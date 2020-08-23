Тимошенко захворіла на COVID-19, стан важкий, - пресслужба

Лідерка політичної партії "Батьківщина", народна депутатка Юлія Тимошенко захворіла на COVID-19.

Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook її прессекретарка Марина Сорока, інформує Цензор.НЕТ.

"Так, на жаль це правда. Тест показав, що у Юлії Володимирівни COVID-19. Стан оцінюється як важкий. Температура до 39. Бореться!", - написала Сорока.

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