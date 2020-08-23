УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9381 відвідувач онлайн
Новини Коронавірус і карантин
71 488 529

Тимошенко захворіла на COVID-19, стан важкий, - пресслужба

Тимошенко захворіла на COVID-19, стан важкий, - пресслужба

Лідерка політичної партії "Батьківщина", народна депутатка Юлія Тимошенко захворіла на COVID-19.

Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook її прессекретарка Марина Сорока, інформує Цензор.НЕТ.

"Так, на жаль це правда. Тест показав, що у Юлії Володимирівни COVID-19. Стан оцінюється як важкий. Температура до 39. Бореться!", - написала Сорока.

Читайте також: Ситуація з COVID-19 у Києві тривожна: 558 хворих госпіталізовано, 105 із них у важкому стані, - Кличко

Тимошенко захворіла на COVID-19, стан важкий, - пресслужба 01

Автор: 

карантин (18172) Тимошенко (4697) Батьківщина (586) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
 
 