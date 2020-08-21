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"Перегляд виборів на Донбасі - здача національних інтересів", - Палиця

Новий голова української делегації в Тристоронній контактній групі з мирних переговорів Леонід Кравчук звернувся до Верховної Ради з пропозицією розглянути питання щодо відповідності Постанови ВР "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році" вимогам Закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, а також Комплексу заходів з виконання Мінських угод, який був підтриманий резолюцією Ради Безпеки ООН 2202 (2015).

"Чому раптом виникає це звернення, якщо в постанові, котру Верховна Рада ухвалила конституційною більшістю, чітко вказано, що вибори на тимчасово окупованій території можливі тільки за умов припинення окупації та збройної агресії Російської Федерації проти України?" – наголошує лідер партії "ЗА МАЙБУТНЄ" Ігор Палиця, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він звертає увагу: відповідно до постанови, повинні бути виведені всі незаконні збройні формування, окупаційні війська та їхня військова техніка і відновлений повний контроль України за державним кордоном. Але жоден з цих пунктів не виконано. Тому й підстав говорити про проведення місцевих виборів на окупованих територіях немає.

"Сьогоднішня заява виглядає як потурання агресору та здача національних інтересів України. Подібні кроки можна розцінювати як свідому провокацію, спрямовану на порушення суверенітету і територіальної цілісності України. Я закликаю Президента України, а також усіх інших задіяних у мирних перемовинах осіб, не допускати жодних підкилимних домовленостей! Будь-які перемовини повинні бути відкритими, а не кулуарними. Домовлятися треба на користь України! Ми не повинні віддати жодного клаптика нашої землі!" – каже Ігор Палиця.

Читайте також: Чверть українців - за "особливий статус" для Донбасу, дві третини - за компроміси заради миру, - опитування "Демініціатив". ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Донбас (22354) Палиця (62)


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Топ коментарі
+25
Так зевлада і обрала Кравчука, щоб виконувати ********** забаганки.
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21.08.2020 18:17
+16
Сам зелёный троян кремля внедрён в Украину чтобы действовать в интересах путлера.
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21.08.2020 18:24
+14
Це лише перевірка готовності українців до здачі зрадником національних інтересів.
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21.08.2020 18:19
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Так зевлада і обрала Кравчука, щоб виконувати ********** забаганки.
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21.08.2020 18:17 Відповісти
Сам зелёный троян кремля внедрён в Украину чтобы действовать в интересах путлера.
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21.08.2020 18:24 Відповісти
Кравчук видно хоче напроситится на палицю, з непривички буде дуже боляче.
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21.08.2020 20:36 Відповісти
Це лише перевірка готовності українців до здачі зрадником національних інтересів.
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21.08.2020 18:19 Відповісти
Перевірка. Бойова готовність. Влада вже й рейтинги замовила. Й відповідальність на наріт переклала.
https://censor.net/news/3215194/chetvert_ukraintsev_za_osobyyi_status_dlya_donbassa_dve_treti_za_kompromissy_radi_mira_opros_deminitsiativ
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21.08.2020 18:48 Відповісти
Проверка будет не снятием запрета, а началом выборов до вывода войск РФ и взятия границы под контроль. Пока об этом сценарии речи нет. Снятие же запрета - ничего не значащая формальность за которую цепляются в ОРДЛО, чтобы не выполнять первые пункты М-2.

Вот аналог: езжайте по этой дороге, но дальше ремонтные работы и движение пока перекрыто.
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22.08.2020 03:33 Відповісти
ЩО ЦЕ ?????
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21.08.2020 18:20 Відповісти
як це "що"?
шмаркля призначила кравчука щоб той виконував побажання "другой сторони", в т.ч. відміну ЗАПРЕТА на проведення виборів в ордло восени 2020.. бо расея хоче протягти ОФИЦІЙНО своїх людей в місцеві на державні установи України...
кравчук - побіг в ВР виконувати наказ расеї...
зелена шмаркля заявила що "Кравчук сделал очень много важного в ТГК"
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21.08.2020 18:45 Відповісти
Але Палиця це права рука(нога) Бєні ,який спільно з Медведчуком проводить операцію вигідну для росії.
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21.08.2020 19:17 Відповісти
Реверанс перед виборами.
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21.08.2020 22:21 Відповісти
Чушь! Снятие запрета не означает начала подготовки к выборам, потому что в М-2 сказано, что выборы пройдут по украинским законам и по международным правилам, а значит в стране не могут находится иностранные войска, а граница быть под украинским контролем. Зе об этом сказал на Нормандских переговорах, отметив противоречия в п.9-11 М-2.
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22.08.2020 03:09 Відповісти
Выборы на временно оккупированных территориях возможна после ее полной деоккупации , установлению над территорией военно- политического контроля Украины,контроля и перекрытия границы и после управления военно гражданской администрацией назначенной из Киева сроком не менее срока оккупации. Все остальное от лукавого. Говорите минские соглашения.. ( почему то забывая Будапештские соглашения), так РФ и ее администрация тысячу раз уже их нарушала. Для начала пусть вернут те территории что они захапали после утверждения зоны ОРДЛО , пусть вернут Дебальцево и большие территории на юго запад от Донецка.. И это только начало каких либо переговоров. Что до "формулы штангенциркуля" то это нарушение минска и их вообще можно повесить на гвоздик в сортире тех кто их подписал ( уроды гребанные)
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21.08.2020 18:22 Відповісти
Снятие запрета на выборы никак не отменяет перечисленного вами.
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22.08.2020 03:11 Відповісти
Беня опять сменил ориентацию?
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21.08.2020 18:22 Відповісти
Палица-это проект алчной Бабы Бени. Очередная марионетка для замыливания глаз украинцам, для дальнейшего разграбления Украины ее хозяином.
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21.08.2020 18:24 Відповісти
Він щось сказав невірно?
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21.08.2020 18:33 Відповісти
Сказал все верно, сказал то то от него хотят слышать, чтобы выиграть предвыборную гонку, но он шестерка Каломойши, а Каломойша хочет упасть в удушающие объятия Рашки и отвернуться от Европы и США, ибо скоро придется отвечать за масштабные разграбления украинского народа через Приватбанк, Центрэнерго, Укрнафта и др..
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21.08.2020 23:02 Відповісти
Да! отмена запрета на выборы и их назначение - две большие разницы.
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22.08.2020 03:14 Відповісти
але він з Волині.
йому кацапи не подобаються
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21.08.2020 18:57 Відповісти
Сказал все верно, сказал то то от него хотят слышать, чтобы выиграть предвыборную гонку, но он шестерка Каломойши, а Каломойша хочет упасть в удушающие объятия Рашки и отвернуться от Европы и США, ибо скоро придется отвечать за масштабные разграбления украинского народа через Приватбанк, Центрэнерго, Укрнафта и др.
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21.08.2020 23:03 Відповісти
в конкретному рідкісному окремому випадку - тут їх треба підтримати.
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21.08.2020 19:16 Відповісти
Ни в коем случае, он сказал то то от него хотят слышать, чтобы выиграть предвыборную гонку, но он шестерка Каломойши, а Каломойша хочет упасть в удушающие объятия Рашки и отвернуться от Европы и США, ибо скоро придется отвечать за масштабные разграбления украинского народа через Приватбанк, Центрэнерго, Укрнафта и др..
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21.08.2020 23:04 Відповісти
Правильное заявление.
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21.08.2020 18:30 Відповісти
Никаких выборов в лугандонии не будет в ближайшие 5 лет....Никакой интеграции путинских и кадыровских отморозков в Верховную Раду Украины не будет никогда.....Кравчук отправится в другие миры, его останки будут съедены червями, а про объединение с лугандонской резервацией и речи не будет.....
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21.08.2020 18:31 Відповісти
чем Вы готовы подкрепить такие слова ?
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21.08.2020 18:34 Відповісти
7,62 устроит?
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21.08.2020 18:35 Відповісти
количество ?
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21.08.2020 18:36 Відповісти
калибр
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21.08.2020 18:37 Відповісти
Подписью под Минским договором, который он читал
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21.08.2020 18:37 Відповісти
"Пересмотр выборов на Донбассе - сдача национальных интересов", - Палица - Цензор.НЕТ 4068
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21.08.2020 18:35 Відповісти
Рост патриотизма и обвинений всех политических противников в зраді с приближением выборов будет нарастать... Все не так! Все зрада! Все кто потерял власть или те, кто пролетел мимо "депутатства" и должностей - истинные патриоты и защитники народа, мовы,.... всего всего и дарители дешевого газа, бесплатного всего и повышения зарплат, пенсий, стипендий, льгот и прочего - все халявное...
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21.08.2020 18:44 Відповісти
Ну, хоч щось.
Бенін замайбах в конкретному випадку захищає інтереси України
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21.08.2020 19:14 Відповісти
Он только защищает свои интересы и пиарится, а в снятии запрета на выборы нет никакого поступления украинскими интересами. Вот в чём смысл снятия этого запрета: выборы не запрещены, но состоятся при условии... Вот и всё. Вы дуете на холодную воду.
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22.08.2020 03:18 Відповісти
Опожоповци должни бить в тюрьме!
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21.08.2020 19:18 Відповісти
Что такое Палица/ Котлетные вечеринки Коломойского. Как олигарх вербует людей и решает вопросы. 13 февраля 2020 .-Котлетная вечеринка - это место, где принимаются важные государственные решения и строятся большие планы. Регулярно присутствует на них Геллер (экс-народный депутат), Киперман (партнер Коломойского ), Боголюбов (главный партнер Коломойского), Игорь Палица (экс-губернатор Одесской области). Тусовался там и Александр Ткаченко, но в последнее время его не зовут. /Палица -пешка главвора Коломойского.
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21.08.2020 19:27 Відповісти
Подвесить за яйца старую ФСБшную консерву...
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21.08.2020 19:40 Відповісти
У зв'язку з декомунізацією в Україні, викинути кравчука як комуняцку ідеологію на смітник.
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21.08.2020 19:49 Відповісти
Пропоную альтернативу - на скотомогильник.
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21.08.2020 20:41 Відповісти
На зустрічі у Франції Зеленський яскраво виправдовувався перед Путіним, що він не може -підписувати документи про вибори у в ОРДЛО- бо йому окреслили червоні лінії ЗРАДИ.
Зараз Зеленський - верніше заступник резидента Єрмак- червоні лінії зради намагається замалювати у голубий кольор.
Кравчук говорить -про це -прямим текстом!!!!!!!!!!!!!!!
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21.08.2020 20:24 Відповісти
Вы плохо поняли о чём говорили Зе и Кравчук. Зе говорил о противоречиях в п. 9-11 М-2: выборы по украинскому законодательству и Мировым стандартам. Кравчук сказал не о начале предвыборной компании в ОРДЛО, а о снятии запрета на неё. Разницу усекаете?
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22.08.2020 03:22 Відповісти
Так этот Палица всеми своими силами поддерживал Зеленского и на своему ТВ канале ТРК "Аверс" проводил телемосты с Шарием.
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21.08.2020 23:34 Відповісти
В будущем за потакание агрессору будут судить Ермака, Кравчука, Фокина и Зеленского.
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22.08.2020 01:11 Відповісти
Не будут, ввиду отсутствия первого, как такового.
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22.08.2020 03:24 Відповісти
 
 