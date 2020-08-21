"Пересмотр выборов на Донбассе - сдача национальных интересов", - Палица
Новый глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по мирным переговорам Леонид Кравчук обратился в Верховную Раду с предложением рассмотреть вопрос о соответствии Постановления ВР "О назначении очередных местных выборов в 2020 году" требованиям Закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, который был поддержан резолюцией Совета Безопасности ООН 2202 (2015).
"Почему вдруг возникает это обращение, если в постановлении, которую Верховная Рада приняла конституционным большинством, четко указано, что выборы на временно оккупированной территории возможны только в условиях прекращения оккупации и вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины?" - отмечает лидер партии "За будущее" Игорь Палица, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он обращает внимание: согласно постановлению, должны быть выведены все незаконные вооруженные формирования, оккупационные войска и их военная техника и восстановлен полный контроль Украины за государственной границей. Но ни один из этих пунктов не выполнен. Поэтому и оснований говорить о проведении местных выборов на оккупированных территориях нет.
"Сегодняшнее заявление выглядит как попустительство агрессору и сдача национальных интересов Украины. Подобные шаги можно расценивать как сознательную провокацию, направленную на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Я призываю Президента Украины, а также всех задействованных в мирных переговорах лиц, не допускать никаких подковерных договоренностей! Любые переговоры должны быть открытыми, а не кулуарно. Договариваться надо на пользу Украине! Мы не должны отдать ни одного клочка нашей земли " - говорит Игорь Палица.
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https://censor.net/news/3215194/chetvert_ukraintsev_za_osobyyi_status_dlya_donbassa_dve_treti_za_kompromissy_radi_mira_opros_deminitsiativ
Вот аналог: езжайте по этой дороге, но дальше ремонтные работы и движение пока перекрыто.
шмаркля призначила кравчука щоб той виконував побажання "другой сторони", в т.ч. відміну ЗАПРЕТА на проведення виборів в ордло восени 2020.. бо расея хоче протягти ОФИЦІЙНО своїх людей в місцеві на державні установи України...
кравчук - побіг в ВР виконувати наказ расеї...
зелена шмаркля заявила що "Кравчук сделал очень много важного в ТГК"
йому кацапи не подобаються
Бенін замайбах в конкретному випадку захищає інтереси України
Зараз Зеленський - верніше заступник резидента Єрмак- червоні лінії зради намагається замалювати у голубий кольор.
Кравчук говорить -про це -прямим текстом!!!!!!!!!!!!!!!