"Перегляд виборів на Донбасі - здача національних інтересів", - Палиця

Новий голова української делегації в Тристоронній контактній групі з мирних переговорів Леонід Кравчук звернувся до Верховної Ради з пропозицією розглянути питання щодо відповідності Постанови ВР "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році" вимогам Закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, а також Комплексу заходів з виконання Мінських угод, який був підтриманий резолюцією Ради Безпеки ООН 2202 (2015).

"Чому раптом виникає це звернення, якщо в постанові, котру Верховна Рада ухвалила конституційною більшістю, чітко вказано, що вибори на тимчасово окупованій території можливі тільки за умов припинення окупації та збройної агресії Російської Федерації проти України?" – наголошує лідер партії "ЗА МАЙБУТНЄ" Ігор Палиця, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він звертає увагу: відповідно до постанови, повинні бути виведені всі незаконні збройні формування, окупаційні війська та їхня військова техніка і відновлений повний контроль України за державним кордоном. Але жоден з цих пунктів не виконано. Тому й підстав говорити про проведення місцевих виборів на окупованих територіях немає.

"Сьогоднішня заява виглядає як потурання агресору та здача національних інтересів України. Подібні кроки можна розцінювати як свідому провокацію, спрямовану на порушення суверенітету і територіальної цілісності України. Я закликаю Президента України, а також усіх інших задіяних у мирних перемовинах осіб, не допускати жодних підкилимних домовленостей! Будь-які перемовини повинні бути відкритими, а не кулуарними. Домовлятися треба на користь України! Ми не повинні віддати жодного клаптика нашої землі!" – каже Ігор Палиця.

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