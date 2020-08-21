Открыто 226 уголовных производств за нарушение карантинных мер, - Нацполиция. ИНФОГРАФИКА

С начала карантина полицейские составили на нарушителей 23 753 административных протокола.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Всего с начала введения ограничительных мер полицейские составили 23 753 административных протокола по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Больше всего админпротоколов составлено в Днепропетровской области (3094), Киеве (2675), Харьковской (2255), Львовской (1670) и Одесской (1414) областях.

Среди них - 5235 админпротоколов составлены на работников предприятий, учреждений, организаций и других лиц, 2504 - на руководителей торговых учреждений питания, 1996 - на водителей транспортных средств, 847 - на руководителей предприятий, учреждений и 533 протокола - на руководителей, работников и посетителей ночных развлекательных заведений.

Кроме того, 2640 админпротоколов составлено за нарушение самоизоляции.

Также было открыто 226 уголовных производств. Из них 114 - по ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Больше всего нарушений по ст. 325 УК обнаружено в Днепропетровской (19 производств), Харьковской (12) иЗакарпатской областях (8), а также в Киеве (7).

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