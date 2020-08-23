Из-за параметров RAB-тарифа от НКРЭКУ государство может потерять миллиарды, - Алексей Гончаренко
Если государство будет применять существенно меньшую ставку возврата инвестиций к старым активам, внедряя стимулирующее регулирование для облэнерго, это приведет к тому, что стоимость этих активов будет в разы меньше. Речь о миллиардах гривен, которые недополучит госбюджет при приватизации. В этом уверен нардеп Алексей Гончаренко.
Депутат уверен, что если применить предложенную НКРЭКУ методологию RAB-регулирования на распределение электроэнергии, то государственные облэнерго потеряют стоимость при приватизации, пишут Украиснкие новости.
"Цена государственных энергоактивов существенно упадет, потому что это все - старые активы, и при такой ставке RAB стоимость упадет в разы. Речь идет о миллиардах гривен. Эта составляющая, очевидно, не учтена, и это неправильно, нужно ее учесть", - считает нардеп.
По мнению Гончаренко, справедливо будет применить европейскую методологию с единой ставкой доходности на все активы облэнерго.
"Если мы говорим о цене приватизации облэнерго, только такая методика с единой ставкой для новых и старых активов даст государству лучшую цену. Это очевидно. НКРЭКУ стоит прислушаться к рынку, стоит учесть, в том числе, и такую составляющую как влияние ставок RAB на приватизацию государственных пакетов облэнерго", - отмечает нардеп.
Ранее, аналитический Центр Экономического Восстановления посчитал, что внедрение европейской модели RAB-регулирования позволит сгенерировать около 4 млрд налоговых выплат в бюджет.
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В біджет вже рік нічого не тече. При зелених злодіях звідти все витікло, в "турборежимі". Діра в бюджеті мінус 300 міліардів. Навіть у януковича був менший апетит.
А у тебя сколько подписчиков, петро, ты такой?
И кто ты вообще такой? А, петро?
неужели ж есть? и ахметка не ведает???
Китай планує нарощувати атомну енергетику
Всупереч https://greenpost.ua/news/v-nimechchyni-pidirvaly-nepotribni-gradyrni-atomnyh-stantsij-video-i6479 світовим трендам , у Китаї планують збільшувати обсяги атомної енергетики, повідомляє https://kosatka.media/uk/category/***************/news/kitay-planiruet-uvelichit-yadernyy-potencial-na-40-k-2025-godu Kosatka.media .
Китай буде нарощувати свій ядерний потенціал більш ніж на 40% в період з 2020 по 2025 рік, від 6 до 8 ядерних реакторів в експлуатацію в рік. Країна запланувала підняти загальну потужність АЕС з 48,7 ГВт в кінці 2019 року до 70 ГВт в 2025 році.
У короткостроковій перспективі, проте, очікується, що Китай не досягне мети 2020 року в 58 ГВт. Ядерний потенціал країни в цьому році досягне лише 52 ГВт.
Після зростання на 18% у 2018 році встановлена потужність АЕС у країні збільшилася на 9% в 2019 році, з 44,6 ГВт до 48,7 ГВт, з підключенням двох реакторів в мережу (Янцзян-6 і Тайшань-2). Крім того, наразі будуються 12 ядерних реакторів на 12,244 МВт. Плануються ще 42 реактори сумарною потужністю 48,66 МВт.
За даними Національної енергетичної адміністрації, китайські АЕС виросли більш ніж на 18% в 2019 році. Підвищення частки атомної енергії в паливно-енергетичному балансі склало з 4,1% до 4,9%. В цілому, вироблення електроенергії в Китаї зросло на 5,2%. На теплові електростанції припадає 72%, на ГЕС - 16%, у вітроенергетики 5%, у сонячної - 1,6%.