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"Пересмотр выборов на Донбассе - сдача национальных интересов", - Палица

Новый глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по мирным переговорам Леонид Кравчук обратился в Верховную Раду с предложением рассмотреть вопрос о соответствии Постановления ВР "О назначении очередных местных выборов в 2020 году" требованиям Закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, который был поддержан резолюцией Совета Безопасности ООН 2202 (2015).

"Почему вдруг возникает это обращение, если в постановлении, которую Верховная Рада приняла конституционным большинством, четко указано, что выборы на временно оккупированной территории возможны только в условиях прекращения оккупации и вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины?" - отмечает лидер партии "За будущее" Игорь Палица, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

Он обращает внимание: согласно постановлению, должны быть выведены все незаконные вооруженные формирования, оккупационные войска и их военная техника и восстановлен полный контроль Украины за государственной границей. Но ни один из этих пунктов не выполнен. Поэтому и оснований говорить о проведении местных выборов на оккупированных территориях нет.

"Сегодняшнее заявление выглядит как попустительство агрессору и сдача национальных интересов Украины. Подобные шаги можно расценивать как сознательную провокацию, направленную на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Я призываю Президента Украины, а также всех задействованных в мирных переговорах лиц, не допускать никаких подковерных договоренностей! Любые переговоры должны быть открытыми, а не кулуарно. Договариваться надо на пользу Украине! Мы не должны отдать ни одного клочка нашей земли " - говорит Игорь Палица.

Автор: 

Донбасс (26955) Палица (66)


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Топ комментарии
+25
Так зевлада і обрала Кравчука, щоб виконувати ********** забаганки.
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21.08.2020 18:17
+16
Сам зелёный троян кремля внедрён в Украину чтобы действовать в интересах путлера.
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21.08.2020 18:24
+14
Це лише перевірка готовності українців до здачі зрадником національних інтересів.
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21.08.2020 18:19
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Так зевлада і обрала Кравчука, щоб виконувати ********** забаганки.
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21.08.2020 18:17 Ответить
Сам зелёный троян кремля внедрён в Украину чтобы действовать в интересах путлера.
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21.08.2020 18:24 Ответить
Кравчук видно хоче напроситится на палицю, з непривички буде дуже боляче.
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21.08.2020 20:36 Ответить
Це лише перевірка готовності українців до здачі зрадником національних інтересів.
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21.08.2020 18:19 Ответить
Перевірка. Бойова готовність. Влада вже й рейтинги замовила. Й відповідальність на наріт переклала.
https://censor.net/news/3215194/chetvert_ukraintsev_za_osobyyi_status_dlya_donbassa_dve_treti_za_kompromissy_radi_mira_opros_deminitsiativ
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21.08.2020 18:48 Ответить
Проверка будет не снятием запрета, а началом выборов до вывода войск РФ и взятия границы под контроль. Пока об этом сценарии речи нет. Снятие же запрета - ничего не значащая формальность за которую цепляются в ОРДЛО, чтобы не выполнять первые пункты М-2.

Вот аналог: езжайте по этой дороге, но дальше ремонтные работы и движение пока перекрыто.
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22.08.2020 03:33 Ответить
ЩО ЦЕ ?????
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21.08.2020 18:20 Ответить
як це "що"?
шмаркля призначила кравчука щоб той виконував побажання "другой сторони", в т.ч. відміну ЗАПРЕТА на проведення виборів в ордло восени 2020.. бо расея хоче протягти ОФИЦІЙНО своїх людей в місцеві на державні установи України...
кравчук - побіг в ВР виконувати наказ расеї...
зелена шмаркля заявила що "Кравчук сделал очень много важного в ТГК"
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21.08.2020 18:45 Ответить
Але Палиця це права рука(нога) Бєні ,який спільно з Медведчуком проводить операцію вигідну для росії.
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21.08.2020 19:17 Ответить
Реверанс перед виборами.
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21.08.2020 22:21 Ответить
Чушь! Снятие запрета не означает начала подготовки к выборам, потому что в М-2 сказано, что выборы пройдут по украинским законам и по международным правилам, а значит в стране не могут находится иностранные войска, а граница быть под украинским контролем. Зе об этом сказал на Нормандских переговорах, отметив противоречия в п.9-11 М-2.
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22.08.2020 03:09 Ответить
Выборы на временно оккупированных территориях возможна после ее полной деоккупации , установлению над территорией военно- политического контроля Украины,контроля и перекрытия границы и после управления военно гражданской администрацией назначенной из Киева сроком не менее срока оккупации. Все остальное от лукавого. Говорите минские соглашения.. ( почему то забывая Будапештские соглашения), так РФ и ее администрация тысячу раз уже их нарушала. Для начала пусть вернут те территории что они захапали после утверждения зоны ОРДЛО , пусть вернут Дебальцево и большие территории на юго запад от Донецка.. И это только начало каких либо переговоров. Что до "формулы штангенциркуля" то это нарушение минска и их вообще можно повесить на гвоздик в сортире тех кто их подписал ( уроды гребанные)
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21.08.2020 18:22 Ответить
Снятие запрета на выборы никак не отменяет перечисленного вами.
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22.08.2020 03:11 Ответить
Беня опять сменил ориентацию?
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21.08.2020 18:22 Ответить
Палица-это проект алчной Бабы Бени. Очередная марионетка для замыливания глаз украинцам, для дальнейшего разграбления Украины ее хозяином.
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21.08.2020 18:24 Ответить
Він щось сказав невірно?
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21.08.2020 18:33 Ответить
Сказал все верно, сказал то то от него хотят слышать, чтобы выиграть предвыборную гонку, но он шестерка Каломойши, а Каломойша хочет упасть в удушающие объятия Рашки и отвернуться от Европы и США, ибо скоро придется отвечать за масштабные разграбления украинского народа через Приватбанк, Центрэнерго, Укрнафта и др..
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21.08.2020 23:02 Ответить
Да! отмена запрета на выборы и их назначение - две большие разницы.
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22.08.2020 03:14 Ответить
але він з Волині.
йому кацапи не подобаються
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21.08.2020 18:57 Ответить
Сказал все верно, сказал то то от него хотят слышать, чтобы выиграть предвыборную гонку, но он шестерка Каломойши, а Каломойша хочет упасть в удушающие объятия Рашки и отвернуться от Европы и США, ибо скоро придется отвечать за масштабные разграбления украинского народа через Приватбанк, Центрэнерго, Укрнафта и др.
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21.08.2020 23:03 Ответить
в конкретному рідкісному окремому випадку - тут їх треба підтримати.
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21.08.2020 19:16 Ответить
Ни в коем случае, он сказал то то от него хотят слышать, чтобы выиграть предвыборную гонку, но он шестерка Каломойши, а Каломойша хочет упасть в удушающие объятия Рашки и отвернуться от Европы и США, ибо скоро придется отвечать за масштабные разграбления украинского народа через Приватбанк, Центрэнерго, Укрнафта и др..
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21.08.2020 23:04 Ответить
Правильное заявление.
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21.08.2020 18:30 Ответить
Никаких выборов в лугандонии не будет в ближайшие 5 лет....Никакой интеграции путинских и кадыровских отморозков в Верховную Раду Украины не будет никогда.....Кравчук отправится в другие миры, его останки будут съедены червями, а про объединение с лугандонской резервацией и речи не будет.....
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21.08.2020 18:31 Ответить
чем Вы готовы подкрепить такие слова ?
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21.08.2020 18:34 Ответить
7,62 устроит?
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21.08.2020 18:35 Ответить
количество ?
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21.08.2020 18:36 Ответить
калибр
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21.08.2020 18:37 Ответить
Подписью под Минским договором, который он читал
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21.08.2020 18:37 Ответить
"Пересмотр выборов на Донбассе - сдача национальных интересов", - Палица - Цензор.НЕТ 4068
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21.08.2020 18:35 Ответить
Рост патриотизма и обвинений всех политических противников в зраді с приближением выборов будет нарастать... Все не так! Все зрада! Все кто потерял власть или те, кто пролетел мимо "депутатства" и должностей - истинные патриоты и защитники народа, мовы,.... всего всего и дарители дешевого газа, бесплатного всего и повышения зарплат, пенсий, стипендий, льгот и прочего - все халявное...
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21.08.2020 18:44 Ответить
Ну, хоч щось.
Бенін замайбах в конкретному випадку захищає інтереси України
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21.08.2020 19:14 Ответить
Он только защищает свои интересы и пиарится, а в снятии запрета на выборы нет никакого поступления украинскими интересами. Вот в чём смысл снятия этого запрета: выборы не запрещены, но состоятся при условии... Вот и всё. Вы дуете на холодную воду.
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22.08.2020 03:18 Ответить
Опожоповци должни бить в тюрьме!
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21.08.2020 19:18 Ответить
Что такое Палица/ Котлетные вечеринки Коломойского. Как олигарх вербует людей и решает вопросы. 13 февраля 2020 .-Котлетная вечеринка - это место, где принимаются важные государственные решения и строятся большие планы. Регулярно присутствует на них Геллер (экс-народный депутат), Киперман (партнер Коломойского ), Боголюбов (главный партнер Коломойского), Игорь Палица (экс-губернатор Одесской области). Тусовался там и Александр Ткаченко, но в последнее время его не зовут. /Палица -пешка главвора Коломойского.
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21.08.2020 19:27 Ответить
Подвесить за яйца старую ФСБшную консерву...
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21.08.2020 19:40 Ответить
У зв'язку з декомунізацією в Україні, викинути кравчука як комуняцку ідеологію на смітник.
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21.08.2020 19:49 Ответить
Пропоную альтернативу - на скотомогильник.
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21.08.2020 20:41 Ответить
На зустрічі у Франції Зеленський яскраво виправдовувався перед Путіним, що він не може -підписувати документи про вибори у в ОРДЛО- бо йому окреслили червоні лінії ЗРАДИ.
Зараз Зеленський - верніше заступник резидента Єрмак- червоні лінії зради намагається замалювати у голубий кольор.
Кравчук говорить -про це -прямим текстом!!!!!!!!!!!!!!!
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21.08.2020 20:24 Ответить
Вы плохо поняли о чём говорили Зе и Кравчук. Зе говорил о противоречиях в п. 9-11 М-2: выборы по украинскому законодательству и Мировым стандартам. Кравчук сказал не о начале предвыборной компании в ОРДЛО, а о снятии запрета на неё. Разницу усекаете?
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22.08.2020 03:22 Ответить
Так этот Палица всеми своими силами поддерживал Зеленского и на своему ТВ канале ТРК "Аверс" проводил телемосты с Шарием.
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21.08.2020 23:34 Ответить
В будущем за потакание агрессору будут судить Ермака, Кравчука, Фокина и Зеленского.
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22.08.2020 01:11 Ответить
Не будут, ввиду отсутствия первого, как такового.
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22.08.2020 03:24 Ответить
 
 