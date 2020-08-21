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Новости Коронавирус и карантин
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Открыто 226 уголовных производств за нарушение карантинных мер, - Нацполиция. ИНФОГРАФИКА

Открыто 226 уголовных производств за нарушение карантинных мер, - Нацполиция. ИНФОГРАФИКА

С начала карантина полицейские составили на нарушителей 23 753 административных протокола.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Всего с начала введения ограничительных мер полицейские составили 23 753 административных протокола по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Больше всего админпротоколов составлено в Днепропетровской области (3094), Киеве (2675), Харьковской (2255), Львовской (1670) и Одесской (1414) областях.

Среди них - 5235 админпротоколов составлены на работников предприятий, учреждений, организаций и других лиц, 2504 - на руководителей торговых учреждений питания, 1996 - на водителей транспортных средств, 847 - на руководителей предприятий, учреждений и 533 протокола - на руководителей, работников и посетителей ночных развлекательных заведений.

Кроме того, 2640 админпротоколов составлено за нарушение самоизоляции.

Также было открыто 226 уголовных производств. Из них 114 - по ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Больше всего нарушений по ст. 325 УК обнаружено в Днепропетровской (19 производств), Харьковской (12) иЗакарпатской областях (8), а также в Киеве (7).

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Открыто 226 уголовных производств за нарушение карантинных мер, - Нацполиция 01
Открыто 226 уголовных производств за нарушение карантинных мер, - Нацполиция 02

Автор: 

карантин (16729) Нацполиция (16415) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Это похоже на ситуацию с платными парковками . В Днепре не жалеют краски . Уже на таких убогих переулках рисуют полосы . Филатов говорит , что зеля плохой . Я могу сказать , что Филатову пора включить мозги .
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21.08.2020 16:05 Ответить
Ви не любите Філатова за те, що він не любить Шмарклю?
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21.08.2020 16:08 Ответить
На нелоха сколько составили?
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21.08.2020 16:06 Ответить
Позорище, а не президент...
На вора который украл и продал маски протоколов - 0
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21.08.2020 16:11 Ответить
Нет, чтобы преступников ловить, так они за "масочников" взялись. Возросшее количество пневмоний именно от масок, которые меняют раз в три месяца, может ещё и за это буду штрафовать.
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21.08.2020 16:42 Ответить
О, я нарушителя нашел, но, похоже, его вешать собрались:Открыто 226 уголовных производств за нарушение карантинных мер, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 473
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21.08.2020 16:53 Ответить
пугалы ковидные. Записывать и переизберать. Начальство надо воспитывть ( стариная поговорка)
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21.08.2020 17:22 Ответить
23 753 административных протокола

А на сколько нарушителей не составили протоколы?
Вангую: больше миллиона.
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21.08.2020 17:24 Ответить
На админгранице с Крымам у крымчан аваковцы ищут рос аусвайсы, зная что с другими их не пропускают с той стороны и дерут в карман за пропуск 5000 фуфлей. Но протоколов нет!!!
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21.08.2020 17:38 Ответить
 
 