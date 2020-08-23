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Тимошенко заболела COVID-19, состояние тяжелое, - пресс-служба

Тимошенко заболела COVID-19, состояние тяжелое, - пресс-служба

Лидер политической партии "Батькивщина", народный депутат Юлия Тимошенко заболела COVID-19.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook ее пресс-секретаркь Марина Сорока, информирует Цензор.НЕТ.

"Да, к сожалению это правда. Тест показал, что у Юлии Владимировны COVID-19. Состояние оценивается как тяжелое. Температура до 39. Борется!", - написала Сорока.

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Тимошенко заболела COVID-19, состояние тяжелое, - пресс-служба 01

Автор: 

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