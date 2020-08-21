"Пересмотр выборов на Донбассе - сдача национальных интересов", - Палица

Новый глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по мирным переговорам Леонид Кравчук обратился в Верховную Раду с предложением рассмотреть вопрос о соответствии Постановления ВР "О назначении очередных местных выборов в 2020 году" требованиям Закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, который был поддержан резолюцией Совета Безопасности ООН 2202 (2015).

"Почему вдруг возникает это обращение, если в постановлении, которую Верховная Рада приняла конституционным большинством, четко указано, что выборы на временно оккупированной территории возможны только в условиях прекращения оккупации и вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины?" - отмечает лидер партии "За будущее" Игорь Палица, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он обращает внимание: согласно постановлению, должны быть выведены все незаконные вооруженные формирования, оккупационные войска и их военная техника и восстановлен полный контроль Украины за государственной границей. Но ни один из этих пунктов не выполнен. Поэтому и оснований говорить о проведении местных выборов на оккупированных территориях нет.

"Сегодняшнее заявление выглядит как попустительство агрессору и сдача национальных интересов Украины. Подобные шаги можно расценивать как сознательную провокацию, направленную на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Я призываю Президента Украины, а также всех задействованных в мирных переговорах лиц, не допускать никаких подковерных договоренностей! Любые переговоры должны быть открытыми, а не кулуарно. Договариваться надо на пользу Украине! Мы не должны отдать ни одного клочка нашей земли " - говорит Игорь Палица.