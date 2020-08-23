Через параметри RAB-тарифу від НКРЕКП держава може втратити мільярди, — Олексій Гончаренко
Якщо держава буде застосовувати істотно меншу ставку повернення інвестицій до старих активів, впроваджуючи стимулююче регулювання для обленерго, це призведе до того, що вартість цих активів буде в рази менше. Йдеться про мільярди гривень, які недоотримає держбюджет при приватизації. У цьому впевнений нардеп Олексій Гончаренко.
Депутат упевнений, що якщо застосувати запропоновану НКРЕКП методологію RAB-регулювання на розподіл електроенергії, то державні обленерго втратять вартість при приватизації, пишуть Українські новини.
"Ціна державних енергоактивів істотно впаде, тому що це все - старі активи, і при такій ставці RAB вартість впаде в рази. Йдеться про мільярди гривень. Ця складова, очевидно, не врахована, і це неправильно, потрібно її врахувати", - вважає нардеп.
На думку Гончаренка, справедливо буде застосувати європейську методологію з єдиною ставкою прибутковості на всі активи обленерго.
"Якщо ми говоримо про ціну приватизації обленерго, тільки така методика з єдиною ставкою для нових і старих активів дасть державі кращу ціну. Це очевидно. НКРЕКП варто прислухатися до ринку, варто врахувати, в тому числі, і таку складову як вплив ставок RAB на приватизацію державних пакетів обленерго ", - зазначає нардеп.
Раніше, аналітичний Центр Економічного Відновлення порахував, що впровадження європейської моделі RAB-регулювання дозволить згенерувати близько 4 млрд податкових виплат до бюджету.
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В біджет вже рік нічого не тече. При зелених злодіях звідти все витікло, в "турборежимі". Діра в бюджеті мінус 300 міліардів. Навіть у януковича був менший апетит.
А у тебя сколько подписчиков, петро, ты такой?
И кто ты вообще такой? А, петро?
неужели ж есть? и ахметка не ведает???
Китай планує нарощувати атомну енергетику
Всупереч https://greenpost.ua/news/v-nimechchyni-pidirvaly-nepotribni-gradyrni-atomnyh-stantsij-video-i6479 світовим трендам , у Китаї планують збільшувати обсяги атомної енергетики, повідомляє https://kosatka.media/uk/category/***************/news/kitay-planiruet-uvelichit-yadernyy-potencial-na-40-k-2025-godu Kosatka.media .
Китай буде нарощувати свій ядерний потенціал більш ніж на 40% в період з 2020 по 2025 рік, від 6 до 8 ядерних реакторів в експлуатацію в рік. Країна запланувала підняти загальну потужність АЕС з 48,7 ГВт в кінці 2019 року до 70 ГВт в 2025 році.
У короткостроковій перспективі, проте, очікується, що Китай не досягне мети 2020 року в 58 ГВт. Ядерний потенціал країни в цьому році досягне лише 52 ГВт.
Після зростання на 18% у 2018 році встановлена потужність АЕС у країні збільшилася на 9% в 2019 році, з 44,6 ГВт до 48,7 ГВт, з підключенням двох реакторів в мережу (Янцзян-6 і Тайшань-2). Крім того, наразі будуються 12 ядерних реакторів на 12,244 МВт. Плануються ще 42 реактори сумарною потужністю 48,66 МВт.
За даними Національної енергетичної адміністрації, китайські АЕС виросли більш ніж на 18% в 2019 році. Підвищення частки атомної енергії в паливно-енергетичному балансі склало з 4,1% до 4,9%. В цілому, вироблення електроенергії в Китаї зросло на 5,2%. На теплові електростанції припадає 72%, на ГЕС - 16%, у вітроенергетики 5%, у сонячної - 1,6%.