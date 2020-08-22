Параметри RAB-тарифу від НКРЕКП не поліпшать умови інвестування в Україні, - ЄБА
Пропозиція НКРЕКП стосовно параметрів RAB-тарифу на розподіл електроенергії не є ефективною для бізнесу з огляду на потребу оновлення мереж, а також потенційно ставить під загрозу приватизацію належних державі обленерго.
Про це заявили в Європейській Бізнес Асоціації (ЄБА), пишуть Українські новини.
В ЄБА заявили, що 17 серпня 2020 року НКРЕКП було проведено громадське обговорення впровадження стимулюючого регулювання в Україні, на якому Регулятор запропонував встановити доходність на "стару" базу активів ОСР на рівні 3%. На це ЄБА відреагувала заявою про важливість підвищення норми доходності на "стару" базу.
"Пропозиція не є привабливою для бізнесу з огляду на потребу оновлення мереж та заохочення інвестицій в інфраструктуру новими та існуючими інвесторами, а також потенційно ставить під загрозу приватизацію належних державі пакетів акцій операторів систем розподілу", - наголошують експерти Комітету Асоціації.
На думку ЄБА запропоновані НКРЕКП параметри, не покращать умови інвестування в Україні та не повною мірою співвідносяться зі ставками за облігаціями внутрішньої державної позики України, кредитами тощо. Вислухавши позиції всіх учасників ринку, експерти ЄБА заявили, що Регулятор має підвищити ставки доходності на "стару" базу активів до 8-9% для того, щоб діяльність з розподілу електроенергії стала інвестиційно привабливою для інвесторів.
На запит видання, координатор комітету з енергетики Євген Скульський повідомив, що підвищення ставки доходності також вплине на вартість підключення - один з ключових показників рейтингу Doing Business, індексу, який ведеться Світовим банком.
"Підключення до мереж - це ключова складова індексу. А Україна за цим показником відстає - підключення вважається проблемним, і є тим фактором, через який інвестор і не приходить. Що стосується вартості, при підвищенні ставки на стару базу активів RAB-регулювання до 7-8% ціна підключення буде знижена. Підключення частково буде оплачуватися за рахунок оператора системи розподілу, а не тільки споживачів. Тому, безумовно, в разі ставки хоча б 7-8% на стару базу активів, будуть такі позитивні зміни, як зниження вартості підключення до мереж", - зазначив Скульський.
ЄБА звернувся до НКРЕКП із проханням сприяти перегляду регуляторної норми доходу на "стару" регуляторну базу активів та встановити її на рівні не менше 8%.
Зазначимо, раніше член Експертної Ради при Міненергетики Сергій Чех заявив, що НКРЭКП пропонує методологію RAB-тарифів з якою не буде інвестицій в мережі.
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Конституционный суд признал неконституционными ряд положений Закона "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг".
В деле, которое рассматривалось по представлению 46 народных депутатов, КС решил, что НКРЭКУ была создана неконституционным способом, ее статус и способ формирования не соответствуют Конституции, пишет "Зеркало недели".
НКРЭКУ создал президент Петр Порошенко указом от 27 августа 2014 № 694. Позже - 22 сентября 2016 года - Верховная Рада приняла Закон "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг", которым было предусмотрено, что НКРЭКУ является постоянно действующим независимым государственным коллегиальным органом, членов которого назначает и увольняет президент.
КС признал, что образовав НКРЭКУ, своим указом президент вышел за пределы своих конституционных полномочий, поскольку полномочия исчерпывающе определены Конституцией, которая не предусматривает его права образовывать такие органы. Так же Конституция не наделяет президента правом назначать и увольнять членов НКРЭКУ.
Кроме того, КС решил, что определенный законом статус НКРЭКУ не соответствует Конституции. По своим функциям, задачам и полномочиям НКРЭКУ по сути является центральным органом исполнительной власти, а потому в соответствии с Конституцией закон должен определить именно такой ее статус, предусматривающий вхождение НКРЭКУ в систему органов исполнительной власти и направления ее работы Кабинетом Министров. По этому вопросу КС выражал свою позицию еще в 2000 году по делу о конституционности Закона "О естественных монополиях".
Как сообщает издание, деятельность НКРЭКУ в период президентства Порошенко была связана со многими скандалами. Ее обвиняли в принятии решений в интересах тогдашнего президента, его окружения и определенных олигархических групп, в частности введение формулы "Роттердам+" (утверждена НКРЭКУ в марте 2016), которая позволяла "выкачивать" средства из госбюджета и привела к введению высоких тарифов для населения и промышленности.
https://ukranews.com/ua/news/636988-ks-vyrishyv-shho-nkrekp-bula-stvoren
a-nezakonno