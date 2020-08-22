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Параметри RAB-тарифу від НКРЕКП не поліпшать умови інвестування в Україні, - ЄБА

Параметри RAB-тарифу від НКРЕКП не поліпшать умови інвестування в Україні, - ЄБА

Пропозиція НКРЕКП стосовно параметрів RAB-тарифу на розподіл електроенергії не є ефективною для бізнесу з огляду на потребу оновлення мереж, а також потенційно ставить під загрозу приватизацію належних державі обленерго.

Про це заявили в Європейській Бізнес Асоціації (ЄБА), пишуть Українські новини.

В ЄБА заявили, що 17 серпня 2020 року НКРЕКП було проведено громадське обговорення впровадження стимулюючого регулювання в Україні, на якому Регулятор запропонував встановити доходність на "стару" базу активів ОСР на рівні 3%. На це ЄБА відреагувала заявою про важливість підвищення норми доходності на "стару" базу.

"Пропозиція не є привабливою для бізнесу з огляду на потребу оновлення мереж та заохочення інвестицій в інфраструктуру новими та існуючими інвесторами, а також потенційно ставить під загрозу приватизацію належних державі пакетів акцій операторів систем розподілу", - наголошують експерти Комітету Асоціації.

Також читайте: Бізнес очікує впровадження стимулювального тарифоутворення за європейською методологією, - ЄБА

На думку ЄБА запропоновані НКРЕКП параметри, не покращать умови інвестування в Україні та не повною мірою співвідносяться зі ставками за облігаціями внутрішньої державної позики України, кредитами тощо. Вислухавши позиції всіх учасників ринку, експерти ЄБА заявили, що Регулятор має підвищити ставки доходності на "стару" базу активів до 8-9% для того, щоб діяльність з розподілу електроенергії стала інвестиційно привабливою для інвесторів.

На запит видання, координатор комітету з енергетики Євген Скульський повідомив, що підвищення ставки доходності також вплине на вартість підключення - один з ключових показників рейтингу Doing Business, індексу, який ведеться Світовим банком.

"Підключення до мереж - це ключова складова індексу. А Україна за цим показником відстає - підключення вважається проблемним, і є тим фактором, через який інвестор і не приходить. Що стосується вартості, при підвищенні ставки на стару базу активів RAB-регулювання до 7-8% ціна підключення буде знижена. Підключення частково буде оплачуватися за рахунок оператора системи розподілу, а не тільки споживачів. Тому, безумовно, в разі ставки хоча б 7-8% на стару базу активів, будуть такі позитивні зміни, як зниження вартості підключення до мереж", - зазначив Скульський.

ЄБА звернувся до НКРЕКП із проханням сприяти перегляду регуляторної норми доходу на "стару" регуляторну базу активів та встановити її на рівні не менше 8%.

Зазначимо, раніше член Експертної Ради при Міненергетики Сергій Чех заявив, що НКРЭКП пропонує методологію RAB-тарифів з якою не буде інвестицій в мережі.

інвестиції (2044) обленерго (410) приватизація (1670) енергетика (2574) Європейська бізнес асоціація (228) НКРЕКП (1813) RAB (50)


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Топ коментарі
+4
зазвичай приходить туди де діють закони, є достатньо кваліфікованих і не дорогих робочих рук, розвинена інфраструктура та не далеко до ринків збуту..доведено Ірландією..вони роками вкладали в освіту та інфраструктуру..потім буржуї нарешті розгледіли потенціял..
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22.08.2020 10:54
+3
Купил за 50 копеек,продал за 15 гривен - вот такая вот нищенская доходность у распределителй энергии,но им мало,нужно повышать.
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22.08.2020 10:43
+2
Інвестиції приходять туди, де розіинутий внутрішній ринок. Людською мовою - туди, де є покупець. Туди, де заможне населення. Якщо цієї умови не існує, очікування інвестицій - ілюзії.
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22.08.2020 10:48
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Купил за 50 копеек,продал за 15 гривен - вот такая вот нищенская доходность у распределителй энергии,но им мало,нужно повышать.
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22.08.2020 10:43 Відповісти
Інвестиції приходять туди, де розіинутий внутрішній ринок. Людською мовою - туди, де є покупець. Туди, де заможне населення. Якщо цієї умови не існує, очікування інвестицій - ілюзії.
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22.08.2020 10:48 Відповісти
зазвичай приходить туди де діють закони, є достатньо кваліфікованих і не дорогих робочих рук, розвинена інфраструктура та не далеко до ринків збуту..доведено Ірландією..вони роками вкладали в освіту та інфраструктуру..потім буржуї нарешті розгледіли потенціял..
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22.08.2020 10:54 Відповісти
RAB- НКРЭКУ -ЕВА Загадочно-красиво.
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22.08.2020 10:55 Відповісти
КС признал незаконным создание Порошенко НКРЭКУ, которая ввела Роттердам+
Конституционный суд признал неконституционными ряд положений Закона "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг".
В деле, которое рассматривалось по представлению 46 народных депутатов, КС решил, что НКРЭКУ была создана неконституционным способом, ее статус и способ формирования не соответствуют Конституции, пишет "Зеркало недели".

НКРЭКУ создал президент Петр Порошенко указом от 27 августа 2014 № 694. Позже - 22 сентября 2016 года - Верховная Рада приняла Закон "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг", которым было предусмотрено, что НКРЭКУ является постоянно действующим независимым государственным коллегиальным органом, членов которого назначает и увольняет президент.

КС признал, что образовав НКРЭКУ, своим указом президент вышел за пределы своих конституционных полномочий, поскольку полномочия исчерпывающе определены Конституцией, которая не предусматривает его права образовывать такие органы. Так же Конституция не наделяет президента правом назначать и увольнять членов НКРЭКУ.

Кроме того, КС решил, что определенный законом статус НКРЭКУ не соответствует Конституции. По своим функциям, задачам и полномочиям НКРЭКУ по сути является центральным органом исполнительной власти, а потому в соответствии с Конституцией закон должен определить именно такой ее статус, предусматривающий вхождение НКРЭКУ в систему органов исполнительной власти и направления ее работы Кабинетом Министров. По этому вопросу КС выражал свою позицию еще в 2000 году по делу о конституционности Закона "О естественных монополиях".

Как сообщает издание, деятельность НКРЭКУ в период президентства Порошенко была связана со многими скандалами. Ее обвиняли в принятии решений в интересах тогдашнего президента, его окружения и определенных олигархических групп, в частности введение формулы "Роттердам+" (утверждена НКРЭКУ в марте 2016), которая позволяла "выкачивать" средства из госбюджета и привела к введению высоких тарифов для населения и промышленности.
https://ukranews.com/ua/news/636988-ks-vyrishyv-shho-nkrekp-bula-stvoren
a-nezakonno
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22.08.2020 11:00 Відповісти
Не может быть, а то мы то думали что если мы будем ворам давать больше денег то они перестанут воровать. Какой раб тариф к черту? Во всем мире есть понятие амортизация. Надо разобраться почему эти петухи не ремонтировали электросети планово.
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22.08.2020 11:34 Відповісти
Честно говоря достали все эти гребенные спекуляции, в среднем по ЕС в частности Германии тариф на доставку распределение с НДС становит 0,015 евро за кВт, 0,48 грн. у нас сейчас предприятия платят за распределение-постачання платят 1,08 грн. кВт, и нашим энергетикам этого не хватает на модернизацию и содержание сетей, меньше красть надо...
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22.08.2020 11:53 Відповісти
В ЕС подключение к сетям бесплатно, есть куча компаний поставщиков и они только рады, чтоб ты стал их клиентом и покупал электричество у них, а у нас за каждый кВт побключения облэнерго дерут баслосновные суммы.
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22.08.2020 11:58 Відповісти
Ну и что, что спеуляции, все равно лучше, чем при гребаном совке!
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22.08.2020 12:05 Відповісти
Очень простое решение- пусть Суркисы,Коломойский,Григоришин и Ахметов покажут в физическом ( а не в виде платежек) виде -во что вложены амортизационные отчисления за почти 30 летнюю историю владения ими облэнэрго. Вот тогда все поймут-новые РАБ тарифы( а фактически повышение цен) -точно так же будут переведены в их офшоры, а не потрачены на новые линии( которые ВСЕ построены за счет потребителей).
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22.08.2020 12:14 Відповісти
я испугался, караул, Европейская бизнес ассоциация делает громкие заявления, может дефолт незагорами и крах государства, погуглил, оказывается ЕВА киевская контора по защите бизнеса от людей, помогают обдирать украинцев, профсоюз барыг, вы кто такие вообще
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22.08.2020 12:20 Відповісти
 
 