя IP +IQ . Отпали. Поэтому качество и и уместность наваленного напрочь отсутствует ...
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21.08.2020 15:45 Відповісти
Антимонопольная реформа может спасти экономику Украины/ Коломойскому под силу одолеть любую реформу. Блогер: задача для первоклассников - у «Центрэнерго» убыток 2 млрд, у Коломойского - прибыль 4 млрд. В чем подвох?
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21.08.2020 15:02 Відповісти
Старик Ной за монополии ничего нам не сказал, но за обязанность создать Суд - было
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21.08.2020 15:18 Відповісти
Первое условие реформы - проукраинская патриотическая ответственная власть, строящая украинское национальное государство. Это фундамент всех реформ, без которого ничего не построишь. Кисельная "разнообразная" зеленая власть, как сейчас, ничего построить не сможет в принципе.
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21.08.2020 15:23 Відповісти
 
 