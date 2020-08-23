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Через параметри RAB-тарифу від НКРЕКП держава може втратити мільярди, — Олексій Гончаренко

Через параметри RAB-тарифу від НКРЕКП держава може втратити мільярди, — Олексій Гончаренко

Якщо держава буде застосовувати істотно меншу ставку повернення інвестицій до старих активів, впроваджуючи стимулююче регулювання для обленерго, це призведе до того, що вартість цих активів буде в рази менше. Йдеться про мільярди гривень, які недоотримає держбюджет при приватизації. У цьому впевнений нардеп Олексій Гончаренко.

Депутат упевнений, що якщо застосувати запропоновану НКРЕКП методологію RAB-регулювання на розподіл електроенергії, то державні обленерго втратять вартість при приватизації, пишуть Українські новини.

"Ціна державних енергоактивів істотно впаде, тому що це все - старі активи, і при такій ставці RAB вартість впаде в рази. Йдеться про мільярди гривень. Ця складова, очевидно, не врахована, і це неправильно, потрібно її врахувати", - вважає нардеп.

На думку Гончаренка, справедливо буде застосувати європейську методологію з єдиною ставкою прибутковості на всі активи обленерго.

"Якщо ми говоримо про ціну приватизації обленерго, тільки така методика з єдиною ставкою для нових і старих активів дасть державі кращу ціну. Це очевидно. НКРЕКП варто прислухатися до ринку, варто врахувати, в тому числі, і таку складову як вплив ставок RAB на приватизацію державних пакетів обленерго ", - зазначає нардеп.

Раніше, аналітичний Центр Економічного Відновлення порахував, що впровадження європейської моделі RAB-регулювання дозволить згенерувати близько 4 млрд податкових виплат до бюджету.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Параметри RAB-тарифу від НКРЕКП не поліпшать умови інвестування в Україні, - ЄБА

Автор: 

інвестиції (2049) енергетика (2576) Гончаренко (488) НКРЕКП (1813) RAB (50)


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Топ коментарі
+10
Що там зі "свинарчуками"? Бігус вже вибаічився за брехню?
В біджет вже рік нічого не тече. При зелених злодіях звідти все витікло, в "турборежимі". Діра в бюджеті мінус 300 міліардів. Навіть у януковича був менший апетит.
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23.08.2020 15:50
+7
Через параметри RAB-тарифу від НКРЕКП держава може втратити мільярди, — Олексій Гончаренко - Цензор.НЕТ 9686
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23.08.2020 15:53
+7
У этого "ничто" 200000 подписчиков только на ютубе и он депутат ВР.
А у тебя сколько подписчиков, петро, ты такой?

И кто ты вообще такой? А, петро?
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23.08.2020 16:04
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Костусев-младший метит на место здрыснувшего в Лондон Вовка?
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23.08.2020 15:09 Відповісти
до тошноты противно, а чего вы 5 лет делали? миллиарды в бюджет сильно текли? посадили 80% населения на субсидии, кто знает, в мире есть страна, где субсидиантов 80%?
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23.08.2020 15:20 Відповісти
Полностью с вами согласен. Только я тут причем?
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23.08.2020 15:22 Відповісти
это отдельный комент, не вам
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23.08.2020 15:23 Відповісти
ИДИОТ какие 80% субсидий... при Порошенко было 8 млн домогосподарств- а потом был период почти 9.700.000 домо господарств на субсидиях.... а сегодня около двух млн. 1870 тысяч если не ошибаюсь... меньше в разы и еще будет резать шмыгло с зелебобиками ...и какое отношение имеет РАВ тарифы до субсидий????? Гончаренко и говорит о том что для Коломойского ублюдка Азметки подонка и прочих зелебобиков такие тарифы разработанные еще Азаровым!!!!!! удешевляют облэнерго до смешной суммы Хмельницкоблэнрего гсодуарственное как и + еще 5 до 4 млн. гривен!!!!!!! так что пишите в тему....
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23.08.2020 15:40 Відповісти
Как будто вы спали,а рядом что-то взорвалось,и вы сказали все известные вам слова в произвольной последовательности...
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23.08.2020 15:47 Відповісти
Славичек , ты бы бубнеть мог, если б в Украине не было войны, которую устроили кацапы и манкурты , если б не отжали Крым, не оккупировал Донбасс. Откуда потекут миллиарды в воюющую страну? Или тебя устраивает , что в бюджете "нет дыры а просто дефицит в 300 млрд" когда за год кучу денег зелёные твари "освоили"? Тошнит _- проблевайся
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23.08.2020 21:18 Відповісти
Сколько лет-Славик? В смысле, с какого году в Украине живешь? До 2015, так полагаю в масле вареником катался? "Зазубажілі" так, шо в крупных городах вместо тротуаров-по крышам запаркованых машин ходить надо.
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23.08.2020 22:52 Відповісти
надо вертать свинярчуков до влады и тогда сотни миллиардов потекут в бюджет
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23.08.2020 15:15 Відповісти
свынярчуки = крадуцкие..
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23.08.2020 15:21 Відповісти
Що там зі "свинарчуками"? Бігус вже вибаічився за брехню?
В біджет вже рік нічого не тече. При зелених злодіях звідти все витікло, в "турборежимі". Діра в бюджеті мінус 300 міліардів. Навіть у януковича був менший апетит.
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23.08.2020 15:50 Відповісти
Зачем печатать мнение этого ничто?
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23.08.2020 15:24 Відповісти
У этого "ничто" 200000 подписчиков только на ютубе и он депутат ВР.
А у тебя сколько подписчиков, петро, ты такой?

И кто ты вообще такой? А, петро?
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23.08.2020 16:04 Відповісти
я дико извиняюсь... а где там еще завалялись государственные облэнерго?
неужели ж есть? и ахметка не ведает???
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23.08.2020 15:29 Відповісти
У Ахметова -70 процентов Киевэнэрго и Донбассэнэрго и это плохо.. Остальное у мешпухи Зеленского-Суркисов,Коломойского и Григоришина-и это -хорошо?
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23.08.2020 23:00 Відповісти
и я о том же...какие еще остались "государственные" ??? их уже растащили-поделили
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23.08.2020 23:06 Відповісти
Чому в Україні всі роки незалежності керують патріоти багатіють алігархи а втрачає держава і жебракує народ? Тому що всі ці роки керують патріоти ворожої країни.
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23.08.2020 15:33 Відповісти
Через параметри RAB-тарифу від НКРЕКП держава може втратити мільярди, — Олексій Гончаренко - Цензор.НЕТ 9686
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23.08.2020 15:53 Відповісти
тільки не розказуйте про ЦЕ - зЄ-віслюку оманському....- та його господарям....

Китай планує нарощувати атомну енергетику

Через параметри RAB-тарифу від НКРЕКП держава може втратити мільярди, — Олексій Гончаренко - Цензор.НЕТ 8710

Всупереч https://greenpost.ua/news/v-nimechchyni-pidirvaly-nepotribni-gradyrni-atomnyh-stantsij-video-i6479 світовим трендам , у Китаї планують збільшувати обсяги атомної енергетики, повідомляє https://kosatka.media/uk/category/***************/news/kitay-planiruet-uvelichit-yadernyy-potencial-na-40-k-2025-godu Kosatka.media .
Китай буде нарощувати свій ядерний потенціал більш ніж на 40% в період з 2020 по 2025 рік, від 6 до 8 ядерних реакторів в експлуатацію в рік. Країна запланувала підняти загальну потужність АЕС з 48,7 ГВт в кінці 2019 року до 70 ГВт в 2025 році.
У короткостроковій перспективі, проте, очікується, що Китай не досягне мети 2020 року в 58 ГВт. Ядерний потенціал країни в цьому році досягне лише 52 ГВт.
Після зростання на 18% у 2018 році встановлена потужність АЕС у країні збільшилася на 9% в 2019 році, з 44,6 ГВт до 48,7 ГВт, з підключенням двох реакторів в мережу (Янцзян-6 і Тайшань-2). Крім того, наразі будуються 12 ядерних реакторів на 12,244 МВт. Плануються ще 42 реактори сумарною потужністю 48,66 МВт.
За даними Національної енергетичної адміністрації, китайські АЕС виросли більш ніж на 18% в 2019 році. Підвищення частки атомної енергії в паливно-енергетичному балансі склало з 4,1% до 4,9%. В цілому, вироблення електроенергії в Китаї зросло на 5,2%. На теплові електростанції припадає 72%, на ГЕС - 16%, у вітроенергетики 5%, у сонячної - 1,6%.
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23.08.2020 16:01 Відповісти
100% для Китая важно, чтоб его пром производство получало дешевое электричество, а украинская власть думает, что при цена кВт 0,14$ для предприятий инвесторы будут переносить производства или открывать новые в Украине, в Китае цена для предприятий 0,06$, а у нас власть думает как сделать богатым ДЭТЕК Ахметова и впарить потребителям его дорогую генерацию, убив при этом все промпроизводство)))
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23.08.2020 16:39 Відповісти
хто ж нам дохтор ( в загалі) - а тому маемо те що маемо....
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06.09.2020 17:19 Відповісти
Китайцы молодцы, а у нас хапуги и ворье.
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23.08.2020 21:20 Відповісти
Значит правильные параметры.
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23.08.2020 22:19 Відповісти
 
 