Параметри RAB-тарифу від НКРЕКП не поліпшать умови інвестування в Україні, - ЄБА

Пропозиція НКРЕКП стосовно параметрів RAB-тарифу на розподіл електроенергії не є ефективною для бізнесу з огляду на потребу оновлення мереж, а також потенційно ставить під загрозу приватизацію належних державі обленерго.

Про це заявили в Європейській Бізнес Асоціації (ЄБА), пишуть Українські новини.

В ЄБА заявили, що 17 серпня 2020 року НКРЕКП було проведено громадське обговорення впровадження стимулюючого регулювання в Україні, на якому Регулятор запропонував встановити доходність на "стару" базу активів ОСР на рівні 3%. На це ЄБА відреагувала заявою про важливість підвищення норми доходності на "стару" базу.

"Пропозиція не є привабливою для бізнесу з огляду на потребу оновлення мереж та заохочення інвестицій в інфраструктуру новими та існуючими інвесторами, а також потенційно ставить під загрозу приватизацію належних державі пакетів акцій операторів систем розподілу", - наголошують експерти Комітету Асоціації.

Також читайте: Бізнес очікує впровадження стимулювального тарифоутворення за європейською методологією, - ЄБА

На думку ЄБА запропоновані НКРЕКП параметри, не покращать умови інвестування в Україні та не повною мірою співвідносяться зі ставками за облігаціями внутрішньої державної позики України, кредитами тощо. Вислухавши позиції всіх учасників ринку, експерти ЄБА заявили, що Регулятор має підвищити ставки доходності на "стару" базу активів до 8-9% для того, щоб діяльність з розподілу електроенергії стала інвестиційно привабливою для інвесторів.

На запит видання, координатор комітету з енергетики Євген Скульський повідомив, що підвищення ставки доходності також вплине на вартість підключення - один з ключових показників рейтингу Doing Business, індексу, який ведеться Світовим банком.

"Підключення до мереж - це ключова складова індексу. А Україна за цим показником відстає - підключення вважається проблемним, і є тим фактором, через який інвестор і не приходить. Що стосується вартості, при підвищенні ставки на стару базу активів RAB-регулювання до 7-8% ціна підключення буде знижена. Підключення частково буде оплачуватися за рахунок оператора системи розподілу, а не тільки споживачів. Тому, безумовно, в разі ставки хоча б 7-8% на стару базу активів, будуть такі позитивні зміни, як зниження вартості підключення до мереж", - зазначив Скульський.

ЄБА звернувся до НКРЕКП із проханням сприяти перегляду регуляторної норми доходу на "стару" регуляторну базу активів та встановити її на рівні не менше 8%.

Зазначимо, раніше член Експертної Ради при Міненергетики Сергій Чех заявив, що НКРЭКП пропонує методологію RAB-тарифів з якою не буде інвестицій в мережі.